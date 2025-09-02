1. วิธีดาวน์โหลดแอป MEXC สำหรับ Android 1.1 ดาวน์โหลดผ่าน QR Code ของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ค้นหาและเข้าสู่ระบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่มุมขวาบนของเว็บไซต์ ซึ่งจะมีไอคอน "1. วิธีดาวน์โหลดแอป MEXC สำหรับ Android 1.1 ดาวน์โหลดผ่าน QR Code ของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ค้นหาและเข้าสู่ระบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่มุมขวาบนของเว็บไซต์ ซึ่งจะมีไอคอน "
คู่มือการดาวน์โหลดแอป MEXC

2 กันยายน 2025
1. วิธีดาวน์โหลดแอป MEXC สำหรับ Android


1.1 ดาวน์โหลดผ่าน QR Code ของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ


ค้นหาและเข้าสู่ระบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่มุมขวาบนของเว็บไซต์ ซึ่งจะมีไอคอน "สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป" ปรากฏขึ้น สแกนรหัส QR ที่ปรากฏด้วยโทรศัพท์ของคุณและทำตามขั้นตอนเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์


หากคุณไม่สามารถสแกนรหัส QR ได้สำเร็จ คุณสามารถคลิกที่ตัวเลือกเพิ่มเติมใต้รหัส QR เพื่อไปยังหน้าดาวน์โหลด ซึ่งคุณสามารถเลือกแพ็คเกจการติดตั้งแอป Android MEXC ที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งได้


ในระหว่างกระบวนการติดตั้งบน Android คำเตือนด้านความปลอดภัยอาจปรากฏขึ้น หากคุณได้รับการยืนยันแล้วว่าลิงก์ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือได้รับผ่านทางฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ให้แตะติดตั้งต่อไปเมื่อคำเตือนปรากฏขึ้น


1.2 ดาวน์โหลดจาก Google Play Store


เปิด Google Play Store บนโทรศัพท์ของคุณ ค้นหาแอป MEXC ในแถบค้นหา จากนั้นแตะติดตั้ง เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น แอปก็จะพร้อมใช้งาน


2. วิธีดาวน์โหลดแอป MEXC สำหรับ iOS


2.1 ดาวน์โหลดจาก Apple App Store


เปิด Apple App Store บนโทรศัพท์ของคุณ ค้นหา MEXC App ในแถบค้นหา จากนั้นแตะติดตั้ง เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น แอปก็จะพร้อมใช้งาน


ในบางภูมิภาค แอป MEXC อาจไม่ปรากฏในผลการค้นหาของ Apple App Store หากคุณพบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้ Apple ID ที่ลงทะเบียนในภูมิภาคอื่น หรือใช้เบราว์เซอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อไปที่ https://www.mexc.com หรือ https://www.mexc.co เพื่อเข้าถึงเวอร์ชัน H5

หากคุณประสบปัญหาในระหว่างขั้นตอนการดาวน์โหลด โปรดดู "บทช่วยสอนการแก้ไขปัญหาการติดตั้งแอป MEXC ไม่สำเร็จ" หากปัญหาของคุณยังไม่ได้รับการแก้ไข โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม


