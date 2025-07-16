การหลอกลวงทางอีเมลเป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกง โดยหลอกผู้รับให้ให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือโอนเงินผ่านทางอีเมล ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การโจมตีแบบฟิชชิ่งผ่านทางอีเมลเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้น ผู้ใช้จะต้องระมัดระการหลอกลวงทางอีเมลเป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกง โดยหลอกผู้รับให้ให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือโอนเงินผ่านทางอีเมล ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การโจมตีแบบฟิชชิ่งผ่านทางอีเมลเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้น ผู้ใช้จะต้องระมัดระ
วิธีการระบุอีเมลหลอกลวง

การหลอกลวงทางอีเมลเป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกง โดยหลอกผู้รับให้ให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือโอนเงินผ่านทางอีเมล ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การโจมตีแบบฟิชชิ่งผ่านทางอีเมลเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้น ผู้ใช้จะต้องระมัดระวังการหลอกลวงทางอีเมล ใช้ความระมัดระวังในการรับอีเมลจากแหล่งที่ไม่รู้จัก หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ที่น่าสงสัย และหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดไฟล์แนบที่ไม่คุ้นเคย เพื่อปกป้องทรัพย์สินส่วนตัวของตน

1. ประเภททั่วไปของการหลอกลวงทางอีเมล


1.1 ลิงก์ที่เป็นอันตรายและไฟล์แนบที่ไม่รู้จัก


อีเมลฟิชชิ่งมักปลอมตัวเป็น MEXC Exchange โดยพยายามหลอกผู้ใช้ให้คลิกลิงก์ที่เป็นอันตราย เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ปลอม และกรอกข้อมูลบัญชี จึงทำให้ขโมยเงินของผู้ใช้ได้ อีเมลบางฉบับมีสคริปต์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ซึ่งเมื่อเปิดอ่านแล้วอาจทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ ขโมยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หรือแม้กระทั่งโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตได้

1.2 การแจ้งเตือนความปลอดภัยปลอม


อีเมลหลอกลวงอาจอ้างว่าบัญชีของคุณมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย และแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลหรือเปลี่ยนรหัสผ่านทันที ในความเป็นจริงคำขอเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณ เมื่อคุณทำตามคำแนะนำในอีเมลเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน รหัสผ่านของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อแฮกเกอร์ได้

1.3 การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล


พวกมิจฉาชีพสร้างโดเมนและชื่อผู้ส่งปลอมซึ่งคล้ายกับที่อยู่อีเมลอย่างเป็นทางการของ MEXC เพื่อหลอกลวงผู้ใช้งาน การใช้อีเมลเลียนแบบเหล่านี้หลอกผู้ใช้ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1.4 โอกาสการลงทุนที่ฉ้อโกง


อีเมลฟิชชิ่งเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนที่เป็นเท็จ โดยสัญญาว่าโอกาสการลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูง พวกเขาล่อลวงให้ผู้ใช้โอนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อเข้าร่วม ส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินของผู้ใช้งาน

1.5 การหลอกลวงแจกของฟรี


อีเมลหลอกลวงอ้างว่า MEXC กำลังจัดงานมอบรางวัลและผู้ใช้จะต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลจำนวนหนึ่งเพื่อรับรางวัลที่เกี่ยวข้อง

2. วิธีป้องกันการหลอกลวงทางอีเมล


2.1 ยืนยันที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง


หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแหล่งที่มาของอีเมล โปรดคัดลอกที่อยู่ของผู้ส่งและยืนยันผ่านช่องทางการยืนยันอย่างเป็นทางการของ MEXC ตามที่แสดงในตัวอย่างอีเมลฟิชชิ่งด้านล่าง การตรวจสอบเผยให้เห็นว่าผู้ส่งไม่ได้มาจากแหล่งอย่างเป็นทางการ


หมายเหตุ: อีเมลฟิชชิ่งบางฉบับอาจปลอมแปลงชื่อผู้ส่งหรือที่อยู่อีเมลจริง ทำให้หลอกลวงได้มาก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้บริการอีเมลที่มีชื่อเสียง เช่น Gmail, Outlook หรือ Yandex แพลตฟอร์มเหล่านี้มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูงที่สามารถระบุและกรองอีเมลที่น่าสงสัยได้โดยอัตโนมัติ ลดความเสี่ยงของการฉ้อโกงและทำให้การสื่อสารปลอดภัยยิ่งขึ้น

2.2 ตั้งค่ารหัสป้องกันฟิชชิ่ง


เมื่อคุณตั้งค่ารหัสป้องกันฟิชชิ่งสำเร็จแล้ว อีเมลใดๆ ที่คุณได้รับจาก MEXC จะแสดงรหัสนี้ หากรหัสไม่ถูกต้องหรือหายไป แสดงว่าอีเมลดังกล่าวอาจเป็นอีเมลหลอกลวงที่ส่งโดยผู้หลอกลวง


2.3 เพิ่มระดับความปลอดภัยของบัญชีบุคคล


เปิดใช้งานการตรวจสอบปัจจัยสองชั้นเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของบัญชีส่วนตัวของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์ที่ไม่รู้จักหรือดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่คุ้นเคย เพื่อปกป้องทรัพย์สินส่วนตัวของคุณ

2.4 เฝ้าระวังอยู่เสมอ


ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล การปกป้องความปลอดภัยสินทรัพย์ส่วนบุคคลและการป้องกันการโจมตีถือเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้จะต้องคอยระมัดระวังเกี่ยวกับเนื้อหาอีเมล ทีมงาน MEXC จะไม่ขอให้คุณโอนทรัพย์สินไปยังที่อยู่ที่ไม่รู้จัก ก่อนที่จะทำตามคำแนะนำใดๆ จากอีเมลหลอกลวง ผู้ใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาอย่างรอบคอบ เจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการของ MEXC จะไม่ขอรายละเอียดบัญชี รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใดของคุณไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม หากคุณได้รับอีเมลดังกล่าว โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพย์สิน

2.5 ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า


หากคุณได้รับอีเมลที่น่าสงสัย คุณยังสามารถติดต่อทีมบริการลูกค้าของ MEXC เพื่อตรวจสอบว่าอีเมลดังกล่าวเป็นทางการหรือไม่ เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

