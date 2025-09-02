Обов'язково до прочитання! Що таке торгівля ф'ючерсами: дізнайтеся за 3 хвилини

У цій статті ви за допомогою MEXC Навчання ознайомитеся з основами торгівлі ф'ючерсами. Цей простий посібник допоможе вам легко зрозуміти ринок деривативів і дізнатися про продукти торгівлі ф'ючерсами, які пропонує MEXC.

Короткий зміст статті:

1. Ф'ючерсний контракт — це тип деривативного контракту, який зазвичай використовується трейдерами на сучасних фінансових ринках для управління ризиками.

2. Офіційні ф'ючерсні ринки виникли в Нідерландах у 17 столітті, найвідомішим прикладом яких є ф'ючерси на тюльпани. У 1848 році 82 мерчанти заснували Чиказьку торгову палату (CBOT), а Чиказька ф'ючерсна біржа, що виникла на її основі, стала першою ф'ючерсною біржею у світі.

3. MEXC — провідна ф'ючерсна біржа на ринку криптовалют, що пропонує понад 1200 торгових пар, таких як безстрокові ф'ючерси Bitcoin та безстрокові ф'ючерси Ethereum. Користувачі можуть гнучко торгувати через вебсайт та застосунок MEXC. Крім того, торгівля ф'ючерсами на MEXC передбачає кредитне плече до 500x, що значно підвищує ефективність капіталу.

4. Хоча торгівля ф'ючерсами пропонує інвесторам багато можливостей, важливо усвідомлювати, що це форма торгівлі з відносно високим професійним порогом. Кожен інвестор повинен мати зріле розуміння управління ризиками.

Ф'ючерсні контракти є формою деривативного контракту, який зобов'язує обидві сторони здійснити транзакцію з активом у визначену дату та за визначеною ставкою в майбутньому. Покупці та продавці повинні дотримуватися ціни, встановленої під час укладення ф'ючерсного контракту. Це означає, що незалежно від поточної ціни активу, транзакція повинна відбутися за ціною, узгодженою в контракті.

Контракти можуть охоплювати будь-які фізичні товари або фінансові інструменти. Ці контракти є достатньо детальними, щоб визначити кількість базового активу, який вони охоплюють. Вони є поширеним інструментом для хеджування від коливань цін на базові активи.

Торгівля ф'ючерсами — це фінансовий інструмент, який виник у давнину і поступово еволюціонував до сучасної форми. Його основною метою є зменшення ризику коливань цін на товари шляхом заздалегідь фіксованих цін. Сучасні ф'ючерсні контракти виникли в Європі у 17 столітті, коли купці почали купувати та продавати товари на ринках за подібними угодами, зокрема вовну, спеції та металеві руди. Ці угоди заклали основу для сучасної торгівлі ф'ючерсами.

У 1848 році була заснована Чиказька торгова палата (CBOT), яка стала першою в світі офіційною ф'ючерсною біржею. Наприкінці 19 століття CBOT почала впроваджувати стандартизовані ф'ючерсні контракти, чітко визначаючи тип, кількість, якість та дату поставки товарів, що торгуються. Ця стандартизація значно підвищила ефективність торгівлі, знизила витрати та сприяла розвитку ф'ючерсного ринку.

Контракт дозволяє трейдерам фіксувати ціну активу в майбутньому. Цим активом може бути будь-який товар, що часто торгується, наприклад нафта, золото, срібло, кукурудза, цукор або бавовна. Базовим активом також можуть бути акції, валютні пари, криптовалюти або державні облігації.

Контракт фіксує ціну будь-якого з цих активів на дату в майбутньому. Стандартні контракти мають дату закінчення терміну дії та встановлену ціну. Дата або місяць закінчення терміну дії зазвичай використовуються для ідентифікації ф'ючерсів. Наприклад, ф'ючерсний контракт на кукурудзу, термін дії якого закінчується в січні, називається січневим контрактом на кукурудзу. Давайте використаємо приклад кукурудзи як товарного ф'ючерсу, щоб проілюструвати цей процес більш наочно:

Припустимо, що Анна є виробником кукурудзи, а Карина — покупцем кукурудзи. У реальному виробництві цикл вирощування кукурудзи є тривалим і залежить від багатьох факторів, таких як незвичайні погодні умови та шкідники, що призводить до невизначеності врожаю. Для Анни дуже важливо, щоб кінцева ціна продажу не була нижчою за її виробничі витрати. Для Карини метою є забезпечення достатньої кількості кукурудзи за найнижчою можливою ціною. Це є основою для участі у ф'ючерсній торгівлі.

Припустимо також, що виробнича вартість тонни кукурудзи для Анни становить 100 $, а очікувана вартість купівлі для Карини не перевищує 110 $ за тонну. Анна та Карина можуть укласти ф'ючерсний контракт до збору врожаю кукурудзи на таких умовах:

Особа Торговий актив Виробнича собівартість Ціна купівлі Узгоджена ціна Номінальний прибуток Анна Кукурудза 100 $ за тонну 105 $ за тонну 5 $ за тонну Карина Кукурудза 105 $ за тонну 5 $ за тонну

Після того, як Анна та Карина підпишуть контракт, на час збору врожаю можливі три сценарії розвитку подій:

Сценарій Остаточна врожайність кукурудзи Кінцева ринкова ціна на кукурудзу Собівартість Анни Ціна купівлі Карини Кінцевий прибуток Аліси Сценарій 1 Вище, ніж очікувалося Менше 100 $ за тонну 100 $ за тонну 105 $ за тонну Вище 5 $ за тонну Сценарій 2 Як й очікувалося Близько 100 $ за тонну 100 $ за тонну 105 $ за тонну 5 $ за тонну Сценарій 3 Нижче, ніж очікувалося Вище 100 $ за тонну 100 $ за тонну 105 $ за тонну Менше 5 $ за тонну

З цього простого прикладу ми бачимо, що як покупець ф'ючерсного контракту, Карина має право купити кукурудзу за узгодженою ціною 105 $ за тонну після закінчення терміну дії контракту. Хоча існує ризик купівлі за ціною, вищою за ціну на спотовому ринку, головне — це можливість заздалегідь зафіксувати необхідний товар. Також важливо зазначити, що покупці можуть продати свої контракти іншим особам, звільнившись від своїх договірних зобов'язань.

Основні правила ф'ючерсних контрактів на ринку криптовалют походять від традиційних ф'ючерсних ринків. Нижче наведено коротку порівняльну таблицю:

Тип контрактної торгівлі Базовий актив Години торгівлі Фізична доставка Обмеження на транскордонну торгівлю Волатильність Традиційні ф'ючерси Товари, дорогоцінні метали, фондові індекси, валюта тощо. Обмежені годинами роботи біржі (як правило, не 24/7) Деякі вимагають доставки, інші ні Значні Відносно нижча Криптовалютні ф'ючерси Криптоактиви Торгівля 24/7 Доставка не потрібна Відносно менші Відносно вища

З наведеного вище порівняння видно, що загальний обсяг ринку криптовалют є відносно невеликим. Станом на 3 липня 2025 року номінальна капіталізація ринку криптовалют становить близько 3,8 трлн $, що все ще є дуже малою сумою порівняно, наприклад, з ринковою капіталізацією золота, яка становить приблизно 20 трлн $. Тому волатильність цін на криптовалюти, як правило, є вищою, ніж на золото, фондові індекси або сировинні товари.

З іншого боку, криптовалютні ф'ючерси також мають багато переваг, таких як торгівля 24/7, мінімальні географічні обмеження, відсутність вимог щодо доставки та більша волатильність, що надає трейдерам більше торгових можливостей.

Торгівля ф'ючерсами пропонує багато переваг для всіх інвесторів. Оскільки це фінансові деривативи, засновані на вартості фінансових або фізичних активів, вони добре підходять для управління ризиками та хеджування в крипто-майнінгу та торгівлі. Таке зниження ризиків робить торгівлю ф'ючерсами більш ефективною з точки зору ризиків.

MEXC Ф'ючерси пропонують користувачам понад 1000 торгових пар, що охоплюють не тільки основні криптовалютні продукти, такі як безстрокові ф'ючерси Bitcoin, але й швидко додають до списку високо волатильні трендові пари, такі як PEPEUSDT і TRUMPUSDT, щоб забезпечити більш різноманітні торгові можливості.

Крім того, MEXC користується популярністю серед інвесторів завдяки своїм надзвичайно конкурентним низьким комісіям. Наразі на ринку MEXC Ф'ючерси доступні 143 торгові пари без комісій (без комісії як для мейкера, так і для тейкера).

Звичайно, як форма торгівлі з відносно високим професійним порогом, торгівля ф'ючерсами висуває високі вимоги до досвіду трейдерів та їхніх навичок управління ризиками. Будь-який інвестор, який торгує криптоф'ючерсами, повинен добре розуміти потенційні ризики, пов'язані з високою волатильністю криптовалют. Більше про управління ризиками ф'ючерсів див.: «Стратегії торгівлі з високим кредитним плечем: баланс між ефективністю капіталу та управлінням ризиками».

5.1 Якщо користувач MEXC планує торгувати через вебсайт, виконайте наступні кроки, щоб купити криптовалютні ф'ючерси на сайті MEXC:

Відкрийте головну сторінку MEXC, наведіть курсор на розділ Ф'ючерси у верхній панелі меню, виберіть бажаний тип торгівлі ф'ючерсами зі спадного меню або клацніть на це посилання.

5.2 Якщо користувач MEXC планує торгувати на своєму мобільному пристрої, скористайтеся наступним посібником для купівлі криптовалютних ф'ючерсів у застосунку MEXC:

Торкніться застосунку MEXC і перейдіть до розділу Ф'ючерси в нижньому меню.

Інтерфейс торгівлі ф'ючерсами MEXC надає кожному трейдеру всі необхідні інструменти безплатно. Термінал зручний у використанні та чітко відображає всю необхідну інформацію.

Вебсайт MEXC:

Застосунок MEXC:

Як показано на зображенні вище:

1. Верхня панель меню дозволяє вибрати торгову пару для ф'ючерсного контракту, яким ви хочете торгувати.

2. У нижній частині екрана відображаються ваші позиції та деталі ордера.

3. Книга ордерів у лівій частині екрана показує, що купують і продають інші трейдери, допомогаючи вам зрозуміти поточну ситуацію на ринку.

4. У правій частині екрана знаходиться кнопка розміщення ордера.

*BTN-Розпочати торгівлю ф'ючерсами&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/futures/BTC_USDT*

Щоб почати торгувати ф'ючерсами на MEXC, вам потрібно переказати кошти зі свого спотового рахунку на ф'ючерсний рахунок. Під час торгівлі ф'ючерсами ви можете вказати ціну та кількість активу, яким хочете торгувати, і підтвердити свій ордер, вибравши опцію «Купити/Лонг» або «Продати/Шорт».

MEXC пропонує різні множники кредитного плеча для різних ф'ючерсних торгових пар.

Біржа MEXC підтримує торгове кредитне плече до 500x. Максимальне кредитне плече залежить від вимог до початкової та підтримуючої маржі.

Біржа дозволяє користувачам коригувати свої позиції лонг і шорт в режимі крос-маржі. Наприклад, ви можете встановити позиції лонг на 30x і позиції шорт на 90x. Для хеджування ризику трейдери можуть коригувати своє торгове кредитне плече від 90x до 30x.

Платформа підтримує трейдерів з різними уподобаннями щодо маржі, пропонуючи різні режими маржі:

У режимі крос-маржі маржа розподіляється між двома позиціями, відкритими за одним і тим же криптоактивом. Будь-який прибуток або збиток від однієї позиції може бути використаний для коригування балансу іншої угоди.

У режимі ізольованої маржі використовується тільки маржа для конкретної відкритої позиції. У разі збитку буде вплинуто тільки на маржу, виділену для цієї конкретної позиції. Це дозволяє зберегти решту вашого криптобалансу недоторканою. Це найкращий варіант для всіх нових трейдерів, оскільки він допомагає захистити основний баланс ваших криптоактивів.

Усі трейдери автоматично починають з режиму ізольованої маржі.

*BTN-Розпочніть торгувати ф'ючерсами&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/futures/BTC_USDT*

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами — це метод відкриття лонг або шорт позицій на основі руху ринкових цін з використанням кредитного плеча та деривативів. Хоча він має високий потенціал прибутку, він також несе високий ризик, тому дуже важливо опанувати правильні техніки торгівлі.

Успішна торгівля ф'ючерсами починається з чітко визначеного торгового плану:

Встановіть цілі: визначте свої цілі, включаючи очікуваний прибуток і прийнятні максимальні збитки.

TP/SL (тейк-профіт / стоп-лос): перед кожною угодою встановіть рівень тейк-профіту (для фіксації прибутку) і стоп-лоса (для обмеження збитків). Наприклад: ваша мета — 10% прибутку, максимальний збиток — 5%.

Управління позиціями: не використовуйте всі свої кошти для одної угоди. Рекомендується обмежити ризик за кожною угодою 1–2% від загального балансу рахунку.

Якщо баланс вашого рахунку становить 10 000 $, максимальний ризик на одну операцію повинен становити 200 $ (2%). Якщо ваш стоп-лос встановлений на рівні 5%, розмір вашої позиції повинен становити 4000 $ (200 ÷ 0,05).

Технічний аналіз є ключовим інструментом для прогнозування ринкових тенденцій. До поширених методів належать:

Розуміння підтримки та опору:

Рівень підтримки: точка, в якій ціна може відскочити вгору під час падіння.

Рівень опору: точка, в якій ціна може відступити під час руху вгору.

Порада: відкривайте лонг позиції на рівні підтримки та шорт позиції на рівні опору, але завжди підтверджуйте це іншими індикаторами.

Загальні технічні індикатори:

Ковзна середня (MA): допомагає визначити напрямок тренду. Наприклад, перетин короткострокової MA над довгостроковою MA сигналізує про потенційну купівлю (золотий хрест), а протилежне вказує на продаж (хрест смерті).

Індекс відносної сили (RSI): вказує статус ринку: перекупленість або перепродаж. RSI вище 70 = перекупленість; нижче 30 = перепродаж.

Лінії Боллінджера: допомагають визначити діапазон волатильності цін та напрямок прориву.

Криптовалютний ринок є надзвичайно волатильним, і трейдери можуть піддаватися емоційному впливу. Основні поради щодо контролю емоцій:

Контролюйте жадібність і страх: не додавайте сліпо позиції під час ралі або не закривайте їх у паніці під час падінь.

Уникайте гонитви за максимумами або продажу на мінімумах: терпляче чекайте підтверджених торгових сигналів і не дійте імпульсивно на короткострокові коливання.

Робіть регулярні перерви: занадто тривале спостерігання за екраном може погіршити судження. Підтримуйте здоровий психічний стан.

Високе кредитне плече може збільшити прибуток, але також значно підвищує ризик ліквідації. Новачкам рекомендується починати з низького кредитного плеча (наприклад, 3x), щоб поступово адаптуватися до коливань ринку.

Уникайте вкладення всіх своїх коштів в одну торгову пару. Диверсифікація допомагає зменшити вплив волатильності на будь-якому ринку.

Адаптуйте розмір своєї позиції відповідно до ринкових умов. Наприклад, коли ринок є нестабільним, зменште свою позицію, щоб знизити ризик.

Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає цю інформацію виключно для довідкових цілей і не дає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.