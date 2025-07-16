Події Airdrop+ на MEXC пропонують користувачам можливість заробити безплатні токени та ф'ючерсні бонуси, просто беручи участь у подіях із проєктами, які нещодавно пройшли лістинг. Ці події надають різПодії Airdrop+ на MEXC пропонують користувачам можливість заробити безплатні токени та ф'ючерсні бонуси, просто беручи участь у подіях із проєктами, які нещодавно пройшли лістинг. Ці події надають різ
Навчання/Посібник для початківців/Посібник для користувача/Вичерпний п...op+ на MEXC

Вичерпний посібник із подій Airdrop+ на MEXC

16 липня 2025MEXC
0m
Події Airdrop+ на MEXC пропонують користувачам можливість заробити безплатні токени та ф'ючерсні бонуси, просто беручи участь у подіях із проєктами, які нещодавно пройшли лістинг. Ці події надають різноманітні можливості для заробітку, одночасно підвищуючи залученість на платформі як досвідчених трейдерів, так і новачків у криптовалюті.

1. Як працюють події Airdrop+


Беручи участь у подіях Airdrop+, користувачі здійснюють депозити, спотову торгівлю, ф'ючерсну торгівлю та запрошують друзів. Виконуючи ці завдання, користувачі можуть мати право на винагороди відповідно до рівня участі, що робить їх доступними як для досвідчених трейдерів, так і для новачків.

2. Види завдань у подіях Airdrop+


2.1 Депозит (лише для нових користувачів)

Нові користувачі можуть розпочати свою подорож, здійснивши депозит певних токенів на свій акаунт MEXC. Що більше депозитів буде здійснено, то вищі винагороди. Такий спосіб ідеально підходить для тих, хто хоче збільшити свій баланс без активної торгівлі.

2.2 Ф'ючерсний торговий челендж

Під час події користувачі можуть отримати додаткові винагороди, торгуючи вказаними ф'ючерсними контрактами. Для участі в події необхідно досягти мінімального обсягу торгівлі, а найкращі трейдери на основі обсягу торгівлі отримають додаткові винагороди. Участь у цій події дає чудову можливість для активних трейдерів отримати більше прибутку.

2.3 Реферальні винагороди

Користувачі можуть запросити друзів взяти участь у події Airdrop+. За кожного успішного реферала, тобто коли новий користувач реєструється та здійснює дійсну угоду, реферер отримає реферальну винагороду. Це є чудовою можливістю для користувачів із великою кількістю друзів і знайомих отримати щедрі винагороди.

2.4 Просування у соціальних мережах

Деякі завдання подій Airdrop+ також заохочують взаємодію в соціальних мережах, де користувачі діляться подією або інформацією, пов'язаною з токеном, на платформах, як-от X (раніше Twitter). Високоякісний або креативний контент може заробити користувачеві додаткові винагороди.

3. Чому брати участь у подіях Airdrop+


Участь у подіях Airdrop+ на MEXC пропонує такі переваги:
  • Різноманітні можливості заробітку: від депозитів і торгівлі до поширення в соціальних мережах і запрошень — події Airdrop+ надають різноманітні можливості для кожного користувача.
  • Легка участь: у події легко брати участь, що робить її доступною для користувачів з будь-яким рівнем досвіду.
  • Ранній доступ до нових проєктів: беріть участь у подіях, щоб одними з перших спробувати нові проєкти та потенційно отримати вигоду від них у міру їх розвитку.
  • Створення спільноти: взаємодійте з іншими користувачами та допомагайте створювати сильнішу та більш зв'язану спільноту MEXC.

4. Як взяти участь


  • Увійдіть в систему або зареєструйтесь: увійдіть або зареєструйте акаунт на MEXC.
  • Беріть участь у події: виконуйте будь-які завдання події, як-от депозити, торгівля або запрошення.
  • Виконайте умови: виконуйте необхідні умови для кожної події, щоб отримати винагороди.

5. Висновок


Події Airdrop+ на MEXC — це чудовий спосіб отримати винагороди, досліджуючи нові захопливі проєкти на платформі. Події пропонують кілька способів взяти участь, отримати винагороди та зміцнити зв'язки всередині спільноти MEXC і досвідченим трейдерам, і новим користувачам.

Відмова від відповідальності:ця інформація не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською, консультаційною або іншою пов'язаною порадою, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання жодних активів. MEXC Навчання пропонує інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та інвестуєте з обережністю. Вся інвестиційна діяльність користувачів не залежить від цієї платформи.

