1. Я вже маю акаунт на MEXC. Як мені прив'язати його до адреси гаманця, згенерованого через «Підключити гаманець»? При реєстрації через «Підключити гаманець» просто виберіть адресу електронної пошти, 1. Я вже маю акаунт на MEXC. Як мені прив'язати його до адреси гаманця, згенерованого через «Підключити гаманець»? При реєстрації через «Підключити гаманець» просто виберіть адресу електронної пошти,
Навчання/Learn/DEX+/Винагороди ...і запитання

Винагороди MEXC DEX+: поширені запитання

Новачок
16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Новачки
pump.fun
PUMP$0.003804-27.16%
FUNToken
FUN$0.00489-41.70%
Solana
SOL$177.27-14.06%
Iron Fish
IRON$0.2297-27.83%

1. Я вже маю акаунт на MEXC. Як мені прив'язати його до адреси гаманця, згенерованого через «Підключити гаманець»?


При реєстрації через «Підключити гаманець» просто виберіть адресу електронної пошти, яку ви використовували для свого акаунту MEXC, щоб завершити прив'язування акаунту.

2. Чому я не отримав/-ла аірдроп ончейн?


Перевірте наступні три умови:
1）Переконайтеся, що ваш гаманець підключений до мережі Solana.
2）Переконайтеся, що ви здійснювали транзакції за допомогою вашого гаманця на pump.fun або інших dApp у мережі Solana.
3）Переконайтеся, що ваш загальний обсяг торгівлі на Solana в період з 1 жовтня 2024 року до 31 січня 2025 року ≥ 10 SOL.

3. Що таке рівень користувача?


Рівень користувача ─ це система рівнів на платформі MEXC DEX+, що базується на кількості дійсних запрошених вами нових користувачів. Чим більше користувачів ви запросили, тим більший ваш рівень, і тим більший множник балів ви зможете використовувати при виконанні завдань. Детальна структура рівнів і правила наведені в таблиці нижче:
Рівень
Дійсні запрошені користувачі
Множник балів
Wood
<10
1x
Stone
≥10
2x
Iron
≥30
2,5x
Bronze
≥50
3x
Silver
≥100
3,5x
Gold
≥200
4x
Platinum
≥500
4,5x
Diamond
≥1000
5x
З моменту запуску платформи 18 березня 2025 року всі реферали, які відповідають критеріям дійсного реферала, будуть враховуватися при підвищенні вашого рівня користувача.

4. Чи існує певний порядок запрошення друзів та виконання завдань за бали?


Ні, немає ніякого обов'язкового порядку. Навіть якщо ви спочатку виконуєте завдання для отримання балів, а потім запрошуєте друзів, після того, як кількість ваших дійсних рефералів досягне певного рівня, бали, отримані за виконання постійних завдань, будуть примножуватися заднім числом.

Приклад: якщо ваш поточний рівень користувача — Wood, і ви заробили 300 балів, виконуючи постійні завдання, а потім успішно запросили 10 дійсних користувачів, ваш рівень буде підвищено до Stone, а кількість балів за постійні завдання буде перераховано як 300 × 2 = 600 балів. Те саме стосується і наступних рівнів.

5. Чи потрібно мені вручну отримувати бали?


Так. Бали повинні бути отримані користувачами вручну. Для отримання балів немає обмежень за часом, і ви можете зробити це в будь-який час після завершення завдання. Отримані бали будуть зараховані на ваш особистий рахунок балів DEX+.

6. Чи нараховуються бали в режимі реального часу?


Для більшості типів завдань бали розподіляються в режимі реального часу. Однак бали за завдання в соціальних мережах вимагають перевірки та розподілу вручну.

7. Як розраховується обсяг торгівлі для завдань з балами MEXC DEX+?


До дійсного обсягу торгівлі для завдань на отримання балів зараховується лише обсяг купівлі. Обсяг продажу виключається з розрахунку.

8. Чому моя загальна кількість балів зменшилася?


Якщо система контролю ризиків MEXC DEX+ виявить будь-які порушення або зловмисну поведінку, наприклад, штучне маніпулювання обсягами, відповідні бали будуть анульовані.

9. Чому бали, які я отримав/-ла під час першого аірдропу, не відповідають моєму обсягу торгівлі?


Це може бути пов'язано з тим, що частина вашого обсягу торгівлі в період з 18 березня до 23 травня спричинила спрацювання механізму контролю ризиків і тому була виключена з дійсного обсягу торгівлі, який використовується для розрахунку відповідності вимогам.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською, консультаційною або іншою пов'язаною порадою, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання жодних активів. MEXC Навчання пропонує інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та інвестуєте з обережністю. Всі інвестиційні рішення та результати є виключною відповідальністю користувача.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами розвиток навичок і стратегій часто відбувається за рахунок реального капіталу. Багато початківців виходять на реальний ринок без достатньої підготовки і зазнають

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

На ринках криптовалют цінові коливання можуть бути надзвичайно волатильними, а прибутки або збитки можуть виникати миттєво. Для трейдерів ф'ючерсами ордери тейк-профіт і стоп-лос є не тільки необхідни

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

На ринку криптовалют і деривативів торгівля ф'ючерсами з кредитним плечем є потужним, але водночас високоризиковим інструментом. Вона дає змогу трейдерам контролювати значні позиції, маючи відносно не

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT