Виписка з ф'ючерсного рахунку: докладний посібник з управління активами на MEXC Ф'ючерси

17 липня 2025MEXC
На ринку криптовалютних деривативів відстеження потоку капіталу в режимі реального часу та даних PNL є надзвичайно важливим для будь-якого ф'ючерсного трейдера, який прагне працювати дисципліновано та точно. Функція Виписки з ф'ючерсного рахунку MEXC спеціально розроблена для задоволення професійних потреб користувачів у перегляді активів та оптимізації стратегії. Цей інструмент дозволяє користувачам комплексно відстежувати всі притоки та відтоки на своїх ф'ючерсних рахунках, швидко визначати джерела прибутків та збитків, а також будувати більш ефективну систему управління активами. Ця стаття містить повний посібник з використання функції виписки з ф'ючерсного рахунку, включаючи її визначення, переваги, спосіб використання та приклади застосування в реальному житті.

1. Що таке виписка з ф'ючерсного рахунку?


Виписка з ф'ючерсного рахунку на MEXC — це спеціальний модуль, призначений для відстеження потоків капіталу на вашому ф'ючерсному рахунку. Він фокусується на детальних фінансових записах кожної завершеної угоди, включаючи депозити та зняття коштів, реалізований PNL, комісії за торгівлю, ліквідації та події автоделевереджингу. Ця функція дозволяє користувачам проводити огляди в режимі реального часу та точний аналіз, допомагаючи оптимізувати торгові стратегії та покращити загальну ефективність. На відміну від вкладки Ордери, яка зосереджена на розміщенні ордерів та даних про їх виконання, Виписка з ф'ючерсного рахунку акцентує увагу на фактичних потоках коштів та записах PNL на акаунті. Наприклад, під час закриття позиції, ліквідації або сплати комісій, користувачі можуть чітко бачити час, суму, тип транзакції та конкретне джерело кожного потоку капіталу у Виписці з ф'ючерсного рахунку. Цей інструмент є особливо цінним для аналізу історій угод, оцінки стратегій та управління ризиками.

2. Відмінність між випискою з ф'ючерсного рахунку та ф'ючерсними ордерами


Хоча обидва інструменти відносяться до інструментів ф'ючерсного рахунку, вони служать різним цілям і зосереджуються на різних типах інформації.

Виписка з ф'ючерсного рахунку зосереджена на фінансовій перспективі, надаючи консолідований огляд виконаних угод. Вона фіксує всі фактичні рухи коштів на ф'ючерсному рахунку, такі як PNL, комісії та перекази, що полегшує користувачам управління активами та точний розрахунок торгових витрат.

На відміну від цього, вкладка Ордери відображає торговельну перспективу, показуючи історію дій, пов'язаних з ордерами. Сюди входять поточні відкриті ордери, ціни виконання, статус ордерів тощо. Це допомагає користувачам переглядати торгові стратегії та вносити тактичні корективи на основі перебігу історичних ордерів.

Порівняння функцій
Виписка з ф'ючерсного рахунку

Ордери
Основна мета

Перегляд руху активів та деталей PNL
Перегляд статусу ордерів та історії торгівлі
Фокус на даних
Потоки капіталу, комісії, ліквідації тощо
Відкриті ордери, історія торгівлі тощо
Ключова перевага
Підтримка управління активами та аналізу PNL
Підтримка перегляду стратегії та коригування торгівлі

Коротко кажучи, Виписка з ф'ючерсного рахунку допомагає відстежувати, куди йдуть ваші гроші, а Ордери допомагають зрозуміти, як розвиваються ваші угоди.

3. Ключові переваги виписки з ф'ючерсного рахунку


Для ф'ючерсних трейдерів розуміння PNL на рівні акаунта, структури витрат і ризиків є важливим для оптимізації стратегій і підвищення ефективності капіталу. Функція Виписка з ф'ючерсного рахунку від MEXC — це професійний інструмент, розроблений для задоволення цих потреб. Основні переваги відображені в наступних трьох аспектах:

3.1 Чистий інтерфейс і чітка презентація даних


У порівнянні зі сторінкою Ордери, яка містить велику кількість даних і широкий спектр параметрів, Виписка з ф'ючерсного рахунку зосереджена на завершених потоках капіталу, виділяючи ключові фінансові дані за допомогою організованої категоризації. Користувачі можуть легко переглянути всі транзакції за останні 30 днів, включаючи такі важливі деталі, як час транзакції, комісії, тип транзакції, токен, сума та напрямок. Це значно підвищує ефективність і загальний досвід користувача.

Шлях навігації: ГаманецьФ'ючерсний рахунокВиписка з ф'ючерсного рахунку. Підтримує фільтрування за діапазоном дат, токеном та типом транзакції, що дозволяє користувачам швидко знайти потрібний запис.

3.2 Добре структуровані категорії, орієнтовані на ключові показники


Функція Виписка з ф'ючерсного рахунку класифікує зміни активів за типом транзакції, пропонуючи чітку та практичну аналітичну структуру, орієнтовану на найважливіші показники для трейдерів, показники PNL та вартість капіталу. Вона охоплює чотири основні категорії:

  • Комісії за торгівлю

За кожну виконану ф'ючерсну угоду стягується комісія, яка може стати значною витратою для трейдерів, що здійснюють велику кількість угод.
Наприклад, якщо користувач відкриває позицію за 1 конт. BTCUSDT за ринковою ціною з сумою виконання 10 000 USDT і комісією 0,02%, у виписці буде відображено відрахування 2 USDT як комісія за торгівлю. Користувачі можуть перейти до Виписка з ф'ючерсного рахунку Тип транзакціїКомісія за торгівлю, щоб переглянути детальні відрахування, що дозволить більш точно розрахувати прибуток.

  • Реалізований PNL від закритих позицій

Цей пункт фіксує фактичний прибуток або збиток від кожної закритої позиції, що є важливим показником для оцінки ефективності торгової стратегії. Наприклад, якщо користувач відкриває лонг позицію ETHUSDT за ціною 2500 USDT і закриває її за ціною 2600 USDT, у Виписці з ф'ючерсного рахунку автоматично буде записано реалізований PNL + 100 USDT (за вирахуванням комісій). Це допомагає користувачам точно розуміти чистий прибуток від кожної угоди та вдосконалювати стратегії входу/виходу.

  • Ліквідація

Якщо маржа ф'ючерсного рахунку падає нижче рівня підтримки, система може ініціювати ліквідацію або автоделевереджинг (ADL). Ці події чітко фіксуються у Виписці з ф'ючерсного рахунку. Наприклад, якщо користувач не зупинив торгівлю під час різкого падіння ринку і його лонг позиція за BTC була ліквідована, у виписці буде відображено запис про ліквідацію, включаючи час, суму PNL та ціну ліквідації, що дозволить користувачеві переглянути, що пішло не так з управлінням ризиками.

  • Автоделевереджинг (ADL)

У разі екстремальних ринкових умов або періодів високого кредитного плеча у режимі крос-маржі система може автоматично зменшити позиції користувача та перерозподілити їх між контрагентами, щоб запобігти виникненню від’ємного балансу. Це називається автоделевереджинг (ADL). Наприклад, якщо користувач має високоприбуткову шорт позицію і підлягає 50% ADL через ліквідацію контрагента, у Виписці з ф'ючерсного рахунку буде відображено запис ADL, що включає зменшену кількість, час і вплив на PNL, інформуючи користувача про те, що його позиція була пасивно скоригована.

Завдяки цим категоризованим і детальним записам користувачі отримують повне уявлення про справжню вартість і результат кожної угоди. Це дозволяє глибше аналізувати торговельну поведінку, виявляти сильні та слабкі сторони, а також закладати основу для побудови більш надійних стратегій.

4. Як користуватися випискою з ф'ючерсного рахунку


4.1 На вебсайті


Увійдіть на вебсайт MEXC і перейдіть до ГаманецьФ'ючерсиВиписка з ф'ючерсного рахунку, щоб отримати доступ до функції.


4.2 У застосунку


Відкрийте застосунок MEXC і перейдіть до ГаманецьФ'ючерсиВиписка з ф'ючерсного рахунку, щоб отримати доступ до функції.


4.3 Огляд функції


  • Усі виписки: автоматично відображає всі записи про рух капіталу за останні 30 днів, відсортовані за хронологією здійснення ордерів.
  • Фільтр за типом транзакції: дозволяє користувачам переглядати детальні записи певних категорій, таких як комісії за торгівлю або реалізований PNL.
  • Комісії за фінансування: показує всі платежі за фінансування, понесені під час утримання позицій. Наприклад, якщо користувач утримує лонг позицію за безстроковими ф'ючерсами BTCUSDT, а поточна ставка фінансування становить +0,01%, система автоматично вирахує відповідну суму з рахунку користувача в запланований час розрахунку фінансування.
  • Перекази коштів: записує перекази активів між спотовим та ф'ючерсним рахунком (за винятком бонусів).

4.4 Примітки


  • Запити даних підтримуються для транзакцій за останні 30 днів.
  • Записи про бонуси та пов'язані з ними деталі PNL наразі не відображаються.
  • Дизайн інтерфейсу може дещо відрізнятися залежно від операційної системи; будь ласка, орієнтуйтеся на фактичний вигляд у застосунку.


5. Підсумок


Як важливий компонент торгової екосистеми MEXC Ф'ючерси, функція Виписка з ф'ючерсного рахунку надає користувачам структурований огляд потоку капіталу та міцну основу для перегляду стратегії. Завдяки багатовимірній категоризації та інтуїтивно зрозумілому представленню даних, трейдери можуть отримати повний огляд потоку капіталу, підвищити прозорість стратегії та забезпечити більш стабільну роботу акаунту.

Для користувачів, які прагнуть підвищити ефективність торгівлі та посилити управління активами, Виписка з ф'ючерсного рахунку MEXC, безсумнівно, є функцією, яку варто використовувати та вважати пріоритетною.

Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і інвестуйте обережно. Всі інвестиційні рішення та їх результати є виключною відповідальністю користувача.

