Графіки К-ліній: Основи

16 липня 2025MEXC
Свічкові графіки, також відомі як графіки К-ліній, графічно відображають цінову тенденцію, максимальну та мінімальну ціни, а також коливання цін. Історія свічкових графіків бере свій початок у XVIII столітті в Японії, у книзі Мунехіси Омма "Sakata Senho". Там детально описані торгові стратегії, які використовували Мунехіса Омма на ринку рису, які поступово перетворилися на свічкові графіки. У 1990 році Стів Нісон представив "Японські техніки побудови свічкових графіків" західному світу, офіційно вивівши свічкові графіки на світову фінансову арену.

Сьогодні свічкові графіки використовуються для відображення цін на різних ринках, включаючи валютний (він же Forex або FX), фондові індекси, сировинні товари, акції, державні облігації та криптовалюти. Торгові ціни цих інвестиційних продуктів фіксуються і потім відображаються на свічкових графіках. Для всіх, хто вивчає технічний аналіз у торгівлі, аналіз свічкових графіків є необхідною навичкою. Свічкові графіки лежать в основі всіх торгових теорій, що доводить їх значущість.

Чотири складові свічкових графіків

Свічкові графіки складаються з 4 елементів: ① Ціна відкриття ② Ціна закриття ③ Максимальна ціна ④ Мінімальна ціна.


① Ціна відкриття
Ціна відкриття – це перша торгова ціна, за якою певна криптовалюта купується чи продається у певному часовому діапазоні на ринку.


② Ціна закриття
Ціна закриття - це остання торгова ціна, за якою певну криптовалюту купили або продали в певному часовому діапазоні на ринку.


③ Максимальна ціна
Мінімальна ціна - це найвища торгова ціна, за якою певну криптовалюту купили або продали в певному часовому діапазоні на ринку.


④ Мінімальна ціна
Мінімальна ціна - найнижча торгова ціна, за якою певна криптовалюта купується або продається у певному часовому діапазоні на ринку.

Поширені форми свічок та їх значення

① Бичача свічка
Бичача свічка - це K-лінія, в якій ціна закриття вища за ціну відкриття. У криптовалютній торгівлі бичачою свічкою є свічка суцільного зеленого кольору.
Бичача свічка вказує на потужну купівельну активність, коли обсяг покупок перевищує обсяг продажу.


② Ведмежа свічка
Ведмежа свічка - це K-лінія, в якій ціна відкриття вища за ціну закриття. У криптовалютній торгівлі ведмежа свічка позначається суцільною червоною свічкою.
Ведмежа свічка вказує на потужну хвилю продажів, коли обсяг продажів перевищує обсяг покупок.


③ Бичача свічка з верхньою та нижньою тінню
Верхня тінь є різницею між найвищою ціною і ціною закриття, а нижня тінь - різницю між мінімальною ціною і ціною відкриття.


Бичача свічка з верхньою та нижньою тінню вказує на всебічну взаємодію між покупцями та продавцями. Покупці штовхали ціну нагору, створюючи максимальну ціну, а продавці штовхали ціну вниз, створюючи мінімальну ціну. Однак покупці здобули перемогу над продавцями, оскільки ціна закриття в результаті виявилася вищою за ціну відкриття, що призвело до утворення бичачої свічки.


④ Ведмежа свічка з верхньою та нижньою тінню
В даному випадку верхня тінь є різницею між найвищою ціною і ціною відкриття, а нижня тінь - різницю між найнижчою ціною і ціною закриття.


Ведмежа свічка з верхньою та нижньою тінями вказує на всебічну взаємодію між покупцями та продавцями. Покупці намагалися підштовхнути ціну нагору, створюючи максимальну ціну, а продавці - опустити ціну вниз, створюючи мінімальну ціну. Проте продавці одержали гору над покупцями, оскільки ціна відкриття виявилася вищою за ціну закриття, що призвело до формування ведмежої свічки.


⑤ Свічка-молот
Свічка-молот - це свічка з невеликим тілом (може бути як бичачою, так і ведмежою), нижня тінь якої більша або дорівнює подвоєному розміру тіла, а верхня тінь, як правило, відсутня.


У криптовалютній торгівлі червона свічка є "ведмежим молотом", а зелена - "бичачим молотом".
Чим більша невідповідність між розмірами тіла молота та його нижньої тіні, тим значніше його опорне значення. Свічки-молоти можуть бути як "бичачими", так і "ведмежими". Наявність свічки-молота часто вказує на можливий розворот чи відскок ціни.


⑥ Свічка "Перевернутий молот"
Свічка "перевернутий молот" - це свічка з довгою верхньою тінню і невеликим тілом (може бути як бичачим, так і ведмежим), нижня тінь, як правило, відсутня. У криптовалютній торгівлі червона свічка є "ведмежим" перевернутим молотом, а зелена - "бичачим" перевернутим молотом.


Свічка "перевернутий молот" означає потенційний розворот тренду з низхідного на висхідний. Вона може бути як "бичачої", так і "ведмежої", причому "бичача" версія вказує на більш виражений висхідний потенціал.


⑦ Свічка Додзі
Свічка "Додзі" - це свічка, у якої ціна закриття дорівнює або дуже близька до ціни відкриття, а на лінії практично немає блоку.


Свічки "Додзі" вказують на паузу або нерішучість на ринку. Це говорить про те, що між покупцями та продавцями існують значні розбіжності, і подальша цінова тенденція є невизначеною.



Поширені свічкові моделі та їх значення

Існують десятки поширених свічкових моделей, але тут ми представимо чотири найбільш поширені: ① Ранкова зірка ② Вечірня зірка ③ Три червоні солдати ④ Три зелені солдати.


① Ранкова зірка
Фігура "Ранкова зірка" складається з трьох свічок. Перша свічка - ведмежа, а відмінність полягає в другій свічці, яка може бути як маленькою ведмежою, так і бичачою, за якою слідує бичача свічка. Фігура "Ранкова зірка" є бичачою розворотною фігурою. Якщо ця фігура з'являється на низхідному тренді, на неї слід звернути увагу, оскільки вона є чітким сигналом розвороту тренду і є дуже гарною можливістю для покупки.


② Вечірня зірка
Модель "Вечірня зірка" зазвичай з'являється в кінці висхідного тренду. Вона складається із трьох свічок. Перша свічка - велика або середня бичача свічка, за нею слідує маленька бичача або ведмежа свічка, а третя свічка - велика або середня ведмежа свічка. Ціна закриття третьої свічки повинна бути нижчою за середину першої бичачої свічки. Фігура "Вечірня зірка" символізує, що ціна досягла свого піку, і ринок, швидше за все, увійде до ведмежого низхідного тренду.


③ Три червоні солдати
На традиційних фінансових ринках "три червоні солдати" вважаються бичачим трендом. Однак у криптовалютній сфері червоні свічки є ведмежими свічками. Тому в криптовалютному контексті "Три червоні солдати" вважаються ведмежим трендом. "Три червоні солдати" складаються з трьох послідовних низхідних червоних свічок, причому ціна закриття або мінімуму кожної свічки нижча за попередню. Поява "трьох червоних солдатів" свідчить про високу ймовірність продовження низхідного тренду.


④ Три зелені солдати
На традиційних фінансових ринках "три зелені солдати" вважаються ведмежим трендом. Однак у криптовалютній сфері зелені свічки є бичачими свічками. Тому в криптовалютному контексті "Три зелені солдати" вважаються "бичачим" трендом. Вони складаються з трьох послідовних висхідних зелених свічок. Це дуже поширена свічкова модель, і при її появі зростає ймовірність розвитку бичачого тренду.


Відмова від відповідальності: Ця стаття не є вказівкою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь-ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та будьте обережні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

