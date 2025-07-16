



У статті " Моделі бичачих свічок " ми представили загальні моделі бичачих свічок. З іншого боку, моделі ведмежих свічок є протилежними і формуються після висхідного тренду. Поява ведмежих свічок свідчить про потенційний розворот від висхідного тренду до низхідного. Коли з’являються моделі ведмежих свічок, нам потрібно аналізувати та оцінювати їх у поєднанні з конкретною ринковою позицією. Поширені моделі ведмежих свічок включають такі: ① "Повішена людина" ② "Падаюча зірка" ③ "Ведмежий розворот" ④ "Вечірня зірка" ⑤ "Три чорних ворона".





Важливо зазначити, що, на відміну від традиційних фінансових ринків, свічкові графіки криптовалюти відображаються зеленим кольором для підвищення ціни та червоним для зниження ціни.









"Повішена людина" — одна з ведмежих моделей свічок. Відноситься до ситуації, коли після раунду зростання ціни свічка з довгою нижньою тінню і маленьким тілом залишається на високій точці. Вона може бути або ведмежою, або бичачою. Повішений — це сильний ведмежий сигнал. Друга свічка, яка слідує за моделю "Повішена людина", як правило, ведмежа, і що довший ведмежа свічка, то вища ймовірність початку низхідного тренду.













Модель «Падаюча зірка» отримала влучну назву, оскільки нагадує зірку, що падає з неба та має форму, схожу на перевернутий молот. Вона зазвичай з’являється на вершині висхідного тренду та служить більш очевидним сигналом потенційного розвороту тренду. Тіло Падаючої зірки відносно коротке, а верхня тінь довга. Це може бути невелика бичача або ведмежа свічка.













Вона зазвичай виникає в кінці висхідного тренду і складається з двох свічок. Перша свічка — це маленька бичача свічка, за якою йде друга, яка є великою ведмежою свічкою, що поглинає маленьку бичачу свічку. Зазвичай вказує на значну волатильність цін, і подальша тенденція ринку навряд чи буде оптимістичною. Що більше тіло другої ведмежої свічки, то суттєвіший потенційний низхідний тренд.













Вона з’являється під час висхідного тренду та служить сигналом про те, що ринковий ціновий тренд може досягти вершини з відносно високим рівнем надійності. Якщо ринок демонструє цю модель, до цього потрібно ставитися обережно.





Вона складається з трьох свічок і має протилежну тенденцію порівняно з моделю "Ранкова зірка". Перша свічка Вечірньої зірки є бичачою, за нею йде друга, яка може бути невеликою ведмежою, невеликою бичачою свічкою або свічкою доджі. Третя свічка є ведмежою, і її низька ціна падає нижче низької ціни першої свічки.













Вона складається з трьох послідовних ведмежих свічок без або з дуже короткими тінями. Ціна відкриття кожного торгового дня подібна до ціни закриття попереднього дня, але в міру зростання тиску продажів ціна закриття продовжує знижуватися. Ця модель зазвичай є початком низхідного тренду.







