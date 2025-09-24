Посібник з копі-трейдингу для трейдерів





Копі-трейдинг – це інвестиційна стратегія в торгівлі криптовалютою, яка дозволяє інвесторам автоматично повторювати угоди досвідчених трейдерів. Для початківців з обмеженими знаннями або досвідом торгівлі копі-трейдинг є зручним способом участі в ринку. Для досвідчених трейдерів це можливість подати заявку на отримання статусу провідного трейдера, що дозволить вам отримувати прибуток від власних угод, а також отримувати частку прибутку.









офіційному вебсайті MEXC перейдіть в розділ Ф'ючерси → Копі-трейдинг і перейдіть на сторінку копі-трейдингу. Наперейдіть в розділі перейдіть на сторінку копі-трейдингу.









Опинившись на сторінці Копі-трейдинг, клацніть Стати Трейдером.









Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб переконатися, що це та електронна пошта, яка зареєстрована у вашому акаунті. Якщо електронна пошта не зареєстрована, вам потрібно буде вказати її, щоб отримувати важливі оновлення, наприклад, статус розгляду заявки на отримання статусу трейдера. За винятком електронної пошти, яка є обов'язковим полем, дані про акаунт, Telegram і номер мобільного телефону є необов'язковими, і ви можете вибрати, чи заповнювати їх, з огляду на ваші потреби.





Після того, як ви поставите прапорець в полі Угода про Копі-трейдинг, клацніть кнопку Підтвердити і чекайте на результати розгляду. MEXC надішле результати розгляду заявки та повідомить вас про результат електронною поштою, внутрішнім повідомленням або SMS-повідомленням протягом 1-2 робочих днів. Після схвалення ви можете розпочати копі-трейдинг.









Примітка: подаючи заявку на реєстрацію, ви не можете слідкувати за провідними трейдерами. Якщо ви вже підписані на когось із них, будь ласка, скасуйте підписку і припиніть її перед тим, як подавати заявку. Після того, як ви станете трейдером, ви більше не зможете відслідковувати інших провідних трейдерів.









Після того, як ви стали копі-трейдером, перейдіть на сторінку "Копі-трейдинг" і клацніть кнопку >, щоб отримати доступ до вашої персональної сторінки копі-трейдингу.









На сторінці Мої провідні угоди ви можете переглядати статистику ваших провідних угод, статистику частки прибутку, ваших підписників, список спостереження, а також змінювати налаштування в розділі Налаштування, наприклад, змінювати псевдонім, біографію, аватар і пари для копі-трейдингу.













MEXC дозволяє користувачам ділитися угодами двома способами:

Загальнодоступний : будь-хто може бачити ваші угоди та підписатися на них.

Приватний : ваші угоди можуть бачити лише запрошені користувачі. Залишайтеся невидимими для публіки; цей параметр можна змінювати один раз на день.





У приватному режимі ви можете встановити свою частку прибутку до 50%.









Коли ви вмикаєте приватний режим копі-тейдингу, ви можете вибрати один із наступних варіантів:

1) Дозволити всім користувачам підписуватися на ваші угоди, якщо у них є ваше посилання-запрошення або код.

2) Дозволити підписуватися на ваші угоди лише тим користувачам, які зареєструвалися за вашим реферальним кодом.





Нагадування:

1) Трейдери, які оберуть цей варіант, не відображатимуться на сторінці копі-тейдингу, у списку підписників або у списку найкращих трейдерів. Однак користувачі все одно зможуть знайти їх через пошук.

2) Тільки запрошені користувачі можуть підписуватися на угоди трейдера. Користувачам, які знаходять трейдера через пошук, все одно потрібно буде ввести правильний реферальний код для копіювання угод.

3) Якщо у трейдера вже є підписники, він/вона має скасувати їхню підписку перед переходом у приватний режим. Перемикання неможливе, якщо є активні підписники.

4) Після перемикання між загальнодоступним та приватним режимами подальші зміни неможливі протягом решти дня.





Після встановлення приватного режиму трейдер може перейти на сторінку Мої підписники та клацнути на Запросити.









На сторінці Приватне запрошення клацніть на Створити посилання, заповніть повідомлення запрошення та кількість запрошень, виберіть область дії запрошення, а потім клацніть на Підтвердити, щоб створити ексклюзивне посилання для запрошення. Запрошені користувачі можуть підписатися на вас та розпочати копі-тейдинг за цим посиланням.













На сторінці Мої провідні угоди клацніть Налаштування. Ви можете увімкнути або вимкнути функцію провідної торгівлі, дозволити або обмежити підписки, увімкнути опцію підписки тільки для користувачів, яких ви запросили, і зробити записи історії позицій видимими тільки для підписників. Ви також можете встановити свій аватар, пари копі-трейдингу, псевдонім і біографію. Закінчивши, клацніть кнопку Підтвердити, щоб застосувати зміни.





Пояснення ключових термінів:

Провідна торгівля: якщо увімкнено, ваші підписники зможуть стежити за вашими угодами.

Дозволити підписку: вимкнення цієї опції означає, що нові користувачі не зможуть стежити за вами; увімкнення цієї опції дозволяє їм стежити за вами.

Лише мої реферали можуть підписатися: якщо вимкнено, всі користувачі можуть стежити за вами. Якщо увімкнено, лише користувачі, яких ви запросили, можуть слідкувати за вами.

Лише підписники можуть переглядати історію позицій: якщо увімкнено, тільки підписники можуть переглядати ваші поточні й історичні записи позицій.





Зверніть увагу, що функція копі-трейдингу наразі підтримує лише ф'ючерси USDT-M в режимі хеджування. Максимально дозволене кредитне плече залежить від торгової пари ф'ючерсів. Будь ласка, дивіться інформацію, що відображається на сторінці для отримання точної інформації.













Після того, як ви завершили налаштування ваших даних для копі-трейдингу, клацніть на кнопку Розпочати торгівлю на сторінці. З'явиться спливне вікно Умови провідної торгівлі, у якому ви зможете переглянути ваші поточні торгові пари для провідної торгівлі та побачити кількість доступних угод для провідної торгівлі. Зверніть увагу, що загальний капітал вашого ф'ючерсного рахунку не повинен бути меншим за 100,00 USDT. Переконавшись, що все правильно, клацніть на кнопку Підтвердити, яка перенаправить вас на сторінку торгівлі ф'ючерсами.





Якщо ви виберете Більше не показувати, спливне вікно Умови провідної торгівлі більше не з'явиться під час наступного клацання кнопки Розпочати торгівлю. Замість цього ви будете перенаправлені безпосередньо на сторінку торгівлі ф'ючерсами.









На основі встановленої вами торгової пари копі-трейдингу, такої як, BTCUSDT, відкрийте позицію на сторінці торгівлі ф'ючерсами. Після відкриття позиції поверніться на сторінку Мої провідні угоди. У розділі Статистика провідних угод, у вкладці Поточні, ви побачите щойно створений ордер.





Клацніть кнопку Закрити, тоді ваша позиція і позиції ваших підписників будуть закриті за ринковою ціною, завершуючи копі-трейдингову угоду. Якщо трейдер частково закриває позицію, відповідні копії угод підписників також будуть частково закриті на основі коефіцієнта закриття трейдера.













На сторінці Мої провідні угоди клацніть на Історія у вкладці Статистика провідних угод, щоб переглянути історію копі-трейдингу.













На сторінці Мої провідні угоди клацніть Мої підписники, щоб переглянути поточних підписників, час слідкування, і загальний капітал копі-трейдингового рахунку. Щоб тимчасово виключити підписника, в колонці Дія клацніть Виключити. Зверніть увагу, що ви можете виключити підписника тільки в тому разі, якщо у нього немає відкритих позицій і його загальний капітал становить менше 5 USDT.









Ви можете подати заявку на збільшення ліміту кількості підписників, коли число підписників досягне 900.









Якщо ви не бажаєте, щоб за вами слідкували підписники, ви можете вимкнути опцію Дозволити підписку у вкладці Налаштування.









На сторінці Мої провідні угоди клацніть Статистика частки прибутку, щоб переглянути деталі розподілу прибутку.





Правила розподілу прибутку: розподіл прибутку здійснюється о 02:00/03:00 (зимовий/літній час за Києвом) кожного дня за попередні 24 години. Період розрахунку триває з 02:00/03:00 (зимовий/літній час за Києвом) попереднього дня до 02:00/03:00 (зимовий/літній час за Києвом) поточного дня. Розподіл прибутку відбувається тільки в тому разі, якщо загальний прибуток або збиток підписників за період є додатним.





Коефіцієнт частки прибутку: стандартний відсоток розподілу становить 10%. Ви можете подати заявку на зміну цього відсотка, але ви можете зробити тільки одну зміну на день.









Процес у застосунку MEXC подібний до вебверсії. Просто відкрийте застосунок MEXC, торкніться Ще → Ф'ючерси → Копі-трейдинг, щоб увійти на сторінку копі-трейдингу. Після успішного подання заявки на отримання статусу трейдера, ви можете розпочати копі-трейдинг.



