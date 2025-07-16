В інших статтях на MEXC Навчання ми познайомилися з основами K-лініями (свічкових) діаграм. У наступних двох статтях ми обговоримо загальні моделі бичачих і ведмежих свічок. Почнемо з бичачих. Як виплВ інших статтях на MEXC Навчання ми познайомилися з основами K-лініями (свічкових) діаграм. У наступних двох статтях ми обговоримо загальні моделі бичачих і ведмежих свічок. Почнемо з бичачих. Як випл
Моделі бичачих свічок

16 липня 2025MEXC
В інших статтях на MEXC Навчання ми познайомилися з основами K-лініями (свічкових) діаграм. У наступних двох статтях ми обговоримо загальні моделі бичачих і ведмежих свічок. Почнемо з бичачих. Як випливає з назви, вони вказують на більш високу ймовірність висхідного тренду на ринку після їх появи. Поширені моделі бичачих свічок включають такі як: ① "Молот" ② "Перевернутий молот" ③ "Бичачий розворот" ④ "Ранкова зірка" ⑤ "Три білі солдати".

Важливо зазначити, що, на відміну від традиційних фінансових ринків, свічкові графіки криптовалюти відображаються зеленим кольором для підвищення ціни та червоним для зниження ціни.

1. Модель "Молот"


Модель "Молот" зазвичай знаходиться в нижній частині низхідного тренду. Вона зазвичай вказує на те, що тиск «бичачий»/покупець є сильним, і, незважаючи на тиск продажів, сильна купівельна спроможність зрештою штовхає ціну вгору, утворюючи «молот». Його поява вказує на більш високу ймовірність подальшого висхідного тренду.


2. Модель "Перевернутий молот"


Модель "Перевернутий молот" має маленьке тіло та довгу верхню тінь. Зазвичай вона з’являється в нижній частині низхідного тренду і служить потенційним бичачим сигналом розвороту. Якщо модель "Перевернутий молот" формується поблизу значного рівня підтримки, бичачий сигнал стає ще сильнішим.


3. Модель "Бичачий розворот"


"Бичачий розворот" складається з двох свічок, однієї ведмежої свічки, за якою слідує одна бичача. Часто з’являється в кінці низхідного тренду. Остання ведмежа свічка повністю поглинена більшою бичачою свічкою. Ця модель виникає тому, що наприкінці низхідного тренду тиск продажу слабшає, а купівлі посилюється.


4. Модель "Ранкова зірка"


"Ранкова зірка" — це класична модель бичачої свічки, яка часто сигналізує про розворот тренда внизу. Тому ця закономірність є особливо важливою, коли вона з’являється в межах низхідного тренду.

Вона складається з трьох свічок. Перша - це ведмежа свічка, утворена панічним продажем, що призводить до великої ведмежої свічки. Друга свічка показує невеликий діапазон коливань, утворюючи тіло зірки, яке може бути або ведмежим, або бичачим. Третя є великою бичачою свічкою, яка вказує на те, що тиск купівлі повністю поглинув тиск продажу.


5. Модель "Три білі солдати"


"Три білі солдати" є відносно поширеною бичачою моделю. Вона відноситься до трьох послідовних бичачих свічок, які з’являються після ведмежої свічки. Коли ця комбінація свічок виникає, це вказує на більш високу ймовірність подальшого руху вгору. Ефективність моделі залежить від розміру тіл трьох бичачих свічок. Що більші тіла, то вища ймовірність наступних висхідних трендів.


