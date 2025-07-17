โครงสร้างเครือข่ายและความได้เปรียบของการกระจายอำนาจของ Green Shiba Inu (GINUX)

Green Shiba Inu (GINUX) ถูกออกแบบมาให้เป็น โทเค็นที่กระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์และขับเคลื่อนโดยชุมชน ซึ่งมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจมีมในขณะที่ยังคงให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและการกระจายอย่างยุติธรรม สถาปัตยกรรมของ GINUX แสดงถึง เครือข่ายบล็อกเชนแบบกระจาย ที่สร้างขึ้นจากหลักการเข้ารหัสลับขั้นสูง แตกต่างจากระบบรวมศูนย์ Green Shiba Inu ใช้ สมุดบัญชีแยกประเภทแบบกระจายอย่างเต็มรูปแบบ ที่ดูแลโดยเครือข่ายโหนดอิสระทั่วโลก
เครือข่าย GINUX ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักหลายประการ:
ประเภทของโหนดภายในระบบนิเวศ Green Shiba Inu ประกอบด้วย:
GINUX ใช้โปรโตคอล Proof of Stake (PoS) ซึ่งลดการใช้พลังงานลงอย่างมากในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์ของเครือข่าย
ในบริบทของ Green Shiba Inu (GINUX) การกระจายอำนาจ หมายถึง การกระจายอำนาจควบคุมและการตัดสินใจไปทั่วเครือข่ายทั่วโลก กำจัดการพึ่งพาหน่วยงานกลางใดๆ ซึ่งทำได้ผ่านการตรวจสอบด้วยวิธีการเข้ารหัสลับและ แบบจำลองการกำกับดูแลแบบประชาธิปไตย ที่รับรองว่าไม่มีหน่วยงานใดสามารถครอบงำเครือข่าย GINUX ได้
อำนาจในเครือข่าย Green Shiba Inu ถูกกระจายผ่าน ระบบการกำกับดูแลที่ใช้โทเค็น ผู้ถือโทเค็น GINUX จะได้รับสิทธิ์ในการโหวตตามสัดส่วนการถือครอง ทำให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมในการตัดสินใจสำคัญและอัปเกรดโปรโตคอล ซึ่งสร้าง ระบบนิเวศที่ควบคุมตนเอง ที่การเปลี่ยนแปลงต้องได้รับการอนุมัติจากเสียงส่วนใหญ่ ส่งเสริมความโปร่งใสและการจัดแนวความคิดของชุมชน
ผู้ตรวจสอบมีบทบาทสำคัญโดย:
โทเค็นที่ถูกล็อกไว้ของพวกเขาทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจทางการเงินสำหรับพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ เนื่องจากการกระทำที่ไม่สุจริตสามารถนำไปสู่การสูญเสียโทเค็นเหล่านั้นผ่านกลไกการตัดโทเค็น
โครงสร้างการกระจายอำนาจของ Green Shiba Inu มีข้อดีที่สำคัญหลายประการ:
GINUX ใช้โปรโตคอลทางเทคนิคหลายประการเพื่อรับประกันการทำงานที่กระจายอำนาจ:
ความปลอดภัยของเครือข่าย Green Shiba Inu ได้รับการสนับสนุนโดย การเข้ารหัสลับโค้งวงรี ซึ่งมอบการป้องกันระดับทหารด้วยขนาดคีย์ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูลได้รับการปรับให้เหมาะสมผ่าน การแบ่งข้อมูลระหว่างโหนดหลายโหนด ซึ่งเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาความสามารถในการขยายตัว Green Shiba Inu (GINUX) ใช้ โซลูชันเลเยอร์-2 ที่สามารถประมวลผลปริมาณธุรกรรมจำนวนมากต่อวินาทีโดยไม่กระทบต่อการกระจายอำนาจ
มีหลายวิธีในการเข้าร่วมเครือข่าย Green Shiba Inu:
