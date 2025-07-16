У цій статті ми розглянемо низку простих заходів захисту акаунту, а також деякі корисні звички, які вам варто практикувати. 1. Встановлюйте надійні паролі та регулярно їх змінюйте Вам потрібно встановУ цій статті ми розглянемо низку простих заходів захисту акаунту, а також деякі корисні звички, які вам варто практикувати. 1. Встановлюйте надійні паролі та регулярно їх змінюйте Вам потрібно встанов
Шість способів краще захистити свій акаунт

16 липня 2025MEXC
У цій статті ми розглянемо низку простих заходів захисту акаунту, а також деякі корисні звички, які вам варто практикувати.

1. Встановлюйте надійні паролі та регулярно їх змінюйте


Вам потрібно встановити різні паролі з високою надійністю для всіх ваших акаунтів в Інтернеті, особливо для акаунтів, на яких ви зберігаєте свої активи, наприклад, для акаунтів для торгівлі криптовалютою. Наполегливо рекомендується, щоб довжина вашого пароля була довшою за вісім символів і включала великі та малі літери, цифри та спеціальні символи.

Встановлення надійного пароля — це хороший початок, але це не гарантує безпеку вашого акаунта в майбутньому. Зловмисники намагаються викрасти паролі різними способами, тому корисно регулярно змінювати пароль, щоб захистити свій акаунт.

Зверніть увагу, що після зміни пароля акаунту MEXC ви не зможете знімати кошти протягом наступних 24 годин. Це не дозволить потенційним зловмисникам викрасти кошти жертви, змінивши пароль.

2. Увімкніть двофакторну автентифікацію (2FA)


Після створення акаунта важливо спочатку активувати двофакторну автентифікацію (2FA). Ми рекомендуємо використовувати Google Authenticator. Наполегливо рекомендуємо зберегти ключ скидання на випадок, якщо вам знадобиться використовувати код 2FA на новому телефоні. Пам'ятайте, що під час використання Google Authenticator потрібно вимкнути функцію хмарної синхронізації. Ця функція може призвести до витоку ваших закритих ключів 2FA, підвищуючи ризик зламу вашого акаунту.

Окрім Google Authenticator, існують інші методи 2FA-автентифікації, включаючи перевірку електронною поштою або перевірку за номером мобільного телефону. Користувачам, які входять до системи за допомогою акаунту електронної пошти, рекомендується убезпечити пароль електронної пошти та посилити заходи безпеки самої електронної пошти, щоб запобігти її зламу, що згодом може вплинути на безпеку вашого акаунту.

3. Перевіряйте історію входів на пристрої у вашому акаунті


Ви можете перевірити історію пристроїв для входу у ваш акаунт в історії останніх входів. Якщо ви знайдете незнайомі або невикористовувані пристрої, видаліть їх. Ви також можете перевірити IP-адресу і час входу в акаунт. Якщо ви виявили підозрілі входи, будь ласка, негайно заморозьте свій акаунт.

4. Керуйте адресами зняття коштів


У вашому акаунті є функція безпеки, яка називається [Білий список адрес зняття]. Вона дозволяє вносити адреси гаманців у білий список для зняття коштів. Після ввімкнення функції білого списку ви зможете здійснювати зняття коштів лише на адреси з білого списку.

5. Захист від фішингу


Фішинг — це різновид мережевої атаки, під час якої зловмисники намагаються видати себе за окремих осіб або компанії, щоб отримати особисту інформацію. На даний момент це найпоширеніший метод атаки, тому ви повинні завжди бути пильними.

Ми рекомендуємо зберегти офіційний сайт MEXC в закладках вашого браузера, щоб не вводити адресу вручну кожного разу, коли ви входите в систему. Якщо ви ще не додали офіційний сайт MEXC до закладок, ви можете додати наступне посилання: https://www.mexc.com/uk-UA. Цей простий спосіб захистить вас від переходу на багато фальшивих вебсайтів MEXC і не дати їм змоги обманом змусити вас ввести інформацію про ваш акаунт.

Також рекомендується використовувати функцію антифішингового коду, де ви можете встановити унікальний код, який система буде автоматично вставляти в електронні листи, що надсилаються MEXC. Увімкнувши антифішинговий код, ви зможете визначити, чи є отриманий вами електронний лист з повідомленням справжнім.

6. Дотримуйтесь правил безпеки API


MEXC-API — це спосіб допомогти професійним трейдерам максимально ефективно використовувати торговий движок MEXC.

Однак під час використання ключів API дані потрібно надавати зовнішнім програмам, що також несе певні ризики. Тому при використанні MEXC-API рекомендується враховувати обмеження доступу на основі IP-адрес. Дозвіл на доступ мають лише IP-адреси з білого списку. Крім того, ключі API слід регулярно оновлювати, щоб уникнути витоку.

Висновок


У цій статті ми представили різні прості заходи, які допоможуть вам захистити свій акаунт і запобігти крадіжці хакерами вашої важко заробленої віртуальної валюти.

Щоб перевірити поточний рівень безпеки вашого акаунту, перейдіть до розділу [Безпека] на нашому сайті. Якщо ви використовуєте застосунок MEXC, ви також можете перевірити його на вкладці [Безпека].


