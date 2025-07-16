У ф'ючерсній торгівлі функція стоп-лос допомагає трейдерам обмежити втрати та контролювати ризики. Встановлюючи ціни стоп-лос, ви можете забезпечити своєчасний вихід з позицій, коли ринок рухається в У ф'ючерсній торгівлі функція стоп-лос допомагає трейдерам обмежити втрати та контролювати ризики. Встановлюючи ціни стоп-лос, ви можете забезпечити своєчасний вихід з позицій, коли ринок рухається в
Як налаштувати стоп-лос у ф'ючерсній торгівлі

16 липня 2025MEXC
У ф'ючерсній торгівлі функція стоп-лос допомагає трейдерам обмежити втрати та контролювати ризики. Встановлюючи ціни стоп-лос, ви можете забезпечити своєчасний вихід з позицій, коли ринок рухається в несприятливому напрямку, тим самим уникаючи подальших збитків.

1. Визначення


У ф'ючерсній торгівлі стоп-лос означає виконання угод для закриття позицій і обмеження подальших збитків, коли ціна досягає певного рівня. У ф'ючерсній торгівлі стоп-лос зазвичай встановлюється на рівні певної ціни або відсотка. Як тільки ринкова ціна досягне або перевищить встановлений поріг стоп-лос, угода буде автоматично виконана.

2. Види стоп-лосу


2.1 Стоп-лос із фіксованою сумою


Визначається фіксована сума як точка стоп-лосу. Наприклад, якщо ви відкриваєте позицію за ф’ючерсною парою, ви можете встановити точку стоп-лос, і коли ціна ф'ючерсів впаде до встановленої точки стоп-лос, ваша позиція буде автоматично закрита, щоб обмежити збитки.

2.2 Відсотковий стоп-лос


Ви можете встановити відсоток стоп-лос на основі вашої толерантності до ризику. Наприклад, ви можете налаштувати автоматичний продаж активу, коли його ціна впаде на 10% від ціни вашої купівлі.

2.3 Технічний індикатор стоп-лос


Ви можете використовувати технічні індикатори для встановлення точок стоп-лос, як-от ковзні середні, лінії підтримки, лінії опору тощо.

2.4 Прогресивний стоп-лос


Ця опція ділить точку стоп-лос на кілька етапів і поступово зменшує її. Це може допомогти вам більш гнучко регулювати точку стоп-лосу під час нестабільного ринку.

3. Посібник користувача (вебсайт MEXC)


3.1 [Швидке закриття]


Швидке закриття означає виконання угод на основі ціни закриття контрагента та реалізації транзакцій на основі принципу "30 найкращих пропозицій": ваш ордер на закриття може швидко зрівняти ціни контрагента в межах 30 пропозицій, при цьому будь-яка невиконана частина автоматично перетворюється на лімітний ордер.

3.2 [Закрити лонг] / [Закрити шорт]


Вам потрібно встановити параметр [Ціна] (ринкова ціна або остання ціна) і [Кількість] (25%, 50%, 75% і 100%).

3.3 [Закрити в один клац]


Ця дія скасує всі лімітні ордери та закриє всі позиції з маркет ордерами (залежно від ринкових умов ваша операція може бути не на 100% успішною).

[Нагадування]


Використання опції [Ринкова ціна] для [Закрити лонг] / [Закрити шорт] також може досягти мети активного стоп-лосу.

3.4 [Лімітний ордер]


  • Оскільки закриття лонг/шорт позицій за допомогою лімітних ордерів може відбутися лише за останньою ціною або за ціною, кращою за останню ціну (тобто, у прибутковому сценарії);

  • Тому після відкриття позиції, використання лімітного ордера для закриття позицій не може досягти мети стоп-лосу.

  • Як показано на скриншоті нижче: під час відкриття лонг позиції за BTC/USDT встановлення стоп-лосу з лімітним ордером (ціна ордера складає 65 000 USDT) не може бути виконано нижче останньої ціни (середня ціна виконання — 66 972,7 USDT).


3.5 [Тригер ордер]


  • Ви можете встановити наступні параметри: [Тригерна ціна], [Ціна] і [Кількість] (доступне регулювання співвідношення);

  • Лімітні ордери на закриття лонг/шорт позицій можуть виконуватися за останньою ціною або за ціною, кращою за останню ціну (тобто в прибутковому сценарії), або за ціною, гіршою за останню ціну (тобто в збитковому сценарії);

  • Як показано на скриншоті нижче: під час відкриття лонг позиції за BTC/USDT використання тригерного ордера дозволяє встановити як лонг, так і шрот позиції на закриття; отже, коли середня ціна виконання буде меншою за середню ціну відкриття, ордер також може бути активований для досягнення заздалегідь визначеного значення стоп-лосу.


3.6 [Трейлінг-стоп ордер]


  • Під час розміщення трейлінг-стоп ордера можна налаштувати [Процент відхилення] ([Процент відхилення] або [Цінова відстань]) і [Кількість] (доступне регульоване співвідношення);

  • Трейлінг-стоп ордери на закриття лонг/шорт позицій можуть бути виконані лише за ціною, нижчою за останню ціну (тобто в збитковому сценарії);

  • Як показано на скриншоті нижче, під час відкриття шорт позиції за BTC/USDT після використання трейлінг-стоп ордера наявні позиції закриваються за ціною приблизно на 10% нижчою за останню ціну (64 924,7 USDT).


3.7 [Ордер "Тільки розміщення"]


  • Ордери "Тільки розміщення" подібні до лімітних ордерів на закриття лонг/шорт позицій. Вони можуть бути виконані лише за останньою ціною або за ціною, кращою за останню ціну (тобто, у прибутковому сценарії);

  • Таким чином, після відкриття позиції, її закриття за допомогою ордера "Тільки розміщення" не може досягти мети стоп-лосу;

  • Як показано на скриншоті нижче: під час відкриття лонг позиції за BTC/USDT, встановлення стоп-лосу з ордером "Тільки розміщення" (ціна ордера на рівні 65 000 USDT) призводить до скасування ордера.


3.8 [Тейк-профіт] / [Стоп-лос]


Функцію [TP/SL] можна встановити як перед відкриттям позиції, так і коригувати після відкриття. Щоб отримати докладнішу інформацію, прочитайте: Налаштування тейк-профіт і стоп-лоc при торгівлі ф'ючерсами.

4. Підсумок


На торговій платформі MEXC Ф'ючерси ви можете встановити умови стоп-лос відповідно до ваших уподобань щодо ризику, торгових стратегій і ринкових умов. Зазвичай це можна зробити у формі налаштувань ціни або відсотка. Ви також можете вручну виконувати ордери стоп-лос, щоб закрити позиції та обмежити збитки. Функція стоп-лос допомагає контролювати ризик і запобігати подальшому збільшенню збитків. Однак у реальній торгівлі ф'ючерсами різні настрої на ринку можуть спричиняти різні поведінки стоп-лос, наприклад, коли є сприятливі чи несприятливі фундаментальні фактори (такі як галузеві новини), трейдери можуть активно закривати наявні позиції. Таким чином, потрібно дізнатися про більше методів стоп-лос через реальний досвід торгівлі.

Відмова від відповідальності: Ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

