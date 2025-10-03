Події MEXC Ф'ючерси: повний посібник із максимізації винагород під час торгівлі





У конкурентному світі торгівлі криптовалютними ф'ючерсами надзвичайно важливо обрати платформу, яка не лише забезпечує стабільну та ефективну торгівлю, але й постійно пропонує додаткові переваги. Платформа MEXC розробила повний набір подій для торгівлі ф'ючерсами — як для новачків, так і для досвідчених користувачів. Ці події охоплюють усі етапи торгового процесу. Незалежно від того, чи ви вперше відкриваєте ф'ючерсну позицію, чи є професійним трейдером із високою частотою операцій, кожна категорія має індивідуальні винагороди відповідно до різних потреб. Участь відкриває доступ не лише до потенційного прибутку від торгівлі, а й до ф'ючерсних бонусів , знижок на комісії та права на отримання частки з призових пулів.





Події → Ф'ючерсні події на панелі навігації. Ця стаття містить повний огляд актуальних подій для ф'ючерсної торгівлі на MEXC і допоможе трейдерам дізнатися, як отримати додаткові переваги паралельно з торгівлею. Переглянути всі події можна на офіційному сайті MEXC у розділіна панелі навігації.

















Подія « Отримайте 10 000 $ » із ф'ючерсними бонусами поділяється на дві частини: ексклюзивні завдання для нових користувачів та розширені завдання. Ексклюзивні завдання для нових користувачів мають низький поріг входу, що полегшує отримання винагород, тоді як для розширених завдань необхідно виконати певний обсяг торгівлі, перш ніж можна буде отримати винагороду.

















Фестиваль трейдерів без комісії — це подія від MEXC, під час якої надається можливість торгувати 100 ф'ючерсних пар без комісій. Реєстрація не потрібна. Користувачі отримують 0% комісії для мейкерів і тейкерів, торгуючи відповідними парами.





Примітки:

1) Під час події знижки на комісії з інших промоакцій не застосовуються до ф'ючерсних пар, що беруть участь у цій події.

2) Обсяг торгівлі ф'ючерсними парами, що беруть участь у цій події, не враховується в інших ф'ючерсних подіях, зокрема: «Отримайте 10 000 $», «M-Day – Ф'ючерси», «Super X-Game», «Таблиця лідерів ф'ючерсів», «Futures Hotspot» тощо.













M-Day — це фірмова подія на MEXC Ф'ючерси. Користувачі, які торгують ф'ючерсами USDT-M або Coin-M, можуть долучитися до челенджу й отримати безплатні Скрині чудес, у яких можна виграти ф'ючерсні бонуси. Ці бонуси можна використовувати як маржу, а прибуток, отриманий завдяки їм, дозволено знімати.





Щоб отримати одну Скриню чудес, потрібно досягти обсягу торгівлі у 45 000 USDT. Що вищий обсяг торгівлі, то більше Скринь чудес ви отримаєте та зростає ймовірність знайти перлини. Детальнішу інформацію про участь у події M-Day можна знайти в посібнику « Як брати участь в M-Day ».

















Швидка реєстрація та здійснивши торгівлю визначеними ф'ючерсами протягом періоду події, учасники отримують шанс виграти ф'ючерсні бонуси. Futures Hotspot — це подія, у межах якої користувачі можуть торгувати популярними ф'ючерсними парами. Натиснувши на кнопкута здійснивши торгівлю визначеними ф'ючерсами протягом періоду події, учасники отримують шанс виграти ф'ючерсні бонуси.

















Таблиця лідерів ф'ючерсів на MEXC ранжує користувачів за щоденним PNL протягом періоду події. Перші 200 користувачів (за щоденним обсягом ф'ючерсної торгівлі понад 200 000 USDT) розділять призовий пул, а ще 200 користувачів із найбільшим обсягом торгівлі розділять додатковий пул. Винагороди нараховуються щодня. Таблиця лідерів ф'ючерсів доступна у щоденному, щотижневому та щомісячному форматах.









*BTN-Приєднатись до Таблиці лідерів ф'ючерсів&BTNURL= https://www.mexc.com/uk-UA/futures-activity/ranking









Super X-Game — це регулярна подія у межах MEXC Ф'ючерси. Користувачі, які виконують торгівлю з використанням кредитного плеча 21х або вище, автоматично долучаються до участі. В оновленій версії Super X-Game різні рівні обсягу торгівлі відповідають різним винагородам. Крім того, розмір призового пулу визначається кількістю учасників, які відповідають умовам участі: що більше учасників, то більший пул. Розподіл призового пулу здійснюється на основі рейтингу обсягу торгівлі. Детальні правила та умови події наведені на сторінці події.













Примітка: правила події можуть змінюватися. Звертайтесь до найновішої версії правил на сторінці події. MEXC залишає за собою право остаточного тлумачення.









Екосистема подій на MEXC Ф'ючерси створює багаторівневі можливості, що охоплюють усі етапи торгівлі. Від простих завдань для новачків до змагальних викликів для досвідчених трейдерів — кожна подія покликана додати цінності. Уважне ознайомлення з правилами участі та інтеграція подій у ширший торговий план допоможе учасникам краще оптимізувати результати та підвищити довгострокову прибутковість.







