Blockchain vs. GHUB: A Comparative Look at Underlying Technologies

เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 ที่ใจกลางของมัน บล็อกเชนคือ สมุดบันทึกดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ที่บันทึกธุรกรรมบนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ในลักษณะที่ทำให้ไม่สามารถแก้ไขบันทึกย้อนหลังได้ โดยถูกนำเสนอแนวคิดครั้งแรกโดย ซาโตชิ นากาโมโตะ ในปี 2008 และบล็อกเชนได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าการใช้งานเริ่มต้นในฐานะรากฐานของสกุลเงินดิจิทัล
พลังของบล็อกเชนมาจากคุณลักษณะสำคัญของมัน การกระจายศูนย์ กำจัดความจำเป็นของหน่วยงานกลาง เนื่องจากการตรวจสอบจะดำเนินการผ่านเครือข่ายโหนด ความไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ได้รับฉันทามติจากเครือข่าย ความโปร่งใส อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถดูประวัติการทำธุรกรรม สร้างความไว้วางใจผ่านการยืนยันทางคริปโตกราฟิก
ทิวทัศน์ของบล็อกเชนในปัจจุบันรวมถึง บล็อกเชนสาธารณะ เช่น Ethereum, บล็อกเชนส่วนตัว สำหรับการใช้งานระดับองค์กร และ บล็อกเชนกลุ่มก้อน ที่ผสมผสานองค์ประกอบของทั้งสองเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันในระดับอุตสาหกรรม
GHUB (GemHUB) ปรากฏตัวขึ้นในฐานะ นวัตกรรมที่ปฏิวัติวงการในพื้นที่บล็อกเชน ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะ แก้ปัญหาข้อจำกัดของเครือข่ายบล็อกเชนแบบดั้งเดิมในภาคเกมและ DeFi GHUB เป็นโทเค็นยูทิลิตี้หลักของโครงการ GemHUB ออกแบบมาเพื่อใช้งานภายใน Poplus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลที่ใช้บล็อกเชนรุ่นใหม่
เปิดตัวด้วยเป้าหมายในการ แบ่งปันผลกำไรจากธุรกิจเกม P2E (Play-to-Earn) กับเหล่าเกมเมอร์ GHUB อาศัย บล็อกเชนสาธารณะ Klaytn เพื่อมอบ โซลูชันที่รองรับปริมาณธุรกรรมสูงและขยายขนาดได้ สำหรับทั้งเกมเมอร์และนักพัฒนา สิ่งที่ทำให้ GHUB แตกต่างคือ แนวทางแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ: ผู้ใช้สามารถสร้างรายได้จากการเล่นเกม แลกเปลี่ยนโทเค็น และเข้าถึงบริการ DeFi ที่ขับเคลื่อนโดย GHUB ผ่านแอปเดียว นักพัฒนาเกมได้รับประโยชน์จากการที่สามารถทำงานได้อย่างอิสระในระบบนิเวศของ GHUB โดยปราศจากข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของบริษัทเกมขนาดใหญ่
ระบบนิเวศของ GHUB ประกอบด้วย กระเป๋าเงินแบบบูรณาการหลายเชน, แอป KMINT (ซึ่งสนับสนุนมินิแอปสำหรับบริการบล็อกเชนโดยไม่ต้องดาวน์โหลด) และบริการจัดการโทเค็นที่รองรับหลายเชน แพลตฟอร์ม GHUB กำลังขยายไปยังด้านต่างๆ เช่น วิดีโอ เครือข่ายสังคม และความจริงเสริม โดยกำหนดแผนงานเป้าหมายในการเปิดตัวเกมที่เข้ากันได้กับ GHUB หลายเกมในแต่ละไตรมาส
กลไกฉันทามติและโมเดลความปลอดภัย:
บล็อกเชนแบบดั้งเดิมมักพึ่งพา Proof of Work หรือ Proof of Stake สำหรับฉันทามติ GHUB ซึ่งสร้างขึ้นบนบล็อกเชน Klaytn ได้รับประโยชน์จากฉันทามติแบบ Istanbul BFT ของ Klaytn ซึ่งมอบ การยืนยันที่รวดเร็วขึ้นและการใช้พลังงานที่ลดลง เมื่อเทียบกับโมเดลแบบดั้งเดิม ทำให้ธุรกรรม GHUB มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ความสามารถในการขยายตัวและการประมวลผลธุรกรรม:
บล็อกเชนหลายแห่งเผชิญกับ ข้อจำกัดด้านปริมาณธุรกรรม และคอขวดในช่วงที่มีการใช้งานสูง GHUB แก้ปัญหานี้โดยใช้ประโยชน์จาก สถาปัตยกรรมประสิทธิภาพสูงของ Klaytn และ ความสามารถในการประมวลผลแบบขนาน ของแพลตฟอร์มเอง ทำให้สามารถรองรับ ปริมาณธุรกรรมที่สูงขึ้น และประสบการณ์การใช้งาน GHUB ที่ราบรื่น
สถาปัตยกรรมเครือข่ายและการกำกับดูแล:
บล็อกเชนแบบดั้งเดิมมักใช้ โครงสร้างชั้นเดียว ในขณะที่ GHUB ดำเนินการภายใน ระบบนิเวศหลายชั้น ที่โหนดและบริการต่างๆ จัดการด้านต่างๆ ของการดำเนินการเครือข่าย สนับสนุนสภาพแวดล้อม GHUB ที่ยืดหยุ่นและเป็นมิตรกับนักพัฒนามากขึ้น การกำกับดูแลออกแบบมาเพื่อเสริมอำนาจให้ทั้งผู้ใช้และนักพัฒนา ลดการพึ่งพาหน่วยงานกลางในระบบนิเวศของ GHUB
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ:
แม้ว่าเครือข่ายอย่าง Bitcoin หรือ Ethereum จะประมวลผลจำนวนธุรกรรมต่อวินาทีได้จำกัด GHUB สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่สูงขึ้นและเวลาการยืนยันที่เร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐาน Klaytn ที่อยู่เบื้องหลังและการออกแบบแพลตฟอร์มที่ได้รับการปรับแต่ง GHUB ยังได้รับประโยชน์จากการ ใช้พลังงานต่ำต่อธุรกรรม ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยั่งยืนสำหรับการทำธุรกรรมบ่อยครั้ง
กรณีการใช้งานจริง:
บล็อกเชนแบบดั้งเดิมมีความโดดเด่นในกรณีการใช้งานที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด เช่น ธุรกรรมทางการเงินที่มีมูลค่าสูง GHUB อย่างไรก็ตาม ถูกปรับแต่งสำหรับ ภาคเกมและ DeFi ที่ รองรับปริมาณธุรกรรมสูงและค่าธรรมเนียมต่ำ เป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น GHUB ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับรางวัล GHUB จากการเล่นเกม เข้าร่วมกิจกรรม DeFi ที่ขับเคลื่อนโดย GHUB และจัดการสินทรัพย์บล็อกเชนหลายรายการผ่านอินเทอร์เฟซ GHUB เดียว
โครงสร้างต้นทุน:
ธุรกรรมบล็อกเชนแบบดั้งเดิมอาจก่อให้เกิด ค่าธรรมเนียมสูงในช่วงที่เครือข่ายแออัด GHUB รักษาระดับ ค่าธรรมเนียมที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้เหมาะสมสำหรับ การชำระเงินแบบไมโคร การซื้อขายความถี่สูง และธุรกรรมในเกม โดยที่โทเค็น GHUB ทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจ
เครื่องมือและแหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนา:
บล็อกเชนที่มีอยู่ก่อนหน้านี้มีเครื่องมือพัฒนาที่ครบถ้วน GHUB มอบ SDK และ API ที่เฉพาะเจาะจง ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง ปรับใช้ และจัดการเกมบล็อกเชนและบริการ DeFi ที่ผสานรวมกับ GHUB ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของชุมชน:
ชุมชน GHUB มีลักษณะ การเติบโตอย่างรวดเร็วและความสนใจทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง โดยมีการพัฒนาอย่างเข้มข้นและอัปเดตเป็นประจำที่แบ่งปันผ่านช่องทาง GHUB อย่างเป็นทางการ การเป็นพันธมิตรกับผู้เล่นในอุตสาหกรรมอย่าง Megazone, BarunsonLabs และ Gala Lab ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของ GHUB
แผนงานในอนาคต:
แผนงานของ GHUB รวมถึง การเปิดตัวเกม GHUB ใหม่ทุกไตรมาส การขยายไปยังประเภทเนื้อหาเพิ่มเติม (วิดีโอ SNS AR) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับกระเป๋าเงินบูรณาการ GHUB และแพลตฟอร์มมินิแอป การพัฒนาเหล่านี้มีกำหนดเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการอัปเดตให้กับชุมชน GHUB เมื่อแต่ละเป้าหมายสำคัญบรรลุผล
ความแตกต่างระหว่างบล็อกเชนแบบดั้งเดิมและ GHUB แสดงถึงการพัฒนาในพื้นที่สมุดบันทึกแบบกระจายศูนย์ ขณะที่บล็อกเชนนำเสนอลักษณะ การบันทึกแบบกระจายศูนย์ที่ไม่ต้องการความไว้วางใจ GHUB แทนถึงรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ ความสามารถในการขยายตัว ประสบการณ์ของผู้ใช้ และการผสานรวมที่ราบรื่นสำหรับเกมและ DeFi โดยไม่เสียสละคุณประโยชน์พื้นฐานด้านความปลอดภัย
