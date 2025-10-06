USDf คืออะไร? คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับกลไก Stablecoin ที่เป็นนวัตกรรมของ Falcon Finance

USDf คือสกุลเงินดอลลาร์สังเคราะห์ที่มีหลักประกันเกินซึ่งสร้างขึ้นบน Ethereum โดยมีอุปทานหมุนเวียนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.899 พันล้านดอลลาร์ และอยู่ในอันดับตลาดที่ 202
USDf รองรับสินทรัพย์ทั้งที่เป็น stablecoin และ non-stablecoin เป็นหลักประกัน โดยมีอัตราส่วนหลักประกันแบบไดนามิกเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของระบบ
USDf นำเอากลไกการผลิตแบบคู่ (แบบคลาสสิกและแบบนวัตกรรม) มาใช้เพื่อรองรับผู้ใช้ที่มีความชอบความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
USDf รักษาอัตราส่วน 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐผ่านกลยุทธ์เดลต้าเป็นกลางและกลไกการเก็งกำไร
ด้วยการสเตค USDf ผู้ใช้สามารถรับโทเค็นผลตอบแทน sUSDf และเข้าร่วมโปรแกรมผลตอบแทนหลายชั้นได้
USDf คือสกุลเงินดอลลาร์สังเคราะห์ของ Falcon Finance ที่มีหลักประกันเกิน ผู้ใช้สามารถสร้าง USDf ได้โดยการฝากสินทรัพย์ค้ำประกันที่เข้าเงื่อนไข ซึ่งรวมถึง stablecoin (เช่น USDT, USDC และ DAI) เช่นเดียวกับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ stablecoin (เช่น BTC, ETH และ altcoin ที่เลือก) กรอบการทำงานด้านหลักประกันเกินจำนวนช่วยให้แน่ใจว่ามูลค่าของหลักประกันจะเกินมูลค่าที่ออกของ USDf เสมอ โดยรักษาเสถียรภาพภายใต้สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
หลักประกันที่ใช้ในการสร้าง USDf จะได้รับการจัดการโดยใช้กลยุทธ์ที่เป็นกลางตามตลาด แนวทางนี้ช่วยให้สินทรัพย์ได้รับการหนุนหลังอย่างเต็มที่ในขณะที่ลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาตามทิศทางให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของ USDf ในฐานะดอลลาร์สังเคราะห์ที่มีหลักประกันเกินจำนวน
หมายเหตุ: Falcon Finance ก่อตั้งโดย Andrei Grachev ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของ DWF Labs และได้รับการลงทุนเชิงกลยุทธ์มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์จาก World Liberty Financial USDf ของ Falcon Finance เป็นตัวแทนของสินทรัพย์สังเคราะห์รุ่นใหม่ใน DeFi เนื่องจากเป็นโปรโตคอลดอลลาร์สังเคราะห์ที่มีหลักประกันเกินจำนวน USDf จึงมีเป้าหมายที่จะแก้ไขความท้าทายที่ stablecoin แบบดั้งเดิมต้องเผชิญ รวมถึงความเสี่ยงจากการรวมศูนย์ ผลตอบแทนที่ต่ำ และความไม่แน่นอนของกฎระเบียบ ตามข้อมูลล่าสุดจาก MEXC ปัจจุบัน USDf อยู่ในอันดับที่ 202 ในตลาดคริปโตโดยมีอุปทานรวมและหมุนเวียนอยู่ที่ 1,898,676,740.67 โทเค็น USDf ออกบน Ethereum และแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 1.024 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2025 ในขณะที่ระดับต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ 0.909 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2025 ช่วงการซื้อขายที่ค่อนข้างแคบนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการออกแบบกลไกพื้นฐาน Falcon Finance วางตำแหน่ง USDf ให้เป็นสินทรัพย์สังเคราะห์ที่สร้างขึ้นบนกรอบความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยเน้นที่ความโปร่งใสและความยั่งยืน ตำแหน่งนี้ทำให้แตกต่างจากโครงการ stablecoin อื่นๆ ในตลาด และกำหนดมาตรฐานใหม่ในพื้นที่การเงินแบบกระจายอำนาจ
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ USDf อยู่ที่กลยุทธ์การยอมรับหลักประกันที่ยืดหยุ่น ผู้ใช้สามารถสร้าง USDf ได้โดยใช้สินทรัพย์สองประเภทหลัก:
1) หลักประกัน Stablecoin: รวมถึง Stablecoin หลักๆ เช่น USDT, USDC และ DAI เนื่องจากสินทรัพย์เหล่านี้มีเสถียรภาพด้านราคา จึงมักจะสามารถสร้าง USDf ได้ในอัตราส่วน 1:1 ซึ่งเป็นวิธีเข้าที่ง่ายและตรงไปที่ผู้ใช้
2) หลักประกันที่ไม่ใช่ Stablecoin: รวมถึง BTC, ETH และ altcoins ที่เลือก สินทรัพย์เหล่านี้จำเป็นต้องมีหลักประกันเกิน โดยอัตราส่วนหลักประกันจะได้รับการปรับแบบไดนามิกตามความผันผวน สภาพคล่อง และพฤติกรรมของตลาด ตัวอย่างเช่น ETH อาจต้องมีอัตราส่วนหลักประกัน 150% ในขณะที่ altcoin ที่มีความผันผวนสูงอาจต้องมี 200% หรือมากกว่านั้น
กลยุทธ์หลักประกันที่หลากหลายนี้ไม่เพียงแต่ขยายฐานผู้ใช้ที่มีศักยภาพของ USDf เท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงในระบบผ่านการกระจายสินทรัพย์อีกด้วย
Falcon Finance ใช้ระบบการจัดการความเสี่ยงอัจฉริยะที่ปรับอัตราส่วนหลักประกันแบบไดนามิกแบบเรียลไทม์ตามสภาวะตลาด ปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณา ได้แก่:
ความผันผวนในอดีตและปัจจุบันของสินทรัพย์
ความลึกของสภาพคล่องบนเครือข่ายและนอกเครือข่าย
การยอมรับความเสี่ยงทั่วทั้งตลาดและสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาค
ความเสี่ยงเฉพาะโปรโตคอลและการจัดสรรสินทรัพย์
ด้วยกลไกการปรับตัวนี้ USDf จะสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและประสิทธิภาพเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้
การสร้างเหรียญแบบคลาสสิกถือเป็นวิธีพื้นฐานและตรงไปตรงมาที่สุดในการสร้าง USDf กระบวนการทำงานดังต่อไปนี้:
หลังจากที่ผู้ใช้เลือกสินทรัพย์ค้ำประกัน ระบบจะกำหนดพารามิเตอร์การผลิตโดยอัตโนมัติตามประเภทสินทรัพย์ หากใช้ Stablecoin ก็สามารถผลิต USDf ได้โดยตรงในอัตราส่วน 1:1 หากใช้ BTC, ETH หรือสินทรัพย์ผันผวนอื่นๆ จำเป็นต้องมีการค้ำประกันเกินจำนวน กระบวนการทั้งหมดดำเนินการโดยอัตโนมัติผ่านสัญญาอัจฉริยะ มั่นใจได้ถึงความยุติธรรมและความโปร่งใสโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
กระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์แบบคลาสสิก
ข้อดีของการผลิตเหรียญแบบคลาสสิกอยู่ที่ความเรียบง่ายและสามารถคาดเดาได้ ผู้ใช้ใหม่สามารถเข้าใจและใช้งานได้ง่าย ในขณะที่ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุน
การสร้างนวัตกรรมช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง USDf ได้โดยการฝากสินทรัพย์ที่ไม่เสถียรในขณะที่จำกัดความเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของราคาที่อาจเกิดขึ้น หลักประกันจะถูกล็อคไว้เป็นระยะเวลาคงที่ 3 ถึง 12 เดือน เมื่อถึงเวลาสร้าง ผู้ใช้จะต้องตั้งค่าพารามิเตอร์สำคัญดังต่อไปนี้:
หลักประกันจะถูกตรวจสอบตลอดช่วงระยะเวลาล็อคอัพ ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างหรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สามประการ:
1) หากราคาหลักประกันลดลงต่ำกว่าราคาชำระบัญชีในช่วงระยะเวลาใดก็ตาม: หลักประกันจะถูกชำระเพื่อปกป้องโปรโตคอล ในกรณีนี้ ผู้ใช้จะสูญเสียสิทธิ์ในหลักประกันเดิมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ยังคงเก็บ USDf ที่สร้างขึ้นในตอนแรกไว้ ซึ่งสามารถนำไปแลกเป็น stablecoin ที่รองรับ เช่น USDT หรือ USDC ได้
2) หากราคาหลักประกันยังคงอยู่ระหว่างราคาชำระบัญชีและราคาใช้สิทธิ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา: ผู้ใช้สามารถคืน USDf ที่สร้างขึ้นในตอนแรกเพื่อเรียกคืนหลักประกันของตนได้เต็มจำนวน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถรับสินทรัพย์คืนได้ในขณะที่ยังได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องของ USDf ในระหว่างระยะเวลาสัญญา กำหนดเวลา 72 ชั่วโมง (เริ่มตั้งแต่วันครบกำหนด) สำหรับการถอนหลักประกัน
3) หากราคาหลักประกันสูงขึ้นกว่าราคาใช้สิทธิเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา: หลักประกันจะถูกปิดและผู้ใช้จะสูญเสียสิทธิ์ทั้งหมดในสินทรัพย์เดิม แต่ผู้ใช้จะได้รับ USDf เพิ่มเติมที่คำนวณดังนี้: (ราคาใช้สิทธิ์ × จำนวนเงินค้ำประกัน) – USDf ที่ผลิตขึ้น USDf เพิ่มเติมนี้สะท้อนถึงมูลค่าหลักประกันที่ระดับราคาใช้สิทธิ์ที่ตกลงกันไว้ โดยล็อคค่าขึ้นในรูปแบบ USDf ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเปรียบเทียบ
USDT
USDf
ผู้ออกหลักทรัพย์
การเชื่อมต่อแบบรวมศูนย์
Falcon Finance (แบบกระจายอำนาจ)
กลไกการออก
ได้รับการสนับสนุน 1:1 จากเงินสำรองเฟียต
การผลิตเหรียญโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเกิน
ประเภทหลักประกัน
เงินสดดอลลาร์สหรัฐ พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น สินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิม
สินทรัพย์ดิจิทัลหลายประเภท (Stablecoins + โทเค็นหลัก)
ความโปร่งใส
อาศัยการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม ความโปร่งใสจำกัด
ออนเชนเต็มรูปแบบ โปร่งใสสูง
ความเสี่ยงหลัก
การรวมศูนย์ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
ความเสี่ยงของสัญญาอัจฉริยะ ความผันผวนของหลักประกัน
ตำแหน่งทางการตลาด
Stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาด สภาพคล่องสูงสุด
ค่อนข้างใหม่ อันดับที่ 202
ขอบเขตการใช้งาน
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดคริปโตทั่วโลก
ส่วนใหญ่อยู่ในระบบนิเวศ Falcon Finance
กลไกการให้ผลผลิต
ไม่มีผลตอบแทนพื้นเมือง ต้องมีการกู้ยืม
การเดิมพันให้ผลตอบแทนสูงถึง 200% APY
อุปทานหมุนเวียน
ประมาณ 120 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ประมาณ 1.899 พันล้านเหรียญสหรัฐ
Falcon Finance รักษาอัตราอ้างอิงของ USDf ไว้โดยใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานระหว่างเดลต้าเป็นกลางและเป็นกลางตามตลาด เมื่อผู้ใช้ฝากหลักประกัน โปรโตคอลจะจัดสรรสินทรัพย์ในสถานที่รวมศูนย์และกระจายอำนาจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ฝากเงิน 1 ETH (มูลค่า 3,000 ดอลลาร์) โปรโตคอลอาจเปิดสถานะขายชอร์ตที่มีมูลค่าเทียบเท่าในตลาดฟิวเจอร์ส สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าราคา ETH จะเคลื่อนไหวอย่างไร มูลค่า USD ของหลักประกันก็ยังคงมีเสถียรภาพ ช่วยให้ USDf ยังคงมีเสถียรภาพ
กลยุทธ์นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างกว้างขวางในระบบการเงินแบบดั้งเดิม และถูกนำไปใช้ใน DeFi อย่างสร้างสรรค์โดย Falcon Finance เพื่อให้สามารถแยกความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อ USDf เบี่ยงเบนไปจากระดับตรึงที่ 1 ดอลลาร์ในตลาดรอง ผู้เก็งกำไรสามารถทำกำไรได้ในรูปแบบที่ช่วยฟื้นฟูสมดุล:
ราคาสูงกว่า $1: ผู้ทำการค้ากำไรจะสร้าง USDf โดยใช้โปรโตคอล (ต้นทุน = 1 ดอลลาร์) และขายในตลาดที่ราคา >1 ดอลลาร์ ทำให้มีอุปทานเพิ่มขึ้นและกดให้ราคาลดลง
ราคาต่ำกว่า $1: ผู้ค้าเก็งกำไรซื้อ USDf ในราคาถูกในตลาดและแลกเป็นหลักประกันมูลค่า 1 ดอลลาร์ ทำให้อุปทานลดลงและดันราคาให้สูงขึ้น
ภายใต้สภาวะตลาดที่รุนแรง หากมูลค่าหลักประกันลดลงอย่างรวดเร็ว โปรโตคอลจะเปิดใช้งานกลไกการชำระบัญชี เมื่ออัตราส่วนหลักประกันลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ ผู้ชำระบัญชีสามารถชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมด โดยได้รับหลักประกันและโบนัสการชำระบัญชี ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่า USDf จะยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ แม้ในช่วงเหตุการณ์หงส์ดำก็ตาม
ผู้ใช้สามารถเดิมพัน USDf ในโปรโตคอลเพื่อรับ sUSDf (USDf ที่ให้ผลตอบแทน) sUSDf คือโทเค็นที่มีดอกเบี้ยซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา สะท้อนถึงผลตอบแทนที่สะสม
sUSDf ใช้กลไกการรีเบส: จำนวนโทเค็นที่ถืออยู่จะคงที่ แต่โทเค็นแต่ละตัวจะค่อยๆ แสดงถึง USDf มากขึ้น วิธีนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการภาษีและช่วยให้การคิดดอกเบี้ยทบต้นอัตโนมัติ
Falcon Finance นำเสนอชั้นผลตอบแทนหลายระดับ:
ผลผลิตคลาสสิก: วิธีที่ง่ายที่สุด เพียงเดิมพัน USDf เพื่อรับผลตอบแทนรายปีที่มั่นคง แหล่งที่มาได้แก่รายได้จากการจัดการหลักประกันและค่าธรรมเนียมพิธีสาร
เพิ่มผลตอบแทน: ผู้ใช้สามารถ retake sUSDf ใหม่ในกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูง เช่น การจัดหาสภาพคล่องหรือการรวมโปรโตคอลการให้กู้ยืม
กลยุทธ์ที่กำหนดเอง: ผู้ใช้ขั้นสูงสามารถรวมกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ได้สมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุด
USDf ได้รับการออกแบบมาเพื่อการบูรณาการที่ราบรื่นในระบบนิเวศ DeFi ที่กว้างขึ้น ผู้ใช้สามารถ:
มอบสภาพคล่อง USDf บนการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจและรับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
ใช้ USDf เป็นหลักประกันในโปรโตคอลการกู้ยืมเพื่อกู้ยืมสินทรัพย์อื่น
มีส่วนร่วมในโปรแกรมการกำกับดูแลและแรงจูงใจในโปรโตคอล DeFi ต่างๆ โดยใช้ USDf
ใช้ USDf เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่มั่นคง
นอกจากนี้ Falcon Finance ยังได้เปิดตัวโปรแกรมกระตุ้นยอดขาย เช่น ระบบคะแนน Falcon Miles และการแจกโทเค็น FF เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
แม้ว่าการออกแบบของ USDf จะรวมเอากลไกการรักษาความปลอดภัยหลายประการไว้ด้วยกัน แต่ผู้ใช้ควรตระหนักถึงความเสี่ยงต่อไปนี้:
ความเสี่ยงของสัญญาอัจฉริยะ: แม้ว่าจะมีการตรวจสอบโปรโตคอลแล้ว แต่ช่องโหว่ของโค้ดอาจยังคงอยู่ Falcon Finance ได้จัดตั้งกองทุนประกันภัยเพื่อครอบคลุมการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น แต่ผู้ใช้ควรจัดสรรสินทรัพย์ตามระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้
ความเสี่ยงด้านตลาด: ภายใต้สภาวะตลาดที่รุนแรง ระบบอาจยังเผชิญกับความเครียดแม้จะมีการป้องกันการชำระบัญชีก็ตาม ผู้ใช้ควรตรวจสอบอัตราส่วนหลักประกันของตนอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ: ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบสำหรับสินทรัพย์สังเคราะห์ยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ USDf
USDf ผสมผสานการใช้หลักประกันเกินจำนวน กลไกการสร้างเหรียญสองประเภท และกลยุทธ์เดลต้าเป็นกลาง เพื่อมอบ stablecoin ให้กับผู้ใช้ซึ่งทั้งปลอดภัยและยืดหยุ่น แม้ว่าจะยังมีความท้าทายอยู่ แต่การออกแบบกลไกที่สร้างสรรค์และการเน้นที่การจัดการความเสี่ยงทำให้ USDf กลายเป็นรากฐานที่มีแนวโน้มดีในระบบนิเวศ DeFi สำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาผลตอบแทนที่มั่นคงและประสิทธิภาพของเงินทุน USDf ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เมื่อระบบนิเวศ DeFi เติบโตเต็มที่และการมีส่วนร่วมของสถาบันเพิ่มมากขึ้น USDf ก็พร้อมที่จะกลายเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและการเงินแบบกระจายอำนาจ
