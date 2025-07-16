อะไรคือ HYPE? การแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัล

HYPE เป็นคริปโตเคอร์เรนซีที่ใช้บล็อกเชนเป็นฐาน ซึ่งช่วยขับเคลื่อนแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจ Hyperliquid ที่ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติการซื้อขายและการจัดหาสภาพคล่องบนบล็อกเชน หลังจากเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2024 HYPE ได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และการเข้าถึงที่ยังคงมีอยู่ในภาคการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนขั้นสูง HYPE ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมในการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูงและไม่มีข้อจำกัด ในขณะเดียวกันก็รักษาความปลอดภัย ความหน่วงเวลาต่ำ และต้นทุนที่เหมาะสม โทเคนนี้เป็นโครงสร้างหลักของระบบนิเวศ Hyperliquid ช่วยในการกำกับดูแล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และสนับสนุนแอปพลิเคชัน DeFi หลากหลายประเภท
HYPE ก่อตั้งขึ้นในปี 2024 โดยกลุ่มวิศวกรบล็อกเชนและผู้นำนวัตกรรม DeFi ที่มีประสบการณ์ หลายคนเคยมีส่วนร่วมในโครงการโอเพ่นซอร์สชั้นนำและโปรโตคอล DeFi สำคัญๆ มาแล้ว วิสัยทัศน์ของทีมผู้ก่อตั้งคือการสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถทำให้การเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายขั้นสูงและสภาพคล่องเป็นประชาธิปไตย ช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้ใช้งานทั่วโลกผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างสร้างสรรค์
ตั้งแต่เริ่มต้น HYPE ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญหลายประการ รวมถึงการเปิดตัว mainnet อย่างสำเร็จในเดือนพฤศจิกายน 2024 การแจกโทเคน airdrop ตัวแรกให้กับผู้ใช้งานรายแรกกว่า 100,000 คน และการก่อตั้ง Hyper Foundation เพื่อดูแลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากการเปิดตัวโดยชุมชนและการออกแบบ tokenomics ที่โปร่งใส ทำให้ HYPE กลายเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในวงการ DeFi
ระบบนิเวศ HYPE ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้โซลูชันครบวงจรสำหรับผู้ซื้อขายและผู้จัดหาสภาพคล่องใน DeFi
แพลตฟอร์มการซื้อขาย Hyperliquid
แพลตฟอร์ม Hyperliquid ทำหน้าที่เป็นแอปพลิเคชันหลักของระบบนิเวศ HYPE ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหลากหลายประเภทด้วยสภาพคล่องสูงและ slippage ต่ำ แพลตฟอร์มนี้สร้างขึ้นบนบล็อกเชนที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้การทำธุรกรรมรวดเร็ว ปลอดภัย และคุ้มค่า ปัจจุบัน Hyperliquid ถูกใช้งานโดยผู้ซื้อขายหลายหมื่นคนสำหรับการซื้อขายสปอตและอนุพันธ์ ทำให้เป็นหนึ่งในโซลูชันการซื้อขายแบบกระจายอำนาจที่ล้ำหน้าที่สุดในตลาด
รางวัลและแรงจูงใจของชุมชน
HYPE ขยายความสามารถโดยการมอบรางวัลและแรงจูงใจให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านตารางการปล่อยโทเคนที่โปร่งใส ผู้ใช้งานสามารถสะสมโทเคน HYPE ได้จากการมีส่วนร่วมในการซื้อขาย การจัดหาสภาพคล่อง และการกำกับดูแล แนวทางนี้ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและรับประกันว่ามูลค่าจะตกไปอยู่ที่ผู้เข้าร่วมที่มีบทบาทมากที่สุด
Hyper Foundation และทุนสนับสนุน
Hyper Foundation ดูแลคลังสมบัติของระบบนิเวศและควบคุมการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนชุมชน เงินทุนเหล่านี้สนับสนุนการพัฒนาของระบบนิเวศ ระดมทุนสำหรับโครงการใหม่ๆ และขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในเครือข่าย Hyperliquid โดยการสนับสนุนผู้สร้างและผู้มีส่วนร่วม มูลนิธิจึงรับประกันความยั่งยืนและการเติบโตในระยะยาวของระบบนิเวศ
ส่วนประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ราบรื่น ซึ่ง HYPE ทำหน้าที่เป็นโทเคนที่ใช้งานและกำกับดูแลที่ช่วยขับเคลื่อนการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดภายในเครือข่าย สร้างระบบนิเวศ DeFi ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืนเองได้
ภาค DeFi ปัจจุบันเผชิญกับความท้าทายสำคัญหลายประการที่ HYPE มุ่งแก้ไขผ่านแนวทางที่เป็นนวัตกรรม:
1. ขาดความโปร่งใสและความยุติธรรม
ผู้ใช้งานใน DeFi มักเจอปัญหาการจัดสรรโทเคนที่ไม่โปร่งใสและการได้เปรียบของคนวงใน ส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจและการมีส่วนร่วมลดลง ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ใช้รายใหม่และผู้มีประสบการณ์ นำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพและความสงสัย วิธีการแบบดั้งเดิมไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เนื่องจากมีการควบคุมแบบรวมศูนย์และการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. การจัดหาสภาพคล่องที่ไม่มีประสิทธิภาพ
อีกหนึ่งความท้าทายสำคัญคือการกระจายตัวและสภาพคล่องที่ไม่มีประสิทธิภาพในแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจ ปัญหานี้ทำให้เกิด slippage สูง ประสบการณ์การซื้อขายที่แย่ และป้องกันผู้ใช้งานจากการเข้าถึงราคาที่เหมาะสม แนวทางปัจจุบันพยายามแก้ไขปัญหานี้ผ่าน liquidity mining แต่พวกเขาก็ล้มเหลวเนื่องจากแรงจูงใจที่ไม่ยั่งยืนและการขาดการปรับตัวในระยะยาว
3. อุปสรรคต่อการกำกับดูแลของชุมชน
ภาค DeFi ยังประสบปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำกับดูแลที่จำกัด ซึ่งสร้างความเสี่ยงของการรวมศูนย์และขัดขวางนวัตกรรม ความท้าทายนี้ยังคงอยู่แม้จะมีความพยายามเบื้องต้นเพราะโมเดลที่มีอยู่มักจำกัดอำนาจการโหวตไว้ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนน้อย
HYPE แก้ไขปัญหาเหล่านี้ผ่าน tokenomics ที่เน้นชุมชนเป็นหลัก การกำกับดูแลที่โปร่งใส และกลไกแรงจูงใจที่แข็งแกร่ง โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชน HYPE มอบโซลูชันที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์กับการซื้อขายและการกำกับดูแลใน DeFi
การจัดสรรสูงสุด (จำนวนรวมสูงสุด) ของโทเคนดิจิทัล HYPE คือ 1 พันล้านโทเคน การจัดสรรตามสัดส่วนของ HYPE มีดังนี้:
การจัดสรรเริ่มต้น (airdrop ชุมชนและผู้ใช้งานเริ่มแรก): 31%
ส่วนนี้ถูกแจกจ่ายให้กับผู้ซื้อขายประมาณ 100,000 คนเมื่อเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2024
การปล่อยโทเคนในอนาคต & รางวัลชุมชน: 38.9%
สงวนไว้สำหรับแรงจูงใจและรางวัลแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ผู้มีส่วนร่วมหลัก: 23.8%
จัดสรรให้กับทีม โดยโทเคนถูกล็อคหนึ่งปีและทยอยปล่อยจนถึงปี 2028
Hyper Foundation: 6%
สงวนไว้สำหรับคลังสมบัติของมูลนิธิโครงการ
ทุนสนับสนุนชุมชน: 0.3%
สำหรับทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศ
HIP-2: 0.01%
การจัดสรรเล็กน้อยสำหรับข้อเสนอการกำกับดูแลเฉพาะ
ควรสังเกตว่า ไม่มีโทเคนใดที่ถูกจัดสรรให้กับนักลงทุนส่วนตัว กระดานเทรด หรือผู้สร้างตลาด เน้นย้ำแนวทางที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน การจัดจำหน่ายในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 333 ล้านโทเคน จากจำนวนสูงสุด 1 พันล้านโทเคน
ภายในระบบนิเวศ HYPE มีหน้าที่หลายอย่าง:
เมื่อเปิดตัว 31% ของโทเคนถูกแจกจ่ายผ่าน airdrop ให้กับผู้ใช้งานรายแรก โทเคนของผู้มีส่วนร่วมหลักถูกล็อคหนึ่งปีแล้วทยอยปล่อยแบบสม่ำเสมอจนถึงปี 2028 เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดแนวในระยะยาว รางวัลชุมชนและการปล่อยโทเคนจะถูกแจกจ่ายตามระยะเวลาที่โปร่งใส สนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง
HYPE ใช้โมเดลการกำกับดูแลบนบล็อกเชน ช่วยให้ผู้ถือโทเคนสามารถโหวตเกี่ยวกับข้อเสนอและการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลได้ กลไกการ staking ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถล็อคโทเคนและรับรางวัล ผลตอบแทนจะถูกกำหนดโดยการมีส่วนร่วมในเครือข่ายและพารามิเตอร์ของโปรโตคอล
HYPE เป็นโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมในภาค DeFi ที่แก้ปัญหาสำคัญผ่าน tokenomics ที่โปร่งใสและแนวทางที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ด้วยฐานผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นและระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง HYPE แสดงให้เห็นถึงศักยภาพมหาศาลในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้ซื้อขายและผู้จัดหาสภาพคล่องมีปฏิสัมพันธ์กับการเงินแบบกระจายอำนาจ พร้อมจะเริ่มซื้อขาย HYPE แล้วหรือยัง? คู่มือ "HYPE Trading Complete Guide: From Getting Started to Hands-On Trading" ของเราจะแนะนำทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้—ตั้งแต่พื้นฐานของ HYPE และการตั้งค่ากระเป๋าเงิน ไปจนถึงกลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงและเทคนิคการจัดการความเสี่ยง ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในคริปโตเคอร์เรนซีหรือผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์ คู่มือทีละขั้นตอนนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ของคุณบนแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยของ MEXC ค้นพบวิธีเพิ่มศักยภาพของ HYPE ของคุณได้แล้ววันนี้!
