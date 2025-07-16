Що таке параболічна SAR?

Параболічна SAR (Stop and Reverse, з англ. "Зупинка та розворот") – це інструмент, який широко використовується для технічного аналізу, призначений для визначення напрямку цінових трендів і виявлення Параболічна SAR (Stop and Reverse, з англ. "Зупинка та розворот") – це інструмент, який широко використовується для технічного аналізу, призначений для визначення напрямку цінових трендів і виявлення
16 липня 2025MEXC
Параболічна SAR (Stop and Reverse, з англ. "Зупинка та розворот") – це інструмент, який широко використовується для технічного аналізу, призначений для визначення напрямку цінових трендів і виявлення потенційних точок розвороту. Цей індикатор наносить на ціновий графік серію невеликих точок, розташованих над або під свічками, щоб допомогти трейдерам оцінити напрямок тренду і встановити рівні стоп-лос або цільові ціни. Параболічна SAR зазвичай застосовується в стратегіях, що слідують за трендом, і завдяки їй трейдери можуть утримувати позиції під час трендів, надаючи своєчасні сигнали для потенційних виходів у разі розвороту тренду.

Розроблена відомим технічним аналітиком Дж. Веллсом Вайлдером, параболічна SAR була представлена в його публікації 1978 року "Нові концепції в технічних торгових системах". Ця фундаментальна робота також представила кілька інших фундаментальних індикаторів, зокрема індекс відносної сили (RSI), середній істинний діапазон (ATR) та індекс спрямованого руху (DMI), всіх їх широко використовують в сучасних торгових стратегіях..


1. Основні принципи індикатору параболічної SAR:


Ідентифікація тренду:

Точки SAR нижче ціни вказують на висхідний тренд, що свідчить про сприятливі умови для лонг позицій.
Точки SAR вище ціни сигналізують про спадний тренд, вказуючи на потенційну можливість для шорт позицій.

Сигнали стоп-лос і розвороту:

Коли точки SAR наближаються до ціни або пробиваються, це може свідчити про швидкий розворот тренду, що спонукає трейдерів переоцінити і відповідно скоригувати свої позиції.

Відома своєю наочністю і простотою тлумачення, параболічна SAR є цінним інструментом як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. Окрім чіткої візуалізації ринкових трендів, він також надає ранні сигнали розвороту, що дозволяє трейдерам оптимізувати свої стратегії й ефективно адаптуватися до мінливих ринкових умов.

2. Переваги індикатора параболічної SAR


Параболічна SAR є цінним інструментом для визначення напрямку, тривалості і потенційних розворотів ринкового тренду, що дозволяє трейдерам оптимізувати точки входу і виходу з ринку. Крім того, індикатор широко використовується для динамічного розміщення стоп-лосу, дозволяючи трейдерам регулювати рівні стоп-лосу у відповідь на ринкові тренди. Цей підхід, широко відомий як трейлінг-стоп, допомагає зберігати прибуток, водночас ефективного управляючи ризиками.

Ключовою перевагою параболічної SAR є її здатність зберігати прибуток, сигналізуючи про розворот тренду. Надаючи своєчасні попередження про вихід, індикатор запобігає передчасному виходу з позицій або занадто ранньому входу в ринок, таким чином підвищуючи загальну ефективність торгівлі.

3. Обмеження індикатору параболічної SAR


Незважаючи на високу ефективність на трендових ринках, параболічна SAR втрачає точність в діапазоні або нестабільних умовах. У періоди консолідації ринку або низької волатильності він може подавати помилкові сигнали розвороту, що потенційно може призвести до непотрібних торгових коригувань або збитків.

Налаштування чутливості індикатора вимагають ретельного налаштування. Вища чутливість збільшує ймовірність помилкових сигналів, що може призвести до передчасного закриття позицій або фіксації прибутку. Крім того, помилкові бичачі сигнали можуть сприяти надмірній самовпевненості, спонукаючи трейдерів відкривати позиції в несприятливих цінових точках.

Ще одним обмеженням параболічної SAR є те, що вона не враховує обсяг торгівлі, а це означає, що індикатор не може безпосередньо оцінити силу тренду. Хоча більша відстань між точками SAR може свідчити про сильні цінові рухи, це не завжди підтверджує стійкість тренду. Як правило, трейдерам слід поєднувати параболічну SAR з іншими технічними індикаторами для отримання повного аналізу ринку.

4. Як використовувати індикатор параболічної SAR на MEXC


Щоб застосувати параболічну SAR на MEXC, виконайте такі кроки:
1) Відкрийте торгову сторінку Спот або Ф'ючерси.
2) Клацніть кнопку Індикатори (Fx) над свічковим графіком.
3) Перейдіть до Основні індикатори і виберіть SAR. Примітка: клацніть на розділ SAR зліва, якщо меню не оновлюється одразу.
4) Налаштуйте параметри Початок, Приріст і Максимум, як вам потрібно.
5) Клацніть Підтвердити, щоб застосувати параболічну SAR до вашого торгового графіка.

Після ввімкнення параболічної SAR точки з'являтимуться над або під рухом ціни, допомагаючи трейдерам виявляти зміни тренду, вдосконалювати торгові стратегії і більш ефективно управляти ризиками.


Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


