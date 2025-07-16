1. ฉันลงทะเบียนบัญชี MEXC เรียบร้อยแล้ว ฉันจะเชื่อมโยงกับที่อยู่กระเป๋าเงินที่สร้างผ่าน "เชื่อมต่อกระเป๋าเงิน" ได้อย่างไร? เมื่อลงทะเบียนผ่าน Connect Wallet เพียงเลือกที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับบัญชี 1. ฉันลงทะเบียนบัญชี MEXC เรียบร้อยแล้ว ฉันจะเชื่อมโยงกับที่อยู่กระเป๋าเงินที่สร้างผ่าน "เชื่อมต่อกระเป๋าเงิน" ได้อย่างไร? เมื่อลงทะเบียนผ่าน Connect Wallet เพียงเลือกที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับบัญชี
MEXC DEX+ Rewards – คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันลงทะเบียนบัญชี MEXC เรียบร้อยแล้ว ฉันจะเชื่อมโยงกับที่อยู่กระเป๋าเงินที่สร้างผ่าน "เชื่อมต่อกระเป๋าเงิน" ได้อย่างไร?


เมื่อลงทะเบียนผ่าน Connect Wallet เพียงเลือกที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับบัญชี MEXC เพื่อเชื่อมโยงบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์

2. เหตุใดฉันจึงไม่ได้รับ airdrop บนเชน?


กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อดังต่อไปนี้:
1）ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระเป๋าเงินของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Solana
2）ยืนยันว่าคุณได้ทำธุรกรรมโดยใช้กระเป๋าเงินของคุณบน pump.fun หรือ dApps ที่ใช้ Solana อื่น ๆ
3）ตรวจสอบว่าปริมาณการซื้อขายรวมของคุณบน Solana ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2024 ถึง 31 มกราคม 2025 มากกว่า 10 SOL

3. ระดับผู้ใช้คืออะไร?


ระดับผู้ใช้เป็นระบบระดับชั้นบนแพลตฟอร์ม MEXC DEX+ ตามจำนวนผู้ใช้ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ยิ่งระดับของคุณสูงขึ้นเท่าใด คุณก็จะยิ่งสามารถแนะนำผู้ใช้ใหม่ๆ เข้ามาได้สำเร็จมากขึ้นเท่านั้น และคุณจะได้รับตัวคูณคะแนนที่มากขึ้นเมื่อทำภารกิจต่างๆ ให้เสร็จสิ้น โครงสร้างระดับรายละเอียดและกฎเกณฑ์มีระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้:
ระดับ
ผู้ใช้ที่ได้รับการแนะนำที่มีคุณสมบัติ
ตัวคูณคะแนน
Wood
<10
1x
Stone
≥10
2x
Iron
≥30
2.5x
Bronze
≥50
3x
Silver
≥100
3.5x
Gold
≥200
4x
Platinum
≥500
4.5x
Diamond
≥1000
5x
นับตั้งแต่แพลตฟอร์มเปิดตัวในวันที่ 18 มีนาคม 2025 การแนะนำทั้งหมดที่ตรงตามเกณฑ์สำหรับการอ้างอิงที่ถูกต้องจะนับเพื่ออัปเกรดระดับผู้ใช้ของคุณ

4. มีลำดับที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการอ้างอิงเพื่อนและทำภารกิจคะแนนให้สำเร็จหรือไม่


ไม่ครับ ไม่ต้องมีลำดับ แม้ว่าคุณจะทำภารกิจคะแนนให้เสร็จก่อนแล้วจึงอ้างอิงเพื่อนในภายหลังก็ตาม แต่เมื่อจำนวนผู้อ้างอิงที่ถูกต้องของคุณตรงตามเกณฑ์สำหรับระดับผู้ใช้ที่สูงกว่าแล้ว คะแนนของคุณจากภารกิจที่เกิดขึ้นซ้ำๆ จะถูกคูณย้อนหลัง

ตัวอย่าง: หากระดับผู้ใช้ปัจจุบันของคุณคือ Wood และคุณได้รับ 300 แต้มจากภารกิจที่เกิดขึ้นซ้ำๆ จากนั้นแนะนำผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติ 10 คนในภายหลัง ระดับของคุณจะได้รับการอัปเกรดเป็น Stone และแต้มภารกิจที่เกิดขึ้นซ้ำของคุณจะถูกคำนวณใหม่เป็น 300 × 2 = 600 แต้ม หลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับระดับที่สูงกว่าด้วย

5. ฉันจำเป็นต้องรับคะแนนด้วยตนเองหรือไม่?


ใช่ ผู้ใช้จะต้องรับคะแนนด้วยตนเอง ไม่มีการจำกัดเวลาในการรับสิทธิ์ และคุณสามารถรับได้ตลอดเวลาหลังจากทำภารกิจเสร็จสิ้น คะแนนที่รับจะถูกโอนไปยังบัญชี DEX+ Point ส่วนตัวของคุณ

6. จะมีการให้คะแนนแบบเรียลไทม์หรือไม่?


สำหรับประเภทภารกิจส่วนใหญ่ คะแนนจะถูกกระจายแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม จุดงานโซเชียลมีเดียต้องมีการตรวจสอบและออกด้วยตนเอง

7. ปริมาณการซื้อขายสำหรับภารกิจคะแนน MEXC DEX+ คำนวณอย่างไร?


เฉพาะปริมาณการซื้อฝั่งเท่านั้นที่จะนับรวมเป็นปริมาณการซื้อขายที่เข้าเงื่อนไขสำหรับงานคะแนน ปริมาตรด้านการขายจะไม่รวมอยู่ในคำนวณ

8. เหตุใดแต้มรวมของฉันจึงลดลง?


หากระบบควบคุมความเสี่ยงของ MEXC DEX+ ตรวจพบการละเมิดหรือพฤติกรรมที่เป็นอันตราย เช่น การจัดการปริมาณการซื้อขายเทียม คะแนนที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิกถอน

9. เหตุใดคะแนนที่ฉันได้รับจาก Airdrop ครั้งแรกถึงไม่ตรงกับปริมาณการซื้อขายของฉัน?


สาเหตุอาจเป็นเพราะส่วนหนึ่งของปริมาณการซื้อขายของคุณระหว่างวันที่ 18 มีนาคมถึง 23 พฤษภาคม ได้กระตุ้นกลไกการควบคุมความเสี่ยง และจึงไม่รวมอยู่ในปริมาณการซื้อขายที่ถูกต้องซึ่งใช้ในการคำนวณคุณสมบัติ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

