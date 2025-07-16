Bitcoin перевищив 120 000 $: чи спричинять інституційний капітал та сприятлива політика новий сплеск?

14 липня 2025 року ціна Bitcoin перевищила позначку в 120 000 $, встановивши новий історичний максимум. Згідно з даними в режимі реального часу від MEXC , однієї з провідних світових платформ для торгівлі цифровими активами, на момент написання статті спотова ціна BTC/USDT становила 122 559,92 USDT, а ентузіазм ринку продовжував зростати. Однак за новими закликами про «повернення бичачого ринку» ховається більш глибока історія, пов'язана зі структурними чинниками, що сприяють цьому піднесенню. Від стійкого накопичення інституційних активів і все більш позитивних очікувань щодо політики до більш досконалої структури фінансування та еволюції поведінки інвесторів, цей стрибок є не просто стрибком цін, а системною переоцінкою ролі Bitcoin як засобу збереження вартості в глобальному ландшафті цифрових активів.

















Цей раунд зростання Bitcoin не викликаний якоюсь однією гарною новиною, а є результатом сукупного впливу багатьох макроекономічних та галузевих факторів. Сильні показники акцій технологічних компаній, стійкий приплив інституційних інвесторів, прискорення впровадження Bitcoin у корпоративні казначейства, рекордні обсяги ETF та все більш позитивні сигнали з політичного фронту разом формують основу цього структурного висхідного тренду.





На відміну від бичачого ринку 2021 року, що був обумовлений настроями, це зростання має більш інституціональний характер, базується на фундаментальних факторах і є менш спекулятивним. Традиційний фінансовий капітал, баланси корпорацій та еволюція регуляторних очікувань стали ключовими змінними, що сприяють зростанню ринку.









Згідно з щомісячним звітом ARK Invest «Bitcoin Monthly», на кінець червня довгострокові власники контролювали близько 74% пропозиції Bitcoin, що є майже 15-річним максимумом. Водночас частка короткострокових трейдерів постійно зменшується, що свідчить про структурні зміни.





Дані Glassnode показують, що коефіцієнт RHODL Bitcoin піднявся до піку цього циклу, що свідчить про зміну ринкової структури. Зараз більша частина Bitcoin зосереджена в руках середньо- та довгострокових власників, тоді як короткострокова торгова активність залишається помірною. Ця зміна широко розглядається як ознака циклічного переходу та охолодження спекулятивних настроїв. Як показник ончейн, коефіцієнт RHODL допомагає відстежувати розподіл Bitcoin за періодами утримання, відображаючи зміни в поведінці учасників та ринкових циклах.









Тим часом, утримання IBIT ETF у BlackRock перевищило 700 000 BTC, що становить 3,33% від загального обсягу пропозиції. Дані Bloomberg показують, що річний дохід від управління перевищив дохід від власного S&P 500 ETF (IVV) від BlackRock, роблячи його прибутковим орієнтиром для просування традиційних фінансів на криптовалютний ринок.





ETF не тільки надають установам канал для входу, що відповідає вимогам, але й змінюють взаємозв'язок Bitcoin з традиційними активами. Інвестори все частіше розглядають Bitcoin поряд з акціями технологічних компаній, що швидко зростають, як актив, орієнтований на майбутнє.









З липня традиційні гравці галузі розпочали нову хвилю впровадження Bitcoin в казначейство, охопивши такі сектори, як готельний бізнес, нерухомість, харчова промисловість, охорона здоров'я та виробництво:





Мексиканський оператор нерухомості Murano запустив програму SEPA на суму 500 мільйонів $ і придбав 21 BTC.

Японська компанія Metaplanet перетнула позначку в 2200 BTC, офіційно перетворившись на Bitcoin-казначейську компанію.

Компанії, що працюють у Китаї, Гонконзі та США, такі як DDC, медична технологічна компанія Semler Scientific та квантовий трейдер Hilbert Group, оголосили про нові або розширені закупівлі BTC.

Навіть виробники з Шеньчженя, мобільна технологічна компанія Webus та ветеран криптоплатформи Bakkt приєдналися до цього тренду.





За цим явищем стоїть зміна корпоративного мислення про ліквідність і зростання капіталу в умовах сильного долара, пікових процентних ставок і ослаблення сектора нерухомості. Bitcoin все частіше розглядається як стратегічний актив з інфляційною стійкістю, високою ліквідністю і глобальними ціновими перевагами, перетворюючись з об'єкта інвестицій в інструмент резерву.









Протягом тижня, починаючи з 14 липня, Конгрес США проведе «Криптотиждень», під час якого закони GENIUS та CLARITY будуть передані на розгляд відповідно до президента та Сенату. Хоча спекуляції щодо створення урядом США стратегічного резерву Bitcoin вщухли, триваючі політичні дискусії продовжують зміцнювати довіру ринку до відповідного, регульованого шляху вперед.





Регуляторні межі поступово стають чіткішими, і криптоактиви можуть отримати більш квазісуверенний статус, зокрема завдяки проривам у визнанні корпоративної бухгалтерської звітності та отриманні дозволів на закупівлю на державному рівні.









Дані ончейн підтверджують думку про структурне зростання. За даними Coinglass , під час стрибка Bitcoin до нових максимумів, протягом лише декількох годин було ліквідовано шорт позицій на суму понад 340 мільйонів $, що є прикладом класичного шорт-сквізу, який сигналізує про те, що імпульс ринку рішуче змістився в бік бичачого.









Тим часом, міцність технологічного сектора США та сектора штучного інтелекту, очолюваного Nvidia, стала зовнішнім каталізатором зростання Bitcoin. Ринкова капіталізація Nvidia перевищила 4 трильйони $, що опосередковано підвищило загальний апетит до ризику на ринку. У поточному циклі кореляція між Bitcoin та технологічними активами є особливо тісною.









Зростання Bitcoin до 120 000 $ відображає сукупний ефект перерозподілу капіталу, динаміки політики, перерозподілу балансів компаній та відновлення апетиту до ризику. Хоча короткострокові технічні корекції можливі, з середньо- та довгострокової перспективи роль Bitcoin як «глобального цифрового якоря вартості» стає все більш міцною.





У перспективі, у міру виходу на ринок все більшої кількості інституцій, вдосконалення нормативно-правової бази та еволюції логіки глобального розподілу активів, у другій половині 2025 року Bitcoin може очікувати справжній інституційний бум. На той момент Bitcoin перестане бути лише спекулятивним активом, а стане стратегічним об'єктом інвестування для основного глобального капіталу.





