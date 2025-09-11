Повний посібник з криптовалютних графіків глибини: порівняння книг ордерів і вплив на ринок

У світі торгівлі криптовалютами графік глибини служить візуальним відображенням кількості ордерів на купівлю та продаж на ринку, надаючи трейдерам безцінну інформацію. Він не тільки відображає рівень активності користувачів та обсяг торгівлі на біржі, але й є ключовим орієнтиром для оцінки глибини та ліквідності ринку.





Як випливає з назви, графік глибини — це графічне зображення глибини ринку. Він дозволяє користувачам переглядати кількість ордерів на купівлю та продаж на торговому ринку і зазвичай використовується на біржах, що працюють на основі книги ордерів. Графік глибини відображає активність користувачів та обсяг торгівлі на біржі, надаючи чітке уявлення про глибину ринку та ліквідність. З цієї причини розуміння того, як читати графік глибини, є необхідною навичкою для кожного трейдера, який здійснює торгівлю.









Графік глибини — це інструмент, який візуально відображає глибину ринку. На прикладі спотової торгівлі BTC на MEXC типовий графік глибини складається з таких основних елементів:





Горизонтальна вісь (вісь X): показує ціни ордерів, що зростають зліва направо, і відображає загальний діапазон цін на ринку.

Вертикальна вісь (вісь Y): вказує кількість ордерів, тобто загальну кількість ордерів на купівлю або продаж, розміщених на кожному рівні цін.

Зелена область: представляє сторону купівлі (бід) або сукупність ордерів, готових до купівлі за поточною ціною або нижче. Більша зелена область вказує на сильніший тиск з боку купівлі.

Червона область: представляє сторону продажу (аск), або сукупність ордерів, готових до продажу за поточною ціною або вище. Більша червона область вказує на сильніший тиск з боку продажу.

Точка перетину: позначає поточну ринкову ціну, де сили купівлі та продажу збалансовані.

Діапазон цін: відображає діапазон коливань цін, вказуючи, наскільки ринок готовий прийняти рух цін.

















Інтерпретація графіка глибини має вирішальне значення для трейдерів, оскільки вона не тільки допомагає оцінити глибину ринку, але й показує баланс сил покупців і продавців.









Глибина ринку — це здатність ринку поглинати ордери на купівлю та продаж за певним рівнем ціни. Аналізуючи графік глибини, трейдери можуть безпосередньо оцінити якість глибини ринку:





Щільна книга ордерів із вузькими спредами: якщо ордери на купівлю та продаж розташовані близько один до одного на багатьох рівнях ціни, це вказує на кращу глибину ринку. Це означає, що багато ордерів зосереджені біля поточної ціни, дозволяючи трейдерам здійснювати угоди ближче до ринкової вартості й знижувати витрати на торгівлю.

Розріджена книга ордерів із широкими розривами: навпаки, якщо між рівнями ордерів є великі проміжки, це свідчить про низьку глибину ринку. Це означає, що на деяких рівнях цін ордерів менше, і трейдери можуть стикатися з ширшими спредами та більшим прослизанням ціни під час виконання маркет ордерів, що призводить до вищих витрат на торгівлю.









Баланс між купівельним і продажним тиском є важливим показником для оцінки ринкових тенденцій. Порівнюючи розмір червоної та зеленої областей на графіку глибини, трейдери можуть швидко оцінити настрої ринку:





Більша зелена область: вказує на сильніший купівельний тиск, що свідчить про можливу тенденцію до зростання ринку.

Більша червона область: вказує на сильніший продажний тиск, що свідчить про можливу низхідну тенденцію ринку.

Схожі області: вказують на баланс між покупцями та продавцями, що свідчить про можливу фазу консолідації ринку.













На прикладі графіка глибини BTC, на графіку відображаються ордери на купівлю та продаж за різними ціновими рівнями. Зелена область зліва представляє сторону покупців, показуючи кількість BTC, яку покупці готові придбати за різними цінами. Червона область справа представляє сторону продавців, показуючи кількість, яку продавці готові продати. З графіку глибини можна побачити, що існує сильна підтримка купівлі на рівні близько 112 230,37 USDT, тоді як значний тиск продажу спостерігається на рівні близько 114 314,58 USDT.













Нижчі торгові витрати: ринок із сильною глибиною означає більшу кількість ордерів, що дозволяє трейдерам купувати або продавати за цінами, ближчими до фактичного ринкового рівня, тим самим зменшуючи транзакційні витрати.

Уникнення прослизання: на ринках із низькою глибиною може бути великий розрив між ціною ордера та фактичною ціною виконання, що призводить до прослизання. Аналізуючи графік глибини, трейдери можуть заздалегідь передбачити умови глибини ринку та уникнути торгівлі в умовах із високим ризиком прослизання.

Формулювання стратегій торгівлі: поєднуючи аналіз графіку глибини з порівнянням тиску купівлі та продажу, трейдери можуть розробляти більш точні стратегії. Наприклад, на ринках з сильнішим тиском купівлі вигідним може бути купівля на спаді; на ринках з сильнішим тиском продажу більш доцільним може бути продаж на підйомі.









Як важливий інструмент для торгівлі криптовалютою, графік глибини має незамінну цінність для трейдерів. Опанувавши навички тлумачення графіка глибини, трейдери можуть краще оцінювати глибину ринку та баланс тиску купівлі та продажу, що дозволяє їм розробляти більш точні торгові стратегії, зменшувати витрати та підвищувати ефективність. Однак важливо зазначити, що торгівля криптовалютою несе значні ризики. Трейдери повинні повністю розуміти ці ризики та бути обережними при інвестуванні.













Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідки і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і інвестуйте обережно. Всі інвестиційні рішення та результати є виключною відповідальністю користувача.







