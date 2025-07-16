Винагороди MEXC DEX+: поширені запитання









При реєстрації через «Підключити гаманець» просто виберіть адресу електронної пошти, яку ви використовували для свого акаунту MEXC, щоб завершити прив'язування акаунту.









Перевірте наступні три умови:

1）Переконайтеся, що ваш гаманець підключений до мережі Solana.

2）Переконайтеся, що ви здійснювали транзакції за допомогою вашого гаманця на pump.fun або інших dApp у мережі Solana.

3）Переконайтеся, що ваш загальний обсяг торгівлі на Solana в період з 1 жовтня 2024 року до 31 січня 2025 року ≥ 10 SOL.









Рівень користувача ─ це система рівнів на платформі MEXC DEX+ , що базується на кількості дійсних запрошених вами нових користувачів. Чим більше користувачів ви запросили, тим більший ваш рівень, і тим більший множник балів ви зможете використовувати при виконанні завдань. Детальна структура рівнів і правила наведені в таблиці нижче:

Рівень Дійсні запрошені користувачі Множник балів Wood <10 1x Stone ≥10 2x Iron ≥30 2,5x Bronze ≥50 3x Silver ≥100 3,5x Gold ≥200 4x Platinum ≥500 4,5x Diamond ≥1000 5x

З моменту запуску платформи 18 березня 2025 року всі реферали, які відповідають критеріям дійсного реферала, будуть враховуватися при підвищенні вашого рівня користувача.









Ні, немає ніякого обов'язкового порядку. Навіть якщо ви спочатку виконуєте завдання для отримання балів, а потім запрошуєте друзів, після того, як кількість ваших дійсних рефералів досягне певного рівня, бали, отримані за виконання постійних завдань, будуть примножуватися заднім числом.





Приклад: якщо ваш поточний рівень користувача — Wood, і ви заробили 300 балів, виконуючи постійні завдання, а потім успішно запросили 10 дійсних користувачів, ваш рівень буде підвищено до Stone, а кількість балів за постійні завдання буде перераховано як 300 × 2 = 600 балів. Те саме стосується і наступних рівнів.









Так. Бали повинні бути отримані користувачами вручну. Для отримання балів немає обмежень за часом, і ви можете зробити це в будь-який час після завершення завдання. Отримані бали будуть зараховані на ваш особистий рахунок балів DEX+.









Для більшості типів завдань бали розподіляються в режимі реального часу. Однак бали за завдання в соціальних мережах вимагають перевірки та розподілу вручну.









До дійсного обсягу торгівлі для завдань на отримання балів зараховується лише обсяг купівлі. Обсяг продажу виключається з розрахунку.









Якщо система контролю ризиків MEXC DEX+ виявить будь-які порушення або зловмисну поведінку, наприклад, штучне маніпулювання обсягами, відповідні бали будуть анульовані.









Це може бути пов'язано з тим, що частина вашого обсягу торгівлі в період з 18 березня до 23 травня спричинила спрацювання механізму контролю ризиків і тому була виключена з дійсного обсягу торгівлі, який використовується для розрахунку відповідності вимогам.



