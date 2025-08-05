У липні 2025 року крипторинок знову охопили волатильність і динаміка. На тлі поєднання макроекономічних чинників і внутрішніх змін у наративах, декілька колись «усунених на задній план» DeFi-протоколіУ липні 2025 року крипторинок знову охопили волатильність і динаміка. На тлі поєднання макроекономічних чинників і внутрішніх змін у наративах, декілька колись «усунених на задній план» DeFi-протоколі
Навчання/Аналіз ринку/Аналіз актуальних тем/Липневе пов...увагу ринку

Липневе повернення SUSHI: як старожил серед DeFi-протоколів знову привернув увагу ринку

5 серпня 2025MEXC
0m
#Галузеві новини
SUSHI
SUSHI$0.383+0.10%
DeFi
DEFI$0.000633+5.32%
Binance Coin
BNB$876.86-0.37%
AINFT
NFT$0.0000003911+0.35%
Bitcoin
BTC$91,349+0.86%

У липні 2025 року крипторинок знову охопили волатильність і динаміка. На тлі поєднання макроекономічних чинників і внутрішніх змін у наративах, декілька колись «усунених на задній план» DeFi-протоколів із тривалою історією демонструють потужне повернення — і жоден із них не вирізняється так яскраво, як SushiSwap та його нативний токен SUSHI. Колись затьмарений Uniswap, цього місяця SushiSwap несподівано продемонстрував зростання. У липні 2025 року токен SUSHI пережив помітне ралі: його ціна піднялася з приблизно 0,60 $ на початку місяця до піка на рівні близько 1,09 $. Обсяг торгівлі також значно зріс, що свідчить про відновлення інтересу ринку до цього давнього протоколу.


*BTN-Купити SUSHI&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/exchange/SUSHI_USDT*

1. Ознайомлення зі Sushi


1.1 Що таке SushiSwap


Sushi (скорочено від SushiSwap) — це децентралізована біржа (DEX), побудована на Ethereum, яка працює за моделлю автоматизованого маркетмейкера (AMM). На відміну від традиційних бірж на основі книги ордерів, Sushi дозволяє користувачам надавати токени до пулів ліквідності, а смартконтракти зіставляють ордери на основі заданих алгоритмів, забезпечуючи обмін активами між користувачами без посередників. Sushi підтримує кілька блокчейнів, зокрема Ethereum, Arbitrum, Avalanche та BNB Chain, демонструючи широку мультичейн-сумісність.

Як один із ранніх учасників DeFi, біржа Sushi відіграла помітну роль в екосистемі. Попри те, що з часом вона втратила популярність через проблеми з управлінням і повільні технічні оновлення, із другої половини 2024 року команда Sushi почала оновлювати дорожню карту, вдосконалювати модульні продукти та розширювати партнерства в екосистемі, поступово формуючи новий імідж багатофункціональної DeFi-платформи.

1.2 Що таке SUSHI


SUSHI — це нативний токен екосистеми SushiSwap, який виконує дві функції: він слугує токеном винагороди для користувачів, які надають ліквідність протоколу, а також є токеном управління, що дає змогу власникам брати участь у пропозиціях, голосуванні та розподілі ресурсів.

SUSHI має обмежену пропозицію та випускається поетапно, щоб урівноважити ефективність стимулів і зберегти довгострокову цінність. Крім майнінгу ліквідності, користувачі можуть здійснювати стейкінг SUSHI для отримання додаткових винагород, що підвищує рівень блокування токенів і залученість у межах екосистеми.

2. Як працює SushiSwap


SushiSwap — це децентралізована платформа для торгівлі криптовалютами в мережі Ethereum, яка використовує модель AMM. За допомогою смартконтрактів користувачі можуть торгувати різними криптоактивами без централізованих посередників. Вони можуть депонувати свої активи до пулів ліквідності, які використовуються для обробки угод за ринковими цінами в реальному часі. Провайдери ліквідності також отримують токени SUSHI як додаткову винагороду через майнінг ліквідності.

3. Основні переваги Sushi


SushiSwap і надалі приваблює інвесторів завдяки кільком ключовим перевагам:

1) Різноманітність торгових пар: підтримка десятків торгових пар, включно з основними та нішевими активами, що забезпечує гнучкі можливості для торгівлі.

2) Модульна DeFi-екосистема: окрім DEX, Sushi пропонує кредитування, керування активами, платформи запуску токенів, NFT-маркетплейси тощо, задовольняючи широкий спектр фінансових потреб.

3) Зручний інтерфейс: інтуїтивний дизайн платформи Sushi робить її доступною як для новачків, так і для досвідчених користувачів.

4) Механізми винагороди: завдяки майнінгу ліквідності, стейкінгу та стимулам за участь в управлінні Sushi забезпечує стабільні можливості отримання прибутку для довгострокових учасників.

5) Глобальна спільнота: Sushi має відкриту, активну міжнародну спільноту з прозорою системою управління, яка дає змогу власникам токенів пропонувати й голосувати за оновлення, що сприяє згуртованості та культурі децентралізації.

4. Причина липневого зростання SUSHI


4.1 Запуск програми Katana Rewards


На початку липня біржа SushiSwap запустила програму Katana Rewards у партнерстві з KatanaDEX. У межах цієї ініціативи вибрані пули ліквідності почали приносити винагороду як у токенах SUSHI, так і в KAT. Під час кампанії буде розподілено до 400 мільйонів токенів KAT. Це не лише створює додаткову дохідність для власників SUSHI, а й сприяє диверсифікації екосистеми SushiSwap через інтеграцію токена KAT.

4.2 Відновлення ринкових настроїв


У липні ширший крипторинок продемонстрував відновлення: BTC перевищив позначку у 120 000 $, а ETH — 3800 $, що дало поштовх усьому сектору децентралізованих бірж. Як актив із тривалою історією, чітким наративом і помірною кількістю в обігу, SUSHI виграв від нового сплеску настроїв FOMO.

*BTN-Купити SUSHI&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/exchange/SUSHI_USDT*

4.3 Втілюються в життя мультичейн-експансії та кросчейн-інтеграції


З 2024 року платформа Sushi прискорила розгортання мультичейн-інфраструктури. Наразі вона підтримує численні провідні й нові блокчейни, що значно розширює доступність протоколу та взаємодію активів. Тим часом кросчейн-обмінник SushiXSwap демонструє стабільне зростання щоденної активності користувачів, що підтверджує позицію Sushi як справжньої мультичейн-мережі ліквідності в епоху рівнів 2 та модульного DeFi.

5. Висновок: чи це лише початок повернення Sushi?


Це зростання не було випадковим — воно відображає багатовекторну стратегію Sushi: архітектурні оновлення, поступова інновація продуктів, покращення ончейн-метрик і зміцнення згоди всередині спільноти — це все сприяє новій хвилі оптимізму на ринку. У контексті домінування тем рівня 2, модульності та кросчейн-взаємодії Sushi має хороші передумови для переходу від ролі традиційного AMM до інфраструктури DeFi нового покоління.

Попри неймовірне липневе зростання, історія повернення SUSHI ще не завершена. Те, що визначатиме його довгострокову цінність, — це не лише одне ралі зростання, а здатність реалізувати технічне бачення та екосистемні зобов’язання в найближчі квартали. Якщо Sushi й надалі впроваджуватиме стратегію модульного DeFi з прозорим управлінням і технічною гнучкістю, він цілком може повернути собі статус лідера DeFi-наративу та стати прикладом успішного повернення давніх гравців. Для довгострокових інвесторів ця історія лише починається.

*BTN-Зареєструватись на MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/register*

Рекомендовано до прочитання:

Чому варто обрати ф'ючерси MEXC: відкрийте для себе унікальні переваги торгівлі ф'ючерсами на MEXC та дізнайтеся, як залишатися попереду на ринку деривативів.
Як брати участь у події M-Day: опануйте кроки та стратегії участі у подіях M-Day та не пропустіть щоденні аірдропи ф'ючерсних бонусів на суму понад 70 000 USDT.
Посібник з торгівлі ф'ючерсами (застосунок): ознайомтесь із покроковою інструкцією з торгівлі ф'ючерсами в мобільному застосунку MEXC та почніть торгувати з упевненістю.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Поширені запитання щодо акаунту

Поширені запитання щодо акаунту

1. Вхід1.1 Як увійти в акаунт, якщо мій номер мобільного телефону або електронна пошта недоступні?Якщо ви пам'ятаєте пароль до свого акаунту:Вебсайт: на офіційній сторінці введіть пароль для входу в а

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Відправлення біткоїна спочатку може здатися складним, але насправді це досить просто, як тільки ви зрозумієте основи. Цей посібник проведе вас через все, що потрібно знати про безпечну та ефективну ві

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Дебати між біткоїном та золотом загострилися, оскільки обидва активи досягли історичних оцінок у 2025 році. Золото значно зросло, перевищивши $3,000 за унцію, тоді як біткоїн торгується вище $100,000,

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Біткоїн виріс з центів до десятків тисяч доларів, але багато хто досі дивується, як цифрова валюта без фізичного забезпечення може мати цінність. Ця стаття пояснює основні фактори, які роблять біткоїн

Вас також може зацікавити

Що таке фан-токени: 80 токенів, що об'єднують фанів у всьому світі зі щоденним обсягом торгівлі понад 52 мільйони $

Що таке фан-токени: 80 токенів, що об'єднують фанів у всьому світі зі щоденним обсягом торгівлі понад 52 мільйони $

Відкрийте для себе фан-токени, підтримані спортивними гігантами на MEXC: основні події вже доступніФан-токени — це офіційний клас цифрових активів у спорті. Створені на Chiliz Chain, вони працюють на

Що таке JESSE: детальний аналіз децентралізованої монети для контенту, розробленої основною командою Base

Що таке JESSE: детальний аналіз децентралізованої монети для контенту, розробленої основною командою Base

Основні моменти1) JESSE — це персональний токен, створений Джессі Поллаком, головним розробником мережі Base.2) JESSE позиціонується як «монета для контенту» і встановлює прямий взаємозв'язок між твор

Повний посібник з програми реферальних амбасадорів MEXC: підвищуйте свій рівень і заробляйте високі винагороди за допомогою пасивного доходу

Повний посібник з програми реферальних амбасадорів MEXC: підвищуйте свій рівень і заробляйте високі винагороди за допомогою пасивного доходу

Програма реферальних амбасадорів MEXC надає довгострокову систему заохочень для всіх користувачів, що базується на спільноті. У цьому посібнику пояснюються структура програми, правила підвищення рівня

Новий блокчейн рівня 1 викликає ажіотаж: чи вдасться Monad перевернути ринок?

Новий блокчейн рівня 1 викликає ажіотаж: чи вдасться Monad перевернути ринок?

Monad — це високопродуктивний проєкт блокчейну рівня 1, розроблений для подолання обмежень пропускної здатності транзакцій та масштабованості традиційних блокчейнів, таких як Ethereum, зберігаючи при

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT