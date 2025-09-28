Повний посібник із роботи на свічковому графіку MEXC Ф'ючерси: розміщення ордерів, реверсивна позиція та TP/SL





На сторінці торгівлі MEXC Ф'ючерси розділ для розміщення ордерів стандартно розташований у правій частині сторінки. У цьому розділі ви можете налаштувати кредитне плече, режим маржі , тип ордера та інші параметри для відкриття позицій. Детальнішу інформацію про сторінку торгівлі MEXC Ф'ючерси можна знайти за посиланням « Пояснення до термінології на сторінці торгівлі ф'ючерсами ».





У ф'ючерсній торгівлі криптовалютами можливості часто з'являються й зникають дуже швидко. Багато інвесторів хочуть мати змогу відкривати або закривати позиції безпосередньо на свічковому графіку під час аналізу рухів ціни, щоб встигати реагувати на коливання ринку. Щоб задовольнити ці потреби, MEXC Ф'ючерси тепер підтримує торгівлю безпосередньо на свічковому графіку. У цій статті ми проведемо вас через увесь процес. Наразі торгівля на свічковому графіку підтримується лише у вебверсії. У цій статті для демонстрації використовується вебінтерфейс ф'ючерсів USDT-M.









Свічкові графіки, також відомі як графіки K-лінії, є одним із найпоширеніших типів графіків у фінансовій торгівлі. Кожен свічковий графік містить чотири ключові показники: відкриття, закриття, максимум та мінімум, наочно відображаючи коливання ціни за певний проміжок часу.





Переваги розуміння свічкових графіків:





Візуальне уявлення про ринок: форма червоних/зелених свічок та довжина їхніх тіней допомагає швидко оцінити, чи домінує на ринку бичачий чи ведмежий тренд.

Визначення тренду: послідовність свічкових патернів допомагає трейдерам розпізнати висхідний, низхідний або бічний тренд.

Підтримка торгових рішень: у поєднанні з обсягом торгівлі та технічними індикаторами свічкові графіки можуть сигналізувати, коли треба купувати, продавати або утримувати позицію.

Попередження про ризики: певні патерни зміни напряму позицій (наприклад, «молот», «поглинання») сигналізують про можливу зміну напряму ринку, допомагаючи уникнути збитків.





Розуміння свічкових графіків допомагає користувачам ефективніше спостерігати за ціновими трендами та підвищує гнучкість і ефективність торгових стратегій.













⊕. Клацніть ⊕, щоб відкрити поле для введення лімітного ордера на купівлю/продаж. Введіть кількість і клацніть на відповідну позначку лімітної купівлі/продажу зліва, щоб розмістити На сторінці ф'ючерсної торгівлі наведіть курсор на свічковий графік, і праворуч з'явиться позначка. Клацніть, щоб відкрити поле для введення лімітного ордера на купівлю/продаж. Введіть кількість і клацніть на відповідну позначкузліва, щоб розмістити лімітний ордер . Примітка: ордери на свічковому графіку наразі не підтримують вибір або зміну режиму маржі та кредитного плеча, їх потрібно налаштувати заздалегідь в основному розділі ордерів.





Якщо ціна лімітного ордера нижча за поточну ринкову ціну, буде відкрита лонг позиція, яка на свічковому графіку відображається зеленою позначкою «Лімітна купівля». Якщо ціна лімітного ордера вища за поточну ринкову ціну, буде відкрита шорт позиція, яка відображається червоною позначкою «Лімітний продаж» на свічковому графіку.





Клацніть на позначку ▼ над полем для введення кількості, щоб встановити одиниці контракту.









Після розміщення лімітного ордера він з'являється на свічковому графіку. Наведіть курсор на ордер, щоб побачити підказку Клацніть, щоб змінити ордер. Клацніть на позначку лімітного ордера, щоб відкрити поле Редагувати лімітний ордер, потім введіть нову ціну та кількість для оновлення ордера.





Крім того, ви можете клацнути на позначку лімітного ордера та перетягнути її вгору або вниз, щоб змінити ціну. Примітка: перетягування змінює тільки ціну, кількість змінити таким способом неможливо.













На свічковому графіку кожна позначка лімітного ордера має кнопку X праворуч. Наведіть курсор на X, щоб з'явився напис Скасувати ордер. Клацніть на X, щоб скасувати ордер.

















Якщо ваш ордер уже виконано, ваша позиція відобразиться на свічковому графіку. Наведіть курсор на позначку ↑↓ праворуч від позиції, і з'явиться напис Реверсивна позиція. Потім клацніть на позначку ↑↓, щоб виконати зворотну позицію.





Реверсивна позиція означає, що система закриє вашу поточну позицію за ринковою ціною та одночасно відкриє протилежну позицію такого ж розміру за ринковою ціною. Зверніть увагу: через такі фактори, як доступність маржі, ринкові умови та ризики, операція може бути не завжди виконана.













Наведіть курсор на кнопку Закрити лонг/шорт праворуч від позначки вашої позиції на свічковому графіку. З'явиться опція Закрити позицію за ринковою ціною. Клацніть на кнопку Закрити лонг/шорт, щоб швидко закрити позицію за поточною ринковою ціною.





















Наведіть курсор на кнопку Закрити лонг/шорт праворуч від позначки вашої відкритої позиції на свічковому графіку. Праворуч з'являться дві позначки: TP і SL. Наведіть курсор на позначку TP, щоб з'явилося повідомлення «Перетягніть або клацніть, щоб встановити позицію TP». Аналогічно, наведення на позначку SL покаже повідомлення «Перетягніть або клацніть, щоб встановити позицію SL».









Для прикладу в демонстраційних цілях ми використаємо TP для шорт позиції.





Утримуйте кнопку TP та перетягніть її вниз. Під час перетягування справа буде відображатися оновлена сума вашого прибутку в реальному часі. Відпустіть мишку на бажаній ціні тейк-профіту, і з'явиться вікно Ринкова ціна TP/SL. Клацніть на Підтвердити, щоб завершити налаштування. Те саме застосовується і для SL.





Якщо ви віддаєте перевагу не використовувати спосіб перетягування, можна просто клацнути на кнопку TP або SL. Відкриється вікно Ринкова ціна TP/SL, де можна вручну ввести бажану ціну тейк-профіту або стоп-лосу. Клацніть на Підтвердити, щоб зберегти налаштування.













Клацніть, щоб змінити ордер. Клацнувши відкриється вікно Ринкова ціна TP/SL, де можна відкоригувати ціну TP/SL. Клацніть на Підтвердити, щоб зберегти зміни. Після встановлення ордера TP/SL відповідні позначки з'являться на свічковому графіку на обраних вами цінових рівнях. Наведіть курсор на позначку TP/SL, і з'явиться підказка. Клацнувши відкриється вікно, де можна відкоригувати ціну TP/SL. Клацніть на, щоб зберегти зміни.









Також ви можете редагувати ордери TP/SL, перетягуючи відповідні позначки.





Наведіть курсор на позначку TP або SL, потім клацніть і утримуйте її, щоб перетягнути вгору або вниз до нового цінового рівня. Коли ви відпустите мишку на бажаній ціні, з'явиться вікно з оновленою ціною. Клацніть на Підтвердити, щоб зберегти зміни.













Наведіть курсор на позначку X поруч із TP/SL. З'явиться підказка Скасувати ордер. Клацніть на X, щоб скасувати налаштування TP/SL.









Торгівля безпосередньо на свічковому графіку дозволяє користувачам більш інтуїтивно спостерігати за змінами позицій та поточними ринковими цінами, гнучко регулювати позиції та розробляти торгові стратегії. Це також робить операції зручнішими, допомагаючи ефективно реагувати на швидкі зміни ринку. Порівняно з розділом розміщення ордерів, функціонал свічкового графіка є відносно обмеженим. Для більш складних торгових стратегій користувачам усе ще потрібно працювати в розділі розміщення ордерів.









На MEXC функція TP/SL використовується у двох сценаріях: до утримання позиції та під час утримання позиції.





TP/SL до утримання позиції: це дозволяє заздалегідь встановити ордер на закриття з умовами тригера (наприклад, за прибутком або PNL). Коли остання ціна, справедлива ціна або індексна ціна досягає заданої тригерної ціни, система закриє позицію за оптимальною ринковою ціною, виходячи з заданої тригерної ціни та кількості, досягаючи або тейк-профіту, або стоп-лосу. Це дає змогу користувачам автоматично зафіксувати бажаний прибуток або уникнути непотрібних збитків.





TP/SL під час утримання позиції: це означає пряме встановлення ринкової ціни TP/SL. Використовуючи всю позицію або частину позиції (на вебсайті), користувачі можуть заздалегідь задати умови тригера (наприклад, прибуток, PNL або USDT). Коли остання ціна, справедлива ціна або індексна ціна досягає заданої ціни, система закриє позицію за оптимальною ринковою ціною, виходячи з встановленої ціни та кількості.





MEXC також впровадила функції Зворотний тейк-профіт та Зворотний стоп-лос у торгівлі ф'ючерсами, що допомагає користувачам MEXC використовувати двосторонні коливання ринку для максимізації прибутку.













TP/SL означає попереднє встановлення тейк-профіту (TP) та стоп-лосу (SL) для позицій, які будуть відкритими. Користувачі можуть встановлювати TP/SL під час відкриття позиції. Потім можна вибрати останню ціну, справедливу ціну або індексну ціну як тригер для TP/SL. Коли ордер буде виконано (повністю або частково) за лімітною чи ринковою ціною, система відразу розміщує TP/SL ордер на основі заданої тригерної ціни.





Користувачі можуть обрати один із трьох режимів налаштування: USDT (тригерна ціна), прибутковість або PNL. Наприклад, якщо обрано прибутковість, тригерна ціна та орієнтовний PNL розраховуються на основі вибраної ставки.





Важливі примітки: система дозволяє встановлювати TP/SL за прибутковістю або PNL, проте ці значення носять довідковий характер. Фактичний прибуток і PNL можуть змінюватися через комісію за транзакцію, зміни середньої ціни входу та реальні ціни виконання. Додавання до позиції змінює середню ціну входу, але тригерна ціна TP/SL фіксується на момент створення і не коригується автоматично.









Попередження про ризики: ф'ючерсна торгівля є високоризиковим інвестуванням. Інвестори повинні повністю розуміти ризики та здійснювати торгівлю обережно. Для детальнішої інформації про ризики торгівлі з високим кредитним плечем дивіться тут « Стратегії торгівлі з кредитним плечем та управління ризиками ».









Наразі MEXC проводить подію « Фестиваль без комісії », де користувачі можуть значно зменшити витрати на торгівлю, що дозволить їм заощадити більше, торгувати більше і заробляти більше. На MEXC ви можете насолоджуватися низькими витратами на торгівлю завдяки цій події, бути в курсі ринкових тенденцій, скористатися швидкоплинними інвестиційними можливостями та розпочати подорож до фінансової незалежності.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.



