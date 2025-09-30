Від'ємний баланс: що це таке і як його уникнути





Кредитне плече — це палиця з двома кінцями. За правильного використання воно може примножити прибуток, дозволяючи трейдерам отримувати значні доходи за відносно невеликих вкладень. Водночас за відсутності ефективного управління ризиками плече може призвести до від'ємного балансу, миттєво обнулити капітал або навіть призвести до боргу, через що трейдер може втратити наступну ринкову можливість. Завдяки належним стратегіям управління ризиками та правильному стилю торгівлі трейдери можуть користуватися перевагами кредитного плеча, водночас зберігаючи ризик від'ємного балансу в допустимих межах.









Від'ємний баланс виникає, коли збитки у позиції з використанням кредитного плеча перевищують маржу, внаслідок чого баланс рахунку стає від'ємним. Наприклад, якщо ви відкрили позицію на 10 000 USDT, використовуючи 1000 USDT як маржу з плечем 10x, і ринок пішов проти вас (наприклад, ви відкрили шорт, але ціна зросла), збитки можуть швидко накопичитися. Якщо збиток, скажімо, 1200 USDT, перевищує вашу маржу — баланс вашого рахунку становитиме -200 USDT. Цей від'ємний баланс потрібно буде відшкодувати платформі. Деякі платформи мають страхові механізми для захисту від від'ємного балансу, які автоматично покривають дефіцит або компенсують його коштом страхового фонду. Проте за умов екстремальної ринкової волатильності ці механізми можуть не повністю захистити від збитків.









Від'ємний баланс зазвичай є наслідком сукупності чинників, серед яких головною причиною виступає неналежне управління ризиками. Основні причини включають:









Високе кредитне плече підвищує ризик утворення від'ємного балансу. На надзвичайно волатильному крипторинку навіть незначний несприятливий рух ціни може спричинити ліквідацію позиції. Наприклад, при використанні кредитного плеча 100x для позиції обсягом 100 000 USDT із маржею лише 1000 USDT, достатньо зниження ціни лише на 1% для повної втрати маржі. Раптові «чорні лебеді» або неочікувані новини також можуть призвести до миттєвого утворення від'ємного балансу.









Емоційна торгівля часто призводить до того, що трейдери нехтують встановленням стоп-лосу, сподіваючись на відновлення ціни. Наприклад, при відкритті лонг позиції за альткоїном із кредитним плечем 10x і маржею 10 000 USDT, зниження ціни на 8% призводить до втрати 80% маржі. Без стоп-лосу раптове подальше падіння на 3% може спричинити від'ємний баланс у розмірі 1000 USDT. Встановлення стоп-лосу нижче за ціну входу (наприклад, на рівні 5%) дозволяє обмежити збитки та знизити ризик виникнення від'ємного балансу.









Неочікувані події: війни, глобальні катастрофи (наприклад, пандемії) або ринкові «чорні лебеді» (як крах Luna) — можуть спричинити стрімкі коливання цін, швидші за можливість системи ліквідувати позицію. Навіть при наявності стоп-лосу ордер може бути виконаний за ціною, значно гіршою за очікувану, що призведе до від'ємного балансу. Наприклад, у квітні 2025 року раптові новини про глобальні мита (тарифи) спричинили падіння Bitcoin на 5% за кілька годин, внаслідок чого багато позицій з кредитним плечем були ліквідовані до закриття.









На ринках із низькою ліквідністю, таких як невеликі біржі чи нові альткоїни, ордери можуть виконуватись із затримками, що посилює збитки. Наприклад, раптове падіння на 10% токена з низькою ліквідністю може спричинити затримку виконання стоп-лосу, що призведе до збитків, які перевищують доступну маржу, і спричинить утворення від'ємного балансу. Парам із високою ліквідністю, як-от BTCUSDT на провідних біржах, притаманне миттєве виконання ордерів, що знижує цей ризик.









Причиною від'ємного балансу можуть бути також технічні проблеми на самій платформі. Серед них: затримка при зіставленні ордерів, надмірне прослизання, перебої в роботі серверів під час пікових навантажень або маніпуляції з механізмами ліквідації на нерегульованих платформах.









Для ефективного запобігання від'ємному балансу необхідний багаторівневий підхід до управління ризиками. П'ять наведених нижче стратегій допомагають мінімізувати ймовірність ліквідації або виникнення від'ємного балансу в умовах екстремальної ринкової волатильності.









Обережно підходьте до вибору кредитного плеча. Надто високе плече значно зменшує захисний буфер вашої маржі. Наприклад, при кредитному плечі 10x ліквідація може відбутися вже при 10% несприятливого руху ціни, тоді як плече 3–5x надає більший запас безпеки.

Початківцям рекомендується використовувати плече не вище ніж 5x. Досвідченим трейдерам — бажано не вище ніж 20x.

Використовуйте калькулятор ціни ліквідації на платформі, щоб зрозуміти межі ризику перед відкриттям позиції.









Завжди встановлюйте рівні стоп-лос і тейк-профіт під час відкриття позиції, щоб уникнути емоційної торгівлі.

Стоп-лос (SL) : встановлюйте на безпечній відстані від орієнтовної ціни ліквідації. Наприклад, якщо ціна ліквідації для лонг позиції становить 115 000 $, встановіть стоп-лос близько 117 000 $, щоб уникнути передчасної ліквідації через короткострокову волатильність.

Тейк-профіт (TP) : заздалегідь визначайте цілі, щоб очікуваний прибуток від кожної угоди суттєво перевищував потенційний збиток. Рекомендується дотримуватися співвідношення ризику до прибутку щонайменше 1:2. Наприклад, якщо максимальний очікуваний збиток становить 500 $, цільовий прибуток має бути на рівні 1000 $ або вище.

Трейлінг-стоп: після отримання прибутку поступово підвищуйте рівень стоп-лосу, щоб зафіксувати прибуток і водночас мати змогу отримати вигоду з подальшого тренду.





Найсерйозніші випадки від'ємного балансу на ринку часто трапляються не через екстремальну волатильність, а через небажання трейдера зафіксувати збитки. Збитки накопичуються, що зрештою призводить до ліквідації позиції та ще більших фінансових втрат.









Правильне управління коштами є важливим елементом для уникнення повного вкладення в ризиковані позиції — це ще один ключ до запобігання від'ємному балансу. Ніколи не розміщуйте всі кошти рахунку в ризикованих позиціях. Завжди резервуйте частину коштів як запасну маржу на непередбачені випадки.





Максимальний збиток на одну угоду : бажано обмежити до 1–2% від загального балансу рахунку. Наприклад, якщо ваш рахунок має 10 000 USDT, максимально допустимий збиток на одну угоду не повинен перевищувати 200 USDT.

Коефіцієнт використання маржі : обсяг коштів, спрямований на позиції, не має перевищувати 80% від загального капіталу. Це дає змогу зберегти достатню ліквідність для реагування на ринкові коливання.

Овернайт-позиції : чим довше ви утримуєте позицію, тим вищий рівень невизначеності. Коли ліквідність на ринку низька або перед важливими новинами, краще збільшити резерв маржі.

Розуміння мультиактивної маржі: наприклад, нещодавно впроваджений механізм мультиактивної маржі на MEXC допомагає користувачам зменшити ймовірність виникнення від'ємного балансу в умовах екстремального ринку. З одного боку, він дозволяє різним активам: BTC, ETH, USDT, USDC та ще 14 основним активам — використовувати спільний пул маржі. З іншого боку, прибутки й збитки між різними позиціями можуть автоматично компенсуватися, що запобігає фрагментації капіталу.





Раціональний розподіл маржі створює буфер для вашого рахунку. Навіть у разі короткострокових екстремальних коливань на ринку це не призведе до негайного виснаження всіх коштів. Такий обережний підхід до управління коштами є основним захистом від від'ємного балансу.









Ніколи не розміщуйте всі кошти в одному напрямку чи активі. На практиці можна диверсифікувати ризик такими способами:

Розподіл між різними активами : торгуйте різними типами активів або активами з низькою кореляцією. Наприклад, розподіліть позиції між основними криптовалютами (BTC, ETH) та альткоїнами з різних секторів (DeFi, ШІ тощо), замість того щоб вкладати все в один актив.

Хеджування в різних напрямках : додавайте елементи хеджування у свої позиції. Наприклад, маючи переважно лонг позицію, виділіть невелику частину портфеля на шорт позиції або зустрічні угоди. Якщо ринок піде проти основної позиції, прибуток від хеджування частково компенсує збитки, запобігаючи стрімкому зменшенню капіталу рахунку.

Стратегія з різними періодами: розподіліть позиції за різними торговими періодами, наприклад, частину для короткострокових коливань, частину для середньо- та довгострокових трендів. Короткострокові стратегії дають змогу своєчасно активувати стоп-лос і тейк-профіт для контролю ризику однієї угоди, тоді як середньо- та довгострокові позиції можуть витримувати короткострокові коливання та вловлювати ширші тренди. Така комбінація дозволяє уникнути частих великих ставок, одночасно беручи участь у довгострокових ринкових можливостях і зберігаючи збалансований загальний ризик.





Для багатьох новачків від'ємний баланс виникає не через одне неправильне рішення, а тому, що всі позиції одночасно піддаються однаковому ризику, що концентрує збитки та посилює їхній вплив.









Ринкова ситуація може змінитися за мить. Лише постійно стежачи за ринком, ви зможете своєчасно реагувати та зменшити пасивний ризик.

Налаштуйте сповіщення : установіть цільові цінові сповіщення на біржі або в TradingView, щоб отримувати повідомлення. Коли ринкова ціна наближається до рівня вашого стоп-лосу, заздалегідь визначеного порогу чи межі нестачі маржі, ви отримаєте сповіщення негайно.

Слідкуйте за ринковими новинами: основні макроекономічні події та регуляторні зміни часто спричиняють екстремальну волатильність ринку.









Від'ємні баланси не є неминучими — зазвичай вони є наслідком неналежного управління ризиками.





Використовуючи кредитне плече з розумом, суворо дотримуючись стратегій стоп-лосу та тейк-профіту, обачливо розподіляючи маржу, диверсифікуючи ризики та впроваджуючи механізми сповіщень у реальному часі, трейдери можуть мінімізувати ймовірність від'ємного балансу. У світі криптовалют короткострокові прибутки трапляються часто, але трейдери, які стабільно заробляють у довгостроковій перспективі, спираються не на удачу, а на управління ризиками. Ринкові можливості завжди існуватимуть, але ваш капітал обмежений.



