Як здійснити депозит криптовалюти на платформу MEXC (Застосунок)





Якщо у вас є криптовалюта в інших гаманцях або платформах, ви можете переказати її на платформу MEXC для торгівлі.









Крок 1: Відкрийте застосунок MEXC на своєму мобільному телефоні та увійдіть до свого акаунту. Торкніться [Гаманці] у нижньому правому кутку.









Крок 2: Торкніться [Депозит].









У рядку пошуку введіть криптовалюту, яку потрібно депонувати. У цьому прикладі ми виберемо токени MX. Виберіть "MX" у результатах пошуку.









Крок 3: Виберіть мережу.









Переконайтеся, що вибрана мережа збігається з мережею, вибраною на вашій платформі для зняття коштів. Якщо ви оберете хибну мережу, ваші кошти можуть бути втрачені та їх неможливо буде відновити.





У різних мережах діють різні комісії за транзакції. Ви можете вибрати мережу з нижчою комісією за зняття коштів.





У цьому прикладі ми виберемо мережу ERC20. Торкніться [ETH].









Крок 4: Торкніться [Натисніть, щоб створити адресу] і перевірте мережу та адресу депозиту. Скопіюйте адресу депозиту MEXC та вставте її на платформі зняття коштів.





Якщо хтось інший депонує кошти за вас, ви можете торкнутися [Зберегти як зображення] або [Поділитися адресою], щоб надіслати адресу або зображення іншій людині.









Для деяких мереж, таких як EOS, при депозиті, крім адреси, необхідно вказати Memo. В іншому випадку ваша адреса не буде виявлена.









Для демонстрації зняття токенів MX на платформу MEXC скористаємося гаманцем MetaMask.





Крок 5. Вставте скопійовану адресу депозиту в поле адреси зняття в MetaMask і переконайтеся, що вибрана та сама мережа, що й в адресі депозиту. Торкніться [Далі].









Крок 6: Введіть суму, яку потрібно зняти, і торкніться [Далі].









Перегляньте адресу та мережу зняття коштів, перевірте поточну комісію за транзакцію в мережі, підтвердіть правильність усіх даних і торкніться [Надіслати] , щоб завершити зняття коштів на платформу MEXC. Найближчим часом кошти будуть зараховані на ваш рахунок MEXC.









Відмова від відповідальності: Ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.



