โครงสร้างเครือข่ายและการกระจายอำนาจของ FAT

สถาปัตยกรรมของ FAT แสดงถึงเครือข่ายบล็อกเชนแบบกระจายที่สร้างขึ้นจากหลักการเข้ารหัสลับขั้นสูง FAT เป็นโทเค็น ERC-20 ที่ถูกใช้งานบนบล็อกเชน Ethereum โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ที่แข็งแกร่งของ Ethereum สำหรับการทำงาน ไม่เหมือนกับระบบรวมศูนย์ FAT ใช้สมุดบันทึกแบบกระจายที่ได้รับการดูแลผ่านโหนด Ethereum ที่เป็นอิสระหลายพันโหนดทั่วโลก เครือข่าย FAT ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักหลายประการ:
ประเภทของโหนดในระบบนิเวศ FAT ประกอบด้วยโหนดเต็ม (ดูแลสำเนาบล็อกเชนทั้งหมด), โหนดเบา (เก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง), และโหนดตรวจสอบ (ยืนยันธุรกรรมผ่าน PoS) โครงสร้างเครือข่ายนี้ทำให้ FAT ได้รับประโยชน์จากความปลอดภัย การปรับขนาด และการกระจายอำนาจของ Ethereum
ในบริบทของ FAT, การกระจายอำนาจ หมายถึงการกระจายการควบคุมและการตรวจสอบไปทั่วเครือข่าย Ethereum ทั่วโลก แทนที่จะพึ่งพาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โครงสร้างเครือข่ายแบบกระจายอำนาจนี้บรรลุผลผ่านการตรวจสอบทางเข้ารหัสลับและการกำกับดูแลแบบประชาธิปไตยของ Ethereum เพื่อมั่นใจว่าไม่มีหน่วยงานใดสามารถควบคุมโทเค็น FAT หรือธุรกรรมของมันได้ อำนาจถูกกระจายผ่านระบบการกำกับดูแลโดยใช้โทเค็นของ Ethereum ซึ่งผู้ถือ ETH (และขยายไปถึงผู้ใช้โทเค็น FAT) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของเครือข่าย
ผู้ตรวจสอบบน Ethereum รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายโดยการตรวจสอบธุรกรรม เสนอบล็อก และเข้าร่วมในกระบวนการกำกับดูแล การลงทุน ETH ของพวกเขาทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจทางการเงินสำหรับพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ เพราะการกระทำที่ประสงค์ร้ายอาจส่งผลให้โดนหักเงิน (การเสียสินทรัพย์ที่ถืออยู่) ระบบนิเวศที่มีการควบคุมตนเองนี้ทำให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลจำเป็นต้องได้รับฉันทามติจากทุกฝ่าย รักษาความสมบูรณ์และความเป็นประโยชน์ของการกระจายอำนาจของ FAT
FAT ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะทางเทคนิคของ Ethereum เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการแบบกระจายอำนาจ:
เพื่อเข้าร่วมในระบบนิเวศ FAT ผู้ใช้สามารถ:
สถาปัตยกรรมการกระจายอำนาจของ FAT ที่สร้างขึ้นบน Ethereum มอบความปลอดภัยและการต้านทานการเซ็นเซอร์ที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยการกระจายอำนาจไปทั่วโหนดหลายพันโหนดทั่วโลก หากต้องการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากโครงสร้างเครือข่ายปฏิวัติใหม่นี้และประโยชน์จากการกระจายอำนาจ โปรดสำรวจคู่มือการเทรด FAT ฉบับสมบูรณ์ของเราบน MEXC ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงกลยุทธ์ขั้นสูง
