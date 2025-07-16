Що таке корекція Фібоначчі





Невпинна гонитва за торгівлею спонукала трейдерів створювати різні теорії технічного аналізу для передбачення тенденцій за допомогою "наукового" підходу. Корекція Фібоначчі також є методом технічного аналізу, який широко використовується для визначення рівнів підтримки та опору ринку. Підтримка означає потенційний рівень, на якому ціна може стабілізуватися та припинити падіння під час низхідного тренду. Опір, також відомий як рівень тиску, означає потенційний рівень, на якому ціна може зіткнутися з опором і змінити свій висхідний рух під час висхідного тренду.





Корекції Фібоначчі виводяться з набору чисел, відкритих математиком Леонардо Фібоначчі. Цей набір чисел називається послідовністю Фібоначчі або послідовністю золотого перетину.





Леонардо Фібоначчі був блискучим математиком, і в 1202 році він написав працю під назвою "Книга абака", яка представила західному світу арабську систему числення. У цій книзі він зазначив цікаву задачу: є пара дорослих кроликів, і вони щомісяця народжують пару кроленят. Кроленята, яким виповнилося один місяць, також можуть народити ще одну пару кроленят. Якщо кожна пара кроликів проходить через цей процес народження, розвитку та розмноження, і вони ніколи не вмирають, виникає питання, скільки пар кроликів буде через N місяців?





Якщо ми представимо це за допомогою послідовності, ми отримаємо відому послідовність Фібоначчі: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... Кожне наступне число в послідовності є сума попередніх двох чисел, і ці числа демонструють конкретні співвідношення, які є: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% і 100%. Хоча 50% не є коефіцієнтом Фібоначчі, багато хто все ж вважає цей відсоток важливим.





У 1611 році один вчений виявив, що послідовність Фібоначчі сходиться до золотого перетину, який дорівнює 1,618033987... Пізніше люди помітили, що послідовнісь Фібоначчі можна прослідити в різних областях. У повсякденному житті загальна кількість пелюсток на квітці часто відповідає числу Фібоначчі. У сучасній фізиці на основі послідовності Фібоначчі можна розрахувати квазіперіодичність тривимірного фізичного простору для золотого перетину і платинового перетину. В архітектурі багато загадкових споруд дотримуються співвідношення Фібоначчі, наприклад, співвідношення висоти до половини довжини основи трикутних граней на пірамідах. Послідовність Фібоначчі також використовується в торгівлі, щоб розкрити таємниці зростання і зниження цін.









Тенденція ринкової ціни передбачає рух у певному напрямку з випадковими розворотами або вторинними незначними трендами в межах більшої тенденції. Корекції Фібоначчі використовують коефіцієнти Фібоначчі: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% і 100%, щоб визначити ступінь ринкових відкатів і відскоків на основі цих співвідношень коефіцієнтів.





Таким чином, ми можемо використовувати корекції Фібоначчі для визначення потенційних рівнів опору або підтримки на ринку, орієнтуючи трейдерів на точки входу та виходу. Під час висхідного тренду, якщо ринок зазнає спаду, малювання корекцій Фібоначчі дозволяє нам визначити потенційні рівні підтримки, де ціни можуть стабілізуватися, а потім відновити висхідний тренд. Під час низхідного тренду, якщо ринок зазнає відскоку, малювання корекцій Фібоначчі може допомогти нам визначити потенційні рівні опору, і коли ціни досягнуть цих рівнів, ринок може продовжувати падати.





Сказане вище є лише теоретичним вступом. Під час фактичної торгівлі на ціни цифрових валют впливають різні фактори, включаючи динаміку попиту та пропозиції, основні цінності проєкту та новини. Індикатор корекції Фібоначчі може спотворитися. Тому важливо приділяти увагу управлінню ризиками.









У технічному аналізі корекції Фібоначчі можна намалювати на графіку K-лінії, вибравши дві крайні точки, як правило, це найнижча та найвища точки за певний період. Початкова і кінцева точки відрізняються висхідними і спадними трендами. У висхідному тренді ми починаємо з найнижчої точки зі значенням 1 (або 100%) і закінчуємо в найвищій точці зі значенням 0 (або 0%). У спадному тренді ми починаємо з найвищої точки і закінчуємо в найнижчій точці.





На вебсайті MEXC ви можете використовувати корекцію Фібоначчі наступним чином:





① Для прикладу ми використаємо спотову торгівлю MX (для ф’ючерсної торгівлі метод є таким самим), після входу на торгову сторінку клацніть на позначку олівця.









② Виберіть позначку корекції Фібоначчі у лівій частині графіка K-лінії.









③ Підтвердьте початкову та кінцеву точки. Очевидно, що MX перебуває у висхідному тренді. Ми вибираємо найнижчу ціну у вересні 2023 року як початкову точку та найвищу точку в червні 2023 року як кінцеву точку для малювання. Щоб завершити процес, наведіть курсор миші на найнижчу точку та перетягніть його вгору.









У застосунку MEXC ви також можете використовувати корекцію Фібоначчі. Просто увійдіть на сторінку малювання графіка К-лінії та виберіть позначку корекції Фібоначчі, і метод малювання буде таким самим, як і на вебсайті. Щоб дізнатися як перейти до сторінки малювання на графіку K-лінії, зверніться до статті " Як використовувати інструменти малювання? (базова K-лінія) ".





Відмова від відповідальності: Ця стаття не є порадою з інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консалтингових чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідки та не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та інвестуйте обережно. Цей вебсайт не несе відповідальності за будь-які інвестиційні дії користувачів.