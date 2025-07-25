เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถส่งออกประวัติการซื้อขายและการระดมทุนส่วนตัวได้อย่างรวดเร็ว MEXC จึงได้เปิดตัวฟังก์ชั่นส่งออกข้อมูลบัญชีบริการตนเอง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลจาก 540 วันที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถส่งออกประวัติการซื้อขายและการระดมทุนส่วนตัวได้อย่างรวดเร็ว MEXC จึงได้เปิดตัวฟังก์ชั่นส่งออกข้อมูลบัญชีบริการตนเอง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลจาก 540 วันที่ผ่านมา
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถส่งออกประวัติการซื้อขายและการระดมทุนส่วนตัวได้อย่างรวดเร็ว MEXC จึงได้เปิดตัวฟังก์ชั่นส่งออกข้อมูลบัญชีบริการตนเอง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลจาก 540 วันที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดาย

1. คุณสมบัติหลักของฟังก์ชั่นการส่งออกข้อมูลบัญชี


  • โซลูชั่นแบบครบวงจร: งานส่งออกข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในเพจรวม ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการบริการตนเอง
  • การเลือกแบบยืดหยุ่น: รองรับการส่งออกข้อมูลสูงสุด 540 วันพร้อมตัวเลือกการกรองที่ปรับแต่งได้
  • การเข้าถึงอย่างรวดเร็ว: ดาวน์โหลดด้วยตนเองหรือส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ที่เชื่อมโยงของคุณเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายตลอดเวลา

2. วิธีใช้ฟังก์ชันส่งออกข้อมูลบัญชีของ MEXC


เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC และเข้าสู่ระบบ บนหน้าแรกเลื่อนลงไปด้านล่างแล้วคลิกที่ศูนย์ช่วยเหลือ


ในหน้าศูนย์ช่วยเหลือ คลิกที่การส่งออกข้อมูลบัญชีภายใต้บริการตนเอง


ในหน้าการส่งออกข้อมูลบัญชี ให้เลือกเหตุผลในการส่งออกข้อมูลตามสถานการณ์ของคุณ จากนั้นคลิก ถัดไป


เลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการส่งออก: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สปอต ประวัติการระดมทุน เฟียต หรือรายได้ ตัวอย่างต่อไปนี้สาธิตวิธีการส่งออกข้อมูลฟิวเจอร์ส
1） เลือกข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คุณต้องการส่งออก ได้แก่ ประวัติตำแหน่ง ประวัติการสั่งซื้อ ประวัติการซื้อขาย กระแสเงินทุน ใบแจ้งยอดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประวัติคำสั่งซื้อขายแบบคัดลอก
2） ตั้งช่วงเวลาสำหรับการส่งออกข้อมูล แต่ละรายงานรองรับข้อมูลจาก 540 วันล่าสุด (จนถึงวันก่อนหน้า)
3） เลือกรูปแบบการส่งออก ไม่ว่าจะเป็น Excel หรือ PDF ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ หมายเหตุ: รูปแบบ Excel รองรับการเข้ารหัสไฟล
4） เลือกส่งอีเมลถึงฉันเมื่อสร้างเสร็จแล้ว เพื่อให้ข้อมูลส่งออกถูกส่งไปยังอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ หากไม่ได้เลือกหรือไม่ได้เชื่อมโยงอีเมล คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากเพจประวัติการส่งออกได้
5） เมื่อคุณกรอกข้อมูลที่จำเป็นในหน้าข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว คลิกส่งออก คุณสามารถส่งออกข้อมูลบัญชีของคุณได้สูงสุด 10 ครั้งต่อเดือนปฏิทินสำหรับ Spot, Futures และ Funding History ตามลำดับ


หลังจากส่งออกแล้ว MEXC จะแจ้งให้คุณทราบผ่านอีเมล์หรือ SMS ลิงก์ดาวน์โหลดจะมีอายุ 7 วัน ดังนั้นโปรดดาวน์โหลดภายในระยะเวลาดังกล่าว


ฟังก์ชันส่งออกข้อมูลบัญชีของ MEXC ช่วยให้คุณสามารถส่งออกประวัติการซื้อขายและการระดมทุนได้อย่างง่ายดายในกระบวนการที่คล่องตัว หากคุณต้องการส่งออกข้อมูลที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น เช่น คู่ข้อมูลเฉพาะหรือประเภทคำสั่งซื้อ คุณสามารถไปที่หน้าคำสั่งซื้อ Spot คำสั่งซื้อล่วงหน้า หรือประวัติการจัดหาเงินทุนเพื่อส่งออกได้

3. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


3.1 ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สามารถสร้างบันทึกได้?
คุณสามารถลองรีเฟรชหน้าและพยายามส่งออกอีกครั้งหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือในการส่งออกด้วยตนเอง

3.2 ฉันสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่ส่งออกได้ที่ไหน
ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ การส่งออกข้อมูลบัญชี ประวัติการส่งออก ลิงค์มีอายุ 7 วัน

3.3 ฉันจะขอข้อมูลที่ส่งออกซึ่งไม่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไร
หากต้องการความช่วยเหลือด้านการส่งออกข้อมูลเฉพาะทาง โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา ที่ MEXC เราให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะของคุณและยินดีรับข้อเสนอแนะของคุณเพื่อปรับปรุงบริการของเรา

3.4 จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันต้องการส่งออกข้อมูลเกิน 540 วัน?
เราเข้าใจอย่างจริงใจถึงความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลการซื้อขายในอดีตของคุณ ในปัจจุบัน แพลตฟอร์มรองรับการส่งออกประวัติจาก 540 วันล่าสุด ข้อมูลที่เกินกรอบเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลของคุณเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงประวัติการซื้อขายทั้งหมดของคุณได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นข้อมูลด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn นำเสนอข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง กิจกรรมการลงทุนของผู้ใช้ทั้งหมดเป็นอิสระจากแพลตฟอร์มนี้

