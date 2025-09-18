Посібник для початківців: детальний огляд технічного аналізу криптовалют

Технічний аналіз — це широко використовуваний інструмент у фінансовому інвестуванні, спрямований на прогнозування майбутніх ринкових тенденцій шляхом вивчення історичних цінових коливань та торгових даних. У цій статті ми розберемо основні припущення, що лежать в основі технічного аналізу, дослідимо чотири ключові фактори, що на нього впливають, та представимо кілька класичних теорій, що допоможуть інвесторам краще зрозуміти та застосовувати технічний аналіз у торгівлі криптовалютами.









Технічний аналіз має довгу історію, що сягає часів сьогунату Токугава в Японії (у 1603–1867 роках) і торгівлі рисом. У спробі зафіксувати коливання цін і передбачити майбутні тенденції, купець на ім'я Хомма Мунехіса створив ранню форму свічкових графіків.





Протягом століть цей метод еволюціонував і розгалузився на різні форми, давши початок базовим свічковим графікам, технічним індикаторам і комплексним аналітичним системам, таким як теорія Доу, хвильова теорія Елліотта, теорія Ганна і теорія Чана.





Хоча кожна школа має свій унікальний підхід, вони мають спільну мету: інтерпретувати історичні ринкові дані для прогнозування майбутніх цінових рухів і пошуку вигідних можливостей.









Всі системи технічного аналізу базуються на трьох основних припущеннях:









Згідно з гіпотезою ефективного ринку, у повністю конкурентному й прозорому середовищі рухи цін відображають усю доступну інформацію — від фундаментальних показників проєкту й макроекономічних умов до розподілу токенів та іншого. Цей принцип є основою технічного аналізу; без нього весь підхід втрачає сенс.









Ціни рухаються не хаотично — вони формують впізнавані тренди. І якщо тренд виникає, він зазвичай триває певний час. Це ключова концепція технічного аналізу.









Коли ринкові умови нагадують минулі, інвестори часто приймають рішення, спираючись на попередні успіхи чи помилки. У результаті поведінка ринку та цінові моделі мають схильність повторюватися з часом.









Всі методи технічного аналізу базуються на таких чотирьох ключових факторах:





1) Ціна: найочевидніше відображення ринкової активності, що представляє консенсус між покупцями та продавцями.





2) Обсяг: вказує на рівень участі в ринку. Більший обсяг свідчить про більш активну діяльність та інтерес до ринку, тоді як менший обсяг вказує на зменшення участі.





3) Час: період, протягом якого формуються та розвиваються моделі. Різні періоди часу відповідають різним рівням коливання цін.





4) Діапазон цін: межі коливання цін протягом певного періоду. Як правило, більш тривалі періоди часу дають можливість для більших потенційних коливань цін.













Теорія Доу , створена Чарльзом Генрі Доу , вважається основою всіх систем технічного аналізу ринку. Вона містить три основні припущення та п'ять ключових принципів, що утворюють повну систему відстеження трендів. В основі лежить класифікація цінових рухів на три тренди:





1) Первинний тренд: триває один рік або більше і може бути бичачим, ведмежим або фазою бічної консолідації.

2) Вторинний тренд: рухається в протилежному до первинного тренду напрямку, триває від трьох тижнів до декількох місяців, зазвичай відкочуючись на одну третину до двох третин руху первинного тренду.

3) Незначний тренд: короткострокові коливання в межах вторинного тренду, часто щоденні коригування цін. Хоча їх важко аналізувати окремо, вони корисні для підтвердження та інтерпретації напрямку первинного і вторинного трендів.





Ілюстрація трьох трендів теорії Доу









Хвильова теорія Елліотта , запропонована американським аналітиком цінних паперів Ральфом Нельсоном Елліоттом , була розроблена на основі його дослідження індексу Доу-Джонса, в якому узагальнюються взаємозв'язки між рухом ринкових цін і хвильовими моделями. Якщо теорія Доу пояснює, що таке тренд, то хвильова теорія Елліотта пропонує більш детальний опис того, як цей тренд розвивається.





1) Структура хвиль





На основі класифікації ринкових трендів теорії Доу, хвильова теорія Елліотта розділяє повний ринковий цикл на вісім хвиль: п'ять імпульсних хвиль і три корекційні хвилі.

Кожна хвиля містить менші хвилі (субхвилі) і кожна хвиля сама по собі є частиною більшої хвилі.

У моделі бичачого ринку п'ять імпульсних хвиль рухаються вгору, зазвичай позначаються як хвилі 1, 2, 3, 4 і 5, а корекційні хвилі рухаються вниз, позначаються як хвилі A, B і C.

І навпаки, в моделі ведмежого ринку п'ять імпульсних хвиль рухаються вниз, а корекційні хвилі рухаються вгору.









Графік хвильової теорії бичачого ринку





2) Структура вкладених хвиль





Структури хвиль — це не лише прості цикли, вони також можуть бути вкладеними одна в одну. Іншими словами, будь-яка цінова хвиля може існувати одночасно на різних рівнях ринкових циклів (що відповідає первинному та вторинному тренду і незначним коливанням за теорією Доу). Повна п'ятихвильова або трихвильова структура може утворювати лише одну меншу хвилю в межах більшого хвильового циклу; і навпаки, будь-яка менша хвиля в межах циклу може бути розбита на мікроструктуру імпульсних хвиль або корекційних хвиль.









Теорія Ганна була розроблена Вільямом Д. Ганном , одним з найуспішніших інвесторів 20 століття. Спираючись на математику, геометрію, релігію та астрономію, Ганн створив унікальну систему технічного аналізу, що поєднує час і ціну. Вона охоплює численні правила торгівлі, принципи корекції та теорії циклів, такі як 21 правило торгівлі Ганна, 12 принципів торгівлі, правила корекції Ганна, теорія циклів, принципи хвиль, коефіцієнти поділу, геометрія ринку та різні інструменти побудови графіків.





Ключові елементи теорії Ганна включають:





1) Коливання цін як основа ринкових циклів: ціна рухається у вигляді підйомів і падінь. Коли ціна переходить від зростання до падіння, рівні корекції у 25%, 50% і 75% часто виступають важливими зонами підтримки. Коли ціна починає зростати з низької точки, такі множники, як 1,25, 1,5 і 2, часто позначають значні рівні опору.





2) Тривалість циклу відскоку: у висхідному тренді, якщо вимірювати в місяцях, корекції зазвичай тривають не більше 2 місяців. Якщо вимірювати в тижнях, відкати часто тривають 2–3 тижні. Під час різких падінь короткострокові відскоки можуть тривати 3–4 місяці.





3) Часові цикли: довгострокові цикли зазвичай тривають 20, 30 або понад 60 років. Середньострокові цикли тривають 1, 2 або 3 роки. Короткострокові цикли можуть тривати всього 4 хвилини.





4) Ключові циклічні точки перелому: 10-річні та 7-річні інтервали часто представляють значні зміни циклу, що корисно для прогнозування основних максимумів і мінімумів ринку.









Теорія Чана — це система технічного аналізу, розроблена китайським інтернет-фігурантом Чаном Чжун Шуо Чаном. Це геометрична система, яка крок за кроком виводить ринкові рухи зі структурних моделей з метою повної класифікації всіх можливих цінових поведінок і надання практичних рекомендацій щодо прийняття торгових рішень.

Основний принцип теорії Чана — «всі тренди повинні бути завершеними», що включає в себе наступні ключові ідеї:





1) Рухи ринку можна класифікувати на три типи: висхідний тренд, низхідний тренд і консолідація.

2) Будь-який тип тренду повинен пройти весь свій цикл, перш ніж закінчитися.

3) Кожен завершений тренд містить «центральну вісь» — структуру, що складається з трьох менших трендів наступного нижчого часового інтервалу.

4) Після завершення тренду він неминуче переходить в один з двох інших типів. Наприклад, після завершення низхідного тренду ринок перейде в консолідацію або висхідний тренд.









Теорія Основні особливості/характеристики Підходить для Теорія Доу Підкреслює дотримання трендів Визначення загального напрямку ринку Хвильова теорія Елліотта Розбиває тренди на структуровані, ієрархічні хвилі Середньо- та довгострокового аналізу ринку Теорія Ганна Зосереджується на точному співвідношенні часу та ціни Довгострокового прогнозування ринку Теорія Чана Використовує геометричні методи для кількісної оцінки структур трендів Точного визначення точок входу та виходу









На нестабільних ринках криптовалют технічний аналіз є особливо важливим інструментом інвестування. У порівнянні з традиційними ринками, криптоактиви торгуються цілодобово і швидко реагують на зміни інформації, що робить технічний аналіз ще більш практичним при розробці торгових стратегій.





Вивчення та освоєння технічного аналізу дає кілька значних переваг:









Технічний аналіз допомагає інвесторам визначити, чи перебуває ринок у висхідному, низхідному або консолідаційному тренді, що дозволяє уникнути гонитви за цінами на максимумі або панічного розпродажу на мінімумі. Це збільшує відсоток прибуткових угод і підвищує ефективність використання капіталу.









Встановлюючи рівні тейк-профіту та стоп-лосу, а також аналізуючи зони підтримки та опору, технічний аналіз дозволяє інвесторам заздалегідь підготувати контрзаходи, тим самим зменшуючи збитки, спричинені раптовими коливаннями ринку.









Технічний аналіз допомагає інвесторам уникнути емоційних рішень, підвищує дисципліну та дозволяє їм більш спокійно справлятися з такими людськими емоціями, як жадібність і страх.









На ринку доступно безліч методів технічного аналізу, що відрізняються за рівнем складності. Кожен інвестор має різні риси характеру, схильність до ризику та терміни торгівлі, а отже, ідеальна система технічного аналізу буде різною для кожної людини. На ринку, що швидко змінюється, жоден метод не може впоратися з усіма сценаріями. Це особливо актуально в періоди підвищеної емоційної волатильності, коли технічний аналіз може бути «спотвореним» і ввести в оману при прийнятті рішень.





Тому інвесторам рекомендується вибирати стратегії відповідно до свого рівня досвіду:





Початківці можуть почати з вивчення свічкових моделей і теорії Доу, щоб сформувати базове розуміння трендів.

Трейдери середнього рівня можуть перейти до хвильової теорії Елліотта і інструментів Ганна, щоб посилити свою здатність оцінювати структури трендів.

Просунуті трейдери можуть освоїти «теорію Чана», щоб поліпшити свій аналіз складних ринкових рухів.





Незалежно від обраного методу, збереження незалежності суджень та раціонального мислення залишається надзвичайно важливим. Хоча технічний аналіз може надати потужні інструменти для торгівлі, він не може врахувати всі фундаментальні змінні. Натомість фундаментальний аналіз, який передбачає вивчення вартості проєкту, фінансових даних, галузевих циклів та макроекономічної політики, забезпечує більш стабільну основу для прийняття інвестиційних рішень.





Тільки поєднуючи технічний та фундаментальний аналіз, враховуючи як ритм ринку, так і довгострокову вартість, інвестори можуть розробити більш стійку та гнучку інвестиційну стратегію. У непевному ринку раціональність та багатовимірний аналіз є необхідними кроками на шляху до становлення досвідченого інвестора.











