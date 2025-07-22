Velvet Capital: ระบบปฏิบัติการ DeFi รุ่นถัดไปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะกำหนดนิยามใหม่ของรูปแบบการเงินแบบกระจายอำนาจ

Velvet Capital คือระบบนิเวศการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ที่เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ โดยถูกวางตำแหน่งให้เป็นมิดเดิลแวร์ขั้นสูงสุดที่ช่วยให้โครงการ DeFi คว้าโอกาสทางการตลาดได้ เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการ DeFi ที่ครอบคลุม แพลตฟอร์มนี้จึงทำให้ธุรกรรมบนเชนคล่องตัวขึ้น รองรับการออกวอลต์แบบโทเค็น และมีเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอขั้นสูง Velvet Capital ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Binance Labs มอบโซลูชันที่สะดวกสบายให้กับทุกคนในการสร้าง จัดการ และออกกองทุนบนเชน ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง และพอร์ตโฟลิโอโทเค็น
นับตั้งแต่ก่อตั้ง โปรเจ็กต์ดังกล่าวได้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยพัฒนาจากเครื่องมือการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่เรียบง่ายไปเป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน DeFi ที่บูรณาการในแนวตั้ง Velvet Capital คือระบบนิเวศการซื้อขายและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ DeFAI ที่ขับเคลื่อนด้วยเจตนา โดยมีแอพพลิเคชั่นผู้ใช้ดั้งเดิม บอท Telegram อัจฉริยะ API ที่บูรณาการได้ง่าย และระบบปฏิบัติการ DeFAI ที่เน้นตัวแทน วิวัฒนาการนี้ทำให้ Velvet Capital ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐาน DeFi รุ่นถัดไป โดยผสมผสานปัญญาประดิษฐ์ การดำเนินการตามเจตนา และฟังก์ชันข้ามสายโซ่
ภารกิจของ Velvet Capital คือการเผยแพร่กลยุทธ์การลงทุน DeFi ขั้นสูงและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบันสำหรับการจัดการกองทุน แพลตฟอร์มนี้ช่วยแก้ไขจุดปัญหาสำคัญใน DeFi ในปัจจุบัน ได้แก่ สภาพคล่องที่กระจัดกระจาย อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อน และอุปสรรคทางเทคนิคที่ขัดขวางการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย
Velvet.Capital เปิดตัวพอร์ตโฟลิโอคริปโตแบบกระจายอำนาจที่ใช้สัญญาอัจฉริยะที่บูรณาการกับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจและโปรโตคอล DeFi อื่นๆ สำหรับการจัดการบนเชน วิธีนี้จะขจัดตัวกลางแบบรวมศูนย์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมทรัพย์สินของตนเองได้อย่างแท้จริง โมเดลนี้ทำให้ Velvet Capital แตกต่างจากแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์รวมศูนย์แบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยมอบบริการพอร์ตโฟลิโอระดับมืออาชีพพร้อมทั้งให้ผู้ใช้ควบคุมสินทรัพย์ได้อย่างเต็มที่
หลังจากการพัฒนาเชิงลึกหลายขั้นตอน Velvet Capital ได้เปิดตัวเวอร์ชัน 2 อย่างเป็นทางการแล้ว Velvet ของวันนี้คือระบบปฏิบัติการการซื้อขาย DeFi และพอร์ตโฟลิโอขั้นสูงสุดที่ขับเคลื่อนด้วยเจตนาและ AI: ขับเคลื่อนด้วยกลไกการดำเนินการอันชาญฉลาด ผู้ใช้สามารถซื้อขายโทเค็นใดๆ ก็ได้เหมือนมืออาชีพ เชื่อมต่อกับโปรโตคอล DeFi ชั้นนำด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และสำรวจหรือสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพสูง เวอร์ชันล่าสุดนี้สร้างโครงสร้างพื้นฐาน DeFi ขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยบูรณาการ AI และการดำเนินการตามเจตนา เพื่อมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและทรงพลังยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน เทรดเดอร์มากกว่า 20,000 รายใช้บริการซื้อขายและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับจากผู้ใช้และมูลค่าตลาดที่แข็งแกร่ง ฐานผู้ใช้มีตั้งแต่นักลงทุนรายย่อยไปจนถึงผู้เล่นสถาบัน รวมถึงกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านคริปโตและผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
Velvet Capital ถือเป็นตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ใน DeFi ในฐานะแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้เผชิญหน้าและมิดเดิลแวร์สำหรับโปรโตคอล DeFi อื่นๆ เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการแบบข้ามสายโซ่ Velvet.Capital จึงช่วยให้ผู้เข้าร่วมในระบบการเงินแบบกระจายอำนาจสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ DeFi ที่หลากหลายได้ โดยรองรับการออกกองทุนโทเค็นที่เรียบง่าย การดำเนินการซื้อขายขั้นสูง การขุดสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ และตัวเลือกการดูแลข้ามสายโซ่ที่ยืดหยุ่น
นวัตกรรมหลักคือระบบปฏิบัติการ Intent ซึ่งเปลี่ยนจากการโต้ตอบตามธุรกรรมแบบดั้งเดิมไปเป็นการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยเจตนาโดยพื้นฐาน ผู้ใช้แสดงผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่าพารามิเตอร์การค้าที่เจาะจง แพลตฟอร์มจัดการการกำหนดเส้นทางและการดำเนินการที่ซับซ้อน
ประโยชน์ที่สำคัญ ได้แก่:
UX ที่เรียบง่าย: ผู้ใช้สามารถระบุกลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อนหรือเป้าหมายของพอร์ตโฟลิโอได้โดยใช้ภาษาธรรมชาติหรืออินเทอร์เฟซที่ปรับปรุงใหม่ ระบบจะจัดการกับความซับซ้อนทางเทคนิคที่เป็นพื้นฐาน
การดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด: ระบบจะวิเคราะห์เส้นทางการดำเนินการหลายเส้นทางและเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากค่าธรรมเนียมก๊าซ การลื่นไถล และสภาวะตลาด
การประสานงานข้ามสายโซ่: ระบบเจตนาจะจัดระบบการทำงานข้ามบล็อคเชนหลาย ๆ อันทำให้ผู้ใช้สามารถดำเนินกลยุทธ์ข้ามโซ่ที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องมีอุปสรรคทางเทคนิค
ความสำเร็จที่สำคัญล่าสุดคือ Velvet Unicorn AI Copilot เวอร์ชันเบต้า ผู้ช่วยนี้ช่วยให้ผู้ใช้ DeFi ค้นพบโทเค็นใหม่ ประเมินโอกาสบนเชน และตัดสินใจซื้อขายที่ชาญฉลาดมากขึ้นในระบบนิเวศต่างๆ มากมาย
เมื่อรวมเข้ากับเทอร์มินัล Velvet Capital แล้ว จะใช้ประโยชน์จากโมเดลสถิติที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อระบุโทเค็นที่มีแนวโน้ม วิเคราะห์กิจกรรมบนเชน และคาดการณ์แนวโน้มราคา การบูรณาการ AI นี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเครื่องมือ DeFi โดยนำเสนอ:
ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด: การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของแนวโน้มตลาดมัลติเชน ประสิทธิภาพของโทเค็น และโอกาสใหม่ๆ
การประเมินความเสี่ยง: การประเมินอัตโนมัติของการลงทุนที่มีศักยภาพโดยอิงจากข้อมูลบนเครือข่าย ประสิทธิภาพในอดีต และพลวัตของตลาด
คำแนะนำด้านกลยุทธ์: คำแนะนำส่วนบุคคลที่ปรับให้เหมาะกับความชอบของผู้ใช้ ความสามารถในการรับความเสี่ยง และองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ
ความสำเร็จทางเทคนิคที่โดดเด่นประการหนึ่งของ Velvet Capital ก็คือโครงสร้างพื้นฐานแบบครอสเชนที่ครอบคลุม สำหรับการจัดการสินทรัพย์แบบข้ามสายโซ่ ช่วยให้สามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอโทเค็นและกองทุนได้ทั่วทั้งระบบนิเวศบล็อคเชนหลายระบบ ขยายการเปิดรับสินทรัพย์และความเป็นไปได้ของผลตอบแทน
สถาปัตยกรรมแบบครอสเชนรองรับ:
การจัดการพอร์ตโฟลิโอแบบหลายโซ่: ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมเครือข่ายบล็อคเชนหลายเครือข่ายเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดและกระจายการลงทุน
การเชื่อมโยงสินทรัพย์แบบไร้รอยต่อ: แพลตฟอร์มช่วยลดความซับซ้อนในการถ่ายโอนสินทรัพย์ข้ามบล็อคเชน มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่เป็นหนึ่งเดียว
การบูรณาการแบบไม่ขึ้นกับโปรโตคอล: เข้ากันได้กับโปรโตคอล DeFi ทั่วทั้งเชน ช่วยให้เข้าถึงระบบนิเวศทั้งหมดได้ผ่านอินเทอร์เฟซเดียว
ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่น สัญญาอัจฉริยะของแพลตฟอร์มจะจัดการ:
การจัดการห้องนิรภัย: การสร้างและการจัดการเครื่องมือการลงทุนโทเค็นแบบอัตโนมัติ รองรับพารามิเตอร์และการกำกับดูแลที่ปรับแต่งได้
การจัดการความเสี่ยง: การควบคุมความเสี่ยงในตัวและอัลกอริธึมการปรับตำแหน่งเพื่อปกป้องเงินทุนและรักษาเสถียรภาพของพอร์ตโฟลิโอ
การกระจายค่าธรรมเนียม: กลไกการจัดเก็บและแจกจ่ายค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสและอัตโนมัติสำหรับการดำเนินงานของแพลตฟอร์มและค่าตอบแทนผู้จัดการห้องนิรภัย
ฟังก์ชัน DaaS ของ Velvet Capital ช่วยให้สถาบันต่างๆ สามารถสร้างกองทุนและกลยุทธ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ได้ ทำให้เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมสำหรับแอปพลิเคชัน DeFi ระดับสถาบัน ข้อเสนอ DaaS ประกอบด้วย:
โซลูชั่นแบบไวท์เลเบล: สถาบันต่างๆ ปรับใช้อินเทอร์เฟซ DeFi ที่มีตราสินค้าที่กำหนดเองและผลิตภัณฑ์การลงทุนโดยใช้แบ็กเอนด์ของ Velvet Capital
เครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนด: คุณสมบัติการรายงานแบบบูรณาการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อตอบสนองข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
สถาปัตยกรรมแบบปรับขนาดได้: โครงสร้างพื้นฐานระดับองค์กรรองรับการซื้อขายสถาบันที่มีปริมาณสูงและกลยุทธ์ที่ซับซ้อน
แพลตฟอร์มนี้มี API ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้นักพัฒนาบุคคลที่สามและสถาบันต่างๆ สามารถรวมฟีเจอร์ของ Velvet Capital เข้ากับแอปของตนเองได้ รวมถึง:
API การซื้อขาย: เข้าถึงเครื่องมือดำเนินการและการรวบรวมสภาพคล่องของ Velvet Capital โดยตรง
API การจัดการพอร์ตโฟลิโอ: เครื่องมือสำหรับการสร้าง การจัดการ และการติดตามพอร์ตโฟลิโอตามโปรแกรม
API การวิเคราะห์: ข้อมูลตลาด มาตรวัดประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับลูกค้าสถาบัน
VELVET คือโทเค็นการทำงานและการกำกับดูแลดั้งเดิมของ Velvet Capital ออกให้เป็น VELVET โดยส่วนใหญ่ใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้จัดการ Vault และนักลงทุนผ่านรางวัล สนับสนุนโปรแกรมการอ้างอิง และเปิดใช้งานการเดิมพันเพื่อรับ veVELVET (โทเค็นการกำกับดูแลที่ล็อคการโหวต)
บทบาทของโทเค็นขยายออกไปนอกเหนือจากการกำกับดูแล โดยมีรูปแบบโทเค็นโนมิกส์ที่ซับซ้อนซึ่งประสานแรงจูงใจของผู้ถือผลประโยชน์และขับเคลื่อนการเติบโตของแพลตฟอร์ม รวมถึงส่วนลดค่าธรรมเนียม การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล และโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
โทเค็นโนมิกส์ของ Velvet Capital ผสมผสานกลไกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วหลายอย่างเข้าด้วยกัน โดยรวมส่วนลดค่าธรรมเนียมกับโมเดล ve (3,3) ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อสร้างวงล้อการเติบโตที่ทรงพลัง ผ่านการตรวจสอบโดยโปรโตคอล DeFi รุ่นถัดไป จึงสามารถจัดตำแหน่งผู้ถือโทเค็น ผู้ใช้ และผู้จัดการห้องนิรภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติหลัก:
การล็อคการโหวต: ผู้ใช้เดิมพัน VELVET เพื่อรับ veVELVET การล็อคที่ยาวนานขึ้นทำให้ได้รับอำนาจการโหวตและส่วนลดค่าธรรมเนียมมากขึ้น
(3,3) ตรรกะการสเตก: โครงสร้างรางวัลส่งเสริมการถือครองในระยะยาวและการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลที่กระตือรือร้น
รางวัลผลงาน: ผู้ถือโทเค็นจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมตามประสิทธิภาพการทำงานของห้องนิรภัยที่ได้รับการสนับสนุนจากการโหวตของพวกเขา
veVELVET คือเวอร์ชันล็อคโหวตของ VELVET ผู้ใช้เดิมพัน VELVET เพื่อรับ veVELVET โดยระยะเวลาการล็อคจะกำหนดจำนวนเงิน สิ่งนี้สร้างพลวัตหลายประการ:
แรงจูงใจด้านเวลา: ความสมดุลของ veVELVET จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งล็อคหมดอายุ ส่งผลให้มีการล็อคและเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง
ระดับส่วนลดค่าธรรมเนียม: ระดับส่วนลดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเดิมพัน ซึ่งให้ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม
การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล: ผู้ถือ veVELVET จะสามารถลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการตัดสินใจของ Velvet DAO (เช่น การบูรณาการใหม่) โดยจะได้รับรางวัล VELVET เพิ่มเติมหลังการลงคะแนนเสียงเพื่อชดเชยการเจือจาง
ระบบการแจกจ่ายที่ซับซ้อนช่วยให้ผู้ถือ veVELVET สามารถกำหนดรางวัลโทเค็นให้กับห้องนิรภัยที่กำหนดได้ นอกจากนี้ veVELVET ยังควบคุมวิธีการจัดสรร VELVET ให้กับห้องนิรภัยต่างๆ โดยผู้จัดการสามารถกำหนด "แรงจูงใจ" เพื่อดึงดูดการสนับสนุนจากผู้ลงคะแนนเพื่อรับรางวัลที่สูงขึ้น
สิ่งนี้ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศการแข่งขัน:
การแข่งขันกระโดดตีลังกา: ผู้จัดการแข่งขันกันเพื่อรับการสนับสนุนจากผู้ถือโทเค็นด้วยการเสนอแรงจูงใจและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง
การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต: ผู้ถือโทเค็นจะได้รับรางวัลพิเศษตามประสิทธิภาพและแรงจูงใจของห้องนิรภัย
ประสิทธิภาพของตลาด: แรงจูงใจจะนำผลตอบแทนไปสู่กลยุทธ์วอลต์ที่มีประสิทธิผลสูงสุดโดยอาศัยพลวัตของตลาด
ผ่านทาง Velvet Founders Club NFT แพลตฟอร์มจะรวม NFT ไว้เพื่อมอบสิทธิพิเศษและการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้น NFT นี้ยืนยันการเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง OG ของ Velvet DAO และเสนอ:
ตัวคูณรางวัล: คะแนน Airdrop จะเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
การส่งเสริมการกำกับดูแล: อำนาจการลงคะแนนเสียงเพิ่มเป็นสองเท่า ส่งผลให้มีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้น
การเข้าถึงแพลตฟอร์ม: ความสามารถในการสร้างห้องนิรภัยในตลาด Velvet โดยใช้ NFT เป็นคีย์การเข้าถึง
คุณสมบัติพิเศษ: เข้าถึงกลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงชั้นนำและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
เมื่อเร็วๆ นี้ Velvet Capital ได้เปิดตัวแคมเปญการแจกจ่ายโทเค็นหลักเพื่อขับเคลื่อนการนำไปใช้และการเติบโต แคมเปญ Binance Wallet แบบจำกัดจำนวน (สิ้นสุดในวันที่ 7 พฤษภาคม 2025) มอบรางวัลให้กับผู้ใช้ที่ทำภารกิจบนเชนและโซเชียลสำเร็จจากกลุ่มรางวัล VELVET จำนวน 8 ล้านรายการ
เป้าหมายที่รวมอยู่:
การรับผู้ใช้: จูงใจผู้ใช้ใหม่ให้ทดลองใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของแพลตฟอร์ม
ผลกระทบจากเครือข่าย: ขยายฐานผู้ใช้ ปรับปรุงสภาพคล่องและปริมาณ
การแจกจ่ายโทเค็น: รับรองการกระจายโทเค็นที่กว้างขวางสำหรับการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ
Velvet Capital นำเสนอเครื่องมือพอร์ตโฟลิโอขั้นสูงที่ครั้งหนึ่งเคยมีเฉพาะสถาบันเท่านั้น:
การจัดการพอร์ตโฟลิโออัตโนมัติ: สร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายซึ่งปรับสมดุลโดยอัตโนมัติตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและแนวโน้มตลาด
การเพิ่มประสิทธิภาพการขุดสภาพคล่อง: ระบุและดำเนินการตามกลยุทธ์การขุดสภาพคล่องที่เหมาะสมที่สุดผ่านโปรโตคอลและเครือข่ายต่างๆ
การจัดการความเสี่ยง: การควบคุมความเสี่ยงในตัวผ่านการปรับตำแหน่งและการกระจายความเสี่ยงช่วยปกป้องเงินทุนในขณะที่เพิ่มผลตอบแทนสูงสุด
แพลตฟอร์มรองรับสถาบันต่างๆ ผ่านข้อเสนอ DaaS ที่ครอบคลุม:
การดำเนินงานกองทุนป้องกันความเสี่ยง: กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านคริปโตสามารถออกและจัดการตราสารการลงทุนระดับสถาบันได้
เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์: ผู้จัดการแบบดั้งเดิมเสนอการเปิดรับสกุลเงินดิจิทัลผ่านพอร์ตโฟลิโอโทเค็นและผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง
ห้องนิรภัยขององค์กร: องค์กรต่างๆ จัดการคลังสกุลเงินดิจิทัลด้วยเครื่องมือและรายงานระดับมืออาชีพ
API และมิดเดิลแวร์ของ Velvet Capital รองรับการบูรณาการระหว่างนักพัฒนาและโปรโตคอลที่หลากหลาย:
การรวมโปรโตคอล DeFi: โปรโตคอล DeFi อื่นๆ สามารถเชื่อมต่อกับกลไกการดำเนินการและการรวมสภาพคล่องของ Velvet Capital ได้
การบูรณาการกระเป๋าเงิน: กระเป๋าเงิน Crypto สามารถฝังคุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Velvet Capital
การวิเคราะห์และการรายงาน: บุคคลที่สามได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลตลาดและความสามารถในการวิเคราะห์
จุดแข็งของ Velvet Capital อยู่ที่โครงสร้างพื้นฐาน DeFi ที่ครอบคลุม:
การบูรณาการแนวตั้ง: แตกต่างจากแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นไปที่ช่องเฉพาะเดียว Velvet Capital มอบสถาปัตยกรรมแบบเต็มสแต็กตั้งแต่ UI ไปจนถึงแบ็กเอนด์
การบูรณาการ AI: เครื่องมือ AI ขั้นสูงช่วยวิเคราะห์ตลาดและให้คำแนะนำทางการค้า
การรองรับแบบข้ามเชน: การรองรับมัลติบล็อคเชนดั้งเดิมช่วยขจัดความซับซ้อนของระบบนิเวศข้ามระบบ
จุดเน้นสถาบัน: บริการ DaaS ตอบสนองความต้องการของสถาบันที่มักถูกมองข้ามโดยแพลตฟอร์ม DeFi อื่นๆ
ด้วยการสนับสนุนจาก Binance Labs Velvet Capital จึงได้รับไม่เพียงแค่เงินทุนเท่านั้น แต่ยังได้รับคำแนะนำเชิงกลยุทธ์จากสถาบันที่มีอิทธิพลมากที่สุดแห่งหนึ่งของสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย การสนับสนุนนี้ส่งมอบ:
ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค: เข้าถึงความรู้ทางเทคนิคและโครงสร้างพื้นฐานของ Binance
ช่องทางการตลาด: การบูรณาการที่มีศักยภาพกับระบบนิเวศผลิตภัณฑ์ของ Binance
ความน่าเชื่อถือ: การร่วมมือกับแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับสร้างความไว้วางใจ
Velvet Capital ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในโครงสร้างพื้นฐาน DeFi โดยผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อส่งมอบแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจที่สมบูรณ์ บทบาทคู่ในฐานะแอปของผู้ใช้และมิดเดิลแวร์ DeFi สร้างโอกาสในการสร้างมูลค่าหลายประการ
โทเค็นโนมิกส์อันซับซ้อนของ VELVET ผสมผสานการล็อกคะแนนเสียง, รางวัลตามผลงาน และสิทธิในการกำกับดูแล เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับผู้ถือผลประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วยคุณสมบัติ AI ความสามารถในการเชื่อมต่อข้ามสายโซ่ และการสนับสนุนในระดับสถาบัน Velvet Capital จึงเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐาน DeFi รุ่นถัดไป
