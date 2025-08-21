วิธีใช้ MEXC AI (แอป)

เครื่องมือ MEXC AI ประกอบด้วยโมดูลหลักสามโมดูล: รายการเลือก AI, เรดาร์ข่าว AI และ MEXC-AI ฟีเจอร์แต่ละอย่างขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งดำเนินการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมโดยอิงจากข้อมูลตลาดสาธารณะและข้อมูลแพลตฟอร์มเพื่อสรุปผล บริการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ตลาดสกุลเงินดิจิทัลและสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
AI Select List ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดสาธารณะและข้อมูลแพลตฟอร์มอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างอันดับข้อมูลระยะยาว/สั้น ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของตลาดสปอตและฟิวเจอร์สของสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ นอกจากนี้ยังเน้นคำสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความรู้สึกและแนวโน้มของตลาดได้อย่างรวดเร็ว โปรดทราบว่าข้อมูลนี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ได้รับการตรวจสอบด้วยตนเอง และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน
วิธีใช้ :
1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC
2) แตะ "โดดเด่น" จากปุ่มเข้าถึงด่วนที่อยู่ใต้แถบหน้าแรก
3) สลับเนื้อหาหน้าไปที่รายการสปอต หรือฟิวเจอร์ส เพื่อดูข้อมูล long/short และป้ายสัญญาณสำหรับคู่การซื้อขายที่แตกต่างกันในตลาดปัจจุบัน
คุณสามารถรวมข้อมูลเชิงลึกจากรายการ AI Select เข้ากับข้อมูลตลาดที่ได้รับจากแหล่งอื่น ดำเนินการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม จากนั้นจึงตัดสินใจลงทุน
AI News Radar รวบรวมข่าวสารสำคัญที่ระบุโดย AI โดยการกรองข้อมูลตลาดสาธารณะ โดยเน้นที่เหตุการณ์และการพัฒนาที่อาจกระตุ้นให้ราคาสกุลเงินดิจิทัลผันผวน ผู้ใช้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วผ่านการอัปเดตเหล่านี้ และเพียงแตะครั้งเดียวก็ไปที่อินเทอร์เฟซการซื้อขายของโทเค็นที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง เพื่อการซื้อ/ขายที่รวดเร็วและสะดวกสบาย
วิธีใช้ :
1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC
2) แตะปุ่ม ค้นพบ AI ที่ด้านล่างของหน้าแรก
3) หน้าจะขยายไปยัง เรดาร์ข่าว ซึ่งแสดงข่าวสารและการพัฒนาตลาดล่าสุดและสำคัญที่สุด
AI เรดาร์ข่าวไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณจับจุดสำคัญของตลาดได้ในทันที แต่ยังรองรับการเข้าถึงการซื้อขายโทเค็นด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว ช่วยให้คุณคว้าโอกาสในการลงทุนได้ทันเวลา นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติสมัครรับฟีดเพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดได้ทันที ทำให้คุณไม่พลาดความเคลื่อนไหวสำคัญๆ ของตลาด
ผู้ใช้ที่สมัครสมาชิกจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุช ในแต่ละวัน แพลตฟอร์มจะรวบรวมข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่สำคัญและส่งให้กับสมาชิก หากคุณรู้สึกว่ามีการอัปเดตมากเกินไป เพียงแตะยกเลิกการสมัครเพื่อหยุดรับข้อมูลอัปเดตเหล่านั้น
MEXC-AI นำเสนอการสนทนาภาษาธรรมชาติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถามคำถาม AI เกี่ยวกับตลาดสกุลเงินดิจิทัล การวิเคราะห์นโยบาย กลยุทธ์การซื้อขาย และอื่นๆ ได้โดยตรง MEXC-AI มอบคำตอบโดยละเอียดและข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคลโดยอิงจากข้อมูลตลาดที่เปิดเผยต่อสาธารณะและความสามารถในการวิเคราะห์อัจฉริยะของตัวเองเพื่อช่วยให้การตัดสินใจลงทุนเป็นไปอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีใช้ :
1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC
2) แตะปุ่มลอยที่ด้านล่างของหน้าแรกเพื่อเข้าสู่หน้า MEXC-AI
3) ในหน้า MEXC-AI เริ่มการสนทนากับผู้ช่วย AI โดยป้อนคำถามของคุณ
4) MEXC-AI จะให้คำตอบอย่างมืออาชีพโดยอิงตามข้อมูลตลาดล่าสุด
หมายเหตุ: หากคุณพบว่าปุ่มลอยอยู่บนหน้าหลักรบกวนความสนใจ คุณสามารถกดค้างไว้เพื่อปิดได้
MEXC-AI ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น แต่ยังมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดที่ครอบคลุมและเจาะลึกยิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้อีกด้วย โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของคุณในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
MEXC AI มุ่งมั่นที่จะมอบการวิเคราะห์ตลาดและการสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ชาญฉลาด และสะดวกสบายให้กับนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด การอัปเดตข่าวสารล่าสุด หรือคำถามที่พบบ่อยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ส่วนบุคคล MEXC AI ก็พร้อมปกป้องเส้นทางการลงทุนของคุณ โปรดทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดสร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดสาธารณะ และข้อสรุปมีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้