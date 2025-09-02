Якщо у вас є криптовалюта в інших гаманцях або платформах, ви можете переказати її на платформу MEXC для торгівлі. Як здійснити депозит криптовалюти на платформу MEXC Крок 1: Відкрийте застосунок MEXCЯкщо у вас є криптовалюта в інших гаманцях або платформах, ви можете переказати її на платформу MEXC для торгівлі. Як здійснити депозит криптовалюти на платформу MEXC Крок 1: Відкрийте застосунок MEXC
Як здійснити депозит криптовалюти на платформу MEXC (Застосунок)

Якщо у вас є криптовалюта в інших гаманцях або платформах, ви можете переказати її на платформу MEXC для торгівлі.

Як здійснити депозит криптовалюти на платформу MEXC


Крок 1: Відкрийте застосунок MEXC на своєму мобільному телефоні та увійдіть до свого акаунту. Торкніться [Гаманці] у нижньому правому кутку.


Крок 2: Торкніться [Депозит].


У рядку пошуку введіть криптовалюту, яку потрібно депонувати. У цьому прикладі ми виберемо токени MX. Виберіть "MX" у результатах пошуку.


Крок 3: Виберіть мережу.


Переконайтеся, що вибрана мережа збігається з мережею, вибраною на вашій платформі для зняття коштів. Якщо ви оберете хибну мережу, ваші кошти можуть бути втрачені та їх неможливо буде відновити.

У різних мережах діють різні комісії за транзакції. Ви можете вибрати мережу з нижчою комісією за зняття коштів.

У цьому прикладі ми виберемо мережу ERC20. Торкніться [ETH].


Крок 4: Торкніться [Натисніть, щоб створити адресу] і перевірте мережу та адресу депозиту. Скопіюйте адресу депозиту MEXC та вставте її на платформі зняття коштів.

Якщо хтось інший депонує кошти за вас, ви можете торкнутися [Зберегти як зображення] або [Поділитися адресою], щоб надіслати адресу або зображення іншій людині.


Для деяких мереж, таких як EOS, при депозиті, крім адреси, необхідно вказати Memo. В іншому випадку ваша адреса не буде виявлена.


Для демонстрації зняття токенів MX на платформу MEXC скористаємося гаманцем MetaMask.

Крок 5. Вставте скопійовану адресу депозиту в поле адреси зняття в MetaMask і переконайтеся, що вибрана та сама мережа, що й в адресі депозиту. Торкніться [Далі].


Крок 6: Введіть суму, яку потрібно зняти, і торкніться [Далі].


Перегляньте адресу та мережу зняття коштів, перевірте поточну комісію за транзакцію в мережі, підтвердіть правильність усіх даних і торкніться [Надіслати], щоб завершити зняття коштів на платформу MEXC. Найближчим часом кошти будуть зараховані на ваш рахунок MEXC.



