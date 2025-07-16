Superseed: การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ

Superseed เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) โดยเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชนแห่งแรกของโลกที่ออกแบบมาเพื่อชำระหนี้ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติผ่านทางรายได้ที่สร้างจากเครือข่าย Superseed สร้างขึ้นเป็นโซลูชัน Ethereum Layer-2 บน OP Stack โดยใช้เทคโนโลยี Optimistic Rollup เพื่อกำหนดโปรโตคอลการให้กู้ยืมใหม่โดยพื้นฐาน โดยเปลี่ยนสินเชื่อที่รับดอกเบี้ยแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ชำระคืนเอง
แพลตฟอร์มนี้เป็นการเปิดตัวบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ โดยค่าธรรมเนียมเครือข่ายจะถูกใช้ผ่านกลไก "การกู้ยืมที่ชำระคืนเอง" เพื่อสร้างประสบการณ์บนเครือข่ายที่ราบรื่นยิ่งขึ้น โทเค็นดั้งเดิมของ Superseed อย่าง SUPR ทำหน้าที่เป็น "Supercollateral" ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่ชำระคืนโดยอัตโนมัติโดยใช้รายได้ที่สร้างขึ้นจากโปรโตคอล รูปแบบนวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ยังสร้างกรอบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้รายบุคคลและระบบนิเวศน์ที่กว้างขึ้นอีกด้วย
โทเค็นดั้งเดิม SUPR มีบทบาทหลักหลายประการภายในระบบนิเวศ มันทำหน้าที่เป็นทั้งโทเค็นการกำกับดูแลและเป็นรากฐานของระบบ Supercollateral ตามข้อมูลล่าสุด SUPR มีโทเค็นทั้งหมด 10,000 ล้านโทเค็น โดยมีโทเค็นหมุนเวียนอยู่ประมาณ 704.35 ล้านเหรียญในปัจจุบัน และมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิทัศน์ DeFi ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Superseed ตอบโจทย์ความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สุดประการหนึ่งในระบบการเงินแบบดั้งเดิมและ DeFi โดยตรง นั่นคือภาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้น โปรโตคอลการให้กู้ยืมแบบดั้งเดิมกำหนดให้ผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดแรงกดดันทางการเงินในระยะยาว โซลูชันอันปฏิวัติวงการของ Superseed ช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้ด้วยการใช้รายได้ที่สร้างจากเครือข่ายเพื่อชำระหนี้ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
Superseed เป็นส่วนหนึ่งของเลเยอร์ 2 ของ Ethereum และระบบนิเวศ "Superchain" ที่กว้างขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนให้สูงสุดผ่านกลไก "การกู้ยืมแบบชำระคืนเอง" คืนกำไร 100 เปอร์เซ็นต์ให้กับผู้ใช้ โมเดลนี้สร้างวงจรอันดีงามซึ่งกิจกรรมเครือข่ายที่มากขึ้นจะสร้างรายได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้การชำระหนี้ของผู้เข้าร่วมทั้งหมดเร็วขึ้น
Superseed ถูกสร้างขึ้นบน OP Stack ซึ่งทำงานเป็นเครือข่าย Optimistic Rollup โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมตำแหน่งหนี้ที่มีหลักประกัน (CDP) ดั้งเดิมตามโปรโตคอล จะแจกจ่ายค่าธรรมเนียมเครือข่ายเลเยอร์ 2 กลับให้กับผู้ใช้งาน ทางเลือกด้านสถาปัตยกรรมนี้มอบข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หลายประการ:
ความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพด้านต้นทุน: เนื่องจากเป็นโซลูชั่นเลเยอร์ 2 Superseed จึงสืบทอดระบบรักษาความปลอดภัยของ Ethereum พร้อมทั้งลดต้นทุนธุรกรรมและเพิ่มปริมาณงานได้อย่างมาก แบบจำลอง Optimistic Rollup ถือว่าธุรกรรมนั้นถูกต้องตามค่าเริ่มต้น และจะตรวจยืนยันเฉพาะเมื่อพบปัญหา ซึ่งช่วยปรับปรุงความเร็วในการประมวลผลอย่างมากและลดค่าใช้จ่ายในการคำนวณให้เหลือน้อยที่สุด
ความเข้ากันได้ของ Ethereum: มูลนิธิ OP Stack ช่วยให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้อย่างเต็มรูปแบบกับเครื่องมือ Ethereum สัญญาอัจฉริยะ และโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ ช่วยให้สามารถย้ายข้อมูลได้อย่างราบรื่นสำหรับแอปพลิเคชัน DeFi ปัจจุบัน และลดเกณฑ์การพัฒนาสำหรับโปรเจกต์ใหม่
การรวม Superchain: ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Superchain ที่กว้างขึ้น Superseed ได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องร่วมกัน การทำงานร่วมกันระหว่างสายโซ่ และการพัฒนาที่ประสานงานกันในเครือข่าย Layer-2 หลายเครือข่าย
ภารกิจของ Superseed ไม่ใช่แค่เพียงการให้สินเชื่อ DeFi แบบดั้งเดิมเท่านั้น มุ่งหวังที่จะสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยหนี้จะลดลงตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไป แทนที่จะทบต้นทบดอกด้วยดอกเบี้ย โมเดลนี้ช่วยแก้ไขจุดปัญหาสำคัญหลายประการในระบบการเงินในปัจจุบัน:
การขจัดภาระดอกเบี้ย: โดยการเปลี่ยนค่าธรรมเนียมเครือข่ายไปเป็นการชำระคืนเงินกู้ ผู้กู้สามารถเข้าถึงเงินทุนได้โดยไม่ต้องถูกกดดันจากการจ่ายดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนให้สูงสุด: โปรโตคอลจะช่วยให้แน่ใจว่ามูลค่าที่สร้างโดยกิจกรรมเครือข่ายจะไหลกลับไปยังผู้ใช้โดยตรง แทนที่จะถูกดึงออกมาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก
แบบจำลองเศรษฐกิจที่ยั่งยืน: กลไกการชำระคืนด้วยตนเองจะทำให้การเติบโตของเครือข่ายสอดคล้องกับประโยชน์ของผู้ใช้ ช่วยบรรเทาความเสี่ยงของหนี้ท่วมหัว และทำให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว
การเข้าถึงทุนประชาธิปไตย: ด้วยการลดต้นทุนการกู้ยืม Superseed จึงเปิดการเข้าถึงทางการเงินแก่ผู้ใช้ที่โดยปกติไม่รวมอยู่ในตลาดการให้กู้ยืมแบบปกติ
Superseed ถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยี Optimistic Rollup ขั้นสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชันการปรับขนาดที่มีแนวโน้มมากที่สุดของ Ethereum การนำไปปฏิบัติมีส่วนประกอบทางเทคนิคที่สำคัญหลายประการ:
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสถานะ: โปรโตคอลใช้สมมติฐานเชิงบวกของความถูกต้องของธุรกรรม ซึ่งช่วยให้สามารถประมวลผลได้ทันทีโดยมีช่วงเวลาท้าทาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณงานได้อย่างมากในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยเทียบเท่ากับเครือข่ายหลักของ Ethereum
กลไกป้องกันการฉ้อโกง: หากมีการท้าทายธุรกรรม Superseed จะใช้ระบบป้องกันการฉ้อโกงอันซับซ้อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเปลี่ยนสถานะ วิธีนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องที่ส่งโดยผู้กระทำผิดจะถูกตรวจพบ ปฏิเสธ และได้รับการลงโทษอย่างเหมาะสม
การสื่อสารข้ามสายโซ่: Superseed สร้างขึ้นบน OP Stack รองรับการสื่อสารที่ราบรื่นกับ Ethereum mainnet ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงสินทรัพย์และการดำเนินการข้ามสายโซ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสำคัญต่อการรวมเข้ากับระบบนิเวศ DeFi ที่กว้างขึ้น
Superseed แนะนำแนวคิดทางการเงินที่ก้าวล้ำ 2 ประการที่ปรับเปลี่ยนพลวัตของการกู้ยืมแบบกระจายอำนาจอย่างแท้จริง:
ระบบซุปเปอร์คอลลาเท็กซ์
ระบบ Supercollateral ช่วยให้ผู้กู้ที่ตรงตามเกณฑ์ความปลอดภัยที่กำหนด เช่น รักษาอัตราส่วนหลักประกัน 500% สามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ย 0% ได้ กลไกหลักประกอบด้วย:
การประเมินความเสี่ยงและการวางหลักประกัน: ผู้กู้จำเป็นต้องรักษาอัตราส่วนหลักประกันที่สูงกว่าโปรโตคอลการกู้ยืมแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ (โดยทั่วไปคือ 500%) แนวทางอนุรักษ์นิยมนี้ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของโปรโตคอลพร้อมทั้งเปิดให้ใช้การกู้ยืมโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
การลดหนี้อัตโนมัติ: ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดจากเครือข่ายจะถูกโอนไปยังระบบเพื่อลดหนี้ค้างชำระของผู้ใช้ Supercollateral สิ่งนี้จะสร้างกลไกการสร้างรายได้แบบพาสซีฟ ช่วยให้ผู้กู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมเครือข่ายโดยรวมโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
การจัดการความเสี่ยงแบบไดนามิก: โปรโตคอลจะตรวจสอบอัตราส่วนหลักประกันและสภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยปรับพารามิเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบพร้อมเพิ่มผลประโยชน์ให้กับผู้ใช้สูงสุด
กลไกการพิสูจน์การชำระหนี้ (PoR)
กลไก PoR จะให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมที่ช่วยชำระเงินกู้ของผู้กู้ Supercollateral ตามโปรแกรม โดยมีข้อดีสำคัญหลายประการ ดังนี้:
การมีส่วนร่วมที่มีแรงจูงใจ: บุคคลภายนอกจะได้รับรางวัลทางเศรษฐกิจจากการมีส่วนสนับสนุนในการชำระคืนเงินกู้ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศความร่วมมือที่สนับสนุนการลดหนี้อย่างแข็งขัน
การจัดการความเสี่ยงแบบกระจายความเสี่ยง: การให้ผู้เข้าร่วมหลายรายช่วยในการชำระหนี้ PoR ช่วยกระจายความเสี่ยงและเพิ่มชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมให้กับโปรโตคอล
ความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน: กลไก PoR เปลี่ยนการชำระคืนเงินกู้จากความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเป็นกระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งช่วยเสริมสร้างลักษณะทางสังคมและการกระจายอำนาจของ DeFi
เครื่องยนต์เศรษฐกิจของ Superseed ทำงานผ่านระบบการสร้างรายได้และการจัดจำหน่ายที่ซับซ้อน โดยการจับมูลค่าถูกขับเคลื่อนโดยแหล่งต่าง ๆ ต่อไปนี้:
ค่าธรรมเนียมเครื่องเรียงลำดับเลเยอร์ 2: เนื่องจากเป็นเครือข่าย Optimistic Rollup Superseed จึงเก็บค่าธรรมเนียมการประมวลผลธุรกรรม ต่างจากเครือข่ายแบบเดิมที่ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะถูกเก็บไว้โดยผู้ตรวจสอบหรือผู้ถือโทเค็น ค่าธรรมเนียมเครื่องเรียงลำดับ 100% จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปชำระหนี้ของผู้ใช้
ค่าธรรมเนียมการใช้โปรโตคอล: ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในระบบนิเวศ Superseed เช่น การให้กู้ยืมและการจัดการสินทรัพย์ จะถูกส่งไปยังกลุ่มการชำระหนี้อย่างเป็นระบบ
ค่าธรรมเนียมสะพานข้ามสายโซ่: ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เชื่อมโยงสินทรัพย์ระหว่างเครือข่ายหลัก Ethereum และเครือข่าย Superseed Layer 2 ยังมีส่วนสนับสนุนกลไกการชำระเงินคืนโดยรวมอีกด้วย
ค่าธรรมเนียมการสมัครของบุคคลที่สาม: เมื่อระบบนิเวศน์เติบโตขึ้น ส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมที่สร้างโดยแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่สร้างบน Superseed จะถูกจับโดยโปรโตคอล ทำให้กลุ่มการชำระหนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
โทเค็น SUPR ทำหน้าที่เป็นรากฐานของระบบนิเวศ Superseed โดยทำงานทั้งเป็นโทเค็นยูทิลิตี้และส่วนประกอบหลักของระบบ Supercollateral โดยมีอุปทานโทเค็นทั้งหมดจำนวน 10,000 ล้านโทเค็นและอุปทานหมุนเวียนปัจจุบันประมาณ 704.35 ล้าน SUPR มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์ บทบาทภายในระบบนิเวศน์ประกอบด้วย:
โทเค็นการกำกับดูแล: ผู้ถือ SUPR มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับพารามิเตอร์สำคัญของโปรโตคอล เช่น อัตราส่วนการใช้หลักประกัน โครงสร้างค่าธรรมเนียม และข้อเสนอการอัปเกรด ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าชุมชนจะเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาโปรโตคอล
โทเค็นยูทิลิตี้: SUPR ถูกใช้ในฟังก์ชันโปรโตคอลต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในระบบ Supercollateral การชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม และการเข้าถึงคุณสมบัติพรีเมียมภายในระบบนิเวศ
กลไกการเพิ่มมูลค่า: เนื่องจากโปรโตคอลสร้างรายได้จากกิจกรรมต่างๆ ความต้องการสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นสำหรับ SUPR ร่วมกับกลไกการลดค่าเงินในระบบ เช่น การเผาโทเค็นหรือการแจกจ่ายโทเค็นใหม่ คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
โมเดลโทเค็นโนมิกส์ SUPR สะท้อนถึงระบบเศรษฐกิจที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างแรงจูงใจของผู้ใช้ ความยั่งยืนของโปรโตคอล และศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว
การแจกจ่ายและการจัดสรรโทเค็น
มูลนิธิ Superseed ได้ริเริ่มการขายโทเค็นสาธารณะผ่านกลไกที่โปร่งใส ยุติธรรม และครอบคลุมที่เรียกว่า "Supersale" โดยจัดสรร 20% ของอุปทานทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรักษาสำรองที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรโตคอลและการขยายระบบนิเวศ:
การขายต่อสาธารณะ (20%) : โทเค็นจำนวน 2 พันล้านชิ้นได้ถูกนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทาง Supersale เพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนมีความเป็นเจ้าของอย่างกว้างขวางและการแจกจ่ายโทเค็นแบบกระจายอำนาจ
การพัฒนาระบบนิเวศ (25%) : สงวนไว้เพื่อจูงใจนักพัฒนา ทุนสนับสนุน และสนับสนุนการเติบโตของแอปพลิเคชันที่สร้างบน Superseed
คลังพิธีสาร (20%) : จัดสรรไว้สำหรับความยั่งยืนของโปรโตคอลในระยะยาว รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับปัญหา การตรวจสอบความปลอดภัย และความต้องการในการพัฒนาที่ไม่คาดคิด
ทีมงานและที่ปรึกษา (15%) : จัดสรรให้กับทีมผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ โดยทั่วไปจะมีตารางการให้สิทธิเพื่อให้สอดคล้องกับแรงจูงใจในระยะยาว
รางวัลชุมชน (20%): สงวนไว้สำหรับโปรแกรมสร้างแรงจูงใจชุมชน รวมถึงรางวัลหลักฐานการชำระเงิน การริเริ่มการขุดสภาพคล่อง และแคมเปญรับผู้ใช้
ยูทิลิตี้โทเค็น SUPR
โทเค็น SUPR มีบทบาทสำคัญหลายประการภายในระบบนิเวศ Superseed:
ฟังก์ชันการทำงานของ Supercollateral: SUPR สามารถนำมาวางเดิมพันเป็นหลักประกันพิเศษ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่ปลอดดอกเบี้ย พร้อมทั้งได้รับประโยชน์จากการแจกจ่ายค่าธรรมเนียมเครือข่าย ทำให้โทเค็นสามารถใช้งานได้ทันที
การชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม: SUPR สามารถใช้ชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมเครือข่ายได้ เมื่อกิจกรรมเครือข่ายเติบโตขึ้น ความต้องการโทเค็นก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล: ผู้ถือโทเค็นสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลโปรโตคอล การลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ การเสนอการอัปเกรด และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดอนาคตของระบบนิเวศ
รางวัลการสเตก: การเดิมพัน SUPR ช่วยให้ผู้ถือมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งจากรายได้ที่สร้างโดยโปรโตคอล ซึ่งเป็นช่องทางรายได้ที่ไม่ต้องลงแรงใดๆ ให้กับผู้สนับสนุนในระยะยาว
การจัดหาสภาพคล่อง: ผู้ถือสามารถสนับสนุน SUPR ในกลุ่มสภาพคล่องต่างๆ ภายในระบบนิเวศน์ ทำให้ได้รับค่าธรรมเนียมธุรกรรมและแรงจูงใจเพิ่มเติมในขณะที่สนับสนุนสภาพคล่องของแพลตฟอร์มโดยรวม
แอปพลิเคชันเรือธงของ Superseed มุ่งเน้นไปที่ระบบสินเชื่อชำระคืนด้วยตนเองอันล้ำสมัย ซึ่งให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้ต่างๆ:
ผู้กู้รายบุคคล: ผู้ใช้รายย่อยสามารถปลดล็อคสภาพคล่องโดยใช้สินทรัพย์ crypto โดยไม่ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหมาะเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนสำหรับการลงทุน ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือความต้องการในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันก็ยังคงถือครองสกุลเงินดิจิทัลในระยะยาว
ผู้ซื้อขาย DeFi และนักฟาร์มผลตอบแทน: ผู้ใช้ระดับมืออาชีพสามารถรักษาตำแหน่งที่มีเลเวอเรจโดยมีต้นทุนการถือครองที่ลดลง การกำจัดการจ่ายดอกเบี้ยช่วยปรับปรุงโปรไฟล์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ ได้อย่างมีนัยสำคัญ
นักลงทุนด้านคริปโต: ผู้ถือระยะยาวสามารถเข้าถึงสภาพคล่องได้โดยไม่ต้องเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี ในขณะที่ได้รับประโยชน์จากการลดหนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านทางการกระจายค่าธรรมเนียมเครือข่าย
การจัดการการเงินขององค์กร: บริษัทที่ถือครองสำรองสกุลเงินดิจิทัลสามารถรับเงินทุนดำเนินงานได้ผ่านแพลตฟอร์มการให้กู้ยืม Superseed โดยรักษาการเปิดรับความเสี่ยงจากสกุลเงินดิจิทัลพร้อมรับประโยชน์จากการลดหนี้โดยอัตโนมัติ
การรวมโปรโตคอล DeFi: โปรโตคอล DeFi อื่นๆ สามารถบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานการให้สินเชื่อของ Superseed เพื่อปรับปรุงการให้บริการผู้ใช้ สร้างช่องทางรายได้เพิ่มเติม และมอบประสบการณ์การกู้ยืมที่เหนือชั้น
โซลูชันสภาพคล่องแบบข้ามสายโซ่: สถาบันทางการเงินสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถแบบข้ามเครือข่ายของ Superseed เพื่อเสนอสภาพคล่องผ่านเครือข่ายบล็อคเชนหลายเครือข่าย พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับข้อได้เปรียบของรูปแบบหนี้ต้นทุนต่ำ
เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมที่ได้รับการยอมรับ เช่น Aave, Compound และ MakerDAO แล้ว Superseed มีข้อได้เปรียบสำคัญดังต่อไปนี้:
โครงสร้างต้นทุน: โปรโตคอลแบบดั้งเดิมนั้นกำหนดให้ต้องชำระดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลไกการชำระคืนเองของ Superseed ช่วยขจัดภาระนี้ออกไป จึงทำให้ผู้กู้มีรูปแบบเศรษฐศาสตร์หน่วยที่เอื้ออำนวยมากขึ้น
ประสิทธิภาพของเงินทุน: รูปแบบการกระจายรายได้ของ Superseed รับประกันว่ามูลค่าที่สร้างโดยเครือข่ายจะถูกส่งคืนแก่ผู้ใช้โดยตรง แทนที่จะถูกส่งไปให้ผู้ถือผลประโยชน์ภายนอก
ประสบการณ์ผู้ใช้: การยกเลิกการชำระเงินดอกเบี้ยทำให้ขั้นตอนการกู้ยืมง่ายขึ้นและลดความซับซ้อนในการจัดการสถานะที่มีการกู้ยืม
เนื่องจากเป็นโซลูชันเลเยอร์ 2 Superseed จึงมีความแตกต่างจากเครือข่ายการปรับขนาด Ethereum เช่น Arbitrum, Optimism และ Polygon ในหลายๆ ด้าน:
ข้อเสนอคุณค่าที่แตกต่าง: แตกต่างจากโซลูชันการปรับขนาดทั่วไป Superseed มอบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันการกู้ยืม
รูปแบบการแบ่งปันรายได้: การกระจายค่าธรรมเนียมให้กับผู้ใช้ทำให้ Superseed มีข้อเสนอที่มีคุณค่าน่าสนใจยิ่งกว่าเครือข่ายที่เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ตรวจสอบหรือผู้ถือโทเค็น
การเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะแอปพลิเคชัน: เครือข่ายนี้ได้รับการสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันทางการเงิน ซึ่งอาจมอบประสิทธิภาพที่เหนือกว่าสำหรับกรณีการใช้งาน DeFi
Superseed เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการเงินแบบกระจายอำนาจด้วยการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานสินเชื่อที่ชำระคืนเองแห่งแรกของโลก ซึ่งช่วยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้กู้และหนี้ใหม่โดยพื้นฐาน ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยี Optimistic Rollup ขั้นสูงเข้ากับแนวทางทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น Supercollateral และ Proof of Repayment โปรโตคอลจึงสร้างแบบจำลองเศรษฐกิจที่ยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมทุกคน
เนื่องจากโทเค็น SUPR เป็นสินทรัพย์พื้นฐานของระบบนิเวศ จึงมีบทบาทมากมายในด้านยูทิลิตี้และการกำกับดูแล โดยสามารถดึงดูดมูลค่าจากการเติบโตของโปรโตคอล ด้วยโมเดลโทเค็นโนมิกส์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน สถาปัตยกรรมทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง และแผนงานการพัฒนาที่ชัดเจน SUPR จึงนำเสนอโอกาสอันน่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาการเปิดรับข้อมูลในช่วงแรกๆ สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน DeFi รุ่นต่อไป
ปัจจุบัน SUPR จดทะเบียนอยู่ใน MEXC สำหรับการซื้อขายทั้ง Spot และ Futures หากต้องการซื้อ SUPR บน MEXC: 2) ในแถบค้นหา ให้ป้อน SUPR และเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อ กรอกจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
