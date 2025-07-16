1. Що таке система винагород для користувачів MEXC DEX+? Винагороди MEXC DEX+ — це механізм зростання та заохочення, розроблений для стимулювання залучення користувачів, підвищення лояльності до платф1. Що таке система винагород для користувачів MEXC DEX+? Винагороди MEXC DEX+ — це механізм зростання та заохочення, розроблений для стимулювання залучення користувачів, підвищення лояльності до платф
Навчання/Learn/DEX+/На MEXC DEX...мою переваг

На MEXC DEX+ було офіційно запущено програму винагород DEX+ з повністю оновленою програмою переваг

Новачок
16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Новачки

1. Що таке система винагород для користувачів MEXC DEX+?


Винагороди MEXC DEX+ — це механізм зростання та заохочення, розроблений для стимулювання залучення користувачів, підвищення лояльності до платформи та стимулювання сталого розширення бази користувачів за рахунок позитивного заохочення.

Користувачі можуть заробляти бали, виконуючи певні завдання на платформі MEXC DEX+, наприклад, торгуючи або запрошуючи нових користувачів. Ці бали не тільки відображають рівень активності та внески користувачів, але й слугують віртуальними активами. На наступних етапах вони можуть бути використані для доступу до різних переваг платформи або обміняні на токени DEX+, заохочуючи постійну участь.

Щоб дізнатися більше про MEXC DEX+, перегляньте наші посібники: Як користуватися MEXC DEX+ та Поширені запитання щодо MEXC DEX+.

2. Які переваги балів MEXC DEX+?


Бали MEXC DEX+ є основним інструментом заохочення в екосистемі платформи і пропонують ряд переваг:

  • Орієнтовність на завдання та надзвичайна гнучкість: заробляйте бали, здійснюючи торгівлю, залучаючи рефералів, взаємодіючи у соціальних мережах тощо. Різноманітні події підвищують залученість користувачів та відчуття успіху.
  • Множники бонусів і події з аірдропами: користуйтеся регулярними множниками балів і безплатними аірдропами, які сприяють легшому та вигіднішому зароблянню балів.
  • Тісна інтеграція з розвитком платформи: система балів тісно пов'язана зі структурою учасників і розвитком користувачів, слугуючи ключовим показником внеску та залученості користувачів. Це сприяє довгостроковому утриманню та глибшому залученню користувачів.
  • Масштабованість та орієнтованість на створення цінності: з розвитком екосистеми платформи, бали можна буде використовувати в більшій кількості сценаріїв, включаючи майбутню конвертацію в токени DEX+, пропонуючи довгостроковий потенціал цінності.

3. Як заробити бали MEXC DEX+?


Користувачі можуть накопичувати бали, виконуючи завдання платформи або беручи участь у ончейн-подіях з аірдропами.

Аірдропи ончейн винагороджують користувачів балами на основі їхнього загального обсягу торгівлі ончейн протягом певного періоду часу. Будь ласка, ознайомтеся з останніми правилами та критеріями розподілу на офіційних сторінках подій.

Загальні завдання платформи включають:

  1. Одноразові завдання: це вступні завдання, такі як прив'язування стороннього гаманця, здійснення депозитів або переказів, або випробування функції автопродажу, призначені для того, щоб допомогти користувачам швидко ознайомитися з основними функціями.
  2. Постійні завдання: наприклад, заробляння балів шляхом досягнення певних показників сукупного обсягу торгівлі. Ці завдання повторюються і заохочують постійну торгівельну активність.
  3. Завдання в соціальних мережах: такі завдання, як підписатися на офіційний акаунт X, зробити репост певного контенту або приєднатися до офіційної спільноти Telegram, допомагають побудувати міцніші соціальні зв'язки з платформою, підвищити залученість користувачів і відчуття приналежності до неї.

Ми розглянемо приклад події, щоб продемонструвати, як заробляти та отримувати бали на MEXC DEX+.

3.1 Як заробляти та отримувати бали MEXC DEX+?


Клацніть на кнопку Винагороди у верхній частині головної сторінки MEXC DEX+, щоб перейти на сторінку винагород DEX+. Прокрутіть вниз, щоб переглянути поточні доступні події.

Дотримуйтесь інструкцій для кожного завдання і виконуйте їх. Потім поверніться на сторінку Винагороди DEX+ і клацніть на кнопку Отримати бали, щоб отримати відповідну винагороду.


3.2 Перегляньте свої бали MEXC DEX+


На сторінці Винагороди DEX+ ви можете переглянути вашу поточну кількість балів.


Клацнувши Мої бали ви також можете отримати доступ до детальної історії ваших отриманих балів.


Зауважте: залежно від типу завдання, бали можуть бути нараховані миттєво або після періоду перевірки.

Ми заохочуємо вас виконувати різні завдання, щоб заробляти бали, оскільки їх постійне накопичення може відкрити додаткові переваги та винагороди в майбутньому. Якщо у вас виникнуть будь-які проблеми під час виконання завдань або отримання балів, не соромтеся звертатися до нашої служби підтримки або до офіційних ресурсів для отримання подальшої допомоги.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською, консультаційною або іншою пов'язаною порадою, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання жодних активів. MEXC Навчання пропонує інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та інвестуєте з обережністю. Всі інвестиційні рішення та результати є виключною відповідальністю користувача.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами розвиток навичок і стратегій часто відбувається за рахунок реального капіталу. Багато початківців виходять на реальний ринок без достатньої підготовки і зазнають

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

На ринках криптовалют цінові коливання можуть бути надзвичайно волатильними, а прибутки або збитки можуть виникати миттєво. Для трейдерів ф'ючерсами ордери тейк-профіт і стоп-лос є не тільки необхідни

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

На ринку криптовалют і деривативів торгівля ф'ючерсами з кредитним плечем є потужним, але водночас високоризиковим інструментом. Вона дає змогу трейдерам контролювати значні позиції, маючи відносно не

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT