Lombard คืออะไร? การปฏิวัติ Bitcoin DeFi ที่สร้าง TVL ได้ถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐใน 92 วัน

1) LBTC สร้างสถิติ: บรรลุ TVL มูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐในเวลาเพียง 92 วัน กลายเป็นโทเค็นที่ให้ผลตอบแทนเติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของสกุลเงินดิจิทัล ขณะเดียวกันก็นำสภาพคล่องมูลค่ากว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐไปสู่บล็อกเชน 12 แห่ง
2) พันธมิตรความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ 14 แห่ง รวมถึง OKX, Galaxy และ DCG เพื่อปกป้องสินทรัพย์ของผู้ใช้
3) ระบบนิเวศผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม: สร้างชุดผลิตภัณฑ์แบบครบครันรวมทั้ง DeFi Vaults, DeFi Marketplace และเครื่องมือพัฒนา SDK เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย
4) การบูรณาการ DeFi อย่างกว้างขวาง: รวมเข้ากับโปรโตคอล DeFi หลักมากกว่า 80 โปรโตคอล รวมถึงโปรเจ็กต์ระดับชั้นนำ เช่น Aave, Morpho และ Curve
5) การสนับสนุนการลงทุนระดับสูงสุด: ได้รับเงินทุนมูลค่า 16 ล้านเหรียญสหรัฐ นำโดย Polychain Capital และมี BabylonChain, Franklin Templeton และ OKX Ventures เข้าร่วม
Lombard เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างตลาดทุน BTC บนเครือข่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของ BTC ในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลหลัก Lombard ก่อตั้งขึ้นในปี 2024 และได้เปิดตัว LBTC ซึ่งเป็นโทเค็นสเตกกิ้งแบบมีสภาพคล่องสำหรับ Bitcoin โดยเป็นผู้บุกเบิกโมเดลใหม่ที่ผสานรวม Bitcoin เข้ากับ DeFi อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะทำให้ BTC สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินบนเครือข่ายที่หลากหลาย สร้างผลตอบแทนในขณะที่ยังคงรักษาสภาพคล่องเอาไว้
ทีมผู้ก่อตั้งของ Lombard ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน DeFi จาก Polychain, Babylon, Argent (Ready), Coinbase และ Maple ซึ่งทั้งหมดมีประสบการณ์มากมายในการก่อตั้ง ขยายขนาด และดำเนินการบริษัทต่างๆ ในพื้นที่ DeFi
ในเดือนกรกฎาคม 2024 Lombard ได้เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบ Seed Round มูลค่า 16 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนำโดย Polychain Capital นักลงทุนรายอื่นๆ ได้แก่ BabylonChain, Inc., dao5, Franklin Templeton, Foresight Ventures, HTX Ventures, Mirana Ventures, Mantle EcoFund, Nomad Capital, OKX Ventures และ Robot Ventures
BTC ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกสกุลเงินดิจิทัลมีอยู่มานานกว่า 16 ปีแล้ว มันเป็นจุดประกายการพัฒนาของอุตสาหกรรมบล็อคเชนทั้งหมด ทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ เช่น DeFi, Stablecoins และโทเค็นไนเซชั่น อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงก็คือ Bitcoin มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ของโลกส่วนใหญ่ยังคงถูกเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์เย็น ซึ่งแทบจะไม่มีเลยในการปฏิวัติบนเชนที่มันช่วยสร้างขึ้น BTC ของ Lombard จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ โดยทำให้ Bitcoin สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนเครือข่ายและปลดล็อกมูลค่าที่มากขึ้น
LBTC เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่เปิดตัวโดย Lombard ซึ่งเป็นโทเค็น BTC ที่มีการถือหุ้นในสภาพคล่อง ผู้ใช้สามารถเดิมพัน BTC ของตนบนแพลตฟอร์ม Lombard และรับ LBTC ในจำนวนที่เท่ากันเป็นการตอบแทน กระบวนการนี้คล้ายคลึงกับการฝากทองคำในธนาคารแล้วได้รับใบรับฝากที่สามารถหมุนเวียนได้อย่างอิสระ
สิ่งที่ทำให้ LBTC โดดเด่น:
การรักษามูลค่า: 1 LBTC จะสอดคล้องกับมูลค่าของ 1 BTC เสมอ
การสร้างผลผลิต: การถือ LBTC ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับรางวัลสเตกกิ้งดั้งเดิม
สภาพคล่อง: LBTC สามารถใช้งานได้อย่างอิสระบนโปรโตคอล DeFi ที่หลากหลาย
ความปลอดภัย: ได้รับการสนับสนุนจาก Security Alliance ของสถาบันสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ 14 แห่ง
สมาคมรักษาความปลอดภัย
LBTC ได้สร้างสถิติมากมายในประวัติศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล:
มูลค่ารวมล็อค (TVL) ทะลุ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐในเวลาเพียง 92 วัน ทำให้กลายเป็นโทเค็นที่ให้ผลตอบแทนที่เติบโตเร็วที่สุดจนถึงปัจจุบัน
นำสภาพคล่องใหม่มูลค่ากว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐไปสู่ 12 บล็อคเชน
มากกว่า 80% ของ LBTC ถูกนำไปใช้งานอย่างแข็งขันในโปรโตคอล DeFi ต่างๆ
ดึงดูดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้มากกว่า 260,000 รายทั่วโลก
เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้เน้นย้ำถึงความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับ BTC บนเชน
BARD คือโทเค็นดั้งเดิมของโปรโตคอล Lombard ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการประสานงานทางเศรษฐกิจสำหรับตลาดทุนบนเครือข่าย BTC ขับเคลื่อนการเติบโต รองรับการกำกับดูแลโปรโตคอล และให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์
หมวดหมู่
เปอร์เซ็นต์
โทเค็น
ตารางการให้สิทธิ
ระบบนิเวศ (35%)
ซีซั่น 1 BARD Airdrop
4%
40 ล้าน
กระจายเป็นสองระยะที่ TGE และหกเดือนต่อมา
ซีซั่น 2 BARD แอร์ดรอป
1.5%
15 ล้าน
ปลดล็อคอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดซีซั่น 2
การขายชุมชน
1.5%
15 ล้าน
ปลดล็อคเต็มที่ที่ TGE
Kaito Yappers
0.16%
1.6 ล้าน
เผยแพร่ในสองฤดูกาล
การกระตุ้นระบบนิเวศ
9.34%
93.4 ล้าน
ปลดล็อคเต็มที่ที่ TGE
การพัฒนาระบบนิเวศ
18.5%
185 ล้าน
การให้สิทธิเชิงเส้นตรงมากกว่า 24 เดือน
มูลนิธิ LBF (20%)
ปลดล็อคครั้งแรก
4.25%
42.5 ล้าน
ปลดล็อคเต็มที่ที่ TGE
การปลดล็อคครั้งต่อไป
15.75%
157.5 ล้าน
การให้สิทธิเชิงเส้นตรงมากกว่า 3 ปี
นักลงทุนรายแรก (20%)
——
20%
200 ล้าน
ล็อค 12 เดือนหลัง TGE จากนั้นให้สิทธิ์เชิงเส้นเป็นเวลา 36 เดือน
ผู้สนับสนุนหลัก (25%)
——
25%
250 ล้าน
ล็อค 12 เดือนหลัง TGE จากนั้นให้สิทธิ์เชิงเส้นเป็นเวลา 36 เดือน
การจัดจำหน่ายบาร์ด
หมวดหมู่ฟังก์ชั่น
บทบาทหลัก
รายละเอียด
การกำกับดูแลกิจการ
การตัดสินใจเกี่ยวกับพิธีสาร
ทำหน้าที่เป็นรากฐานของการปกครองของ Lombard โดยมอบอำนาจการตัดสินใจให้กับชุมชน ผู้ถือครองสามารถมีส่วนร่วมในการโหวตสำคัญเกี่ยวกับชุดผู้ตรวจสอบ โครงสร้างค่าธรรมเนียม และแผนงานผลิตภัณฑ์ เงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศจะแจกจ่ายผ่านมูลนิธิ LBF
ความปลอดภัย
ปกป้องการโอนข้ามสายโซ่
ผู้ถือสามารถเดิมพัน BARD เพื่อรักษาการโอนข้ามสายโซ่ LBTC สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐาน Chainlink CCIP และ Symbiotic สร้างเลเยอร์ความปลอดภัยแบบกระจายอำนาจที่สามารถปรับขนาดได้ตามการนำโปรโตคอลมาใช้
การเติบโตของระบบนิเวศ
เอฟเฟกต์เครือข่ายไดรฟ์
เงินทุนสำหรับการให้ทุนด้านระบบนิเวศ ความร่วมมือ และการวิจัยและพัฒนาจัดทำโดยมูลนิธิ LBF เร่งการนำโปรโตคอลมาใช้และขยายขอบเขตการใช้งาน เสริมสร้างบทบาทของ BTC ในศูนย์กลางการเงินบนเครือข่าย
ยูทิลิตี้โปรโตคอล
การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และสิทธิพิเศษ
ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบลำดับความสำคัญ เงื่อนไขสิทธิพิเศษ และฟีเจอร์ที่เสริมประสิทธิภาพ ขยายประโยชน์ใช้สอยตามกาลเวลาผ่านนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยธรรมาภิบาล รับประกันว่า BARD ยังคงเป็นศูนย์กลางทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานของ Lombard
ในปัจจุบัน ผู้ใช้รายย่อยสามารถซื้อโทเค็น BARD ได้ผ่านหลายช่องทาง รวมถึงโดยตรงที่ MEXC ซึ่งมีทั้งการซื้อขาย Spot และ Futures
MEXC ยังเปิดตัวกิจกรรม BARD Spinfest และ Airdrop+ ที่ผู้เข้าร่วมสามารถทำภารกิจกิจกรรมให้สำเร็จเพื่อรับรางวัลที่เกี่ยวข้อง
Lombard ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ LBTC เท่านั้น ได้สร้างชุดผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้:
DeFi Vaults เป็นโซลูชันการจัดการผลตอบแทนอัตโนมัติที่จัดสรร LBTC อย่างมีกลยุทธ์ในโปรโตคอล DeFi ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น พวกเขาเชื่อมช่องว่างระหว่าง Bitcoin และ DeFi ด้วยการมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น ช่วยให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องจัดการตำแหน่งด้วยตนเอง
DeFi Vaults รองรับ LBTC, wBTC และ cbBTC ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงกลยุทธ์ DeFi ที่หลากหลายผ่านโปรโตคอลต่างๆ เช่น Aave, Pendle และ Uniswap มูลค่ารวมที่ถูกล็อค (TVL) ใน DeFi Vaults ทะลุ 600 ล้านเหรียญสหรัฐไปแล้ว
ตัวเลข Lombard
Lombard ได้สร้างตลาด DeFi แบบครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถสำรวจโอกาสในการให้ยืมและการซื้อขาย BTC ที่หลากหลาย ปัจจุบันแพลตฟอร์มรองรับบล็อคเชนหลัก 12 บล็อคเชน รวมถึง Ethereum, Arbitrum, Base และ BNB Chain ภายในตลาด DeFi ผู้ใช้สามารถ:
ค้นพบวอลต์คุณภาพสูงและกลยุทธ์บนเชน
กรองโอกาสตามบล็อคเชน สินทรัพย์ โปรโตคอล หรือระดับความเสี่ยง
ปรับใช้กลยุทธ์ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องออกจากแพลตฟอร์ม
Lombard SDK V3 เป็นชุดเครื่องมืออย่างเป็นทางการที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนา โดยช่วยลดอุปสรรคทางเทคนิคในการรวม Bitcoin ลงอย่างมาก และเร่งการเติบโตของระบบนิเวศ คุณสมบัติหลักของ Lombard SDK ได้แก่:
ฝาก BTC และเหรียญ LBTC
ฝากเข้า DeFi: ปรับใช้สินทรัพย์ไปยังห้องนิรภัยหรือโปรโตคอลแบบบูรณาการโดยอัตโนมัติ
ติดตามยอดคงเหลือ LBTC ตำแหน่งห้องนิรภัย และรางวัล
รับรางวัลตาม BTC และแรงจูงใจจากระบบนิเวศ
ถอน BTC ได้ตลอดเวลา
ผ่านโปรโตคอลการเดิมพัน Bitcoin ของ Babylon ผู้ถือ BTC สามารถมอบหมายสินทรัพย์ของตนเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและรับรางวัลการเดิมพัน สามารถทำได้สองวิธี: โดยการสเตกโดยตรงกับผู้ให้บริการความสมบูรณ์แบบ (FP) ผ่าน Babylon หรือโดยการสเตกผ่าน Lombard
นวัตกรรมที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของ Lombard คือโมเดล Security Alliance พันธมิตรนี้ประกอบด้วยสถาบันสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ 14 แห่ง รวมถึงผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรม เช่น OKX, Galaxy, DCG, Wintermute, Amber Group, Figment และ P2P Security Alliance นำเสนอข้อได้เปรียบหลักหลายประการ:
การกระจายความเสี่ยง: ขจัดจุดล้มเหลวเดี่ยวๆ
การดำเนินงานอย่างมืออาชีพ: สมาชิกแต่ละคนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตน
แรงจูงใจที่สอดคล้องกัน: สมาชิกทุกคนร่วมกันรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของระบบ
ความโปร่งใสบนเชน: การดำเนินการทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้บนเครือข่าย
นอกเหนือจาก Security Alliance แล้ว Lombard ยังนำกรอบการทำงานด้านความปลอดภัยแบบหลายชั้นที่ครอบคลุมมาใช้ด้วย:
สัญญาอัจฉริยะได้รับการตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำหลายแห่ง
มีมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการติดตามความเสี่ยงที่เข้มงวด
มีการติดตามธุรกรรมแบบเต็มรูปแบบเพื่อความโปร่งใสของผู้ใช้
เทคโนโลยีการจัดการคีย์ขั้นสูง (CubeSigner) ถูกนำมาใช้เพื่อการดูแลสินทรัพย์อย่างปลอดภัย
การตรวจสอบบัญชี
ความสำเร็จของ Lombard สร้างขึ้นจากความแข็งแกร่งของระบบนิเวศที่กว้างขวางยิ่งขึ้น จนถึงปัจจุบัน มีโปรโตคอล DeFi ชั้นนำมากกว่า 80 โปรโตคอลที่บูรณาการ LBTC รวมถึง:
โปรโตคอลการให้ยืม: Aave, Morpho, Maple และอื่นๆ
แพลตฟอร์มการซื้อขาย: Pendle, Curve, และอื่นๆ
การยึดแพลตฟอร์มใหม่: EigenLayer, Etherfi ฯลฯ
การแลกเปลี่ยนที่สำคัญ: OKX, Bybit, MEXC และอื่นๆ
การบูรณาการที่กว้างขวางนี้ทำให้ผู้ถือ LBTC มีกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดสรรสินทรัพย์ได้อย่างยืดหยุ่นตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายผลตอบแทนของแต่ละบุคคล
ระบบนิเวศ Lombard
สำหรับผู้ใช้ทั่วไป Lombard นำเสนอวิธีการที่ปลอดภัยและตรงไปตรงมาในการเปิดใช้งาน BTC ที่ไม่ได้ใช้งาน ปลดล็อกผลตอบแทนเพิ่มเติมในขณะที่ยังคงรักษามูลค่าพื้นฐานของสินทรัพย์ของพวกเขาไว้
สำหรับนักพัฒนาและโปรโตคอล Lombard มอบช่องทางที่รวดเร็วและราบรื่นสู่สภาพคล่องของ Bitcoin การร่วมมือกับ Lombard ได้กลายเป็นหนึ่งในช่องทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับบล็อคเชนและโปรโตคอลในการเข้าถึงเงินทุน Bitcoin ดั้งเดิม
สำหรับอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น สิ่งที่ Lombard กำลังสร้างนั้นถือเป็นก้าวสำคัญที่แท้จริง มันไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น เป็นวงล้อแห่งสภาพคล่อง เครื่องกระจาย และชั้นการเข้าถึงที่ร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตขั้นต่อไปของอุตสาหกรรม
บทบาทของ BTC ในฐานะทองคำดิจิทัลและแหล่งเก็บมูลค่าได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแล้ว แต่ Lombard เชื่อว่าสามารถก้าวไปได้ไกลกว่านั้น ด้วยการนำ BTC เข้ามาบนเครือข่าย Lombard กำลังนำพา Bitcoin เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจบนเครือข่าย
