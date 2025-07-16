คำสั่ง One-Cancels-the-Other (OCO) คืออะไร?

ในโลกคริปโตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักลงทุนมักพบว่าการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตอย่างแม่นยำเป็นเรื่องที่ท้าทาย ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณอาจพิจารณาใช้คำสั่งหนึ่งรายการยกเลิกคำสั่งอื่น (One-Cancels-the-Other หรือ OCO) ซึ่งเป็นการวางคำสั่งสองรายการพร้อมกันในทิศทางตรงข้ามเพื่อช่วยคว้าโอกาสในตลาดหรือหลีกเลี่ยงภาวะตลาดดิ่งเหว
คำสั่ง OCO (One-Cancels-the-Other) จะรวมคำสั่ง Stop-loss และคำสั่ง Limit เข้าด้วยกันเป็นคำสั่ง OCO หากคำสั่ง TP/SL ถูกดำเนินการ หรือหากคำสั่ง Limit ถูกดำเนินการ/ดำเนินการเพียงบางส่วน คำสั่งอื่นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากมีการยกเลิกคำสั่งด้วยตนเอง คำสั่งที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิกพร้อมกันด้วย คำสั่ง OCO ช่วยให้นักลงทุนสามารถมุ่งมั่นเพื่อให้ได้ราคาการดำเนินการที่ดีกว่าในขณะที่ยังมั่นใจได้ว่าธุรกรรมการซื้อ/การขายจะเสร็จสมบูรณ์ ในตลาดสปอต กลยุทธ์การเทรดนี้จะใช้เมื่อนักลงทุนต้องการตั้งคำสั่ง Stop-loss และคำสั่ง Limit พร้อมกัน
คำสั่ง OCO ของสปอต ช่วยให้นักลงทุนสามารถตั้งคำสั่ง TP/SL และคำสั่ง Limit ได้ในเวลาเดียวกัน ช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น
คำสั่ง OCO แบบสปอตจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยระบบการเทรด โดยที่นักลงทุนไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเอง การดำเนินการทางกลไกนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ใช้ความรู้สึกและการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างวินัยในการเทรด
โดยการใช้กลยุทธ์คำสั่ง OCO ในการเทรดสปอต นักลงทุนสามารถตั้งราคา Stop-loss และ Take-profit รวมถึงกำหนดราคา Limit ได้พร้อมกัน โดยไม่ต้องตั้งคำสั่งแยกกันสองคำสั่ง วิธีนี้สามารถประหยัดเวลาและพลังงานในการติดตาม ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเทรดเพิ่มขึ้น
คุณลักษณะที่โดดเด่นของการเทรดสปอต OCO คือ เมื่อมีการดำเนินการตามคำสั่งหนึ่ง คำสั่งอื่นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการเทรดที่ทับซ้อน และป้องกันความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น
กลยุทธ์คำสั่งสปอต OCO เหมาะกับสถานการณ์การเทรดที่ต้องการความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความผันผวนของตลาด การควบคุมความเสี่ยง และการลดความไม่แน่นอน
นักเทรดหวังที่จะซื้อในราคาที่ต้นทุนต่ำกว่าในช่วงที่ราคาปรับตัวลง แต่ก็กลัวจะพลาดโอกาสหากราคาไม่ปรับตัวลงและราคาพุ่งสูงขึ้น ดังนั้นหากราคาไม่ปรับตัวลงและราคาพุ่งสูงขึ้น ระบบจะต้องซื้อในราคาที่กำหนด ในกรณีนี้ คำสั่ง OCO ของสปอตจะรวมคำสั่งซื้อ Stop-loss และคำสั่งซื้อ Limit
นักเทรดเชื่อว่ายังคงมีศักยภาพในการเติบโตจากจุดสูงสุดในช่วงระหว่างกาล และต้องการขายเมื่อถึงจุดที่สูงที่สุด แต่กลัวว่าราคาจะตกลงโดยตรง ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียกำไร ดังนั้นหากมีการลดลงโดยตรง ระบบจะต้องขายในราคาที่กำหนด ในกรณีนี้ คำสั่ง OCO ของสปอตจะรวมคำสั่งขาย Stop-loss และคำสั่งขาย Limit
คำสั่งขาย: ราคา (คำสั่ง Limit) > ราคา Market ปัจจุบัน > ราคาทริกเกอร์ Stop-Loss (คำสั่ง TP/SL)
คำสั่งซื้อ: ราคา (คำสั่ง Limit) < ราคา Market ปัจจุบัน < ราคาทริกเกอร์ Stop-Loss (คำสั่ง TP/SL)
หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC แล้ว คลิกที่ [สปอต] เพื่อเปิดอินเทอร์เฟซการเทรดสปอต
ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ตลาดและแผนการลงทุนของคุณ กำหนดราคาที่คุณต้องการซื้อ/ขายสินทรัพย์
คุณต้องกำหนดทั้งราคา Stop-loss และราคา Limit:
คำสั่งซื้อ Stop-loss คือราคาที่สินทรัพย์จะถูกซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง
คำสั่งซื้อ Limit คือราคาที่สินทรัพย์จะถูกซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อราคาลดลงถึงระดับหนึ่ง
ในทำนองเดียวกัน คุณต้องกำหนดทั้งราคา Stop-loss และราคา Limit:
คำสั่งขาย Limit คือราคาที่สินทรัพย์จะถูกขายโดยอัตโนมัติเมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง
คำสั่งขาย Stop-loss คือราคาที่สินทรัพย์จะถูกขายโดยอัตโนมัติเมื่อราคาลดลงถึงระดับหนึ่ง
หลังจากยืนยันว่าพารามิเตอร์ถูกต้องแล้วให้ส่งคำสั่ง
เมื่อส่งคำสั่งซื้อแล้ว คุณต้องติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด เมื่อราคาถึงเงื่อนไขใดๆ ที่คุณตั้งไว้ ระบบจะดำเนินการซื้อ/ขายที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และยกเลิกคำสั่งซื้อ/ขายที่มีเงื่อนไขอื่นๆ
บันทึก
หลังจากเข้าสู่แอป MEXC แล้ว ให้แตะ [การเทรด] เพื่อเปิดอินเทอร์เฟซการเทรดสปอต
ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ตลาดและแผนการลงทุนของคุณ กำหนดราคาที่คุณต้องการซื้อ/ขายสินทรัพย์
คำสั่ง OCO (One-Cancels-the-Other) ของสปอต เป็นกลยุทธ์การเทรดการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งคำสั่ง Conditional สองคำสั่ง โดยคำสั่งหนึ่งจะยกเลิกอีกคำสั่งหนึ่งโดยอัตโนมัติเมื่อคำสั่งหนึ่งได้รับการดำเนินการ ใช้เพื่อการควบคุมความเสี่ยงและการเลือกจุดเข้า
การปฏิเสธความเสี่ยง: ข้อได้เปรียบของกลยุทธ์ OCO ของสปอตคือความสามารถในการช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมความเสี่ยงและทำให้การเทรดเป็นอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามข้อเสียก็คือกลยุทธ์นี้อาจไม่ได้ดำเนินการตามที่คาดหวังเนื่องจากความผันผวนของตลาดอย่างรุนแรง เมื่อใช้กลยุทธ์คำสั่ง OCO สำหรับการเทรดสปอต จำเป็นต้องติดตามความผันผวนและความเสี่ยงของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยง ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถือเป็นการแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดถี่ถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง กิจกรรมการลงทุนของผู้ใช้ทั้งหมดเป็นอิสระจากไซต์นี้