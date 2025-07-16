วิธีการระบุการฟิชชิ่งทาง SMS

การฟิชชิ่งทาง SMS เป็นกิจกรรมฉ้อโกงที่ใช้ SMS (บริการข้อความสั้น) เป็นสื่อในการขโมยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ (เช่น คีย์ส่วนตัวของกระเป๋าเงิน ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ) หรือหลอกลวงให้มอบสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลให้กับผู้ใช้ โดยทั่วไปผู้โจมตีแบบฟิชชิ่งจะปลอมตัวเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์แลกเปลี่ยน ผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อหลอกเหยื่อให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำธุรกรรมฉ้อโกง
ผู้หลอกลวงจะส่งข้อความ SMS อ้างว่ามาจากตลาดซื้อขายที่มีชื่อเสียง (เช่น MEXC เป็นต้น) และใส่ลิงก์มาด้วย ข้อความนี้อาจแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดปกติในบัญชีของพวกเขา และกระตุ้นให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบทันที เมื่อคลิกลิงก์ ผู้ใช้จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอม และข้อมูลบัญชีที่ป้อนเข้าไปก็จะถูกขโมย
ผู้หลอกลวงอ้างว่าผู้ใช้ได้รับรางวัลสกุลเงินดิจิทัลหรือแอร์ดรอป และขอให้ผู้ใช้รับรางวัลด้วยการคลิกลิงก์ใน SMS หลังจากคลิกลิงก์ ผู้ใช้จะถูกขอให้ป้อนรหัสส่วนตัวหรือชำระ "ค่าธรรมเนียม" ซึ่งส่งผลให้เงินของพวกเขาถูกขโมย
ข้อความ SMS ดังกล่าวดูเหมือนว่าจะมาจากผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์หรือการแลกเปลี่ยน โดยอ้างว่าบัญชีผู้ใช้ถูกล็อคหรือมีธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้น ฟิชเชอร์จะกดดันผู้ใช้ให้คลิกลิงก์หรือโทรไปที่หมายเลขบริการลูกค้าปลอม ซึ่งนำไปสู่การขโมยข้อมูลบัญชี
ข้อความ SMS อ้างว่าผู้ใช้ต้องการบริการสนับสนุนด้านเทคนิค เช่น การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระเป๋าเงินหรือการทำการยืนยัน KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) ข้อความเหล่านี้โดยทั่วไปจะมีหมายเลขโทรศัพท์หรือลิงก์เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ภาษาเร่งด่วน: ข้อความมักใช้ภาษาเร่งด่วน เช่น "ดำเนินการทันที" "บัญชีถูกล็อค" หรือ "ธุรกรรมล้มเหลว"
ลิงค์ปลอม: ลิงก์นี้อาจดูถูกต้องตามกฎหมายแต่บ่อยครั้งมีการสะกดผิดหรือใช้โดเมนที่ไม่เป็นทางการ
คำขอข้อมูลที่ละเอียดอ่อน: ฟิชเชอร์จะขอให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น คีย์ส่วนตัว รหัสผ่าน หรือรหัสยืนยัน
ผู้ส่งที่ไม่รู้จัก: โดยทั่วไปแล้ว SMS จะถูกส่งจากหมายเลขที่ไม่คุ้นเคย ไม่ใช่จากแหล่งอย่างเป็นทางการที่ได้รับการตรวจสอบ
ผู้ใช้จะได้รับข้อความเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าสู่ระบบที่ผิดปกติในบัญชีของตน และจะได้รับคำแนะนำให้โทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้หลอกลวงให้มา ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่อไป โปรดทราบว่าข้อความ SMS อย่างเป็นทางการของ MEXC ไม่มีการระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือลิงค์
ในตัวอย่างด้านล่าง ข้อความภายในกล่องสีแดงเป็นความพยายามฟิชชิงทั่วไป โปรดเฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างรอบคอบ มีเพียงข้อความนอกกล่องสีแดงเท่านั้นที่เป็น SMS อย่างเป็นทางการของ MEXC
อย่าคลิกลิงก์ที่น่าสงสัย: แม้ว่าลิงก์จะดูถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม อย่าคลิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นลิงก์จาก SMS
ตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการ: เข้าสู่ระบบโดยตรงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือแอปของการแลกเปลี่ยนหรือกระเป๋าเงิน แทนที่จะคลิกลิงก์ในข้อความ SMS
ปกป้องคีย์ส่วนตัวและรหัสผ่านของคุณ: ผู้ให้บริการที่ถูกกฎหมายจะไม่ขอรหัสส่วนตัวหรือรหัสผ่านของคุณผ่านทาง SMS
เปิดใช้งานการตรวจสอบปัจจัยสองชั้น (2FA): เพิ่มชั้นความปลอดภัยพิเศษให้กับบัญชีของคุณเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ระวังหมายเลขที่ไม่รู้จัก: อย่าตอบกลับข้อความ SMS จากหมายเลขที่ไม่คุ้นเคย และหลีกเลี่ยงการโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในข้อความ
ตรวจสอบโดเมน: ตรวจสอบอย่างระมัดระวังว่าโดเมนในลิงก์ที่ให้ไว้ใน SMS ตรงกับโดเมนอย่างเป็นทางการ
เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณทันที: หากข้อมูลรับรองบัญชีของคุณถูกบุกรุก โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนอย่างเป็นทางการ: ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ MEXC และรายงานเหตุการณ์ทันที
ตรวจสอบสินทรัพย์ของคุณ: ตรวจสอบกระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัลและบัญชีแลกเปลี่ยนของคุณเพื่อดูว่ามีธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่
คอยระวังอยู่เสมอ: ติดตั้งเครื่องมือหรือแอพพลิเคชั่นป้องกันการฉ้อโกงเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออีกครั้ง
การฟิชชิ่งทาง SMS ถือเป็นรูปแบบการโจมตีที่พบบ่อยและอันตราย โดยเฉพาะในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ผู้ใช้จะต้องคอยระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ที่น่าสงสัยในข้อความ SMS และอย่าให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน การใช้ระบบรักษาความปลอดภัยหลายชั้นเพื่อปกป้องบัญชีของคุณสามารถลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
