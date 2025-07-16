Як запобігти втраті коштів через зловмисне викрадення адреси





Короткий опис: Викрадення адреси (злом) - це зловмисна практика, коли шахраї викрадають криптовалюту, замінюючи легітимні адреси для депозиту або зняття коштів на свої власні. Зазвичай це відбувається, коли жертва використовує неофіційне програмне забезпечення для надсилання адрес для отримання криптовалюти. Жертви також можуть помітити, що коли вони копіюють і вставляють адреси локально, вставлена адреса не збігається з потрібною.









1. Завжди завантажуйте сторонні чат-програми з легальних джерел. Уникайте хакерських версій та неофіційних локалізацій легального програмного забезпечення. Завантажуйте програмне забезпечення лише безпосередньо з офіційно визнаних магазинів застосунків або з платформи розробників.





2. Будьте обережні при встановленні сторонніх розширень для браузерів і уникайте встановлення ненадійних розширень з неофіційних маркетплейсів.





3. Регулярно оновлюйте операційну систему вашого пристрою (iOS/Android/Windows/macOS), своєчасно встановлюйте системні патчі безпеки, оновлюйте браузер, встановлюйте антивірусне програмне забезпечення та регулярно виконуйте перевірку на віруси.









1. У месенджері надішліть адресу другу і порівняйте її з адресою, яку він отримає на своєму пристрої. Якщо вони не збігаються, це свідчить про те, що адресу зламали.





2. При використанні браузера для зняття коштів на платформі CEX зазвичай з'являється друге вікно підтвердження адреси. Уважно перевірте, чи збігається адреса, що відображається, з потрібною адресою. Якщо вони не збігаються , це означає, що інтерфейс браузера був зламаний.





Ви також можете перевірити адресу за допомогою пошукової системи. Вставте тестову адресу зняття коштів у пошукову систему, клацніть "Пошук" і перевірте, чи відповідають ключові слова пошуку на сторінці результатів пошуку введеній адресі. Якщо вони не збігаються , можливо, інтерфейс браузера був викрадений.





3. У вашій операційній системі скопіюйте тестову адресу і вставте її в блокнот або інше програмне забезпечення. Порівняйте вставлену адресу зі справжньою. Якщо вони не збігаються , можливо, весь ваш буфер обміну був викрадений.









1. Якщо ви підозрюєте, що сторонній месенджер, яким ви користуєтеся, перехоплює вашу адресу, видаліть його і завантажте офіційну версію з легального джерела.





2. Якщо ви підозрюєте, що ваш браузер був зламаний, найімовірнішою причиною є шкідливе розширення для браузера або підроблена версія браузера. Якщо ви завантажили браузер із законного джерела, видаліть усі підозрілі розширення. Якщо ви не впевнені, яке саме розширення може бути причиною, видаліть усі розширення. Якщо ви завантажили браузер не з офіційного каналу, видаліть і завантажте його з офіційного джерела.





3. Якщо ви підозрюєте, що вашу ОС було зламано (тобто адреси змінюються при локальному копіюванні та вставці), ймовірно, на вашому пристрої є шкідливе програмне забезпечення. Встановіть антивірусне програмне забезпечення та негайно перевірте його на наявність вірусів. Крім того, слід постійно оновлювати систему і регулярно встановлювати оновлення безпеки.



