Як встановити сповіщення про ціну





Багато користувачів MEXC, торгуючи спотовими або безстроковими ф’ючерсами за допомогою застосунку MEXC, часто стикаються з раптовими змінами ринку. Для того, щоб скористатися відповідними можливостями входу, їм часто доводиться стежити за ринком протягом тривалих періодів часу. Для досвідчених трейдерів, які знайомі з технікою торгівлі, і новачків у ф’ючерсній торгівлі це, безсумнівно, стає психологічно виснажливим процесом. Якщо ваше програмне забезпечення для торгівлі має функцію, яка не тільки попереджає вас про миттєвий вихід на ринок, коли з’являється така можливість, але й дозволяє вам зосередитися на інших питаннях у періоди бездіяльності ринку або консолідації, це, безсумнівно, може підвищити ефективність вашого торгового процесу. Ця функція відома як "Цінове сповіщення". Сьогодні давайте дізнаємося, як користуватися цією функцією у застосунку MEXC.









Сповіщення про ціну – це функція сповіщень, яку можна знайти на сторінці спотової та ф’ючерсної торгівлі застосунку MEXC. Логіка використання сповіщень про ціну така: встановлюючи умови запуску для сповіщень про ціну, як тільки ціна досягне цих попередньо визначених умов, застосунок MEXC інформуватиме користувачів про поточний рівень ціни як через сповіщення в застосунку, так і через push-повідомлення, надаючи сповіщення про ціну.









Використовуючи сповіщення про ціну, вам потрібно встановити різні умови запуску. Сповіщення будуть надіслані користувачам MEXC, коли ціна запустить інші умови. Однак різні умови запуску підходять для різних торгових сценаріїв. Вам потрібно зрозуміти логіку використання цих умов запуску і відповідних торгових сценаріїв.









На сторінці спотової торгівлі MEXC, коли ви відвідуєте сторінку сповіщення про ціну, існує лише одна умова запуску, а саме:









Коли ви використовуєте цей тип запуску умови, це означає, що ви відстежуєте, чи досягає ринкова ціна певної торгової пари конкретного рівня ціни. Тому в цьому інтерфейсі вам потрібно встановити точну ціну як умову запуску. У цей момент деякі трейдери можуть вибрати вихід на ринок на основі поточного рівня цін.





Наприклад





Під час торгівлі BTC/USDT ви встановлюєте сповіщення про ціну на 31 000 USDT. Якщо на цей момент ринкова ціна BTC/USDT становить 30 000 USDT, ви отримаєте сповіщення про ціну, коли ринкова ціна цієї спотової пари досягне 31 000 USDT.









На сторінці торгівлі ф’ючерсами MEXC, коли ви відвідуєте сторінку сповіщення про ціну, буде відображено загалом шість умов запуску:





Ціна піднімається вище





Ціна знижується до





Зміна за 24 год. більше





Зміна за 24 год. менше





Зміна за 5 хв. більше





Зміна за 5 хв. менше









Коли ви використовуєте одну з цих двох умов запуску, це означає, що ви відстежуєте, чи досягає ринкова ціна певної торгової пари певного рівня. Тому на цій сторінці, як умова запуску, потрібно встановити точну ціну. У цей момент деякі трейдери можуть вибрати вихід на ринок на основі поточного рівня цін.





Наприклад





Під час торгівлі безстроковими ф’ючерсами BTC/USDT, якщо ви встановите «Ціна піднімається вище» на 31 000 USDT, а ринкова ціна безстрокового ф’ючерсу BTC/USDT становить 30 000 USDT, ви отримаєте сповіщення про ціну, коли ринкова ціна безстрокових ф'ючерсів BTC/USDT досягне 31 000 USDT.









Коли ви використовуєте одну з цих двох умов запуску, це означає, що ви спостерігаєте за рівнем волатильності конкретної торгової пари. Крім того, оскільки ці дві умови запуску вводять поняття періоду часу, зокрема періоду в 24 години, воно базується на умові, що запускається в межах 24-годинного діапазону коливань. Підсумовуючи, під час налаштування цієї умови запуску вам потрібно встановити певне відсоткове значення.





Наприклад





Під час торгівлі безстроковими ф’ючерсами на BTC/USDT, якщо ви встановите відсоткове значення для «зміна за 24 години більше» на 10%, а ринкова ціна безстрокових ф’ючерсів на BTC/USDT становить 30 000 USDT, ви отримаєте сповіщення про ціну, якщо ринкова ціна безстрокових ф'ючерсів BTC/USDT досягає 33 000 USDT протягом 24 годин.









Подібним чином, якщо ви використовуєте одну з цих двох умов запуску, це означає, що ви все ще спостерігаєте за рівнем волатильності певної торгової пари. Однак існує 5-хвилинний період часу для цього стану запуску, який значно коротший за 24 години. Подібним чином ця умова базується на 5-хвилинному діапазоні коливань. Таким чином, налаштовуючи цю умову запуску, вам все одно потрібно встановити конкретне відсоткове значення.





Наприклад





Під час торгівлі безстроковими ф’ючерсами BTC/USDT, якщо ви встановите відсоткове значення для «зміна за 5 хв більше» на рівні 10%, а ринкова ціна безстрокового ф’ючерсу BTC/USDT становить 30 000 USDT, ви отримаєте сповіщення про ціну, якщо ринкова ціна безстрокових ф'ючерсів BTC/USDT досягає 33 000 USDT протягом 5 хвилин.

















































Якщо спрацьовує умова сповіщення про ціну, ви отримаєте сповіщення в застосунку, а також отримаєте відповідне сповіщення на свій мобільний пристрій. Щоб дізнатися більше, ви можете знайти їх у вкладці "Вхідні" на головній сторінці.













Якщо ви вважаєте, що певну умову сповіщення про ціну встановлено неправильно, і ви хочете видалити та скинути її, торкніться значка кошика.





















































Взявши як приклад умову [Ціна піднімається вище], коли ви встановили значення (наприклад, 30 000 USDT), натисніть [Створити сповіщення].





Після завершення налаштування з’явиться повідомлення «Сповіщення успішно створено».













Взявши як приклад умову «Зміна за 24 години більше», коли ви встановили значення (наприклад, 10%), торкніться [Створити сповіщення].





Після завершення налаштування з’явиться повідомлення «Сповіщення успішно створено».













Взявши для прикладу умову «Зміна за 5 хв. більше», коли ви встановили значення (наприклад, 10%), торкніться [Створити сповіщення].





Після завершення налаштування з’явиться повідомлення «Сповіщення успішно створено».













Якщо спрацьовує умова сповіщення про ціну, ви отримаєте сповіщення в додатку, а також отримаєте відповідне сповіщення на свій мобільний пристрій. Щоб дізнатися більше, ви можете знайти їх у розділі "Вхідні" на головній сторінці.

















Якщо ви вважаєте, що певну умову сповіщення про ціну встановлено неправильно, і ви хочете видалити та скинути її: візьміть приклад видалення умови «зміна за 5 хв. більше», торкніться значка видалення, а потім торкніть [Видалити] у вікні спливаючого вікна «Поради».

















Цінові сповіщення є надзвичайно практичними допоміжними інструментами торгівлі, які можна використовувати в різноманітних торгових сценаріях. У вкладці ф’ючерсної торгівлі в застосунку MEXC ви можете увійти на ринок, відкрити позиції, а також досягти цілей тейк-профіту та стоп-лосу, налаштувавши сповіщення про ціни. Існує шість типів сповіщень про ціни, і ви можете використовувати їх відповідно до ваших конкретних потреб. Наприклад, якщо вас турбують конкретні рівні цін, то умова «Ціна піднімається вище / падає до» може бути більш підходящою. Якщо ви зосереджені на внутрішньоденних або короткострокових діапазонах коливань, тоді умови «Зміна за 24 години більше / менше» та «Зміна за 5 хв. більше / менше» можуть бути підходити краще. Перша ініціює сповіщення про ціну, коли ринкова ціна досягає встановленої ціни, тоді як друга вимагає, щоб ринкова ціна відповідала встановленій умові ціни протягом зазначеного періоду часу, щоб ви отримали сповіщення про ціну.









Сповіщення про ціни наразі недоступні на вебсайті.





Push-повідомлення на мобільних пристроях можуть не працювати через проблеми з мережею. Переконайтеся, що підключення до Інтернету завжди стабільне.





Час сповіщень про ціни залежить від моделі та операційної системи вашого мобільного телефону, що може призвести до потенційних затримок. Тому, будь ласка, будьте обережні та керуйте своїм ризиком. Також переконайтеся, що застосунок MEXC працює у фоновому режимі на вашому мобільному пристрої та ввімкнено сповіщення.





Попередження про ризики: торгівля пов’язана з ризиками, тому до інвестицій слід підходити обережно. Ця стаття не є інвестиційною порадою. Будь ласка, приймайте інвестиційні рішення на основі ваших особистих інвестиційних цілей, фінансової ситуації та толерантності до ризику.