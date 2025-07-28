GENIUS Act ผ่านแล้ว: นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ USDC แซงหน้า USDT ได้หรือไม่?

เมื่อเร็วๆ นี้ สหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามใน GENIUS Act อย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาว กฎหมายประวัติศาสตร์ฉบับนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมอุตสาหกรรม stablecoin อย่างเป็นทางการภายในกรอบการกำกับดูแลของรัฐบาลกลางเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานสถาบันสำหรับการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลระดับโลกในระยะต่อไปอีกด้วย เป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับแรกที่ลงนามโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ประธานGENIUS Act แก้ไขความคลุมเครือทางกฎระเบียบที่มีมายาวนานโดยจัดทำกรอบการทำงานที่ชัดเจน เป็นหนึ่งเดียว และดำเนินการได้สำหรับ stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินดอลลาร์สหรัฐ ผลกระทบอันกว้างขวางและความสำคัญอันล้ำลึกสมควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
GENIUS Act กำหนดขอบเขตการกำกับดูแลที่ชัดเจนสำหรับ stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนจากดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่กฎหมายระดับชาติกำหนดข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำจำกัดความ กลไกการดำเนินงาน เงื่อนไขการออก และการควบคุมความเสี่ยง บทบัญญัติหลักประกอบด้วย:
การอนุมัติตามกฎระเบียบ: ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัฐบาลกลางหรือของรัฐ
ข้อกำหนดการสำรอง: Stablecoins จะต้องได้รับการหนุนหลัง 1:1 โดยเงินดอลลาร์สหรัฐหรือเงินดอลลาร์สหรัฐที่เทียบเท่า หลักทรัพย์ของกระทรวงการคลัง การจัดหาเงินทุนที่มีโครงสร้างและหลักประกันที่ไม่มีสภาพคล่องเป็นสิ่งต้องห้าม
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน: รายงานการตรวจสอบรายเดือนเป็นสิ่งจำเป็น และผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบและอำนาจในการบังคับใช้
สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างกิจกรรมที่ปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามเท่านั้น แต่ยังให้ความชอบธรรมในระดับสถาบันแก่สถาบันการเงินแบบดั้งเดิม บริษัทการชำระเงิน และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีหลักในการเข้าสู่พื้นที่ Stablecoin อีกด้วย
พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของ "การกำกับดูแล stablecoin" เท่านั้น แต่ตรรกะที่ลึกซึ้งกว่านั้นยังมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างระบบการเงินของสหรัฐฯ และขยายอิทธิพลไปทั่วโลกอีกด้วย
กลไกสำรองช่วยให้ผู้จัดทำ Stablecoin เข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้ซื้อในตลาดพันธบัตรระยะสั้นของสหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การนำ Stablecoin มาใช้เพิ่มมากขึ้น ความต้องการ T-bills ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินทุนของกระทรวงการคลังท่ามกลางหนี้สาธารณะที่สูงโดยตรง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเติบโตของดอลลาร์บนเครือข่ายกำลังส่งผลกลับและเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบดอลลาร์สหรัฐแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชนได้กลายมาเป็นรากฐานสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน การชำระเงินทางการค้า และบริการทางการเงินมากขึ้น GENIUS Act จึงเร่งการเปลี่ยนผ่านของเงินดอลลาร์สหรัฐจากสกุลเงินที่เป็นอิสระไปเป็นสกุลเงินเครือข่าย
สิ่งนี้แสดงถึงโครงสร้างอำนาจครอบงำแบบสังเคราะห์ ที่สร้างขึ้นผ่านการควบคุม การตอบสนองของตลาด และการขยายตัวของอำนาจอธิปไตย
USDC ที่ออกโดย Circle ยึดมั่นกับการสนับสนุน 1:1 ด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐและหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลังมานานแล้ว และผ่านการตรวจสอบบัญชีเป็นประจำ ซึ่งทำให้มีสถานะเป็นผู้นำในการแข่งขันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซีอีโอของ Circle กล่าวว่าบริษัทตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์จาก GENIUS Act เพื่อเติบโตต่อไปและบูรณาการเข้ากับระบบการเงินหลักต่อไป โดยพื้นฐานแล้ว คาดว่า USDC จะกลายเป็น Stablecoin ที่ได้รับความนิยมสำหรับการชำระเงินและธุรกรรม และส่วนแบ่งการตลาดคาดว่าจะขยายตัวตามไปด้วย
ในฐานะสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก การไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่กำหนดอาจทำให้บริษัทต้องเผชิญแรงกดดันด้านกฎระเบียบเพื่อถอนตัวออกจากตลาดหลักของสหรัฐฯ การครองตลาดของ USDT กำลังเผชิญกับความท้าทายที่น่าเชื่อถือ
Stablecoin แบบกระจายอำนาจ เช่น DAI เน้นย้ำถึงความต้านทานการเซ็นเซอร์และความโปร่งใสในการออกแบบ อย่างไรก็ตาม ความไม่สามารถในการจัดหาเงินสำรองดอลลาร์แบบนอกเครือข่าย และการใช้สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน อาจส่งผลให้สินทรัพย์เหล่านี้ถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ความยั่งยืนนั้นจะขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผลิตภัณฑ์อย่างยืดหยุ่นและสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลกระทบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของ GENIUS Act คือผลกระทบต่อโมเดลผลตอบแทนบนเครือข่าย เนื่องจาก Stablecoin ถูกห้ามไม่ให้สร้างดอกเบี้ย โมเดล "ฝากและรับรายได้" ที่เป็นพื้นฐานใน DeFi จึงมีแนวโน้มที่จะถูกบีบอัด โปรโตคอล DeFi จะต้องหันไปใช้กลไกผลตอบแทนทางเลือกที่อิงตามโทเค็นที่ไม่ใช่การชำระเงิน หรือสำรวจโมเดลที่ออกแบบใหม่ที่ยึดตามสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA)
จากการขับเคลื่อนของความชัดเจนด้านกฎระเบียบ คาดว่าภาคส่วน RWA บนเครือข่ายจะเข้าสู่ช่วงการเติบโตใหม่ การใช้ Stablecoin เป็นตัวกลางในการชำระเงิน ช่วยให้สามารถออก เทรด และเก็บรักษาตราสารทางการเงินในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น พันธบัตร บัญชีลูกหนี้ และตั๋วเงินทางการค้า บนเครือข่ายได้ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากบล็อคเชนในฐานะ “ระบบสินทรัพย์เสมือน” ไปสู่ “โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินในโลกแห่งความเป็นจริง” ซึ่งมอบการยึดโยงมูลค่าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและประสิทธิภาพเงินทุนที่ดีขึ้น
พระราชบัญญัติ GENIUS ยังสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อประเทศอื่นๆ อีกด้วย
สหรัฐฯ กำลังใช้ประโยชน์จาก “การปฏิบัติตามดอลลาร์แบบออนเชน” เพื่อสร้างขอบเขตใหม่ของอิทธิพลทางการเงินระดับโลก ในทางตรงกันข้าม ระบบหยวนดิจิทัลของจีนเน้นการควบคุมของธนาคารกลางและการใช้งานแบบวงจรปิด ทำให้เข้ากันได้น้อยลงกับระบบข้ามพรมแดนหรือระบบเปิด ในขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปยังคงพัฒนากรอบการกำกับดูแล MiCA ต่อไป แต่การนำไปปฏิบัติทางเทคนิคและผลกระทบต่อตลาดยังคงตามหลังข้อได้เปรียบของผู้บุกเบิก stablecoin ที่ใช้ดอลลาร์สหรัฐอยู่มาก
ภายใต้ฉากหลังนี้ หาก Stablecoin ของสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักพัฒนาและเงินทุนไหลเข้าจากทั่วโลก โมเดลเชิงปฏิบัติของ "การใช้ดอลลาร์แบบเครือข่าย" อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่มีกลไกการกำกับดูแลที่เสริมกัน ประเทศอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะยอมรับคำสั่งทางการเงินดิจิทัลที่ยึดตามเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างเฉยเมย
GENIUS Act ไม่ได้เป็นแค่กรอบการกำกับดูแลสำหรับ stablecoin เท่านั้น แต่ยังเป็นประกาศเชิงกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาในการสร้างความโดดเด่นในระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกผ่านดอลลาร์บนเครือข่าย โดยการใช้การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นเครื่องมือและผลกระทบของเครือข่ายเป็นตัวกระตุ้น สหรัฐฯ มีเป้าหมายที่จะให้แน่ใจว่าระบบนิเวศบล็อคเชนทั้งหมดทำงานภายในคูน้ำป้องกันของดอลลาร์ นี่คือการแข่งขันทางการเงินสมัยใหม่ที่ได้รับการกำหนดรูปแบบโดยการผสมผสานระหว่างกฎระเบียบและเทคโนโลยี อำนาจอธิปไตยและทุน
สำหรับนักลงทุน นี่คือสัญญาณของการประเมินมูลค่าใหม่ของสินทรัพย์ที่ผูกไว้กับ stablecoin ที่เป็นไปตามข้อกำหนด สำหรับผู้ประกอบการ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่และใช้ประโยชน์จากปัจจัยด้านกฎระเบียบ สำหรับผู้สังเกตการณ์ นี่คือคำประกาศเกี่ยวกับการกระจายอำนาจอธิปไตยทางการเงินในอนาคต ซึ่งเป็นการยืนยันจากสหรัฐฯ ว่า “สนามรบทางการเงินต่อไปอยู่บนเครือข่าย”
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้