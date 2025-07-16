GamerBoom (เรียกอีกอย่างว่า BOOM) เป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานรุ่นถัดไปที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับเศรษฐกิจบล็อคเชนได้อย่างราบรื่นผ่านกลไกสร้างแรงจูงใจที่ขับเคลื่อนด้วยGamerBoom (เรียกอีกอย่างว่า BOOM) เป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานรุ่นถัดไปที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับเศรษฐกิจบล็อคเชนได้อย่างราบรื่นผ่านกลไกสร้างแรงจูงใจที่ขับเคลื่อนด้วย
เรียนรู้/โซนโทเค็นฮอต/แนะนำโปรเจกต์/GamerBoom ค...ัติเกม Web3

GamerBoom คืออะไร? เครื่องมือข้อมูลและแรงจูงใจขั้นสูงสุดที่ขับเคลื่อนการปฏิวัติเกม Web3

16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน
Boom
BOOM$0.014564-3.10%
Sleepless AI
AI$0.06016-5.66%
DeFi
DEFI$0.000921+10.03%
DAO Maker
DAO$0.08024+1.21%
Large Language Model
LLM$0.0005933+7.77%


GamerBoom (เรียกอีกอย่างว่า BOOM) เป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานรุ่นถัดไปที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับเศรษฐกิจบล็อคเชนได้อย่างราบรื่นผ่านกลไกสร้างแรงจูงใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศน์แบบไดนามิกซึ่งข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงและการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ตัดกัน เพื่อปลดล็อกมูลค่าใหม่ในยุค Web3

1. ประวัติโครงการ BOOM


เนื่องจากเทคโนโลยี AI เชิงสร้างสรรค์ยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความต้องการชุดข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและหลากหลายจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่เคย อย่างไรก็ตาม การพัฒนา AI แบบดั้งเดิมนั้นขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้มาเป็นเวลานาน ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ความโปร่งใส และการกระจายมูลค่าที่เท่าเทียมกัน

BOOM เกิดมาเพื่อแก้ไขความท้าทายเหล่านี้ ด้วยการใช้หลักการของ Web3 BOOM จึงได้คิดใหม่เกี่ยวกับการสนับสนุน การใช้ และการตอบแทนข้อมูล เป้าหมายคือการสร้างเศรษฐกิจข้อมูล AI ที่ยุติธรรมและยั่งยืน โดยผู้มีส่วนร่วมทุกคนจะได้รับการยอมรับและมีแรงจูงใจ และประโยชน์ของนวัตกรรม AI จะถูกแบ่งปันอย่างเท่าเทียมมากขึ้นทั่วทั้งระบบนิเวศ

2. โครงสร้างระบบนิเวศ BOOM


BOOM ได้พัฒนาระบบนิเวศการทำงานร่วมกันแบบสามชั้นที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนคลื่นลูกต่อไปของการเติบโตของสกุลเงินดิจิทัลด้วยการบูรณาการข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับแรงจูงใจที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อคเชน

2.1 ชั้นภารกิจ (ภารกิจ Boom)


งานมีต้นทางมาจากนักพัฒนา DApps บริษัท Web2 หรือองค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ (DAO) ครอบคลุมมิติข้อมูลเช่นภาษา รูปภาพ พฤติกรรม และเสียง งานต่างๆ จะได้รับการให้คะแนนตามความยากและค่าสัมประสิทธิ์รางวัล โดยผลลัพธ์จะได้รับการชำระโดยอัตโนมัติในระบบ

2.2 ชั้นข้อมูล (ชั้นทรัพย์สินข้อมูล)


ข้อมูลที่ส่งทั้งหมด เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว จะกลายเป็นสินทรัพย์ของแพลตฟอร์มที่สามารถใช้สำหรับการฝึกอบรมโมเดล AI หรือขายผ่านการเข้าถึงที่ได้รับอนุญาต BOOM ส่งเสริมการสร้างโทเค็นข้อมูลและการใช้ “แท็กคุณภาพ” บนเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการซื้อขายข้อมูล

2.3 เลเยอร์โมเดล (Boom AI Hub)


แพลตฟอร์มรองรับการฝึกอบรมโมเดลโอเพนซอร์สและการปรับใช้ที่ปรับแต่ง (รวมถึงโมเดล BOOM ที่เป็นกรรมสิทธิ์และ LLM ของพันธมิตร) รายได้ส่วนหนึ่งของโมเดลจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ให้ข้อมูลและผู้ตรวจสอบข้อมูล ก่อให้เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

3. คุณสมบัติหลักของ BOOM


BOOM คือโครงการโครงสร้างพื้นฐานอันล้ำสมัยที่จุดตัดระหว่าง AI และบล็อคเชน ได้รับการออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของสกุลเงินดิจิทัลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับเศรษฐศาสตร์ Web3 คุณสมบัติที่โดดเด่นมีดังนี้:

เกมเป็นความเท่าเทียม: เปลี่ยนการปล้นและการกระทำในเกมให้กลายเป็นสินทรัพย์บนเครือข่ายที่ผ่านการตรวจสอบโดย AI มอบมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงให้กับเวลาและทักษะของผู้เล่น
ตลาดทุนทางสังคม: วัดปริมาณอิทธิพลทางสังคมโดยการแปลงยอดไลค์ ยอดแชร์ และปฏิสัมพันธ์ให้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถตั้งโปรแกรมและซื้อขายได้
ชั้นสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ได้รับการตรวจสอบโดย AI: เปิดใช้งานการสร้างโทเค็นและการซื้อขายเศษส่วนของสินทรัพย์ทางกายภาพ เช่น อสังหาริมทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์
การกลั่นข้อมูลระดับสถาบัน: รวบรวมข้อมูลระดับเครือข่ายเพื่อสร้างสินทรัพย์แบบประกอบที่ตรงตามมาตรฐานทางการเงิน

4. BOOM โทเคโนมิกส์


Boom Coin (BOOM) ทำหน้าที่เป็นโทเค็นยูทิลิตี้หลักของโปรโตคอล โดยช่วยให้บูรณาการได้อย่างราบรื่นระหว่างเกม ทุนทางสังคม สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง และ DeFi

4.1 ภาพรวมของ BOOM


ชื่อโทเค็น: BOOM
อุปทานรวม: 1,000,000,000

4.2 การจัดสรรโทเค็น


การจัดสรรโทเค็น BOOM มีดังนี้:

การเจริญเติบโตของระบบนิเวศ: 26%
Airdrops และแรงจูงใจจากชุมชน: 25%
นักลงทุนเชิงกลยุทธ์: 16.5%
ทีมงานและที่ปรึกษา: 15%
กองทุนสำรองมูลนิธิ: 10%
การตลาดและการร่วมมือ: 7.5%



4.3 ยูทิลิตี้โทเค็น


BOOM Token คือสินทรัพย์พื้นฐานที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศที่เน้นข้อมูลของโปรโตคอล BOOM ซึ่งมีประโยชน์ทั้งในด้านการกำกับดูแล ธุรกรรม และแรงจูงใจ:

การกำกับดูแล: ผู้ถือโทเค็นสามารถลงคะแนนเสียงในการตัดสินใจที่สำคัญต่างๆ รวมถึงการผสานรวมแอปและการอัปเกรดโปรโตคอล
ช่องทางการชำระเงิน: ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต Boom Coin สามารถใช้ซื้อสินทรัพย์ในเกม อิทธิพลทางสังคม หรือสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ตรวจสอบโดย AI ได้
ชั้นแรงจูงใจ: ผู้ใช้จะได้รับรางวัลผ่านความสำเร็จในการเล่นเกม การโต้ตอบทางสังคม และการมีส่วนร่วมทางข้อมูล ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง
การทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์ม: BOOM หมุนเวียนอย่างราบรื่นบนเกม แพลตฟอร์ม DeFi และแอปโซเชียลต่างๆ ภายในระบบนิเวศน์

5. วิธีการซื้อโทเค็น BOOM บน MEXC


ด้วยเทคโนโลยีแบบกระจายอำนาจ โมเดลเศรษฐกิจที่เป็นธรรม และความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อสิทธิของผู้สร้าง BOOM กำลังกำหนดโครงสร้างอำนาจของอุตสาหกรรมความบันเทิงดิจิทัลใหม่ ที่นี่ ผู้สร้างทุกคนสามารถรับการสนับสนุนโดยตรงจากผู้ชม และเนื้อหาทุกชิ้นสามารถพบกับชุมชนที่แท้จริงได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใส่คำอธิบายข้อมูล ผู้พัฒนาโมเดล AI หรือผู้ที่เชื่อมั่นใน Web3 BOOM ก็สามารถเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นถัดไป

ปัจจุบันโทเค็น BOOM ได้รับการจดทะเบียนใน MEXCแล้ว ซึ่งมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูง คุณสามารถเริ่มต้นซื้อขาย BOOM ได้อย่างรวดเร็วโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1) เข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ค้นหา “BOOM” ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนเงินและพารามิเตอร์ราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

1. การชำระบัญชีคืออะไร?การชำระบัญชี หรือเรียกอีกอย่างว่าการปิดโดยบังคับหรือการเรียกหลักประกัน เกิดขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มปิดตำแหน่งของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ใน MEXC อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพื่อการบำรุงรักษา (MMR)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั่วไป

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั่วไป

1. เข้าสู่ระบบ1.1 ฉันจะเข้าสู่ระบบได้อย่างไรเมื่อไม่สามารถเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลของฉันได้?หากคุณจำรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ:บนเว็บ: ในหน้าเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการ ให้ป้อนบัญชี

วิธีการกู้และชำระคืนด้วยสินเชื่อ MEXC

วิธีการกู้และชำระคืนด้วยสินเชื่อ MEXC

สินเชื่อ MEXC คือโซลูชันการให้ยืมคริปโตเคอร์เรนซีที่เปิดตัวโดย MEXC โดยผู้ใช้สามารถนำสินทรัพย์คริปโตของตนมาวางเป็นหลักประกันเพื่อกู้สินทรัพย์อีกชนิดหนึ่งไปใช้ในการเทรดสปอต อนุพันธ์ การลงทุนที่ให้ผลตอบ

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT