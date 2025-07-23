Пропозиції токенів на Launchpad: як скористатися можливостями з високою прибутковістю, уникаючи ризиків





На крипторинку участь у запусках нових токенів, які зазвичай називають Launchpad, є популярним способом отримання високих прибутків завдяки ранньому доступу до перспективних проєктів. Launchpad є основною платформою для цих пропозицій, використовуючи технологію блокчейн для усунення традиційних фінансових бар'єрів та забезпечення глобального доступу до інвестиційних можливостей. Наразі Launchpad розподіляється на дві основні категорії:





Launchpad CEX: вони працюють через централізовані біржі (такі як : вони працюють через централізовані біржі (такі як MEXC і Binance) і проводять первинні біржові пропозиції (IEO). Їхньою перевагою є довіра до платформи, а також ретельна перевірка проєктів для забезпечення захисту користувачів. Крім того, ліквідні ресурси CEX часто призводять до активної торгівлі після лістингу, що робить їх добре пристосованими для широкої бази користувачів.





Launchpad DEX: створені на основі децентралізованих бірж, ці платформи використовують смартконтракти та пули ліквідності для полегшення розподілу токенів через платформу первинного розміщення токенів DEX(IDO). Проєкти співпрацюють з DEX для встановлення параметрів розподілу, а користувачі беруть участь безпосередньо ончейн. Хоча вхідний бар'єр нижчий, пов'язані з ним ризики, як правило, вищі.





З огляду на високоприбуткову, але водночас ризиковану специфіку Launchpad, ця стаття пропонує комплексний посібник, який охоплює можливості та виклики, пов'язані з ними, захисні механізми MEXC Launchpad, а також практичні стратегії безпечної участі, які допоможуть інвесторам безпечніше та ефективніше залучатись до нових пропозицій.













В умовах зростання крипторинку Launchpad стали популярним вибором для інвесторів завдяки низьким бар'єрам для входу на ринок і високому потенціалу повернення інвестицій. На відміну від традиційних первинних публічних розміщєнь (IPO), Launchpad не вимагають ні великого капіталу, ні складної кваліфікації, що дозволяє звичайним роздрібним інвесторам брати участь у проєктах на ранніх стадіях і отримувати вигоду від раннього доступу.





Низький вхідний бар'єр: наприклад, MEXC Launchpad передбачає лише проходження верифікації KYC та виконання кількох простих завдань для участі. Децентралізовані Launchpad йдуть далі — часто достатньо лише підключення гаманця, що значно знижує бар'єр для входу.





Високий потенціал прибутковості: Launchpad пропонують можливість придбати токени за зниженими цінами на ранній стадії. Наприклад, BEE отримав значне зростання ціни після свого дебютного запуску на MEXC Launchpad, забезпечивши раннім учасникам до 20-кратного прибутку.





Однак, високі прибутки часто супроводжуються високими ризиками. Інвестори повинні залишатися пильними, щоб уникнути потенційних втрат.









Незважаючи на свою привабливість, Launchpad несуть різні ризики, зокрема зовнішні (ринкові, проєктні та пов'язані з платформою) та внутрішні операційні ризики. Цей розділ присвячений зовнішнім ризикам, тоді як внутрішні ризики будуть розглянуті згодом.





1.2.1 Ринкові ризики:





Токени, запущені через Launchpad, піддаються численним ринковим ризикам. У короткостроковій перспективі їхня вартість може стрімко знизитися через тиск масових продажів або зміну ринкових настроїв — особливо на децентралізованих платформах з обмеженою ліквідністю. У довгостроковій перспективі, зі зміною ринкових наративів і постійним прагненням користувачів до нових трендів, багато проєктів стикаються з проблемою так званого «піку в день запуску».





Короткостроковий тиск розпродажу: після подій генерації токенів (TGE) ранні інвестори часто швидко продають токени за піковими цінами, щоб зафіксувати прибуток. У поєднанні з низькою ліквідністю це призводить до різких коливань вартості. Часто токени злітають у перший день або тиждень, але так само стрімко й падають. Роздрібні інвестори, які не встигають продати вчасно або купують за завищеними цінами, часто зазнають збитків.





Низька ліквідність і маніпуляції з цінами: деякі токени з низькою капіталізацією на децентралізованих платформах мають обмежену початкову ліквідність, що робить їх вразливими до маніпуляцій цінами через схеми (pump-and-dump). Ціни можуть різко коливатися при низькому обсязі торгівлі, і роздрібні власники можуть зіткнутися з раптовим знеціненням токенів без можливості їх продати.





Довгострокова волатильність: за даними CryptoRank (липень 2024 – липень 2025), за винятком категорії блокчейн-інфраструктури (19 проєктів, ~100% середнього прибутку), інші сектори — зокрема Meme (15 проєктів), Blockchain Service (80 проєктів), GameFi (67 проєктів) та DeFi (50 проєктів) — зафіксували негативну середню дохідність, причому багато токенів упали нижче ціни первинного розміщення.









1.2.2 Ризики проєкту





Стрімке зростання кількості Launchpad-проєктів та їхня нерівномірна якість створюють значні ризики для інвесторів і впливають на потенційну прибутковість.





Високий обсяг, нестабільна якість: у період з 1 червня по 1 липня 2025 року на платформах Launchpad і IDO загалом було проведено 2315 продажів токенів (за публічно доступними даними). Попри великий обсяг проєктів, багато платформ не мають належних процедур перевірки, що призводить до різного рівня якості. Деякі команди працюють з нечіткою репутацією, мають історію порушень або пропонують технічно нереалізовані рішення — усе це ускладнює для інвесторів пошук надійних проєктів і підвищує ризик втрат через недобросовісну поведінку команд.





Вразливості безпеки та хакерські атаки: проєкти, запущені через децентралізовані платформи, часто покладаються на автоматизовані інструменти й довіру спільноти замість суворих аудитів, що ускладнює перевірку технічної компетентності чи безпеки смартконтрактів. Без професійних аудитів коду вразливості в смартконтрактах можуть бути використані хакерами. Зокрема, нещодавно розгорнуті пули ліквідності є вразливими до атак. Якщо ними скористатися, хакери можуть знищити ці пули, що призведе до значних втрат для інвесторів, які брали участь у передпродажах або розподілу токенів.





1.2.3 Ризики платформи





Платформи Launchpad теж зазнають ризиків, серед яких хакерські атаки, недоліки смартконтрактів та операційні помилки. Як на централізованих, так і на децентралізованих платформах траплялися випадки, коли кошти користувачів було скомпрометовано через проблеми з безпекою. Крім того, відсутність прозорості та справедливості у розподілі токенів може призвести до таких проблем, як домінування «китів» або інсайдерські маніпуляції, що підриває інтереси роздрібних інвесторів.









З огляду на ці ризики, інвесторам варто обирати платформи з чіткими заходами безпеки. MEXC забезпечує достатньо безпечне середовище завдяки ретельній перевірці проєктів, механізмам справедливого розподілу, надійним протоколам безпеки та навчанню інвесторів.









MEXC розробила комплексну систему оцінки, що включає аналіз проєктів за кількома напрямками: технологічні інновації, токеноміка, досвід команди та ринковий потенціал. Лише ті проєкти, які проходять ретельну перевірку, отримують право на запуск на MEXC Launchpad. Деякі з них також можуть отримати підтримку від MEXC Ventures, що додатково підтверджує їх життєздатність та довгострокові перспективи. Цей процес попереднього відбору допомагає відсіяти проєкти низької якості, заощаджуючи час користувачів і суттєво знижуючи інвестиційні ризики.









Щоб уникнути проблем монополізації «китами» та розподілу токенів між інсайдерами, MEXC Launchpad застосовує прозору модель пропорційного розподілу. Роздрібним користувачам достатньо просто утримувати відповідні токени (наприклад, USDT, USD1) для участі — без складних додаткових завдань. У режимі без перевищення підписки користувачі отримують токени пропорційно до суми підписки. Навіть у разі перевищення підписки токени розподіляються справедливо. На відміну від моделей на основі лотереї або на основі стейкінгу це забезпечує рівні шанси для всіх учасників.









MEXC використовує моніторинг на основі штучного інтелекту та аудити від сторонніх компаній (наприклад, Hacken) для виявлення та усунення вразливостей у смартконтрактах у режимі реального часу. Для подальшого запобігання шахрайству всі користувачі повинні пройти верифікацію KYC, що допомагає унеможливити покупки, здійснені ботами, які витісняють справжніх учасників.









Інвестування через Launchpad пов'язане зі спекуляціями та невизначеністю. Користувачі повинні володіти обґрунтованими інвестиційними рішеннями та навичками управління ризиками. MEXC Learn надає освітні ресурси на такі теми, як оцінка проєктів, вибір часу для виходу та встановлення стоп-лосу. Ці матеріали дають користувачам можливість приймати обґрунтовані рішення, управляти ринковими коливаннями та уникати пасток ліквідності. Навчившись оцінювати фундаментальні показники проєкту та своєчасно виходити з нього, ви зможете зменшити збитки та покращити результати.





На додаток до зовнішніх ризиків, особисті інвестиційні рішення можуть суттєво вплинути на прибутковість. У наступному розділі ми розглянемо поширені типи втрат користувачів при інвестуванні в Launchpad з точки зору мікропідходу, а також стратегії їх мінімізації.













Альтернативна вартість: упущення вигідніших інвестиційних можливостей

Капітал, вкладений у проєкти Launchpad, більше не доступний для інших потенційно прибутковіших можливостей, таких як спотова торгівля або стейкінг із дохідністю. Якщо Launchpad-проєкт показує слабкі результати, альтернативна вартість стає ще більш відчутною.





Регуляторні втрати: невизначеність через зміну політики Світова криптовалютна галузь все ще перебуває на початковій стадії розвитку, з нечітким і часто мінливим регулюванням у багатьох країнах. Нові регуляторні обмеження можуть обмежити участь користувачів у Launchpad або негативно вплинути на вартість вже придбаних токенів.





Асиметрія інформації: оманлива інформація та когнітивні викривлення





Роздрібні інвестори часто стикаються з інформаційним дефіцитом при інвестуванні у Launchpad.





Перебільшений маркетинг з боку команд проєктів: деякі проєкти можуть перебільшувати свій потенціал, технології або команду для залучення інвестицій, що призводить до хибної оцінки.





Вплив з боку KOL та ЗМІ: деякі інфлюенсери або засоби масової інформації можуть просувати певний контент через власні інтереси, заохочуючи інвесторів сліпо слідувати за ними.





Когнітивне упередження: роздрібні інвестори можуть переоцінювати короткострокові прибутки, ігноруючи довгострокові фундаментальні фактори та ризики, або приймати імпульсивні рішення під впливом FOMO (страх втратити можливість).









Незважаючи на ці ризики, інвестори не залишаються безпорадними. Наступні стратегії можуть допомогти зменшити ризики при інвестуванні у Launchpad:





Здійсніть ґрунтовну оцінку

Уникайте погоні за «швидким збагаченням» або спирання на «інсайдерські поради». Перед участю в будь-якому Launchpad-проєкті проведіть ґрунтовне дослідження. Це включає уважне вивчення технічної документації, оцінку досвіду та репутації команди, аналіз активності спільноти, порівняння з конкурентами та перевірку підтримки з боку інституційних інвесторів.





Диверсифікуйте інвестиції

Диверсифікацію слід застосовувати у двох напрямках. По-перше, завдяки диверсифікації проєктів інвестори можуть розподілити свої кошти між кількома Launchpad-проєктами. Таким чином, якщо один проєкт виявиться невдалим, потенційні прибутки від інших можуть допомогти компенсувати збитки. По-друге, диверсифікація активів передбачає розподіл коштів не лише в Launchpad, а й в інші види криптоактивів, такі як основні криптовалюти або DeFi-майнінг. Такий підхід допомагає пом'якшити вплив загальної волатильності ринку на інвестиційний портфель.





Практикуйте управління бюджетом Інвестуйте тільки вільні кошти. Перш ніж брати участь у будь-якому Launchpad, визначте максимально допустимі втрати і відповідно до них встановіть бюджет. Не йдіть ва-банк.









Нижче наведено практичний покроковий посібник для участі в MEXC Launchpad, який призначений для того, щоб допомогти користувачам уникнути поширених помилок під час процесу









Події → Launchpad у навігаційному меню. Там ви знайдете детальну інформацію про майбутні проєкти, правила підписки та час. Якщо ви ще не відповідаєте критеріям участі, спершу виконайте необхідні умови щодо торгівлі або депозиту, перш ніж приєднуватися. Щоб перейти на сторінку підписки Launchpad, зайдіть на вебсайт MEXC і клацніть нау навігаційному меню. Там ви знайдете детальну інформацію про майбутні проєкти, правила підписки та час. Якщо ви ще не відповідаєте критеріям участі, спершу виконайте необхідні умови щодо торгівлі або депозиту, перш ніж приєднуватися.





Виберіть бажаний пул, клацніть Підписатись, щоб перейти на сторінку з деталями, введіть суму, яку хочете розмістити, і клацніть Підтвердити для завершення участі. Зверніть увагу: Launchpad-події зазвичай мають мінімальну суму участі, а токени, які ви використовуєте для підписки, будуть тимчасово заморожені під час події.





Якщо ваша підписка буде успішною, ваші кошти буде списано і конвертовано в токени проєкту. У разі невдачі (наприклад, через невиконані завдання, перевищення підписки, скасування проєкту або аномалії акаунта), кошти будуть повернуті на ваш спотовий рахунок протягом 24 годин.





Кількість отриманих токенів залежить від того, чи буде перевищено підписку на подію. Якщо підписку не перевищено, токени будуть розподілені на основі повної суми підписки. У випадку перевищення підписки токени будуть розподілені пропорційно.









Пропуску часу запуску та потенційного піку: ціни токенів часто демонструють різку волатильність під час запуску, і потенційні піки можуть тривати лише короткий час. Якщо не відстежити момент запуску, користувачі можуть втратити оптимальні можливості для продажу й «застрягнути» на вищій ціні.





Гонитви за ціною без чіткого плану фіксації прибутку: деякі користувачі вагаються з продажем після початкового стрибка ціни, сподіваючись на ще більший прибуток, але в результаті повністю втрачають можливість. Щоб цього уникнути, заздалегідь встановіть цільову ціну та план фіксації прибутку — це допоможе зменшити вплив FOMO (страху втратити можливість) і вчасно вжити необхідних дій.









Заздалегідь ознайомтеся з хронологією проєкту: зверніть увагу на основні етапи — період підписки, розподіл токенів і час лістингу. Слідкуйте за оновленнями в реальному часі через соціальні мережі MEXC та самого проєкту. Ознайомтеся з типовим сценарієм лістингу: на яких біржах проєкт зазвичай проходить лістинг першим і які цінові тренди очікуються.





Встановіть TP/SL-ордери під час запуску: для токенів, придбаних через Launchpad, заздалегідь визначте рівні тейк-профіту і стоп-лосу (TP/SL). Наприклад, встановіть ціль у 50% або 100% і продайте частину або всі токени при досягненні цієї позначки. Так само, встановіть рівень стоп-лос, щоб обмежити втрати. Якщо ціна падає нижче основного рівня підтримки, виходьте з позиції навіть зі збитками, щоб запобігти подальшому падінню. Наявність чіткого плану допомагає зменшити кількість емоційно обумовлених рішень. Також зверніть увагу: хоча токени, як правило, доступні для торгівлі відразу після розподілу, перевірте в оголошенні проєкту наявність періодів блокування.









Launchpad, як унікальний механізм для розміщення токенів на ранніх стадіях, дійсно відкрив двері пересічним криптоінвесторам для доступу до перспективних проєктів на ранніх стадіях. Для тих, хто шукає наступний великий тренд або прагне високих прибутків, рання участь може призвести до значних прибутків. Однак інвестування — це завжди гра в управління ризиками, і проєкти на стадії стартапу не є винятком. Це своєрідні палиці з двома кінцями: з одного боку — потенціал високих прибутків, а з іншого — невизначеність та виклики.





Зіткнувшись з різними типами потенційних втрат — втратою капіталу, альтернативними витратами, ризиком ліквідності, вразливістю безпеки, регуляторною невизначеністю та інформаційною асиметрією — інвестиційні стратегії повинні виходити за рамки везіння чи емоцій. Вони повинні ґрунтуватися на ретельних дослідженнях, ретельному плануванні та раціональному виконанні. Такі платформи, як MEXC Launchpad, надають інструменти та рамки, які допомагають зменшити ці ризики, але в кінцевому підсумку, можливість уникнути втрат залежить від розуміння інвестором ризику та дисципліни, з якою він виконує свою стратегію.





Як високоякісна платформа, MEXC Launchpad пропонує доступ до проєктів на ранніх стадіях. Але для того, щоб дійсно досягти бажаного рівня ризику та очікуваного прибутку, користувачі повинні чітко розуміти баланс між можливостями та ризиком.



