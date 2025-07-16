Як здійснити депозит криптовалюти на Mexc (Вебсайт)





Якщо у вас є криптовалюта на інших гаманцях або платформах, ви можете переказати її на платформу MEXC для торгівлі.









Крок 1: Відкрийте браузер і увійдіть на офіційний сайт MEXC, клацнувши [Увійти] у правому верхньому кутку. Після входу в систему клацніть [Гаманець] у верхньому правому куті та виберіть [Спотовий рахунок].









Крок 2: Клацніть [Депозит] у правій частині.









Крок 3: Виберіть криптовалюту та мережу для депозиту, а потім клацніть [Натисніть, щоб згенерувати адресу]. Як приклад, розглянемо депозит у токенах MX з використанням мережі ERC20. Скопіюйте адресу депозиту MEXC та вставте її на платформу зняття коштів.





Переконайтеся, що вибрана мережа збігається з мережею, вибраною на платформі зняття. Якщо ви оберете неправильну мережу, ваші кошти можуть бути втрачені та не підлягатимуть відновленню.





У різних мережах діють різні комісії за транзакції. Ви можете вибрати мережу з нижчою комісією за зняття коштів.









Для деяких мереж, таких як EOS, при депозиті, крім адреси, необхідно вказати Memo. В іншому випадку ваша адреса не буде виявлена.









На прикладі гаманця MetaMask продемонструємо, як зняти токени MX на платформу MEXC.

Крок 4: У гаманці MetaMask виберіть [Надіслати].









Вставте скопійовану адресу депозиту в поле адреси зняття в MetaMask і переконайтеся, що вибрана та сама мережа, що й адреса депозиту.









Крок 5: Введіть суму, яку ви бажаєте зняти, і натисніть [Далі].









Перегляньте суму зняття токенів MX, перевірте поточну комісію за транзакцію в мережі, підтвердіть правильність усієї інформації та натисніть кнопку [Підтвердити] для завершення зняття коштів на платформу MEXC. Найближчим часом кошти будуть зараховані на ваш рахунок MEXC.









Відмова від відповідальності: Ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.



