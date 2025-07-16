GamerBoom คืออะไร? เครื่องมือข้อมูลและแรงจูงใจขั้นสูงสุดที่ขับเคลื่อนการปฏิวัติเกม Web3

GamerBoom (เรียกอีกอย่างว่า BOOM) เป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานรุ่นถัดไปที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับเศรษฐกิจบล็อคเชนได้อย่างราบรื่นผ่านกลไกสร้างแรงจูงใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศน์แบบไดนามิกซึ่งข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงและการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ตัดกัน เพื่อปลดล็อกมูลค่าใหม่ในยุค Web3
เนื่องจากเทคโนโลยี AI เชิงสร้างสรรค์ยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความต้องการชุดข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและหลากหลายจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่เคย อย่างไรก็ตาม การพัฒนา AI แบบดั้งเดิมนั้นขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้มาเป็นเวลานาน ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ความโปร่งใส และการกระจายมูลค่าที่เท่าเทียมกัน
BOOM เกิดมาเพื่อแก้ไขความท้าทายเหล่านี้ ด้วยการใช้หลักการของ Web3 BOOM จึงได้คิดใหม่เกี่ยวกับการสนับสนุน การใช้ และการตอบแทนข้อมูล เป้าหมายคือการสร้างเศรษฐกิจข้อมูล AI ที่ยุติธรรมและยั่งยืน โดยผู้มีส่วนร่วมทุกคนจะได้รับการยอมรับและมีแรงจูงใจ และประโยชน์ของนวัตกรรม AI จะถูกแบ่งปันอย่างเท่าเทียมมากขึ้นทั่วทั้งระบบนิเวศ
BOOM ได้พัฒนาระบบนิเวศการทำงานร่วมกันแบบสามชั้นที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนคลื่นลูกต่อไปของการเติบโตของสกุลเงินดิจิทัลด้วยการบูรณาการข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับแรงจูงใจที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อคเชน
งานมีต้นทางมาจากนักพัฒนา DApps บริษัท Web2 หรือองค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ (DAO) ครอบคลุมมิติข้อมูลเช่นภาษา รูปภาพ พฤติกรรม และเสียง งานต่างๆ จะได้รับการให้คะแนนตามความยากและค่าสัมประสิทธิ์รางวัล โดยผลลัพธ์จะได้รับการชำระโดยอัตโนมัติในระบบ
ข้อมูลที่ส่งทั้งหมด เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว จะกลายเป็นสินทรัพย์ของแพลตฟอร์มที่สามารถใช้สำหรับการฝึกอบรมโมเดล AI หรือขายผ่านการเข้าถึงที่ได้รับอนุญาต BOOM ส่งเสริมการสร้างโทเค็นข้อมูลและการใช้ “แท็กคุณภาพ” บนเชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการซื้อขายข้อมูล
แพลตฟอร์มรองรับการฝึกอบรมโมเดลโอเพนซอร์สและการปรับใช้ที่ปรับแต่ง (รวมถึงโมเดล BOOM ที่เป็นกรรมสิทธิ์และ LLM ของพันธมิตร) รายได้ส่วนหนึ่งของโมเดลจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ให้ข้อมูลและผู้ตรวจสอบข้อมูล ก่อให้เกิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
BOOM คือโครงการโครงสร้างพื้นฐานอันล้ำสมัยที่จุดตัดระหว่าง AI และบล็อคเชน ได้รับการออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของสกุลเงินดิจิทัลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับเศรษฐศาสตร์ Web3 คุณสมบัติที่โดดเด่นมีดังนี้:
เกมเป็นความเท่าเทียม: เปลี่ยนการปล้นและการกระทำในเกมให้กลายเป็นสินทรัพย์บนเครือข่ายที่ผ่านการตรวจสอบโดย AI มอบมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงให้กับเวลาและทักษะของผู้เล่น
ตลาดทุนทางสังคม: วัดปริมาณอิทธิพลทางสังคมโดยการแปลงยอดไลค์ ยอดแชร์ และปฏิสัมพันธ์ให้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถตั้งโปรแกรมและซื้อขายได้
ชั้นสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ได้รับการตรวจสอบโดย AI: เปิดใช้งานการสร้างโทเค็นและการซื้อขายเศษส่วนของสินทรัพย์ทางกายภาพ เช่น อสังหาริมทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์
การกลั่นข้อมูลระดับสถาบัน: รวบรวมข้อมูลระดับเครือข่ายเพื่อสร้างสินทรัพย์แบบประกอบที่ตรงตามมาตรฐานทางการเงิน
Boom Coin (BOOM) ทำหน้าที่เป็นโทเค็นยูทิลิตี้หลักของโปรโตคอล โดยช่วยให้บูรณาการได้อย่างราบรื่นระหว่างเกม ทุนทางสังคม สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง และ DeFi
ชื่อโทเค็น: BOOM
อุปทานรวม: 1,000,000,000
การจัดสรรโทเค็น BOOM มีดังนี้:
การเจริญเติบโตของระบบนิเวศ: 26%
Airdrops และแรงจูงใจจากชุมชน: 25%
นักลงทุนเชิงกลยุทธ์: 16.5%
ทีมงานและที่ปรึกษา: 15%
กองทุนสำรองมูลนิธิ: 10%
การตลาดและการร่วมมือ: 7.5%
BOOM Token คือสินทรัพย์พื้นฐานที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศที่เน้นข้อมูลของโปรโตคอล BOOM ซึ่งมีประโยชน์ทั้งในด้านการกำกับดูแล ธุรกรรม และแรงจูงใจ:
การกำกับดูแล: ผู้ถือโทเค็นสามารถลงคะแนนเสียงในการตัดสินใจที่สำคัญต่างๆ รวมถึงการผสานรวมแอปและการอัปเกรดโปรโตคอล
ช่องทางการชำระเงิน: ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต Boom Coin สามารถใช้ซื้อสินทรัพย์ในเกม อิทธิพลทางสังคม หรือสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ตรวจสอบโดย AI ได้
ชั้นแรงจูงใจ: ผู้ใช้จะได้รับรางวัลผ่านความสำเร็จในการเล่นเกม การโต้ตอบทางสังคม และการมีส่วนร่วมทางข้อมูล ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง
การทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์ม: BOOM หมุนเวียนอย่างราบรื่นบนเกม แพลตฟอร์ม DeFi และแอปโซเชียลต่างๆ ภายในระบบนิเวศน์
ด้วยเทคโนโลยีแบบกระจายอำนาจ โมเดลเศรษฐกิจที่เป็นธรรม และความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อสิทธิของผู้สร้าง BOOM กำลังกำหนดโครงสร้างอำนาจของอุตสาหกรรมความบันเทิงดิจิทัลใหม่ ที่นี่ ผู้สร้างทุกคนสามารถรับการสนับสนุนโดยตรงจากผู้ชม และเนื้อหาทุกชิ้นสามารถพบกับชุมชนที่แท้จริงได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใส่คำอธิบายข้อมูล ผู้พัฒนาโมเดล AI หรือผู้ที่เชื่อมั่นใน Web3 BOOM ก็สามารถเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นถัดไป
2) ค้นหา “BOOM” ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนเงินและพารามิเตอร์ราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว