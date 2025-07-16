Що таке пилові атаки





Пилова атака (dusting attack) — це прихована та деструктивна форма мережевої атаки, яка передбачає надсилання маленької кількості криптовалюти на численні адреси гаманців і маркування цих адрес для подальших зловмисних дій. Оскільки кількість надісланої криптовалюти надзвичайно мала, користувачі часто не помічають, що вони стали жертвою зловмисних дії.









"Пил" означає надзвичайно дрібні зважені тверді частинки в повітрі. У контексті криптовалюти "пил" є описовим терміном, який використовується для позначення крихітних кількостей криптовалюти. Розглянемо найменшу одиницю Bitcoin, Satoshi, яка розташована на восьмому десятковому знаку після коми, і позначається як 0,00000001 BTC. Попри невеликий розмір, це дійсно справжня одиниця.





Крім отримання крихітної кількості токенів від пилової атаки, пил також може утворюватися під час ваших щоденних транзакцій. Для криптотрейдерів це звичайна справа отримувати невелику кількість токенів, якими неможливо торгувати далі, і ці невеликі залишкові суми також вважаються пилом.





MEXC пропонує функцію для перетворення невеликих активів у MX. Ви можете легко конвертувати ці токени , якими не можна торгувати через малий обсяг, у MX лише одним клацанням миші.









Пояснюючи концепцію пилових атак, ми дізнаємося, що пил з'являється не лише під час зовнішніх зловмисних атак, але й під час звичайних транзакцій. Важливо розуміти, що сам по собі пил не завдає шкоди, а небезпека пилових атак полягає в тому, що зловмисники поширюють пил серед численних адрес, щоб зібрати інформацію про транзакційні звички користувачів, уподобання та потенційні особисті дані.





Розуміння того, як працюють пилові атаки, має вирішальне значення для захисту ваших особистих активів та безпеки інформації. Пилові атаки зазвичай включають п'ять ключових кроків: маркування адрес, розповсюдження пилу, пов'язування адрес, аналіз поведінки та подальше використання.





Маркування адрес: зловмисники спостерігають за поведінкою та ончейн транзакціями, щоб визначити адреси активних гаманців.





Розповсюдження пилу: зловмисники надсилають невелику кількість пилу на марковані активні адреси.





Пов'язування адрес: зловмисники намагаються встановити зв'язок між різними адресами та пов’язаними з ними гаманцями, надсилаючи невеликі кількості пилу на кілька адрес.





Аналіз поведінки: за пов'язаними адресами зловмисники можуть спостерігати за транзакційними звичками жертви, потоками коштів тощо, вивчаючи й аналізуючи моделі поведінки жертви.





Подальше використання: зловмисники аналізують і використовують зібрану інформацію, щоб закласти основу для наступних атак, таких як фішинг.









Основна мета пилових атак — не пряме викрадення активів, а скоріше скомпрометувати конфіденційність користувачів і закласти основу для наступних атак.









Пилові атаки передбачають збір інформації, вивчення транзакційних звичок користувачів, потоків коштів, балансів гаманців, виявлення більш цінних цілей і використання потенційних вразливостей для майбутніх фішингових атак.









Пилові атаки зіставляють зібрані дані з потенційно розкритими особистими соціальними даними, пов'язуючи анонімні адреси гаманців із реальними користувачами. Це полегшує цілеспрямовані атаки, створюючи потенційні ризики та втрату активів для користувачів.









Пилові атаки потенційно можуть завдати шкоди репутації компаній і громадських діячів. Якщо зловмисники пов'язують адреси гаманців із корпоративною чи особистою інформацією та займаються вимаганням чи іншою злочинною діяльністю, це може суттєво вплинути на репутацію компаній і громадських діячів.













Уникайте взаємодії з невеликими обсягами криптовалют, які ви не впізнаєте, будьте обережні з небажаними транзакціями та розглядайте ці транзакції як потенційну пилову атаку.









Ієрархічні детерміновані (HD) гаманці оснащені функцією автоматичного створення нової адреси для кожної транзакції, що ускладнює зловмисникам відстеження активності вашого гаманця. Використовуючи HD-гаманець, ви можете підвищити конфіденційність і безпеку своїх транзакцій.









Щоб підвищити загальну безпеку свого гаманця, увімкніть двофакторну автентифікацію (2FA), регулярно оновлюйте програмне забезпечення для криптотрейдингу, будьте пильні щодо фішингових атак, утримуйтеся від натискання невідомих посилань тощо.





З моменту свого створення криптоактиви постійно стикалися з проблемами конфіденційності та безпеки, а пилові атаки були прямим викликом конфіденційності. У індустрії криптовалют є команди, які займаються розв'язанням цих проблем конфіденційності шляхом розробки відповідних блокчейн-рішень. Звичайним користувачам дуже важливо проявляти пильність, щоб уникнути втрати активів.





Відмова від відповідальності: ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.