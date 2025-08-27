คำถามที่พบบ่อยของ MEXC AI

1. MEXC AI ฟรีหรือเปล่า? ปัจจุบัน AI Select List, AI News Radar และ MEXC-AI สามารถใช้งานได้ฟรี หากมีการเปิดตัวเวอร์ชันขั้นสูงในอนาคต โครงสร้างค่าธรรมเนียมจะได้รับการประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านประกาศและอ1. MEXC AI ฟรีหรือเปล่า? ปัจจุบัน AI Select List, AI News Radar และ MEXC-AI สามารถใช้งานได้ฟรี หากมีการเปิดตัวเวอร์ชันขั้นสูงในอนาคต โครงสร้างค่าธรรมเนียมจะได้รับการประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านประกาศและอ
1. MEXC AI ฟรีหรือเปล่า?


ปัจจุบัน AI Select List, AI News Radar และ MEXC-AI สามารถใช้งานได้ฟรี หากมีการเปิดตัวเวอร์ชันขั้นสูงในอนาคต โครงสร้างค่าธรรมเนียมจะได้รับการประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านประกาศและอีเมล

2. มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนการโต้ตอบ AI หรือความเร็วในการร้องขอหรือไม่


ใช่ ระบบจะจัดสรรโควตาเซสชัน AI รายวันแบบไดนามิกตามระดับ KYC และปริมาณการซื้อขายของคุณในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ยิ่งปริมาณการซื้อขายและระดับการตรวจสอบของคุณสูงขึ้นเท่าใด คุณก็สามารถใช้เซสชันได้มากขึ้นเท่านั้น โควต้าจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติในวันถัดไปเมื่อถึงขีดจำกัด

3. AI รองรับภาษาอะไรบ้าง?


ปัจจุบันรองรับมากกว่า 50 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย สเปน และภาษาหลักอื่นๆ จะมีการเพิ่มเติมภาษาอื่นๆ ในเวลาต่อมา

4. มีส่วนลดสำหรับการซื้อโทเค็นที่ AI แนะนำหรือไม่?


ไม่ ปัจจุบันไม่มีค่าธรรมเนียมพิเศษหรือส่วนลดราคาครับ คำแนะนำ AI ขึ้นอยู่กับข้อมูลขนาดใหญ่และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์เท่านั้นเพื่อใช้อ้างอิงในการซื้อขาย และไม่ถือเป็นการโปรโมตแพลตฟอร์มแต่อย่างใด

5. หากผู้ใช้ได้รับความสูญเสียจากการซื้อขายจากข้อมูลที่ AI ให้มา แพลตฟอร์มจะรับผิดชอบหรือไม่


โปรดทราบว่าข้อมูลที่ AI จัดทำขึ้นนั้นเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำมั่นสัญญาหรือการรับประกันการลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้รับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

6. คำแนะนำ AI รับประกันผลกำไรหรือไม่?


AI ให้การวิเคราะห์อัจฉริยะตามแนวโน้มและข้อมูลของตลาด แต่ไม่มีการรับประกันผลกำไร โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบตามระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

7. AI จะเปิดเผยข้อมูลบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวหรือไม่?


ไม่ AI จะเข้าถึงเฉพาะข้อมูลตลาดและการซื้อขายที่ไม่ระบุชื่อเท่านั้น และจะไม่รวบรวม จัดเก็บ หรือแบ่งปันข้อมูลบัญชีส่วนบุคคลใดๆ

8. แหล่งที่มาของเนื้อหาและข้อมูลที่แนะนำโดย AI คืออะไร


เราให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความโปร่งใส คำแนะนำ AI ทั้งหมดขึ้นอยู่กับกลไกการเลือกข้อมูลที่เข้มงวด รวมถึงข้อมูลเรียลไทม์จากแหล่งแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ แพลตฟอร์มวิเคราะห์ออนเชนหลัก และสื่อทางการเงินที่มีอำนาจ นอกจากนี้ ยังพิจารณาแนวโน้มการสนทนาในชุมชน (กรองสแปม) และการทดสอบย้อนหลังเพื่อให้ผู้ใช้มีข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง

9. ความถี่ในการอัปเดต AI News Radar ซิงโครไนซ์กับโซเชียลมีเดียหรือไม่?


ใช่ AI News Radar อาศัยแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือและกิจกรรมเครือข่ายสาธารณะเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่ซิงค์กับโซเชียลมีเดีย

10. ข้อมูลรายการ AI Select ได้รับการอัปเดตบ่อยเพียงใด


การจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับโมเดลการคำนวณแบ็กเอนด์แบบเรียลไทม์ โดยข้อมูลจะได้รับการรีเฟรชทันทีเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง

11. พื้นฐานสำหรับคำแนะนำโทเค็น AI Select List คืออะไร?


ระบบจะวัดโทเค็นโดยอิงจากตัวบ่งชี้หลายตัว เช่น แนวโน้มราคา ปริมาณการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ข้อมูลบนเชน และความนิยมของข่าวสาร และสร้างการจัดอันดับตามนั้น

12. ฉันจะดูเหตุผลเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็นได้อย่างไร (คำถามที่พบบ่อยของ MEXC-AI)


ในหน้าการซื้อขาย Web Spot ให้คลิกคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI ที่แสดงอยู่เหนือแผนภูมิแท่งเทียนเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซการสนทนาของ AI Bot และรับการวิเคราะห์เชิงวัตถุประสงค์และการให้เหตุผลสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น


13. หากฟีเจอร์ AI ไม่ทำงานฉันควรทำอย่างไร?


ขั้นแรกให้ลองรีเฟรชหน้าหรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดลองอีกครั้งในภายหลังหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์เพื่อขอความช่วยเหลือ

14. ทำไมฉันถึงไม่พบอินเทอร์เฟซ AI?


โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอป MEXC ของคุณได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 6.19.0 ขึ้นไป และรีสตาร์ทแอปหลังจากอัปเดต หากยังไม่ปรากฏขึ้น ให้ตรวจสอบหมายเลขเวอร์ชันภายใต้ การตั้งค่า → เกี่ยวกับ หรือลองล้างแคชและเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

15. จะยกเลิกการแจ้งเตือนแบบพุชของ AI News Radar ได้อย่างไร?


หากต้องการยกเลิกการแจ้งเตือนแบบพุชของ AI News Radar ให้ไปที่หน้า AI News Radar แล้วคลิกปุ่มสมัครรับข้อมูลเพื่อยกเลิกการสมัครรับข้อมูล หลังจากยกเลิกการสมัครแล้วคุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชอีกต่อไป


แนะนำอ่าน:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

