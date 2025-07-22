Velvet Capital: операційна система DeFi наступного покоління на базі ШІ, яка переосмислює парадигму децентралізованих фінансів





Velvet Capital — це інноваційна екосистема децентралізованих фінансів ( DeFi ), що виступає як універсальне проміжне ПЗ, яке допомагає проєктам у сфері DeFi оперативно реагувати на ринкові можливості. Як комплексна операційна система DeFi (DeFi OS), платформа оптимізує ончейн-транзакції, підтримує випуск токенізованих сховищ та надає розширені інструменти для керування портфелем. За підтримки Binance Labs, Velvet Capital пропонує зручні рішення для створення, управління та випуску ончейн-фондів, структурованих продуктів і токенізованих портфелів.





З моменту запуску проєкт стрімко розвивався — від простого інструмента керування портфелем до вертикально інтегрованої DeFi-інфраструктурної платформи. Velvet Capital — це екосистема намір-орієнтованої торгівлі DeFAI та управління портфелем, яка включає нативні користувацькі застосунки, інтелектуального Telegram-бота, легкі у впровадженні API та агентно-орієнтовану операційну систему DeFAI. Така еволюція виводить Velvet Capital у перші ряди інфраструктур DeFi нового покоління — на стику штучного інтелекту, операцій на основі намірів та кросчейн-функціональності.













Місія Velvet Capital — зробити просунуті DeFi-стратегії інвестування масовими та забезпечити інфраструктуру інституційного рівня для управління активами. Платформа розв'язує ключові проблеми сучасного сектору DeFi: фрагментовану ліквідність, складні інтерфейси та технічні бар'єри, які стримують масове впровадження.





Проєкт Velvet Capital запустив децентралізовані криптопортфелі, які керуються смартконтрактами та інтегруються з децентралізованими біржами та іншими DeFi-протоколами для повного ончейн-управління. Це дозволяє повністю виключити централізованих посередників і надає користувачам реальний контроль над власними активами. Така модель принципово відрізняє Velvet Capital від традиційних централізованих платформ керування активами. Вона надає професійні портфельні послуги без втрати контролю над коштами користувача.









Після багатофазної розробки Velvet Capital офіційно випустив версію 2. Сьогоднішній Velvet — це операційна система DeFi, на основі намірів та ШІ, для торгівлі та управління портфелем. Завдяки інтелектуальному механізму виконання користувачі можуть торгувати будь-якими токенами як професіонали, підключатися до провідних DeFi-протоколів в один клац, а також досліджувати або створювати високопродуктивні портфелі. Остання версія повністю перебудовує DeFi-інфраструктуру, поєднуючи штучний інтелект і виконання на основі намірів, забезпечуючи інтуїтивно зрозумілий і потужний користувацький досвід.





Наразі понад 20 000 трейдерів користуються сервісами Velvet Capital для торгівлі та управління портфелями, що свідчить про високу ринкову цінність і активне залучення користувачів. Аудиторія платформи охоплює як роздрібних інвесторів, так й інституційних гравців, включно з криптовалютними хедж-фондами та керівниками цифрових активів.









Velvet Capital займає унікальне положення в екосистемі DeFi як користувацький застосунок і проміжне ПЗ для інших DeFi-протоколів. Як кросчейн-операційна система, Velvet Capital надає учасникам децентралізованих фінансів можливість створювати різноманітні DeFi-продукти: від спрощеного випуску токенізованих фондів до розширеного виконання угод, ефективного ліквідного майнінгу та гнучких рішень з кросчейн-зберігання активів.













Ключова інновація Velvet Capital — операційна система на основі намірів, яка принципово відрізняється від класичної транзакційної взаємодії. Замість вказування точних параметрів угоди користувач формулює бажаний результат, а система самостійно виконує всі технічно складні операції з маршрутизації та виконання.





Ключові переваги:





Спрощений інтерфейс (UX): користувач може висловити складну торгову стратегію або ціль щодо портфеля через природну мову або простий інтерфейс. Система бере на себе всю технічну складність.

Оптимізоване виконання: система аналізує кілька варіантів виконання й вибирає найкращий маршрут з огляду на комісії за gas, прослизання та ринкові умови.

Кросчейн-координація: система намірів координує операції між кількома блокчейнами, що дає змогу реалізовувати складні стратегії без технічних бар'єрів.









Однією з головних віх є бета-запуск Velvet Unicorn AI Copilot, інтелектуального помічника, який допомагає користувачам DeFi знаходити нові токени, оцінювати ончейн-можливості та ухвалювати зважені торгові рішення в різних екосистемах.





Він інтегрований у термінал Velvet Capital і використовує власні статистичні моделі для виявлення трендових токенів, аналізу ончейн-активності та прогнозування цінових тенденцій. Ця інтеграція штучного інтелекту знаменує собою значний прогрес у сфері інструментів DeFi, пропонуючи:





Аналіз ринку: оцінювання мультичейн-трендів, ефективності токенів і нових можливостей у режимі реального часу.

Оцінювання ризиків: автоматичний аналіз потенційних інвестицій з огляду на ончейн-дані, історичну динаміку та ринкові умови.

Рекомендації щодо стратегії: персоналізовані поради, адаптовані до вподобань користувача, толерантності до ризику та складу портфеля.









Одне з ключових технічних досягнень Velvet Capital — це всеосяжна кросчейн-інфраструктура. Вона дозволяє створювати токенізовані портфелі та фонди в кількох блокчейн-екосистемах, розширюючи доступ до активів і джерел доходу для кросчейн-управління.





Кросчейн-інфраструктура включає:





Мультичейн-управління портфелем: користувачі можуть створювати й керувати портфелями, що охоплюють кілька блокчейн-мереж, максимізуючи прибутковість і диверсифікацію.

Безшовне перенесення активів: платформа приховує технічну складність переказів між різними блокчейнами, забезпечуючи цілісний користувацький досвід.

Інтеграція незалежно від протоколу: сумісна з DeFi-протоколами різних блокчейнів, що дозволяє отримати доступ до всієї екосистеми через єдиний інтерфейс.









Платформа використовує смартконтракти, створені з урахуванням безпеки, ефективності та гнучкості. Вони забезпечують:





Управління сховищами: автоматизоване створення й адміністрування токенізованих інвестиційних інструментів із можливістю налаштування параметрів і участі в управлінні.

Управління ризиками: вбудовані механізми контролю ризиків і алгоритми коригування позицій для захисту активів і стабільності портфеля.

Розподіл комісій: прозорі механізми автоматичного збору та розподілу комісій для підтримки роботи платформи та винагороди керівників сховищ.













Функціональність DaaS у Velvet Capital дозволяє інституційним гравцям створювати власні фонди й інвестиційні стратегії, позиціонуючи платформу як повноцінного інфраструктурного провайдера для DeFi-рішень інституційного рівня. До складу DaaS-рішень входить:





Рішення «white label»: інституції можуть запускати кастомізовані DeFi-інтерфейси та інвестиційні продукти під власним брендом за допомогою бекенду Velvet Capital.

Інструменти відповідності: інтегровані функції звітності та комплаєнсу для відповідності регуляторним вимогам.

Масштабована архітектура: інфраструктура корпоративного рівня підтримує високочастотну торгівлю та складні інституційні стратегії.









Платформа пропонує потужні API, які дозволяють стороннім розробникам та інституціям інтегрувати функціонал Velvet Capital у власні застосунки. Зокрема:





Торговельний API: прямий доступ до рушія виконання Velvet Capital і механізмів агрегації ліквідності.

API управління портфелем: інструменти для програмного створення, управління та моніторингу портфелів.

API аналітики: ринкові дані, показники ефективності та аналіз ризиків для інституційних клієнтів.













VELVET — це нативний функціональний токен управління екосистеми Velvet Capital. Його основні функції включають: винагородження керівників сховищ та інвесторів, підтримка реферальних програм, стейкінг для отримання veVELVET (токенів із блокуванням голосу для участі в управлінні).





Роль VELVET виходить за межі простої участі в голосуванні. Токен реалізовано в межах розширеної токеноміки, яка координує стимули всіх учасників і сприяє зростанню платформи. Це включає знижки на комісії, участь в управлінні й можливості для отримання прибутку.









Токеноміка Velvet Capital поєднує кілька перевірених механізмів, зокрема знижки на комісії та вдосконалену модель ve (3,3), створюючи потужний економічний маховик. Це рішення вже підтверджено ефективністю в DeFi-протоколах нового покоління та узгоджено з власниками токенів, користувачами та керівниками сховищ.





Ключові елементи включають:





Блокування голосу: користувачі здійснюють стейкінг VELVET, щоб отримати veVELVET. Чим довший період блокування, тим більшими є сила голосу й знижка на комісії.

Логіка стейкінгу (3,3): система винагород стимулює довгострокове утримання токена й активну участь в управлінні.

Винагороди за ефективність: власники токенів отримують додаткові винагороди залежно від результатів сховищ, які вони підтримують голосом.









veVELVET — це версія токена VELVET із блокуванням голосу. Користувачі здійснюють стейкінг VELVET, щоб отримати veVELVET. Кількість токенів залежить від тривалості блокування. Це створює кілька динамік:





Часові стимули: баланс veVELVET поступово зменшується до моменту розблокування, що стимулює повторне блокування та сталу участь.

Рівні знижок: система передбачає різні рівні знижок на комісію залежно від обсягу заблокованих токенів.

Участь в управлінні: власники veVELVET голосують за рішення VelvetDAO (наприклад, нові інтеграції) і отримують додаткові токени VELVET після голосування для компенсації розведення.









Velvet Capital використовує складну систему розподілу, яка дозволяє власникам veVELVET спрямовувати винагороди до конкретних сховищ. veVELVET визначає, як токени VELVET розподіляються між сховищами, а їхні керівники встановлюють «стимули», щоб залучити голоси користувачів і забезпечити вищі винагороди.





Це формує конкурентне середовище:





Конкуренція між сховищами: керівники змагаються за підтримку власників токенів, пропонуючи стимули та демонструючи ефективність своєї стратегії.

Оптимізація прибутковості: власники токенів отримують додаткові винагороди залежно від ефективності сховищ, за які вони голосують.

Ринкова ефективність: система стимулів перенаправляє токени до найрезультативніших стратегій сховищ через ринкову динаміку.









За допомогою колекції NFT «Velvet Founders Club» платформа впроваджує NFT як засіб доступу до розширених функцій і привілеїв. Ці NFT підтверджують статус оригінального засновника Velvet DAO та надає:





Множники винагород: користувачі отримують вдвічі більше балів аірдропу, що заохочує активну участь.

Посилене голосування: сила голосу подвоюється, збільшуючи вплив користувачів.

Доступ до платформи: можливість створювати сховища на маркетплейсі Velvet, використовуючи NFT як ключ доступу.

Ексклюзивні можливості: доступ до стратегій провідних хедж-фондів і внутрішньої аналітики галузі.









Нещодавно Velvet Capital провів масштабні кампанії з розподілу токенів, спрямовані на залучення нових користувачів та стимулювання зростання екосистеми. Зокрема, обмежена кампанія для гаманців Binance (завершена 7 травня 2025 року) винагороджувала користувачів, які виконували ончейн- та соціальні завдання, з пулу у 8 мільйонів токенів VELVET.





Мета кампанії:





Залучення користувачів: мотивувати нових користувачів випробувати функції платформи.

Мережевий ефект: розширити спільноту, підвищити ліквідність і обсяг торгівлі.

Поширення токенів: забезпечити широку дистрибуцію токенів для підтримки децентралізованої моделі голосування.













Velvet Capital відкриває доступ до розширених портфельних інструментів, які раніше були доступні лише інституційним гравцям:





Автоматизоване управління портфелем: створення диверсифікованих портфелів, які автоматично ребалансуються на основі заданих стратегій і ринкових тенденцій.

Оптимізація ліквідного майнінгу: виявлення та реалізація найефективніших стратегій ліквідного майнінгу через різні протоколи й блокчейни.

Управління ризиками: вбудовані механізми контролю ризиків, що коригують і диверсифікують позиції, захищаючи кошти й водночас максимізуючи дохідність.









Платформа підтримує інституції через повноцінні DaaS-рішення:





Операційна діяльність хедж-фондів: криптовалютні хедж-фонди можуть випускати та управляти інвестиційними інструментами інституційного рівня.

Інструменти для управління активами: традиційні керівники можуть надавати криптоекспозицію через токенізовані портфелі та структуровані продукти.

Корпоративні сховища: компанії можуть керувати своїми криптовалютними скарбницями за допомогою професійних інструментів і звітності.









API та проміжні ПЗ Velvet Capital забезпечують широкі можливості інтеграції для розробників і DeFi-протоколів:





Інтеграція DeFi-протоколів: інші DeFi-платформи можуть підключитися до рушія виконання Velvet Capital і агрегатора ліквідності.

Інтеграція гаманців: криптогаманці можуть вбудовувати функціонал управління портфелем на базі інфраструктури Velvet Capital.

Аналітика та звітність: сторонні сервіси отримують доступ до ринкових даних і аналітичних інструментів.













Перевага Velvet Capital полягає в комплексному підході до DeFi-інфраструктури:





Вертикальна інтеграція: на відміну від платформ, які спеціалізуються на одній ніші, Velvet Capital пропонує повноцінну архітектуру — від UI до бекенду.

Інтеграція ШІ: розширені інструменти штучного інтелекту надають ринкову аналітику та торгові рекомендації.

Кросчейн-підтримка: нативна мультичейн-функціональність спрощує взаємодію між різними екосистемами.

Фокус на інституціях: DaaS-рішення задовольняють потреби інституцій, які часто ігноруються іншими DeFi-платформами.









За підтримки Binance Labs, Velvet Capital отримує не лише фінансування, а й стратегічні консультації від одного з найвпливовіших гравців у криптогалузі. Це забезпечує:





Технічну експертизу: доступ до технічних знань та інфраструктури Binance.

Ринкові канали: потенційну інтеграцію з екосистемою продуктів Binance.

Довіру: асоціація з авторитетним брендом підвищує рівень довіри до проєкту.









Velvet Capital — це важливий прорив у DeFi-інфраструктурі: поєднання передових технологій зі зручним інтерфейсом створює повноцінну платформу децентралізованих фінансів. Її подвійна роль як застосунку для користувачів і як проміжного ПЗ DeFi відкриває широкі можливості для створення цінності.





Складна токеноміка VELVET об'єднує блокування голосу, винагороди за ефективність і права управління, формуючи стійку економіку з узгодженими стимулами для всіх учасників. Завдяки інструментам ШІ, кросчейн-функціональності та підтримці інституцій, Velvet Capital очолює нове покоління інфраструктури DeFi.





Токени VELVET вже доступні на MEXC.





спотову або ф'ючерсну торгівлю. 2. Введіть «VELVET» у рядок пошуку та виберітьаботоргівлю.

3. Виберіть тип ордера, введіть кількість і ціну, після чого завершіть угоду.







