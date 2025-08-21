Посібник з копі-трейдингу на MEXC (застосунок)





Копі-трейдинг — це процес копіювання угод, укладених іншими трейдерами, включаючи копіювання всіх їхніх дій. У попередньому матеріалі ми представили посібник з копі-трейдингу на вебсайті . У цій статті ми надамо посібник з копі-трейдингу для застосунку MEXC.









1) Відкрийте головну сторінку застосунку MEXC, торкніться [Ще].





2) Виберіть [Копі-трейдинг] у розділі [Торгівля], щоб увійти на сторінку копі-трейдингу.





3) На сторінці копі-трейдингу MEXC прокрутіть вниз сторінки, і ви побачите список найкращих трейдерів, упорядкованих за загальним рейтингом, найвищою ROI, найвищим PNL тощо. Ви також можете торкнутися [Всі трейдери], щоб переглянути список усіх поточних трейдерів. Виберіть трейдера, який вам подобається, і торкніться [Копі-трейдинг], щоб перейти на сторінку налаштувань параметрів копі-трейдингу.









4) На сторінці налаштування параметрів копі-трейдингу виберіть копі-трейдингові пари, за якими ви хочете стежити. Ви можете вибрати [Всі], щоб стежити за всіма ф’ючерсними парами, або вибрати принаймні один або кілька ф’ючерсів для стеження.





5) Прокрутіть сторінку нижче, щоб побачити три методи копі-трейдингу: [Смарт-коефіцієнт], [Фіксована сума] і [Фіксований коефіцієнт].

Смарт-коефіцієнт: копіюйте розподіл суми трейдера на ордер для відкритих позицій.

Фіксована сума: інвестуйте однакову суму маржі кожного разу під час копіювання угоди.

Фіксований коефіцієнт: кількість ордера для кожної копі-трейдингової угоди буде кратною кількості виконаного ордера трейдера.





Ми продемонструємо процес копі-трейдингу на прикладі методу "Смарт-коефіцієнт". Інші методи копі-трейдингу працюють аналогічно.





6) Щоб виконувати будь-які операції з копі-трейдингу, сума вашої копі-трейдингової угоди має становити щонайменше 30 USDT. Якщо баланс вашого спотового рахунку не відповідає цій вимозі, торкніться [Переказ коштів], щоб переказати активи на свій ф’ючерсний або фіатний рахунок.



Коли загальний капітал на вашому копі-трейдинговому рахунку досягне встановленої суми Стоп-лосу рахунку, копі-трейдинг буде припинено. Всі позиції будуть закриті за ринковою ціною, а залишок коштів буде переказано на ваш спотовий рахунок. Через ринкові коливання фактичний загальний капітал копі-трейдингового рахунку на момент припинення може дещо відрізнятися від встановленого вами значення.



У розділі "Налаштування ліквідації трейдера" ви можете вибрати [Закрити з трейдером] або [Не закривати]. Цей параметр визначає, чи буде закрита ваша копі-трейдингова позиція, коли позиція трейдера буде ліквідована.





У розділі "Більше налаштувань" ви можете налаштувати додаткові параметри, включно з налаштуваннями контролю ризику, маржі, кредитного плеча та прослизання.





Після завершення налаштувань торкніться [Наступний крок],





7) Перевірте свої налаштування копі-трейдингу, а потім торкніться [Підтвердити], щоб завершити процес налаштування копі-трейдингу.













На сторінці MEXC Копі-трейдинг у вкладці [Найкращі трейдери] ви можете побачити список трейдерів, впорядкованих за загальним рейтингом, найвищою ROI, найвищим PNL і кількістю підписників. На панелі трейдера ви можете переглядати різноманітну інформацію про кожного трейдера, включаючи показник ROI за 7 днів, показник PNL за 7 днів, коефіцієнт успіху за 7 днів, частоту торгівлі, коефіцієнт розподілу прибутку тощо.





У вкладці [Всі трейдери] ви можете сортувати трейдерів за різними критеріями, такими як PNL за 7 днів, загальна ROI, загальний коефіцієнт успіху тощо, щоб знайти трейдера, який вам подобається.





Вибравши бажаного трейдера, торкніться його профілю, щоб перейти на сторінку з інформацією про трейдера. На цій сторінці ви можете дізнатися всю інформацію, пов'язану з торгівлею, про цього трейдера. Ви можете отримати повне уявлення про вибраного вами трейдера перевіривши дані [Успіхи], [Статистика провідних угод] і [Підписники], надані MEXC.









Важливо зазначити, що минулі показники трейдера не гарантують майбутні прибутки. Тому ми рекомендуємо розумно розподіляти кошти для копі-трейдингу та налаштовувати ордери TP/SL, щоб ваші особисті активи залишалися в певному діапазоні.









На головній сторінці копі-трейдингу MEXC торкніться позначки [>] на картці профілю та виберіть [Мої скопійовані угоди]. На сторінці "Мої скопійовані угоди" виберіть [Мої трейдери], щоб переглянути ваші поточні копі-трейдингові угоди. Ви можете торкнутися [Відписатися] або [Редагувати].





Обравши [Редагувати], ви повернетесь на сторінку "Налаштування параметрів копі-трейдингу", де ви можете змінити типи ф'ючерсів для копі-трейдингу, налаштувати метод копі-трейдингу та змінити інші налаштуання. Торкніться [Відписатися], щоб припинити стежити за поточним трейдером.





Торкніться позначки олівця поруч зі сумою копі-трейдингової угоди, щоб змінити її. Ви можете збільшити або зменшити суму копі-трейдингової угоди, але зауважте, що мінімальна сума становить 30 USDT.







