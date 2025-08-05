Липневе повернення SUSHI: як старожил серед DeFi-протоколів знову привернув увагу ринку

У липні 2025 року крипторинок знову охопили волатильність і динаміка. На тлі поєднання макроекономічних чинників і внутрішніх змін у наративах, декілька колись «усунених на задній план» DeFi-протоколів із тривалою історією демонструють потужне повернення — і жоден із них не вирізняється так яскраво, як SushiSwap та його нативний токен SUSHI . Колись затьмарений Uniswap, цього місяця SushiSwap несподівано продемонстрував зростання. У липні 2025 року токен SUSHI пережив помітне ралі: його ціна піднялася з приблизно 0,60 $ на початку місяця до піка на рівні близько 1,09 $. Обсяг торгівлі також значно зріс, що свідчить про відновлення інтересу ринку до цього давнього протоколу.





















Arbitrum, Sushi (скорочено від SushiSwap) — це децентралізована біржа (DEX), побудована на Ethereum, яка працює за моделлю автоматизованого маркетмейкера (AMM). На відміну від традиційних бірж на основі книги ордерів, Sushi дозволяє користувачам надавати токени до пулів ліквідності, а смартконтракти зіставляють ордери на основі заданих алгоритмів, забезпечуючи обмін активами між користувачами без посередників. Sushi підтримує кілька блокчейнів, зокрема Ethereum Avalanche та BNB Chain , демонструючи широку мультичейн-сумісність.





Як один із ранніх учасників DeFi, біржа Sushi відіграла помітну роль в екосистемі. Попри те, що з часом вона втратила популярність через проблеми з управлінням і повільні технічні оновлення, із другої половини 2024 року команда Sushi почала оновлювати дорожню карту, вдосконалювати модульні продукти та розширювати партнерства в екосистемі, поступово формуючи новий імідж багатофункціональної DeFi-платформи.









SUSHI — це нативний токен екосистеми SushiSwap, який виконує дві функції: він слугує токеном винагороди для користувачів, які надають ліквідність протоколу, а також є токеном управління, що дає змогу власникам брати участь у пропозиціях, голосуванні та розподілі ресурсів.





SUSHI має обмежену пропозицію та випускається поетапно, щоб урівноважити ефективність стимулів і зберегти довгострокову цінність. Крім майнінгу ліквідності, користувачі можуть здійснювати стейкінг SUSHI для отримання додаткових винагород, що підвищує рівень блокування токенів і залученість у межах екосистеми.









SushiSwap — це децентралізована платформа для торгівлі криптовалютами в мережі Ethereum, яка використовує модель AMM. За допомогою смартконтрактів користувачі можуть торгувати різними криптоактивами без централізованих посередників. Вони можуть депонувати свої активи до пулів ліквідності, які використовуються для обробки угод за ринковими цінами в реальному часі. Провайдери ліквідності також отримують токени SUSHI як додаткову винагороду через майнінг ліквідності.









SushiSwap і надалі приваблює інвесторів завдяки кільком ключовим перевагам:





1) Різноманітність торгових пар: підтримка десятків торгових пар, включно з основними та нішевими активами, що забезпечує гнучкі можливості для торгівлі.





2) Модульна DeFi-екосистема: окрім DEX, Sushi пропонує кредитування, керування активами, платформи запуску токенів, NFT-маркетплейси тощо, задовольняючи широкий спектр фінансових потреб.





3) Зручний інтерфейс: інтуїтивний дизайн платформи Sushi робить її доступною як для новачків, так і для досвідчених користувачів.





4) Механізми винагороди: завдяки майнінгу ліквідності, стейкінгу та стимулам за участь в управлінні Sushi забезпечує стабільні можливості отримання прибутку для довгострокових учасників.





5) Глобальна спільнота: Sushi має відкриту, активну міжнародну спільноту з прозорою системою управління, яка дає змогу власникам токенів пропонувати й голосувати за оновлення, що сприяє згуртованості та культурі децентралізації.













На початку липня біржа SushiSwap запустила програму Katana Rewards у партнерстві з KatanaDEX. У межах цієї ініціативи вибрані пули ліквідності почали приносити винагороду як у токенах SUSHI, так і в KAT. Під час кампанії буде розподілено до 400 мільйонів токенів KAT. Це не лише створює додаткову дохідність для власників SUSHI, а й сприяє диверсифікації екосистеми SushiSwap через інтеграцію токена KAT.









У липні ширший крипторинок продемонстрував відновлення: BTC перевищив позначку у 120 000 $ , а ETH — 3800 $ , що дало поштовх усьому сектору децентралізованих бірж. Як актив із тривалою історією, чітким наративом і помірною кількістю в обігу, SUSHI виграв від нового сплеску настроїв FOMO.













З 2024 року платформа Sushi прискорила розгортання мультичейн-інфраструктури. Наразі вона підтримує численні провідні й нові блокчейни, що значно розширює доступність протоколу та взаємодію активів. Тим часом кросчейн-обмінник SushiXSwap демонструє стабільне зростання щоденної активності користувачів, що підтверджує позицію Sushi як справжньої мультичейн-мережі ліквідності в епоху рівнів 2 та модульного DeFi.









Це зростання не було випадковим — воно відображає багатовекторну стратегію Sushi: архітектурні оновлення, поступова інновація продуктів, покращення ончейн-метрик і зміцнення згоди всередині спільноти — це все сприяє новій хвилі оптимізму на ринку. У контексті домінування тем рівня 2, модульності та кросчейн-взаємодії Sushi має хороші передумови для переходу від ролі традиційного AMM до інфраструктури DeFi нового покоління.





Попри неймовірне липневе зростання, історія повернення SUSHI ще не завершена. Те, що визначатиме його довгострокову цінність, — це не лише одне ралі зростання, а здатність реалізувати технічне бачення та екосистемні зобов’язання в найближчі квартали. Якщо Sushi й надалі впроваджуватиме стратегію модульного DeFi з прозорим управлінням і технічною гнучкістю, він цілком може повернути собі статус лідера DeFi-наративу та стати прикладом успішного повернення давніх гравців. Для довгострокових інвесторів ця історія лише починається.









