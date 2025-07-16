ในโลกคริปโตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักลงทุนมักพบว่าการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตอย่างแม่นยำเป็นเรื่องที่ท้าทาย ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณอาจพิจารณาใช้คำสั่งหนึ่งรายการยกเลิกคำสั่งอื่น (One-Cancelsในโลกคริปโตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักลงทุนมักพบว่าการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตอย่างแม่นยำเป็นเรื่องที่ท้าทาย ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณอาจพิจารณาใช้คำสั่งหนึ่งรายการยกเลิกคำสั่งอื่น (One-Cancels
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/สปอต/คำสั่ง One-...O) คืออะไร?

คำสั่ง One-Cancels-the-Other (OCO) คืออะไร?

ในโลกคริปโตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักลงทุนมักพบว่าการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตอย่างแม่นยำเป็นเรื่องที่ท้าทาย ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณอาจพิจารณาใช้คำสั่งหนึ่งรายการยกเลิกคำสั่งอื่น (One-Cancels-the-Other หรือ OCO) ซึ่งเป็นการวางคำสั่งสองรายการพร้อมกันในทิศทางตรงข้ามเพื่อช่วยคว้าโอกาสในตลาดหรือหลีกเลี่ยงภาวะตลาดดิ่งเหว

1. คำอธิบายคำสั่ง One-Cancels-the-Other (OCO)


คำสั่ง OCO (One-Cancels-the-Other) จะรวมคำสั่ง Stop-loss และคำสั่ง Limit เข้าด้วยกันเป็นคำสั่ง OCO หากคำสั่ง TP/SL ถูกดำเนินการ หรือหากคำสั่ง Limit ถูกดำเนินการ/ดำเนินการเพียงบางส่วน คำสั่งอื่นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากมีการยกเลิกคำสั่งด้วยตนเอง คำสั่งที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิกพร้อมกันด้วย คำสั่ง OCO ช่วยให้นักลงทุนสามารถมุ่งมั่นเพื่อให้ได้ราคาการดำเนินการที่ดีกว่าในขณะที่ยังมั่นใจได้ว่าธุรกรรมการซื้อ/การขายจะเสร็จสมบูรณ์ ในตลาดสปอต กลยุทธ์การเทรดนี้จะใช้เมื่อนักลงทุนต้องการตั้งคำสั่ง Stop-loss และคำสั่ง Limit พร้อมกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำสั่ง Stop-loss และคำสั่ง Limit จะถูกผสมผสานกันเพื่อสร้างคำสั่ง OCO หาก TP/SL ถูกดำเนินการ หรือหากคำสั่ง Limit ถูกดำเนินการ/ดำเนินการเพียงบางส่วน คำสั่งอื่นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากมีการยกเลิกคำสั่งด้วยตนเอง คำสั่งที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิกพร้อมกันด้วย

2. ข้อดีของคำสั่ง OCO


2.1 การควบคุมความเสี่ยง


คำสั่ง OCO ของสปอต ช่วยให้นักลงทุนสามารถตั้งคำสั่ง TP/SL และคำสั่ง Limit ได้ในเวลาเดียวกัน ช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น

2.2 การดำเนินการทางกลไก


คำสั่ง OCO แบบสปอตจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยระบบการเทรด โดยที่นักลงทุนไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเอง การดำเนินการทางกลไกนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ใช้ความรู้สึกและการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างวินัยในการเทรด

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพ


โดยการใช้กลยุทธ์คำสั่ง OCO ในการเทรดสปอต นักลงทุนสามารถตั้งราคา Stop-loss และ Take-profit รวมถึงกำหนดราคา Limit ได้พร้อมกัน โดยไม่ต้องตั้งคำสั่งแยกกันสองคำสั่ง วิธีนี้สามารถประหยัดเวลาและพลังงานในการติดตาม ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเทรดเพิ่มขึ้น

2.4 การหลีกเลี่ยงการเทรดที่ทับซ้อนกัน


คุณลักษณะที่โดดเด่นของการเทรดสปอต OCO คือ เมื่อมีการดำเนินการตามคำสั่งหนึ่ง คำสั่งอื่นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการเทรดที่ทับซ้อน และป้องกันความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น

3. สถานการณ์การเทรด


กลยุทธ์คำสั่งสปอต OCO เหมาะกับสถานการณ์การเทรดที่ต้องการความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความผันผวนของตลาด การควบคุมความเสี่ยง และการลดความไม่แน่นอน

3.1 การซื้อ


นักเทรดหวังที่จะซื้อในราคาที่ต้นทุนต่ำกว่าในช่วงที่ราคาปรับตัวลง แต่ก็กลัวจะพลาดโอกาสหากราคาไม่ปรับตัวลงและราคาพุ่งสูงขึ้น ดังนั้นหากราคาไม่ปรับตัวลงและราคาพุ่งสูงขึ้น ระบบจะต้องซื้อในราคาที่กำหนด ในกรณีนี้ คำสั่ง OCO ของสปอตจะรวมคำสั่งซื้อ Stop-loss และคำสั่งซื้อ Limit

3.2 การขาย


นักเทรดเชื่อว่ายังคงมีศักยภาพในการเติบโตจากจุดสูงสุดในช่วงระหว่างกาล และต้องการขายเมื่อถึงจุดที่สูงที่สุด แต่กลัวว่าราคาจะตกลงโดยตรง ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียกำไร ดังนั้นหากมีการลดลงโดยตรง ระบบจะต้องขายในราคาที่กำหนด ในกรณีนี้ คำสั่ง OCO ของสปอตจะรวมคำสั่งขาย Stop-loss และคำสั่งขาย Limit

3.3 ข้อจำกัดราคา


คำสั่งขาย: ราคา (คำสั่ง Limit) > ราคา Market ปัจจุบัน > ราคาทริกเกอร์ Stop-Loss (คำสั่ง TP/SL)
คำสั่งซื้อ: ราคา (คำสั่ง Limit) < ราคา Market ปัจจุบัน < ราคาทริกเกอร์ Stop-Loss (คำสั่ง TP/SL)

4. วิธีการวางคำสั่งสปอต OCO?


4.1 เว็บไซต์ MEXC


4.1.1 เข้าสู่ระบบ MEXC และเยี่ยมชมแพลตฟอร์มการเทรดสปอต


หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC แล้ว คลิกที่ [สปอต] เพื่อเปิดอินเทอร์เฟซการเทรดสปอต


4.1.2 การยืนยันราคาซื้อ/ขาย


ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ตลาดและแผนการลงทุนของคุณ กำหนดราคาที่คุณต้องการซื้อ/ขายสินทรัพย์

4.1.3 การตั้งค่าพารามิเตอร์


4.1.3.1 เมื่อเลือกซื้อสินทรัพย์

คุณต้องกำหนดทั้งราคา Stop-loss และราคา Limit:

คำสั่งซื้อ Stop-loss คือราคาที่สินทรัพย์จะถูกซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง
คำสั่งซื้อ Limit คือราคาที่สินทรัพย์จะถูกซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อราคาลดลงถึงระดับหนึ่ง


4.1.3.2 เมื่อเลือกขายสินทรัพย์

ในทำนองเดียวกัน คุณต้องกำหนดทั้งราคา Stop-loss และราคา Limit:

คำสั่งขาย Limit คือราคาที่สินทรัพย์จะถูกขายโดยอัตโนมัติเมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง
คำสั่งขาย Stop-loss คือราคาที่สินทรัพย์จะถูกขายโดยอัตโนมัติเมื่อราคาลดลงถึงระดับหนึ่ง


4.1.4 การวางคำสั่ง


หลังจากยืนยันว่าพารามิเตอร์ถูกต้องแล้วให้ส่งคำสั่ง


4.1.5 การดำเนินการคำสั่ง


เมื่อส่งคำสั่งซื้อแล้ว คุณต้องติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด เมื่อราคาถึงเงื่อนไขใดๆ ที่คุณตั้งไว้ ระบบจะดำเนินการซื้อ/ขายที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และยกเลิกคำสั่งซื้อ/ขายที่มีเงื่อนไขอื่นๆ


บันทึก

ในกลยุทธ์ OCO ของสปอต คำสั่ง Conditional ทั้งสองนี้จะมีสถานะเป็นคู่ และเมื่อเงื่อนไขข้อหนึ่งเกิดขึ้น คำสั่งอีกข้อหนึ่งก็จะถูกยกเลิก
บทช่วยสอนและคำแนะนำอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงระบบปฏิบัติการจริงของคุณ

4.2 แอป MEXC


4.2.1 เข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มการเทรดสปอต MEXC


หลังจากเข้าสู่แอป MEXC แล้ว ให้แตะ [การเทรด] เพื่อเปิดอินเทอร์เฟซการเทรดสปอต


4.2.2 ยืนยันราคาซื้อ/ขาย


ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ตลาดและแผนการลงทุนของคุณ กำหนดราคาที่คุณต้องการซื้อ/ขายสินทรัพย์

4.2.3 ตั้งค่าพารามิเตอร์


4.2.3.1 เมื่อเลือกซื้อสินทรัพย์

คุณต้องกำหนดทั้งราคา Stop-loss และราคา Limit:

คำสั่งซื้อ Stop-loss คือราคาที่สินทรัพย์จะถูกซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง
คำสั่งซื้อ Limit คือราคาที่สินทรัพย์จะถูกซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อราคาลดลงถึงระดับหนึ่ง


4.2.3.2 เมื่อเลือกขายสินทรัพย์

ในทำนองเดียวกัน คุณต้องกำหนดทั้งราคา Stop-loss และราคา Limit:

คำสั่งขาย Limit คือราคาที่สินทรัพย์จะถูกขายโดยอัตโนมัติเมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง
คำสั่งขาย Stop-loss คือราคาที่สินทรัพย์จะถูกขายโดยอัตโนมัติเมื่อราคาลดลงถึงระดับหนึ่ง


4.2.4 การวางคำสั่ง


หลังจากยืนยันว่าพารามิเตอร์ถูกต้องแล้วให้ส่งคำสั่ง


4.2.5 การติดตามคำสั่ง


เมื่อส่งคำสั่งซื้อแล้ว คุณต้องติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด เมื่อราคาถึงเงื่อนไขใดๆ ที่คุณตั้งไว้ ระบบจะดำเนินการซื้อ/ขายที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีเงื่อนไขอื่นๆ


บันทึก

ในกลยุทธ์ OCO ของสปอต คำสั่ง Conditional ทั้งสองนี้จะมีสถานะเป็นคู่ และเมื่อเงื่อนไขข้อหนึ่งเกิดขึ้น คำสั่งอีกข้อหนึ่งก็จะถูกยกเลิก
บทช่วยสอนและคำแนะนำอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการต่าง ๆ กรุณาอ้างอิงระบบปฏิบัติการจริงของคุณ

5. สรุป


คำสั่ง OCO (One-Cancels-the-Other) ของสปอต เป็นกลยุทธ์การเทรดการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งคำสั่ง Conditional สองคำสั่ง โดยคำสั่งหนึ่งจะยกเลิกอีกคำสั่งหนึ่งโดยอัตโนมัติเมื่อคำสั่งหนึ่งได้รับการดำเนินการ ใช้เพื่อการควบคุมความเสี่ยงและการเลือกจุดเข้า

การปฏิเสธความเสี่ยง: ข้อได้เปรียบของกลยุทธ์ OCO ของสปอตคือความสามารถในการช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมความเสี่ยงและทำให้การเทรดเป็นอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามข้อเสียก็คือกลยุทธ์นี้อาจไม่ได้ดำเนินการตามที่คาดหวังเนื่องจากความผันผวนของตลาดอย่างรุนแรง เมื่อใช้กลยุทธ์คำสั่ง OCO สำหรับการเทรดสปอต จำเป็นต้องติดตามความผันผวนและความเสี่ยงของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยง ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่ถือเป็นการแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดถี่ถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง กิจกรรมการลงทุนของผู้ใช้ทั้งหมดเป็นอิสระจากไซต์นี้

