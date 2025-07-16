โครงสร้างเครือข่ายและความได้เปรียบจากการกระจายอำนาจของ MEER

สถาปัตยกรรมของ MEER (Qitmeer Network) แสดงถึง เครือข่ายบล็อกเชนแบบกระจายศูนย์ ที่สร้างขึ้นจากหลักการเข้ารหัสลับขั้นสูง แตกต่างจากระบบรวมศูนย์ MEER ใช้ สมุดบันทึกแบบกระจายศูนย์อย่างเต็มรูปแบบ ที่ดูแลโดยโหนดอิสระจำนวนมากทั่วโลก เครือข่าย MEER มีโครงสร้างประกอบด้วยองค์ประกอบหลักหลายประการ:
ประเภทของโหนดภายในระบบนิเวศ MEER ประกอบด้วย:
เครือข่ายได้รับพลังงานจากโปรโตคอลฉันทามติ MeerDAG ซึ่งเป็นกลไกไฮบริดที่รวมโซลูชันเลเยอร์ 1 และเลเยอร์ 2 การออกแบบนี้แก้ไขปัญหา เช่น ข้อจำกัดขนาดบล็อกและการแออัดของเครือข่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายขนาดของ MEER อย่างมาก ในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยและการกระจายอำนาจ
ใน MEER การกระจายอำนาจหมายถึง การกระจายการควบคุมไปทั่วเครือข่ายทั่วโลก แทนที่จะพึ่งพาหน่วยงานกลางใด ๆ ซึ่งทำได้ผ่านทาง การตรวจสอบด้วยวิธีเข้ารหัสลับ และ แบบจำลองการกำกับดูแลประชาธิปไตย ที่รับประกันว่าไม่มีหน่วยงานใดครอบงำเครือข่าย MEER ได้
อำนาจถูกกระจายผ่านระบบการกำกับดูแล แบบใช้โทเค็น โดยผู้ถือโทเค็น MEER จะได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงตามสัดส่วนของการถือครอง ซึ่งสร้าง ระบบนิเวศที่ควบคุมตนเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลต้องได้รับการอนุมัติจากเสียงส่วนใหญ่ของชุมชน MEER ผู้ตรวจสอบมีบทบาทสำคัญโดย:
โทเค็น MEER ที่พวกเขาถือไว้ทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจทางการเงินสำหรับพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ เพราะการกระทำที่ไม่สุจริตอาจส่งผลให้สูญเสียส่วนแบ่งผ่านกลไกการตัดรายได้
MEER นำเทคโนโลยีและโปรโตคอลขั้นสูงหลายประการมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานแบบกระจายศูนย์:
สถาปัตยกรรมการกระจายอำนาจของ MEER มอบ ความปลอดภัยและการต่อต้านการเซ็นเซอร์ที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยการกระจายอำนาจไปทั่วเครือข่ายโหนดอิสระทั่วโลก หากต้องการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยี MEER ที่ล้ำสมัยนี้ สำรวจคู่มือการเทรด MEER ฉบับสมบูรณ์ของเราบน MEXC ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่พื้นฐานจนถึงกลยุทธ์การเทรด MEER ขั้นสูง
