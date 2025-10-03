У конкурентному світі торгівлі криптовалютними ф'ючерсами надзвичайно важливо обрати платформу, яка не лише забезпечує стабільну та ефективну торгівлю, але й постійно пропонує додаткові переваги. ПлатУ конкурентному світі торгівлі криптовалютними ф'ючерсами надзвичайно важливо обрати платформу, яка не лише забезпечує стабільну та ефективну торгівлю, але й постійно пропонує додаткові переваги. Плат
Навчання/Посібник для початківців/Ф'ючерси/Події MEXC ...ас торгівлі

Події MEXC Ф'ючерси: повний посібник із максимізації винагород під час торгівлі

3 жовтня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Популярні події#Ф'ючерси#Новачки
MemeCore
M$2.28069+12.55%
SQUID MEME
GAME$38.8468-1.07%

У конкурентному світі торгівлі криптовалютними ф'ючерсами надзвичайно важливо обрати платформу, яка не лише забезпечує стабільну та ефективну торгівлю, але й постійно пропонує додаткові переваги. Платформа MEXC розробила повний набір подій для торгівлі ф'ючерсами — як для новачків, так і для досвідчених користувачів. Ці події охоплюють усі етапи торгового процесу. Незалежно від того, чи ви вперше відкриваєте ф'ючерсну позицію, чи є професійним трейдером із високою частотою операцій, кожна категорія має індивідуальні винагороди відповідно до різних потреб. Участь відкриває доступ не лише до потенційного прибутку від торгівлі, а й до ф'ючерсних бонусів, знижок на комісії та права на отримання частки з призових пулів.

Ця стаття містить повний огляд актуальних подій для ф'ючерсної торгівлі на MEXC і допоможе трейдерам дізнатися, як отримати додаткові переваги паралельно з торгівлею. Переглянути всі події можна на офіційному сайті MEXC у розділі Події Ф'ючерсні події на панелі навігації.


*BTN-Почати подорож ф'ючерсною торгівлею&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/futures/BTC_USDT*

1. Подія «Отримайте 10 000 $»


Подія «Отримайте 10 000 $» із ф'ючерсними бонусами поділяється на дві частини: ексклюзивні завдання для нових користувачів та розширені завдання. Ексклюзивні завдання для нових користувачів мають низький поріг входу, що полегшує отримання винагород, тоді як для розширених завдань необхідно виконати певний обсяг торгівлі, перш ніж можна буде отримати винагороду.


*BTN-Отримати 10 000 $&BTNURL=https://www.mexc.co/uk-UA/futures-activity/bonus*

2. Фестиваль трейдерів без комісії


Фестиваль трейдерів без комісії — це подія від MEXC, під час якої надається можливість торгувати 100 ф'ючерсних пар без комісій. Реєстрація не потрібна. Користувачі отримують 0% комісії для мейкерів і тейкерів, торгуючи відповідними парами.

Примітки:
1) Під час події знижки на комісії з інших промоакцій не застосовуються до ф'ючерсних пар, що беруть участь у цій події.
2) Обсяг торгівлі ф'ючерсними парами, що беруть участь у цій події, не враховується в інших ф'ючерсних подіях, зокрема: «Отримайте 10 000 $», «M-Day – Ф'ючерси», «Super X-Game», «Таблиця лідерів ф'ючерсів», «Futures Hotspot» тощо.


3. M-Day – Ф'ючерси


M-Day — це фірмова подія на MEXC Ф'ючерси. Користувачі, які торгують ф'ючерсами USDT-M або Coin-M, можуть долучитися до челенджу й отримати безплатні Скрині чудес, у яких можна виграти ф'ючерсні бонуси. Ці бонуси можна використовувати як маржу, а прибуток, отриманий завдяки їм, дозволено знімати.

Щоб отримати одну Скриню чудес, потрібно досягти обсягу торгівлі у 45 000 USDT. Що вищий обсяг торгівлі, то більше Скринь чудес ви отримаєте та зростає ймовірність знайти перлини. Детальнішу інформацію про участь у події M-Day можна знайти в посібнику «Як брати участь в M-Day».


*BTN-Взяти участь в M-Day&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/futures-mday*

4. Futures Hotspot


Futures Hotspot — це подія, у межах якої користувачі можуть торгувати популярними ф'ючерсними парами. Натиснувши на кнопку Швидка реєстрація та здійснивши торгівлю визначеними ф'ючерсами протягом періоду події, учасники отримують шанс виграти ф'ючерсні бонуси.


*BTN-Приєднатись до Futures Hotspot&BTNURL=https://www.mexc.co/uk-UA/futures-activity/coin-events*

5. Таблиця лідерів ф'ючерсів


Таблиця лідерів ф'ючерсів на MEXC ранжує користувачів за щоденним PNL протягом періоду події. Перші 200 користувачів (за щоденним обсягом ф'ючерсної торгівлі понад 200 000 USDT) розділять призовий пул, а ще 200 користувачів із найбільшим обсягом торгівлі розділять додатковий пул. Винагороди нараховуються щодня. Таблиця лідерів ф'ючерсів доступна у щоденному, щотижневому та щомісячному форматах.


*BTN-Приєднатись до Таблиці лідерів ф'ючерсів&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/futures-activity/ranking*

6. Super X-Game


Super X-Game — це регулярна подія у межах MEXC Ф'ючерси. Користувачі, які виконують торгівлю з використанням кредитного плеча 21х або вище, автоматично долучаються до участі. В оновленій версії Super X-Game різні рівні обсягу торгівлі відповідають різним винагородам. Крім того, розмір призового пулу визначається кількістю учасників, які відповідають умовам участі: що більше учасників, то більший пул. Розподіл призового пулу здійснюється на основі рейтингу обсягу торгівлі. Детальні правила та умови події наведені на сторінці події.


*BTN-Приєднатись до Super X-Game&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/futures-activity/x-game*

Примітка: правила події можуть змінюватися. Звертайтесь до найновішої версії правил на сторінці події. MEXC залишає за собою право остаточного тлумачення.

7. Висновок


Екосистема подій на MEXC Ф'ючерси створює багаторівневі можливості, що охоплюють усі етапи торгівлі. Від простих завдань для новачків до змагальних викликів для досвідчених трейдерів — кожна подія покликана додати цінності. Уважне ознайомлення з правилами участі та інтеграція подій у ширший торговий план допоможе учасникам краще оптимізувати результати та підвищити довгострокову прибутковість.

Рекомендовано до прочитання:


Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики, і інвестуйте обережно. Всі інвестиційні рішення та результати є виключною відповідальністю користувача.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Як брати участь в M-Day

Як брати участь в M-Day

1. Що таке M-DayM-Day — це спеціальна ф'ючерсна подія на MEXC. Беручи участь у M-Day, ви можете отримати безплатні Скрині чудес та винагороди у вигляді ф'ючерсних бонусів. За кожні 45 000 USDT в обсяз

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами розвиток навичок і стратегій часто відбувається за рахунок реального капіталу. Багато початківців виходять на реальний ринок без достатньої підготовки і зазнають

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

На ринках криптовалют цінові коливання можуть бути надзвичайно волатильними, а прибутки або збитки можуть виникати миттєво. Для трейдерів ф'ючерсами ордери тейк-профіт і стоп-лос є не тільки необхідни

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT