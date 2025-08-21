เครื่องมือ MEXC AI ประกอบด้วยโมดูลหลักสามโมดูล: รายการเลือก AI, เรดาร์ข่าว AI และ MEXC-AI ฟีเจอร์แต่ละอย่างขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งดำเนินการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมโดยอิงจากข้อมูลตลาดสาธารณะและข้อมูลแพลตฟเครื่องมือ MEXC AI ประกอบด้วยโมดูลหลักสามโมดูล: รายการเลือก AI, เรดาร์ข่าว AI และ MEXC-AI ฟีเจอร์แต่ละอย่างขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งดำเนินการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมโดยอิงจากข้อมูลตลาดสาธารณะและข้อมูลแพลตฟ
เรียนรู้/คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น/สปอต/วิธีใช้ MEXC AI (เว็บ)

วิธีใช้ MEXC AI (เว็บ)

21 สิงหาคม 2025MEXC
เครื่องมือ MEXC AI ประกอบด้วยโมดูลหลักสามโมดูล: รายการเลือก AI, เรดาร์ข่าว AI และ MEXC-AI ฟีเจอร์แต่ละอย่างขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งดำเนินการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมโดยอิงจากข้อมูลตลาดสาธารณะและข้อมูลแพลตฟอร์มเพื่อสรุปผล บริการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ตลาดสกุลเงินดิจิทัลและสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

1. AI Select List


AI Select List ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดสาธารณะและข้อมูลแพลตฟอร์มอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างอันดับข้อมูลระยะยาว/สั้น ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของตลาดสปอตและฟิวเจอร์สของสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ นอกจากนี้ยังเน้นคำสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความรู้สึกและแนวโน้มของตลาดได้อย่างรวดเร็ว โปรดทราบว่าข้อมูลนี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ได้รับการตรวจสอบด้วยตนเอง และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน

วิธีใช้ :
1) เปิดและเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ MEXC อย่างเป็นทางการ
2) คลิกตลาดในแถบนำทางด้านบนเพื่อเข้าสู่หน้าตลาด
3) เลื่อนลงมาที่หน้าแล้วคลิก AI ที่โดดเด่น
4) สลับเนื้อหาหน้าไปที่รายการสปอต หรือฟิวเจอร์ส เพื่อดูข้อมูล long/short และแท็กสัญญาณสำหรับคู่การซื้อขายที่แตกต่างกันในตลาดปัจจุบัน


อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถเลื่อนลงไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ MEXC อย่างเป็นทางการและคลิก AI ที่โดดเด่นด้านล่างส่วนโทเค็นที่ได้รับความนิยมสูงสุดเพื่อดูข้อมูลระยะยาว/สั้นและแท็กสัญญาณสำหรับคู่การซื้อขายต่างๆ ในตลาดปัจจุบัน


คุณสามารถรวมข้อมูลเชิงลึกจากรายการ AI Select เข้ากับข้อมูลตลาดที่ได้รับจากแหล่งอื่น ดำเนินการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม จากนั้นจึงตัดสินใจลงทุน

2. MEXC-AI


MEXC-AI นำเสนอการสนทนาภาษาธรรมชาติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถามคำถาม AI เกี่ยวกับตลาดสกุลเงินดิจิทัล การวิเคราะห์นโยบาย กลยุทธ์การซื้อขาย และอื่นๆ ได้โดยตรง MEXC-AI มอบคำตอบโดยละเอียดและข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคลโดยอิงจากข้อมูลตลาดที่เปิดเผยต่อสาธารณะและความสามารถในการวิเคราะห์อัจฉริยะของตัวเองเพื่อช่วยให้การตัดสินใจลงทุนเป็นไปอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีใช้ :
1) เปิดและเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ MEXC อย่างเป็นทางการ
2) คลิก สปอต ในแถบนำทางด้านบน
3) ในหน้าการซื้อขายแบบสปอต ให้คลิกที่คำถามที่พบบ่อยของ AI ที่แสดงอยู่ใต้ชื่อคู่การซื้อขายเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซการสนทนาของ AI Bot และรับการวิเคราะห์เชิงวัตถุประสงค์และการให้เหตุผลสำหรับการเคลื่อนไหวราคาของโทเค็นนั้น


MEXC-AI ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น แต่ยังมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดที่ครอบคลุมและเจาะลึกยิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้อีกด้วย โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของคุณในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล

MEXC AI มุ่งมั่นที่จะมอบการวิเคราะห์ตลาดและการสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ชาญฉลาด และสะดวกสบายให้กับนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด การอัปเดตข่าวสารล่าสุด หรือคำถามที่พบบ่อยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ส่วนบุคคล MEXC AI ก็พร้อมปกป้องเส้นทางการลงทุนของคุณ โปรดทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดสร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดสาธารณะ และข้อสรุปมีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด

แนะนำอ่าน:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

