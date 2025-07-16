На MEXC DEX+ було офіційно запущено програму винагород DEX+ з повністю оновленою програмою переваг









Винагороди MEXC DEX+ — це механізм зростання та заохочення, розроблений для стимулювання залучення користувачів, підвищення лояльності до платформи та стимулювання сталого розширення бази користувачів за рахунок позитивного заохочення.





Користувачі можуть заробляти бали, виконуючи певні завдання на платформі MEXC DEX+, наприклад, торгуючи або запрошуючи нових користувачів. Ці бали не тільки відображають рівень активності та внески користувачів, але й слугують віртуальними активами. На наступних етапах вони можуть бути використані для доступу до різних переваг платформи або обміняні на токени DEX+, заохочуючи постійну участь.













Бали MEXC DEX+ є основним інструментом заохочення в екосистемі платформи і пропонують ряд переваг:





Орієнтовність на завдання та надзвичайна гнучкість: заробляйте бали, здійснюючи торгівлю, залучаючи рефералів, взаємодіючи у соціальних мережах тощо. Різноманітні події підвищують залученість користувачів та відчуття успіху.

Множники бонусів і події з аірдропами: користуйтеся регулярними множниками балів і безплатними аірдропами, які сприяють легшому та вигіднішому зароблянню балів.

Тісна інтеграція з розвитком платформи: система балів тісно пов'язана зі структурою учасників і розвитком користувачів, слугуючи ключовим показником внеску та залученості користувачів. Це сприяє довгостроковому утриманню та глибшому залученню користувачів.

Масштабованість та орієнтованість на створення цінності: з розвитком екосистеми платформи, бали можна буде використовувати в більшій кількості сценаріїв, включаючи майбутню конвертацію в токени DEX+, пропонуючи довгостроковий потенціал цінності.









Користувачі можуть накопичувати бали, виконуючи завдання платформи або беручи участь у ончейн-подіях з аірдропами.





Аірдропи ончейн винагороджують користувачів балами на основі їхнього загального обсягу торгівлі ончейн протягом певного періоду часу. Будь ласка, ознайомтеся з останніми правилами та критеріями розподілу на офіційних сторінках подій.





Загальні завдання платформи включають:





Одноразові завдання: це вступні завдання, такі як прив'язування стороннього гаманця, здійснення депозитів або переказів, або випробування функції автопродажу, призначені для того, щоб допомогти користувачам швидко ознайомитися з основними функціями. Постійні завдання: наприклад, заробляння балів шляхом досягнення певних показників сукупного обсягу торгівлі. Ці завдання повторюються і заохочують постійну торгівельну активність. Завдання в соціальних мережах: такі завдання, як підписатися на офіційний акаунт X, зробити репост певного контенту або приєднатися до офіційної спільноти Telegram, допомагають побудувати міцніші соціальні зв'язки з платформою, підвищити залученість користувачів і відчуття приналежності до неї.





Ми розглянемо приклад події, щоб продемонструвати, як заробляти та отримувати бали на MEXC DEX+.









Винагороди у верхній частині головної сторінки Клацніть на кнопкуу верхній частині головної сторінки MEXC DEX+ , щоб перейти на сторінку винагород DEX+. Прокрутіть вниз, щоб переглянути поточні доступні події.





Дотримуйтесь інструкцій для кожного завдання і виконуйте їх. Потім поверніться на сторінку Винагороди DEX+ і клацніть на кнопку Отримати бали, щоб отримати відповідну винагороду.













На сторінці Винагороди DEX+ ви можете переглянути вашу поточну кількість балів.









Клацнувши Мої бали ви також можете отримати доступ до детальної історії ваших отриманих балів.









Зауважте: залежно від типу завдання, бали можуть бути нараховані миттєво або після періоду перевірки.





Ми заохочуємо вас виконувати різні завдання, щоб заробляти бали, оскільки їх постійне накопичення може відкрити додаткові переваги та винагороди в майбутньому. Якщо у вас виникнуть будь-які проблеми під час виконання завдань або отримання балів, не соромтеся звертатися до нашої служби підтримки або до офіційних ресурсів для отримання подальшої допомоги.



