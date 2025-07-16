โครงสร้างเครือข่ายและความได้เปรียบของการกระจายอำนาจของ Agon Agent (AGON)

Agon Agent (AGON) ถูกออกแบบมาให้เป็น ซุปเปอร์อินเทลลิเจนซ์ AI หลายโหมด ที่ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของตัวแทนเฉพาะทางในหลายโดเมน สถาปัตยกรรมของ AGON แสดงถึง เครือข่ายบล็อกเชนแบบกระจายศูนย์ ที่สร้างขึ้นจากหลักการเข้ารหัสลับขั้นสูง ไม่เหมือนกับระบบรวมศูนย์ AGON ใช้ บัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์อย่างเต็มรูปแบบ ที่ดูแลโดยอาร์เรย์ของโหนดอิสระและเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ทั่วโลก
เครือข่าย AGON ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายประการ:
ประเภทของโหนดภายในระบบนิเวศ AGON ประกอบด้วย:
ในบริบทของ AGON, การกระจายอำนาจ หมายถึงการกระจายอำนาจควบคุมและการตัดสินใจไปทั่วเครือข่ายทั่วโลก แทนที่จะพึ่งพาอำนาจกลาง ซึ่งทำได้ผ่าน การตรวจสอบด้วยการเข้ารหัสลับ และ โมเดลธรรมาภิบาลแบบประชาธิปไตย ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีหน่วยงานใดสามารถครอบงำโครงสร้างเครือข่ายได้
อำนาจในเครือข่าย AGON ถูกกระจายผ่าน ระบบธรรมาภิบาลแบบใช้โทเค็น ซึ่ง ผู้ถือโทเค็น ได้รับสิทธิ์ลงคะแนนเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้น ทำให้เกิด ระบบนิเวศที่ควบคุมตัวเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากเสียงส่วนใหญ่ ผู้ตรวจสอบมีบทบาทสำคัญโดย:
โทเค็นที่ถูกล็อคมีบทบาทเป็นแรงจูงใจทางการเงินสำหรับพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ เพราะการกระทำที่เป็นภัยสามารถนำไปสู่การสูญเสียเงินเดิมพันผ่านกลไกการตัดเงินในเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ
โครงสร้างการกระจายอำนาจของ AGON มอบข้อได้เปรียบสำคัญหลายประการ:
AGON นำมาตรฐานและเทคโนโลยีสำคัญหลายประการมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการแบบกระจายอำนาจ:
ความปลอดภัยของเครือข่ายได้รับการสนับสนุนโดย การเข้ารหัสลับเส้นโค้งวงรี ที่ให้การปกป้องระดับทหารด้วยขนาดคีย์ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูลได้รับการปรับให้เหมาะสมผ่าน การแบ่งข้อมูลข้ามโหนดหลายตัว ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาการขยายขนาด AGON อาจใช้ โซลูชันเลเยอร์-2 ที่สามารถประมวลผลธุรกรรมจำนวนมากต่อวินาทีโดยไม่กระทบต่อประโยชน์ของการกระจายอำนาจ
มีหลายวิธีในการเข้าร่วมเครือข่าย AGON:
สถาปัตยกรรมการกระจายอำนาจของ Agon Agent มอบ ความปลอดภัยและการต่อต้านการเซ็นเซอร์ที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยการกระจายอำนาจไปทั่วเครือข่ายโหนดทั่วโลก หากต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมนี้อย่างเต็มที่ โปรดสำรวจคู่มือการเทรด Agon Agent ฉบับสมบูรณ์ของเราบน MEXC ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่พื้นฐานจนถึงกลยุทธ์ขั้นสูงสำหรับการมีส่วนร่วมในเครือข่ายแบบกระจายอำนาจนี้ที่ปฏิวัติวงการ
