Ethereum (ETH) перетнув позначку 3400 $: початок нового бичачого ринку чи короткостроковий стрибок?

У липні 2025 року ринок криптовалют пережив історичний сплеск. Bitcoin (BTC) подолав позначку в 120 000 $, опинившись у центрі уваги, а Ethereum (ETH) слідував за ним, короткочасно досягнувши максимуму в 3444 $ на тлі загального зростання ринкових настроїв.









Згідно з останніми даними MEXC , ETH стабільно зростає з початку місяця, досягнувши піку в 3444 $. Показники ончейн показують підвищену активність як на спотовому ринку, так і на ринку деривативів, при цьому обсяги торгівлі та відкрита зацікавленість різко зросли, що свідчить про виняткові притоки капіталу.





За останні два тижні ETH не тільки пробив ключові психологічні рівні 2500 $ і 2800 $, але і досяг нового річного максимуму 17 липня, фактично конденсуючи прибуток за два місяці в короткий період. Швидке відновлення бичачих настроїв, підживлене імпульсом спотового ETF, інституційними купівлями та стійкою торговою активністю ончейн, призвело до того, що деякі називають «міні-бичачим ринком» для ETH.









Що ще важливіше, це зростання не є результатом однієї події, а скоріше результатом збігу декількох факторів: глибокої еволюції внутрішніх механізмів управління Ethereum, структурного перерозподілу інституційного капіталу та відновлення ротації в спекулятивній екосистемі ончейн. У липні зростання ETH було більше, ніж простим відскоком активу; воно стало прикладом у реальному часі триваючої реконструкції ринкової структури та консенсусу щодо вартості.









Ключовим фактором, що підтримує нещодавнє зростання ETH, є прискорення трансформації його внутрішньої структури управління.









У липні Фонд Ethereum (EF) оголосив про значні організаційні зміни, окресливши чотири стратегічні напрямки: прискорення, розширення, підтримка та стабільність. Це свідчить про перехід до більш системного підходу до масштабування Ethereum та розширення екосистеми його застосування. Ця зміна є чітким відходом від історично сформованої моделі управління EF, що не передбачала втручання, і сигналізує про еволюцію організації до більш структурованої та відкритої, орієнтованої на проактивне розподілення ресурсів та координацію між спільнотами.









Недавні зміни EF не тільки відповідають зростаючим побоюванням ринку щодо ефективності управління Ethereum, але й зміцнюють його зв'язки з реальним світом. Посилюючи підтримку розробників, заохочуючи інтеграцію підприємств та розширюючи охоплення спільноти, фонд сигналізує про більш широку активізацію екосистеми Ethereum.









У міру просування фонду Ethereum (EF) реформ управління в спільноті з'явилася нова сила: Фонд спільноти Ethereum (ECF). Заснований такими діячами, як Зак Коул, ECF запровадив модель управління, спрямовану на підвищення ціни ETH, позиціонуючи вартість токена як головну мету розвитку протоколу. ECF просуває три основні принципи: «максимізація спалювання», «відмова від нових токенів» та «незмінність». Проєкти, що отримують підтримку, повинні сприяти спалюванню ETH, уникати запуску незалежних токенів та застосовувати смартконтракти, що не підлягають оновленню. Такий підхід гарантує, що вся цінність екосистеми в кінцевому підсумку повертається до самого ETH.





EF продовжує відігравати нейтральну роль, зосереджуючись на координації, а ECF пропонує доповнювальну систему управління, спрямовану на «максимізацію вартості». Разом вони створюють систему з двома двигунами, яка надає інституційній архітектурі Ethereum безпрецедентну зрілість, перетворюючи управління з ідеологічної концепції на набір сигналів, зрозумілих для ринку капіталу.









У 2025 році утримання резервів Ethereum (ETH) стало зростаючою тенденцією на фондовому ринку США, де кілька публічних компаній здійснили значні купівлі ETH і привернули до себе підвищену увагу інвесторів:





SharpLink (SBET): придбала додатково 7689 ETH, що станом на 9 липня збільшило загальний обсяг активів до понад 20 500 ETH. придбала додатково 7689 ETH, що станом на 9 липня збільшило загальний обсяг активів до понад 20 500 ETH.

BitMine (BMNR): планує розподілити 250 мільйонів $ на резерви ETH. планує розподілити 250 мільйонів $ на резерви ETH.

Blockchain Technology Consensus Solutions (BTCS): залучає 100 мільйонів $ для придбання ETH. залучає 100 мільйонів $ для придбання ETH.

Bit Digital (BTBT): оголосила про повний перехід на стейкінг ETH і позбавлення утримань BTC. оголосила про повний перехід на стейкінг ETH і позбавлення утримань BTC.





Ці компанії додають ETH до своїх балансів не тільки як стратегію хеджування та диверсифікації, але й на основі системного бачення довгострокової вартості ETH, потенціалу доходу від стейкінгу та зростання екосистеми. Ці кроки підвищують інтерес інвесторів завдяки наративу про «криптоактиви», одночасно зміцнюючи позиції ETH як «цифрового золота 2.0».





З огляду на те, що публічні компанії, ETF та протоколи стейкінгу продовжують накопичувати ETH, а також на тлі спотових ETF на ETH , розширення масштабування рівня 2 та зростання дохідності стейкінгу, інституційний капітал будує нову мережу ліквідності навколо ETH, формуючи позитивний зворотний зв'язок між ціною, ринковим консенсусом та настроями.













У липні 2025 року сектор мемкоїнів зробив впевнене повернення, знову розпаливши хвилю спекуляцій на крипторинку. У міру ротації капіталу ліквідність, яка раніше була зосереджена в екосистемі Solana , почала перетікати до Ethereum.





MOG і На відміну від Solana, де наративи про мемкоїни стали перенасиченими, а ліквідність вичерпується, Ethereum рівня 2 приваблює свіжий капітал. Завдяки більш надійній безпеці, сумісності протоколів і більш зрілій інфраструктурі Ethereum стає новим центром уваги інвесторів у мемкоїни. Мемпроєкти, такі як PEPE SPX , значно перевершили ETH з початку року, привернувши увагу як роздрібних трейдерів, так і інвесторів, що готові йти на високий ризик.













Ключова перевага мемпроєктів на базі Ethereum полягає в їх нативній сумісності з інфраструктурою DeFi. Протоколи, такі як IMF (Intl Meme Fund), дозволяють інвесторам використовувати мемкоїни як забезпечення для запозичень, що дає можливість відкривати спотові позиції з кредитним плечем. Під час бичачих циклів цей механізм значно підвищує ефективність капіталу для мемактивів і підсилює короткострокові ефекти збагачення.





У міру того, як все більше протоколів DeFi починають підтримувати мемкоїни, інтегруючи такі функції, як захист від ліквідації та агрегація дохідності, формується синергетична екосистема «DeFi та меми». Це не тільки підвищує загальну корисність Ethereum, але й поступово перетворює мемкоїни з ринкової новинки на життєздатні спекулятивні активи з високим рівнем ризику.









1) Макроекономічна невизначеність: політика Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок залишається непередбачуваною. Якщо дані про інфляцію перевищать очікування, поновлення спекуляцій щодо підвищення ставок може чинити тиск на високоризикові активи, такі як криптовалюти.





2) Зростання конкуренції в екосистемі: мережі Solana та Aptos продовжують спостерігати зростання активності розробників. Якщо вони запустять нові моделі стимулювання або проривні застосунки, вони можуть відвернути капітал і увагу розробників від Ethereum.





3) Ризики безпеки та ліквідації ончейн: відродження DeFi викликає нові побоювання щодо каскадних ліквідацій. Слабке управління мемпроєктами, вразливість смартконтрактів та ризики зловживання все ще становлять загрозу локальних раптових обвалів.





Для інвесторів, незважаючи на поточне пожвавлення ринку, збереження стратегічної дисципліни та контроль ризиків залишаються надзвичайно важливими.









Зростання ETH у липні відображає не лише відновлення цін, а й збіг реструктуризації управління, перерозподілу капіталу та еволюції участі користувачів. Інституційні зміни між EF та ECF сигналізують про нову еру управління. Зростання присутності ETH в інституційних портфелях підкреслює його дефіцитність та вплив. Тим часом взаємодія між мемкоїнами та DeFi експоненціально розширює мережу ліквідності Ethereum.





Однак підвищені оцінки призводять до зростання волатильності, а макроекономічні зміни або події ончейн залишаються ключовими змінними. Інвестори повинні уважно стежити за даними ончейн та потоками капіталу, особливо за притоком ETF, ставками стейкінгу та розвитком управління, щоб краще оцінити час входу та виходу.





Розсудливий підхід передбачає узгодження інвестицій з індивідуальною толерантністю до ризику, використання таких стратегій, як поетапний вхід і пороги фіксації прибутку. Уважне спостереження за притоком ETF і показниками стейкінгу може дати цінні сигнали. Для тих, хто вміє правильно вибрати момент, липень може стати найкращим часом для позиціонування в наступній фазі еволюції Ethereum.









Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і інвестуйте обережно. Всі інвестиційні рішення та їх результати є виключною відповідальністю користувача.



